УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку Угруповання об’єднаних сил
1 917 13

Заяви Путіна про "оточення" Куп’янська є його вигадкою та фантазією, - Угруповання об’єднаних сил

Путін сказав про оточення Куп’янська. ЗСУ заперечили

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Куп’янську та на його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - йдеться в заяві.

В Угруповані об'єднаних сил вважають, що диктатор Путін повторює за власними генералами брехню.

Читайте: Клименко вважає ситуацію навколо Куп’янська стабілізованою: "Віримо заявам Генштабу"

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Також читайте: Зеленський: Бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська

Путін сказав про оточення Куп’янська. ЗСУ заперечили

Автор: 

путін володимир (25041) бойові дії (4813) Харківська область (1816) Куп’янський район (475) Куп’янськ (932)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Кожному українцю слід усвідомити просту річ - все, що розповідає йому влада, є маніпулятивною брехнею. Якщо завжди апріорі дивитись на речі з цієї точки зору, будь-які дії та декларації зеленого блювотиння стають зрозумілими та передбачуваними
показати весь коментар
29.10.2025 16:25 Відповісти
+3
А про Покровськ вирішили промовчати?
показати весь коментар
29.10.2025 16:04 Відповісти
+2
за Покровськ інше угрупування вийде в ефір - текст готовлять!
показати весь коментар
29.10.2025 16:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головнокомандувач днями закликав казати правду.

Так от правда: на відео тільки частина груп противника, що наразі присутній у Мирнограді із північної сторони.

Логістики на транспорті в місто немає. Ситуація вкрай важка. Брехня, яку поширює УВ Схід, її тільки погіршує.

Стерненко.
показати весь коментар
29.10.2025 15:58 Відповісти
А про Покровськ вирішили промовчати?
показати весь коментар
29.10.2025 16:04 Відповісти
за Покровськ інше угрупування вийде в ефір - текст готовлять!
показати весь коментар
29.10.2025 16:25 Відповісти
Кожному українцю слід усвідомити просту річ - все, що розповідає йому влада, є маніпулятивною брехнею. Якщо завжди апріорі дивитись на речі з цієї точки зору, будь-які дії та декларації зеленого блювотиння стають зрозумілими та передбачуваними
показати весь коментар
29.10.2025 16:25 Відповісти
Ні,кацап. Кожному українцю треба усвідомити,що вам вірити не можна ні на йоту. А вичилити вас,кацапську ху.....ю легко,якщо у вас винуватий Зелька,Бандерв.ЗСУ,Україна,а ваш Путін ні...значит ти кацап-бот...
показати весь коментар
29.10.2025 17:10 Відповісти
Все заявления *****, по сути являются шизофреническим бредом...
показати весь коментар
29.10.2025 16:39 Відповісти
Так, але каzапня потрохи просувається.
показати весь коментар
29.10.2025 16:49 Відповісти
спасибі янкі за інформацію.щоб ми без вас і робили...
показати весь коментар
29.10.2025 17:11 Відповісти
Тупе створіння, без янків ти би зараз мив кальоші кацапам.
показати весь коментар
29.10.2025 17:29 Відповісти
без янків і яхудів,з українсько владою,з ядерним арсеналом мінімум 3 мегатони....ваш Путін навіть дивитися боявся б у бік України...іди жери свій гамбургер,янкі!
показати весь коментар
29.10.2025 17:34 Відповісти
Як нема оточення то хай туда цар приїде або хоча б Умеров. З прямим каналом, з курбановою зніметься. Або Дикий в бєрєті відосик знімить.
показати весь коментар
29.10.2025 16:55 Відповісти
...або знедолений біженець відірветься на хвильку від чищення польських свинарників і підгляданням,як його польський пан-рольнік оприходує жінку біженця...
показати весь коментар
29.10.2025 17:13 Відповісти
 
 