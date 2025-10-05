Война РФ - это ежедневный террор. Украине нужна большая и более быстрая поддержка, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду на фоне российских атак в течение последних нескольких дней призвала увеличить и ускорить помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

"Война России против Украины - это ежедневный террор. Только за два дня она взрывала пассажирские поезда и наносила удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заморозить людей и заблокировать их передвижение", - говорится в сообщении.

Санду подчеркнула, что это является военными преступлениями.

"Украине нужна большая и быстрая поддержка для спасения жизней и защиты своей свободы", - добавила президент Молдовы.

