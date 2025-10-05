Війна РФ - це щоденний терор. Україні потрібна більша та швидша підтримка, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду на тлі російських атак упродовж останніх кількох дні закликала збільшити і прискорити допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.

"Війна Росії проти України – це щоденний терор. Лише за два дні вона підривала пасажирські поїзди та завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, щоб заморозити людей та заблокувати їхнє пересування", - йдеться в повідомленні.

Санду наголосила, що це є воєнними злочинами.

"Україні потрібна більша та швидша підтримка для порятунку життів та захисту своєї свободи", - додала президентка Молдови.

