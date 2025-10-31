РУС
1 365 22

Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении.

Об этом глава государства заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я был в некоторых кабинетах, геометрически разных, видел разные карты. Видел карту боевых действий на территории Украины, которая выглядит странно. А также видел и другие карты. У нас разные почему-то карты реальных боевых действий в Украине. Почему в России - понятно. В Украине, России, Европе, США.

В какой-то момент мы все это согласовываем и понимаем, где есть те или иные проблемы, а где есть - те или иные манипуляции", - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация в Покровске

"Ситуация в Покровске - сложная. Все их (РФ. - Ред.) силы там. В этом направлении 170 тысяч сосредоточения врага. Очень много, прям очень. Утром я разговаривал с главнокомандующим. Изменений в Покровске нет. В Покровске есть русские, наши их уничтожают понемногу", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что нужно беречь личный состав.

Читайте: Блокирования врагом Сил обороны в Покровске нет, - ГВ "Схід"

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Читайте также: Наступление РФ на Покровск обострило проблему нехватки бойцов в Украине, - Atlantic Council

Автор: 

Зеленский Владимир (22446) Донецкая область (11138) боевые действия (5063) Покровск (858) Покровский район (1156)
Топ комментарии
+11
зельоний ******** ..воно ж свідомо здає бійців в котлі..як Азов в Маріуполі
31.10.2025 14:21 Ответить
+6
"РФ зосередила 170 тис. військових.
Тому особисто я позбавив ЗСУ 100 тисяч самих здорових та боєздатних чоловіків". В. Зеленський.
31.10.2025 14:24 Ответить
+5
Зелене ГоловЧМО знову обісралося, разом з колодами карт від Дєрмака і Сирка! Йоме вже доложили, шо всі російські сили у Покровську, шоб свої дупи прикрити. Так шо, клоун, давай знову на Москву через Луганськ? А в Запоріжжі все нормально, тільки плавні закрили для цивільного населення.
Він Труханова віддав наказ судити. А хто на Чонгарі міни зняв, залишив Антонівський міст цілим, просрав південь України, віддав Маріуполь з оборонцями... Це , ***** фігня - вони ж не потонули у своєму підвалі від зливи...
31.10.2025 14:38 Ответить
Ще б не бути складною, коли воно зняло міни
31.10.2025 14:29 Ответить
У наступному потужному виступі мільйон сімсот тис. буде!
31.10.2025 14:45 Ответить
Так визнай вже ще здасиш його.
31.10.2025 14:21 Ответить
А ви говнокомандуючі виставте 200 тисяч В нас з мобілізацією все хорохо (як заявляють гниди)
31.10.2025 14:24 Ответить
https://www.theamericanconservative.com/zelenskys-top-man-is-a-big-problem/

видання консервативних американців "Головний чоловік Єрмака -це велика проблема "
31.10.2025 14:24 Ответить
>Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський

Ситуація в Покровську складна. Україна випустила 100 тис. працездатних чоловіків за кордон, - Зеленський
31.10.2025 14:25 Ответить
Я був у деяких кабінетах, геометрично різних, бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає дивно. А також бачив й інші карти. У нас різні чомусь карти реальних бойових дій в Україні.

