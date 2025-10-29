Заяви Путіна про "оточення" Куп’янська є його вигадкою та фантазією, - Угруповання об’єднаних сил

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - йдеться в заяві.

В Угруповані об'єднаних сил вважають, що диктатор Путін повторює за власними генералами брехню.

Читайте: Клименко вважає ситуацію навколо Куп’янська стабілізованою: "Віримо заявам Генштабу"

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Також читайте: Зеленський: Бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська