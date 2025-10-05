Война РФ - это ежедневный террор. Украине нужна большая и более быстрая поддержка, - Санду
Президент Молдовы Майя Санду на фоне российских атак в течение последних нескольких дней призвала увеличить и ускорить помощь Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.
"Война России против Украины - это ежедневный террор. Только за два дня она взрывала пассажирские поезда и наносила удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заморозить людей и заблокировать их передвижение", - говорится в сообщении.
Санду подчеркнула, что это является военными преступлениями.
"Украине нужна большая и быстрая поддержка для спасения жизней и защиты своей свободы", - добавила президент Молдовы.
Цим користуються вороги весь час нашої історії!...
Але треба пам'ятати мудрість: не вірять людям ті, хто сам дурить людей!...
піндоси обрали рудого доні.
поляки обрали навроцького.
словаки фіцо.
грузини якогось там ....швілі.
А скільки зневажливих слів вилили на адресу молдаван-приклад з них треба брати.