Да в эрефии тоже всегда бояре плохие что врут/не правильно докладывают, один царь всегда хороший . Все с путлера копирует даже не заморачивается. Единственная разница путлер видосиков не записывает пока еще
31.10.2025 14:25 Ответить
Політика США щодо Росії та України, здається, коливається залежно від того, якого іноземного лідера президент Дональд Трамп останнім часом вважає найбільшим подразником і перешкодою на шляху до миру: Володимира Зеленського з України чи Володимира Путіна з Росії. Але Трамп повинен час від часу спрямовувати своє розчарування проти менш відомої фігури: Андрія Єрмака, начальника штабу Зеленського та правої руки. Після вторгнення Росії в лютому 2022 року Єрмак став таким же могутнім, як і український президент, якщо не більшеЄрмак вніс свій величезний вплив на уряд Зеленського, щоб https://x.com/I_Katchanovski/status/1865523064676687986 контролювати потік інформації між керівництвом Києва та західними столицями про війну; https://x.com/I_Katchanovski/status/1850575735670407484 просувати жорстку переговорну позицію, яку багато аналітиків https://x.com/EmmaMAshford/status/1745445744205791236 вважають контрпродуктивною; і відсторонити https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/18/andriy-yermak-power-chief-ukraine/ міністрів у спробі контролювати дипломатичні канали України. Він також прагнув маргіналізувати діячів та інститути, які мають вирішальне значення для військових зусиль, включаючи Головне управління розвідки України. Як повідомляється, шанований і загартований у боях начальник агентства Кирило Буданов https://kyivindependent.com/zelenskys-top-adviser-behind-bid-to-replace-prime-minister-spy-chief-sources-tell-economist-06-2025/ зіткнувся з неодноразовими спробами Єрмака виштовхнути його з уряду.
31.10.2025 14:26 Ответить
продовжую цитати зі статі у The American concervative

