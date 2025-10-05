УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9808 відвідувачів онлайн
Новини Російська агресія
888 6

США зафіксували різке зростання кількості кубинців, які воюють на боці Росії проти України, - Reuters

Росія наймає кубинців воювати проти України

Сполучені Штати повідомили про участь близько п’яти тисяч кубинців у війні проти України на боці Росії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство Reuters із посиланням на американських посадовців.

За даними джерел, більшість цих громадян Куби прибула до Росії нещодавно, переважно через вербувальні програми, які пропонують гроші та російське громадянство в обмін на службу в армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині вихідці з Куби воюють на боці армії РФ, - росЗМІ

У Вашингтоні зазначили, що така участь іноземців у війні викликає серйозне занепокоєння, адже Росія намагається компенсувати нестачу особового складу за рахунок найманців і громадян з інших країн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше кубинська влада заявляла, що не підтримує участь своїх громадян у збройних конфліктах, однак підтвердила, що деякі кубинці справді були завербовані через шахрайські схеми.

Американські аналітики припускають, що Кремль може посилювати подібні вербувальні кампанії в країнах Латинської Америки, Азії та Африки, щоб швидше поповнювати втрати на фронті.

Читайте також: Війна РФ - це щоденний терор. Україні потрібна більша та швидша підтримка, - Санду

Деякі ЗМІ раніше писали, що кубинці погоджуються воювати проти України, отримуючи по 200 тис. рублів ($2400). Це майже у 100 разів перевищує середньомісячну зарплату в самій Кубі, яка становить $ 35.

Підготовка більшості громадян Куби, які стають російськими військовими, проходить у російській Тулі.

Куба (76) росія (68214) вербування (258) війна в Україні (6462)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голодранці, всі до кучі - геп!
показати весь коментар
05.10.2025 18:53 Відповісти
Ждем тих кубинців у Флориді,гіспаномовній
показати весь коментар
05.10.2025 18:54 Відповісти
Куба, атдай наш хлєб!
Куба, вазьмі свой сахар!
Куба, Хрущьова давно уж нєт,
Куба, іді ти накуй!
показати весь коментар
05.10.2025 19:17 Відповісти
Скоро будет Хамаз и Хизбола на стороне России бороться!Не зря они их все годы спонсировали.И западные левые Марксисты, которые с ними альянс имеют В Газу они не хотят,а Украина под боком!И платят больше чем 30евро в час на митинге.
показати весь коментар
05.10.2025 19:18 Відповісти
А потім ці самі бабуїни повернуться в америку і будуть штурмувати вже Капітолій
показати весь коментар
05.10.2025 19:18 Відповісти
Сьогодні проти України,завтра проти USA... Цілуйте далі в сраку *****,вам допоможе!!!
показати весь коментар
05.10.2025 19:18 Відповісти
 
 