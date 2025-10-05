РУС
США зафиксировали резкий рост количества кубинцев, воюющих на стороне России против Украины, - Reuters

Россия нанимает кубинцев воевать против Украины

Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, большинство этих граждан Кубы прибыло в Россию недавно, преимущественно через вербовочные программы, которые предлагают деньги и российское гражданство в обмен на службу в армии РФ.

В Вашингтоне отметили, что такое участие иностранцев в войне вызывает серьезное беспокойство, ведь Россия пытается компенсировать недостаток личного состава за счет наемников и граждан из других стран.

Ранее кубинские власти заявляли, что не поддерживают участие своих граждан в вооруженных конфликтах, однако подтвердили, что некоторые кубинцы действительно были завербованы через мошеннические схемы.

Американские аналитики предполагают, что Кремль может усиливать подобные вербовочные кампании в странах Латинской Америки, Азии и Африки, чтобы быстрее пополнять потери на фронте.

Некоторые СМИ ранее писали, что кубинцы соглашаются воевать против Украины, получая по 200 тыс. рублей ($2400). Это почти в 100 раз превышает среднемесячную зарплату в самой Кубе, которая составляет $35.

Подготовка большинства граждан Кубы, которые становятся российскими военными, проходит в российской Туле.

+10
Голодранці, всі до кучі - геп!
05.10.2025 18:53 Ответить
+8
А потім ці самі бабуїни повернуться в америку і будуть штурмувати вже Капітолій
05.10.2025 19:18 Ответить
+6
Куба, атдай наш хлєб!
Куба, вазьмі свой сахар!
Куба, Хрущьова давно уж нєт,
Куба, іді ти накуй!
05.10.2025 19:17 Ответить
Скоро будет Хамаз и Хизбола на стороне России бороться!Не зря они их все годы спонсировали.И западные левые Марксисты, которые с ними альянс имеют В Газу они не хотят,а Украина под боком!И платят больше чем 30евро в час на митинге.
05.10.2025 19:18 Ответить
А потім ці самі бабуїни повернуться в америку і будуть штурмувати вже Капітолій
05.10.2025 19:18 Ответить
Сьогодні проти України,завтра проти USA... Цілуйте далі в сраку *****,вам допоможе!!!
05.10.2025 19:18 Ответить
Лайно всіх країн, єднайтеся!
05.10.2025 19:25 Ответить
Ну,за 35 баксів в місяць,точно до Флориди не довезуть,а ось умовних 2000 боксів це вже горизонт)
05.10.2025 19:27 Ответить
З Куби тільки дві дороги, або у Флориду, або у московію найманцем, з острова «щастя трудящих»!!
05.10.2025 19:27 Ответить
А чого Україна чекає? Чому пасемо задніх?
05.10.2025 19:31 Ответить
Трампу треба не про Канаду чи Гренландію в саме Кубу робити штатом США. Цей комуняцкий гнійник давно треба вирізати.
05.10.2025 20:07 Ответить
Незабаром зима. Бабуїни кубинські вимерзнуть.
05.10.2025 20:19 Ответить
 
 