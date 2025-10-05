США зафіксували різке зростання кількості кубинців, які воюють на боці Росії проти України, - Reuters

Сполучені Штати повідомили про участь близько п’яти тисяч кубинців у війні проти України на боці Росії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує агентство Reuters із посиланням на американських посадовців.

За даними джерел, більшість цих громадян Куби прибула до Росії нещодавно, переважно через вербувальні програми, які пропонують гроші та російське громадянство в обмін на службу в армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині вихідці з Куби воюють на боці армії РФ, - росЗМІ

У Вашингтоні зазначили, що така участь іноземців у війні викликає серйозне занепокоєння, адже Росія намагається компенсувати нестачу особового складу за рахунок найманців і громадян з інших країн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше кубинська влада заявляла, що не підтримує участь своїх громадян у збройних конфліктах, однак підтвердила, що деякі кубинці справді були завербовані через шахрайські схеми.

Американські аналітики припускають, що Кремль може посилювати подібні вербувальні кампанії в країнах Латинської Америки, Азії та Африки, щоб швидше поповнювати втрати на фронті.

Читайте також: Війна РФ - це щоденний терор. Україні потрібна більша та швидша підтримка, - Санду

Деякі ЗМІ раніше писали, що кубинці погоджуються воювати проти України, отримуючи по 200 тис. рублів ($2400). Це майже у 100 разів перевищує середньомісячну зарплату в самій Кубі, яка становить $ 35.

Підготовка більшості громадян Куби, які стають російськими військовими, проходить у російській Тулі.