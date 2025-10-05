США зафиксировали резкий рост количества кубинцев, воюющих на стороне России против Украины, - Reuters

Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, большинство этих граждан Кубы прибыло в Россию недавно, преимущественно через вербовочные программы, которые предлагают деньги и российское гражданство в обмен на службу в армии РФ.

В Вашингтоне отметили, что такое участие иностранцев в войне вызывает серьезное беспокойство, ведь Россия пытается компенсировать недостаток личного состава за счет наемников и граждан из других стран.

Ранее кубинские власти заявляли, что не поддерживают участие своих граждан в вооруженных конфликтах, однако подтвердили, что некоторые кубинцы действительно были завербованы через мошеннические схемы.

Американские аналитики предполагают, что Кремль может усиливать подобные вербовочные кампании в странах Латинской Америки, Азии и Африки, чтобы быстрее пополнять потери на фронте.

Некоторые СМИ ранее писали, что кубинцы соглашаются воевать против Украины, получая по 200 тыс. рублей ($2400). Это почти в 100 раз превышает среднемесячную зарплату в самой Кубе, которая составляет $35.

Подготовка большинства граждан Кубы, которые становятся российскими военными, проходит в российской Туле.