Покровск - держим. Мирноград - держим. Окружения или блокирования городов нет, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снова побывал на фронте.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, он отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас сложнее всего. Также главком заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях.
В Покровске окружения нет
"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", - говорит Сырский.
Также он отметил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.
Основная нагрузка - на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по распоряжению Сырского, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе и Главного управления разведки МО Украины.
"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытку выполнить задачу кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступе. Покровск - держим. Мирноград - держим.
Еще раз подчеркиваю, что в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач", - добавил он.
Кроме того, Сырский отметил, что оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БПЛА.
Ранее СМИ сообщили, что бойцы ГУР, вероятно, начали контрнаступательную операцию возле Покровска.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
Саме дивне - встигаєш навіть в телефоні щось писати. Вундеркінд.
рік-два тому певною проблемою, але !!!
із зростанням дальності та кількості дронів на сьогодні це вже оточення !!!!
воєнна мисль совкового генерала про-сирського не сприймає жорстокої нової реальності війни
.
немає тих 10 км, а є 5 км по позавчорашній на сьогодні мапі діп стейту
.
Так....Покровськ рашисти рівняють КаБами з землею.