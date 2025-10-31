Ситуация в Покровске сложная. РФ сосредоточила 170 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на Покровском направлении.

Об этом глава государства заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я был в некоторых кабинетах, геометрически разных, видел разные карты. Видел карту боевых действий на территории Украины, которая выглядит странно. А также видел и другие карты. У нас разные почему-то карты реальных боевых действий в Украине. Почему в России - понятно. В Украине, России, Европе, США.

В какой-то момент мы все это согласовываем и понимаем, где есть те или иные проблемы, а где есть - те или иные манипуляции", - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация в Покровске

"Ситуация в Покровске - сложная. Все их (РФ. - Ред.) силы там. В этом направлении 170 тысяч сосредоточения врага. Очень много, прям очень. Утром я разговаривал с главнокомандующим. Изменений в Покровске нет. В Покровске есть русские, наши их уничтожают понемногу", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что нужно беречь личный состав.

Читайте: Блокирования врагом Сил обороны в Покровске нет, - ГВ "Схід"

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Читайте также: Наступление РФ на Покровск обострило проблему нехватки бойцов в Украине, - Atlantic Council