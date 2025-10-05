УКР
Війна РФ - це щоденний терор. Україні потрібна більша та швидша підтримка, - Санду

Санду про атаки РФ на Україну

Президентка Молдови Мая Санду на тлі російських атак упродовж останніх кількох дні закликала збільшити і прискорити допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.

"Війна Росії проти України – це щоденний терор. Лише за два дні вона підривала пасажирські поїзди та завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей та заблокувати їхнє пересування", - йдеться в повідомленні.

Санду наголосила, що це є воєнними злочинами.

"Україні потрібна більша та швидша підтримка для порятунку життів та захисту своєї свободи", - додала президентка Молдови.

Санду про обстріли України

обстріл (31191) Санду Мая (274) війна в Україні (6462)
Маємо надійного партнера. Дякуємо пані Мая!
05.10.2025 11:51 Відповісти
Молдовани обрали нормальну президентку ,на жаль в нас все навпаки обрали проросійського клоуна.
05.10.2025 11:54 Відповісти
Наш народ дуже довірливий нажаль!...
Цим користуються вороги весь час нашої історії!...
Але треба пам'ятати мудрість: не вірять людям ті, хто сам дурить людей!...
05.10.2025 12:02 Відповісти
як бачимо це такий світовий тренд.
піндоси обрали рудого доні.
поляки обрали навроцького.
словаки фіцо.
грузини якогось там ....швілі.
05.10.2025 12:05 Відповісти
 
 