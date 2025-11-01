Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокирования городов нет, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снова побывал на фронте.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, он отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас сложнее всего. Также главком заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях.

Читайте также: Оккупанты рассылают журналистам приглашения в Покровск и Купянск, - немецкий журналист Рёпке

В Покровске окружения нет

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", - говорит Сырский.

Также он отметил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.

Основная нагрузка - на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по распоряжению Сырского, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе и Главного управления разведки МО Украины.

"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытку выполнить задачу кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск - держим. Мирноград - держим.

Еще раз подчеркиваю, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ активизировали использование бронированной техники на Покровском направлении, - 117 ОВМБр

Кроме того, Сырский отметил, что оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БПЛА.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы ГУР, вероятно, начали контрнаступательную операцию возле Покровска.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО