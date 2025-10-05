РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9410 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине Обстрелы Украины
419 6

Война РФ - это ежедневный террор. Украине нужна большая и более быстрая поддержка, - Санду

Санду об атаках РФ на Украину

Президент Молдовы Майя Санду на фоне российских атак в течение последних нескольких дней призвала увеличить и ускорить помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсети Х.

"Война России против Украины - это ежедневный террор. Только за два дня она взрывала пассажирские поезда и наносила удары по гражданской инфраструктуре, чтобы заморозить людей и заблокировать их передвижение", - говорится в сообщении.

Санду подчеркнула, что это является военными преступлениями.

"Украине нужна большая и быстрая поддержка для спасения жизней и защиты своей свободы", - добавила президент Молдовы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Санду об обстрелах Украины

Автор: 

обстрел (29849) Мая Санду (232) война в Украине (6414)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маємо надійного партнера. Дякуємо пані Мая!
показать весь комментарий
05.10.2025 11:51 Ответить
Молдовани обрали нормальну президентку ,на жаль в нас все навпаки обрали проросійського клоуна.
показать весь комментарий
05.10.2025 11:54 Ответить
Наш народ дуже довірливий нажаль!...
Цим користуються вороги весь час нашої історії!...
Але треба пам'ятати мудрість: не вірять людям ті, хто сам дурить людей!...
показать весь комментарий
05.10.2025 12:02 Ответить
як бачимо це такий світовий тренд.
піндоси обрали рудого доні.
поляки обрали навроцького.
словаки фіцо.
грузини якогось там ....швілі.
показать весь комментарий
05.10.2025 12:05 Ответить
Що-що,а молдавани таки мудрий народ-не далися на "слугу урода".
А скільки зневажливих слів вилили на адресу молдаван-приклад з них треба брати.
показать весь комментарий
05.10.2025 12:23 Ответить
Кого це цікавить? Таке враження, що чим гірше Україні, тим краще Європі. Вони бачать в Україні конкурента, особливо в галузі продуктів харчування...
показать весь комментарий
05.10.2025 12:29 Ответить
 
 