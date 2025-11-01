РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокирования городов нет, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снова побывал на фронте.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас сложнее всего. Также главком заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях.

Читайте также: Оккупанты рассылают журналистам приглашения в Покровск и Купянск, - немецкий журналист Рёпке

Сырский в Покровске

В Покровске окружения нет

Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", - говорит Сырский.

Также он отметил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.

Основная нагрузка - на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по распоряжению Сырского, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе и Главного управления разведки МО Украины.

"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытку выполнить задачу кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск - держим. Мирноград - держим.

Еще раз подчеркиваю, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ активизировали использование бронированной техники на Покровском направлении, - 117 ОВМБр

Кроме того, Сырский отметил, что оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БПЛА.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы ГУР, вероятно, начали контрнаступательную операцию возле Покровска.

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

Топ комментарии
+7
Ситуація в Покровську та Мирнограді складна, видавати ворога з проривів вглиб нашої оборони так і не вийшло, не вистачає резервів, в подальшому ситуація буде погіршуватись, бо мобілізація не встигає покривати СЗЧ та санітарні втрати. Потрібно приймати складні рішення і оголошувати мобілізацію молоді! Вже далі немає куди тягнути, без резервів ми залишимось і без Покровська і без Запоріжжя.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:36 Ответить
+6
Бахмут теж до останнього тримали і сточили там і боєздатні бригади і західну техніку, яка планувалася для контрнаступу. Заради піару ці імбецили чортові всю армію в унітаз спустять.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:51 Ответить
+5
Кому ,кому , а от тобі віримо блд.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путлєра в Покровську бачив? - не видно? - а він там
показать весь комментарий
01.11.2025 16:23 Ответить
Фейк про приезд пукина в Покровск придумал Зеленский, прямо во время интервью.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:29 Ответить
Ситуація в Покровську та Мирнограді складна, видавати ворога з проривів вглиб нашої оборони так і не вийшло, не вистачає резервів, в подальшому ситуація буде погіршуватись, бо мобілізація не встигає покривати СЗЧ та санітарні втрати. Потрібно приймати складні рішення і оголошувати мобілізацію молоді! Вже далі немає куди тягнути, без резервів ми залишимось і без Покровська і без Запоріжжя.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:36 Ответить
А Ігоря Ляшенко особисто в перших рядах!
показать весь комментарий
01.11.2025 17:21 Ответить
Давай, мобілізовуйся до мене в бригаду.
показать весь комментарий
01.11.2025 17:22 Ответить
Як там під дронами? Виживаєш? І який вже рік?
Саме дивне - встигаєш навіть в телефоні щось писати. Вундеркінд.
показать весь комментарий
01.11.2025 17:32 Ответить
Під дронами погано, в туалет не вийдеш, а в бліндажу незручно.
показать весь комментарий
01.11.2025 17:33 Ответить
Повно "ненавчених воювати" шастають містами в чистенькій формі, + синій формі, ось же є резерв! Здоровий , мотивований!
показать весь комментарий
01.11.2025 17:26 Ответить
Досить дивитись по сторонам на ухилянтів, йди на фронт, окопи пусті, хлопці по 210 днів на позиціях без ротації!
показать весь комментарий
01.11.2025 17:28 Ответить
Сам не видел - врать не буду - но мужик рассказывал как вчера из мавзолея кто - то член показывал . путлєр сказав - роблю коридор - заганяю в Покровськ журналістів і сам такий на білому коні
показать весь комментарий
01.11.2025 16:37 Ответить
У Покровськ, мабуть таки, прибула ціла бригада з Урядового кварталу під орудою єрмак-татарова, гетьманцев з міндічем і чернишов, забезпечили їх, отими Фламінго!?!?!
показать весь комментарий
01.11.2025 17:02 Ответить
Кому ,кому , а от тобі віримо блд.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:26 Ответить
Как же он прав, еще целых 10 км в горловине(без учета "серой" зоны). Все збс, емае.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:26 Ответить
10 км "горловини" у Першу та Другу світову були б норм,
рік-два тому певною проблемою, але !!!

із зростанням дальності та кількості дронів на сьогодні це вже оточення !!!!

воєнна мисль совкового генерала про-сирського не сприймає жорстокої нової реальності війни

.
показать весь комментарий
01.11.2025 17:24 Ответить
крім того, кацапські дронщики висуваються вже разом із штурмовиками, а отже -

немає тих 10 км, а є 5 км по позавчорашній на сьогодні мапі діп стейту

.
показать весь комментарий
01.11.2025 17:26 Ответить
пуйло теж говорить шо тримає
показать весь комментарий
01.11.2025 16:32 Ответить
Покровськ,то більше політична захцянка )(уйла,щоб показати Трампу про успіхи на фронті,
Так....Покровськ рашисти рівняють КаБами з землею.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:33 Ответить
шоб ми робили би без Буданова
показать весь комментарий
01.11.2025 16:34 Ответить
Це так же як свого часу обіцянки деблокувати Маріуполь, просто брехня.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:39 Ответить
БРЕХЛО російське. ТИ карту кретин бачив? Там фланги уже схлопнуті і лише питання часу коли це все паде. Примусово треба вивезти всіх громадян
показать весь комментарий
01.11.2025 16:43 Ответить
нащо воно ******? в наш час коли кожну годину можливо позвонити хлопцям і спитати як вони і своїм я вірю більше ніж цему кацапчику
показать весь комментарий
01.11.2025 16:43 Ответить
Кацапи вже відсвяткували захоплення Покровська, а їм таку свиню підсунули! Слава ЗСУ!Героям Слава!
показать весь комментарий
01.11.2025 16:45 Ответить
віримо, віримо ((((
показать весь комментарий
01.11.2025 16:48 Ответить
Бахмут теж до останнього тримали і сточили там і боєздатні бригади і західну техніку, яка планувалася для контрнаступу. Заради піару ці імбецили чортові всю армію в унітаз спустять.
показать весь комментарий
01.11.2025 16:51 Ответить
Бахмут тоже сырой оборонял, из-за этого забрали 50% резервов с наступления у Залужного и перебросили под сырого.
показать весь комментарий
01.11.2025 17:18 Ответить
Терпіть терпіли,кацап головком,жидокацап верховний
показать весь комментарий
01.11.2025 17:23 Ответить
 
 