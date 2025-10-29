Заяви Путіна про "оточення" Куп’янська є його вигадкою та фантазією, - Угруповання об’єднаних сил
Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
"У Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - йдеться в заяві.
В Угруповані об'єднаних сил вважають, що диктатор Путін повторює за власними генералами брехню.
Що передувало?
Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