Глибокий і своєрідний вплив Єрмака на Зеленського викликає більш широкі побоювання, які виходять за рамки нинішньої війни. Двоє чоловіків згуртували українців у перші тижні вторгнення Путіна, сміливо відмовляючись тікати з країни і навіть зухвало проголосивши свою постійну присутність, але в наші дні їхнє замкнене партнерство все більше загрожує фундаментальній цінності, за яку борються українці: демократії в західному стилі. Єрмак назвав критиків Зеленського російськими маріонетками, озброїв державні установи проти внутрішніх політичних ворогів, перешкоджав кампанії України проти корупції та, на думку критиківhttps://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-12 , створив нову систему олігархіїІсторія Єрмака не почалася у світі політики. Він був адвокатом, кінопродюсером і випадковим імпортером розкішних модних товарів, коли вперше зустрів Зеленського - на той час коміка та актора - у 2011 році. Двоє порозумілися, а Єрмак, який самотній і бездітний, пізніше сказав, що захоплювався тим, як Зеленський говорив про сімейне життя. У 2019 році Єрмак працював над президентською виборчою кампанією Зеленського і після вирішальної перемоги став головним радником із зовнішньої політики в новій адміністрації. Наступного року Єрмака призначили головою Офісу Президента України, посаду,
яку він перетворив на вузьке місце уряду Зеленського.
Зеленський та Єрмак є друзями та довіреними оповідачами. Проукраїнський журналіст Крістофер Міллер з Financial Times у https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246 профілі Єрмака, опублікованому в липні цього року, повідомив, що двоє чоловіків навіть сплять поруч один з одним у бункері президента, часто після ночі, граючи в настільний теніс або перегляд класичних фільмів. Рано вранці вони піднімають ваги разом, а величезний, шестифутовий єрмак, імовірно, додає більше пластин до штанги, ніж зменшувалий Зеленський. Після цього Єрмак багато годин інтенсивно працює у своєму офісі, на два поверхи нижче офісу президента. "Зараз немає шляху до Зеленського, який би обійшов Єрмака", - сказав Міллеру один колишній начальник штабу українського президента. "І в цьому проблема".
31.10.2025 14:32 Ответить
Кілька аналітиків сприйняли нещодавню зустріч, яка перетворилася на криковий матч за зачиненими дверима, як доказ того, що Єрмак неправильно читає DC і дає погані поради щодо того, як керувати відносинами з Білим домом. Вони також вказали на https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-kerivnikami-amerikanskih-an-100869#:~:text=Current%20events-,Volodymyr%20Zelenskyy%20Met%20With%20the%20Heads%20of%20American%20Think%20Tanks,ph зустріч Зеленського з керівниками американських аналітичних центрів, більшість з яких виступають проти бренду Трампа щодо консерватизму MAGA, що є очевидною марною тратою дорогоцінного часу та можливим роздратуванням для чиновників Білого дому, які виступають за стриманість зовнішньої політики.
................Багато з яких в оточенні зеленського після виборів були https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/04/why-president-zelensky-is-purging-his-inner-circle?lang=en відкинуті Єрмаком, оскільки він https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty забезпечує просування https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty по службі для особистих союзників на найвищі посади. Також широко https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/18/andriy-yermak-power-chief-ukraine/?utm_source=chatgpt.com вважається, що він спроектував усунення Валерія Залужного, який став політичною загрозою для Зеленського після досягнення майже міфічної популярності, командуючи українськими військовими на початку війни, відправивши його до Лондона, де він служить послом.
31.10.2025 14:37 Ответить
Після вибуху Овального кабінету в лютому віце-президент Дж.Д. Офіс Венса https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-env
Але особисті політичні перемоги Єрмака підірвали крихку демократію України, каструючи її парламент та інші представницькі установи. "У нас немає належного функціонування Кабінету Міністрів", - https://www.politico.eu/article/andriy-yermak-zelenskyy-chief-of-staff-ukraine-profile/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication сказала POLITICO Дар'я Каленюк, голова неурядової організації з протидії корупції. "Замість цього у нас є якийсь квазікабінет міністрів на чолі з Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента та до самого президента".
..........вуличні протестувальники дали зрозуміти, яка людина, на їхню думку, найбільше заслуговує на їхню ганьбу. "Єрмак вийшов!" Вони скандували. «https://x.com/*************/status/1947760798400713180 Ф- Єрмак!»Зіткнувшись з політичною віддачею, Зеленський скасував цей крок. Підозри в задушення корупційних розслідувань вже давно оточують Єрмака і сприяють https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=1368&page=4 недовірі українців до нього; урядова справа проти його молодшого брата Дениса за хабарництво була таємно https://kyivindependent.com/nabu-says-it-closed-corruption-case-against-brother-of-zelenskys-chief-of-staff/?utm_source=chatgpt.com закрита в 2021 році.
31.10.2025 14:41 Ответить
.......
Оскільки адміністрація Трампа оцінює загрози українській державі, вони повинні знайти способи перехитрити не тільки президента в Москві, але й людину, яка керує Офісом Президента в Києві.
31.10.2025 14:44 Ответить
Бачив дивні карти - вертольоти - це після якої затяжки?
31.10.2025 14:27 Ответить
якщо ця Оманська Гнидота кине бійців у котлі - так і фронт посипатись може
31.10.2025 14:38 Ответить
Зелене ГоловЧМО знову обісралося, разом з колодами карт від Дєрмака і Сирка! Йоме вже доложили, шо всі російські сили у Покровську, шоб свої дупи прикрити. Так шо, клоун, давай знову на Москву через Луганськ? А в Запоріжжі все нормально, тільки плавні закрили для цивільного населення.
Він Труханова віддав наказ судити. А хто на Чонгарі міни зняв, залишив Антонівський міст цілим, просрав південь України, віддав Маріуполь з оборонцями... Це , ***** фігня - вони ж не потонули у своєму підвалі від зливи...
31.10.2025 14:38 Ответить
"геометрично різні кабінети" - це круглий, трикутний та квадратний?
31.10.2025 14:48 Ответить
Ти як Верховний головнокомандувач що ти доброго зробив для обороноздатності України ?крім корупції на крові ,звільнення вищого військового керівництва і провал мобілізації,чи ти ні причом головне рейтинг.
31.10.2025 14:49 Ответить
Гундосий волохатий обдовбаний виродок! Не бажаю тобі смерті, ніт. Бажаю, щоб ти жив до 120 літ, гнив заживо і благав про смерть як про визволення від мук!
31.10.2025 14:57 Ответить
Ну змогли ж 170 т. Захопити весь південь! Верховний головнокомандувач той самий, чому б не захопити і Покровськ?
31.10.2025 14:58 Ответить
Як 170 тисяч? А військове начальство казало 110 тисяч... Де взялись ще 60 тисяч?
31.10.2025 14:59 Ответить
 
 