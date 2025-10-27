УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку
1 692 3

Відбито масовану механізовану атаку окупантів біля Добропілля: ворог втратив 15 одиниць техніки. ВIДЕО

27 жовтня ворог здійснив чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля (Очеретинський напрямок), намагаючись захопити населені пункти Шахове та Володимирівка. В атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших за останній час. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

Ворог намагався ускладнити дії Сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами — по 4–5 одиниць — різними маршрутами та у різний час. Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було зірвано.

Як зазначають в "Азові", завдяки завчасному інженерному обладнанню позицій, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України — передусім артилерійських розрахунків бригад Збройних Сил і Національної гвардії України, а також екіпажів Сил безпілотних систем — атаку противника, яка тривала понад шість годин, було відбито.

Також читайте: Сили оборони відбили наступ РФ під Добропіллям: знищено техніку, ліквідовано окупантів. ВIДЕО

У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки: два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкового автотранспорту. Ворожа піхота, що десантувалася з техніки, знищувалася FPV-дронами. Зачистка місць висадки піхотинців противника продовжується.

А хто ж розмінував Дебальцево?
28.10.2025 00:10 Відповісти
СЛАВА ВСУ!!!
28.10.2025 00:38 Відповісти
дивні олені пруть прямо в вузький прохід в протитанковому рові та зубах дракона

який сенс ?
28.10.2025 00:45 Відповісти
 
 