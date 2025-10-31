УКР
1 768 26

Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я був у деяких кабінетах, геометрично різних, бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає дивно. А також бачив й інші карти. У нас різні чомусь карти реальних бойових дій в Україні. Чому в Росії - зрозуміло. В Україні, Росії, Європі, США. 

В якийсь момент ми все це узгоджуємо та розуміємо, де є ті чи інші проблеми, а де є - ті чи інші маніпуляції", - сказав він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ситуація в Покровську

"Ситуація в Покровську - складна. Всі їхні (РФ. - Ред.) сили там. В цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато, прям дуже. На ранок я розмовляв з головкомом. Змін в Покровську немає. В Покровську є рускі, наші їх знищують потроху", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що варто берегти особовий склад.

Читайте: Блокування ворогом Сил оборони у Покровську немає, - УВ "Схід"

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Читайте також: Наступ РФ на Покровськ загострив проблему нестачі бійців в Україні, - Atlantic Council

Автор: 

Зеленський Володимир (26013) Донецька область (9970) бойові дії (4823) Покровськ (893) Покровський район (1172)
Топ коментарі
+12
зельоний ******** ..воно ж свідомо здає бійців в котлі..як Азов в Маріуполі
показати весь коментар
31.10.2025 14:21 Відповісти
+6
"РФ зосередила 170 тис. військових.
Тому особисто я позбавив ЗСУ 100 тисяч самих здорових та боєздатних чоловіків". В. Зеленський.
показати весь коментар
31.10.2025 14:24 Відповісти
+5
Зелене ГоловЧМО знову обісралося, разом з колодами карт від Дєрмака і Сирка! Йоме вже доложили, шо всі російські сили у Покровську, шоб свої дупи прикрити. Так шо, клоун, давай знову на Москву через Луганськ? А в Запоріжжі все нормально, тільки плавні закрили для цивільного населення.
Він Труханова віддав наказ судити. А хто на Чонгарі міни зняв, залишив Антонівський міст цілим, просрав південь України, віддав Маріуполь з оборонцями... Це , ***** фігня - вони ж не потонули у своєму підвалі від зливи...
показати весь коментар
31.10.2025 14:38 Відповісти
зельоний ******** ..воно ж свідомо здає бійців в котлі..як Азов в Маріуполі
показати весь коментар
31.10.2025 14:21 Відповісти
Ще б не бути складною, коли воно зняло міни
показати весь коментар
31.10.2025 14:29 Відповісти
У наступному потужному виступі мільйон сімсот тис. буде!
показати весь коментар
31.10.2025 14:45 Відповісти
Так визнай вже ще здасиш його.
показати весь коментар
31.10.2025 14:21 Відповісти
А ви говнокомандуючі виставте 200 тисяч В нас з мобілізацією все хорохо (як заявляють гниди)
показати весь коментар
31.10.2025 14:24 Відповісти
"РФ зосередила 170 тис. військових.
Тому особисто я позбавив ЗСУ 100 тисяч самих здорових та боєздатних чоловіків". В. Зеленський.
показати весь коментар
31.10.2025 14:24 Відповісти
https://www.theamericanconservative.com/zelenskys-top-man-is-a-big-problem/

видання консервативних американців "Головний чоловік Єрмака -це велика проблема "
показати весь коментар
31.10.2025 14:24 Відповісти
>Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський

Ситуація в Покровську складна. Україна випустила 100 тис. працездатних чоловіків за кордон, - Зеленський
показати весь коментар
31.10.2025 14:25 Відповісти
Я був у деяких кабінетах, геометрично різних, бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає дивно. А також бачив й інші карти. У нас різні чомусь карти реальних бойових дій в Україні.

Да в эрефии тоже всегда бояре плохие что врут/не правильно докладывают, один царь всегда хороший . Все с путлера копирует даже не заморачивается. Единственная разница путлер видосиков не записывает пока еще
показати весь коментар
31.10.2025 14:25 Відповісти
Політика США щодо Росії та України, здається, коливається залежно від того, якого іноземного лідера президент Дональд Трамп останнім часом вважає найбільшим подразником і перешкодою на шляху до миру: Володимира Зеленського з України чи Володимира Путіна з Росії. Але Трамп повинен час від часу спрямовувати своє розчарування проти менш відомої фігури: Андрія Єрмака, начальника штабу Зеленського та правої руки. Після вторгнення Росії в лютому 2022 року Єрмак став таким же могутнім, як і український президент, якщо не більшеЄрмак вніс свій величезний вплив на уряд Зеленського, щоб https://x.com/I_Katchanovski/status/1865523064676687986 контролювати потік інформації між керівництвом Києва та західними столицями про війну; https://x.com/I_Katchanovski/status/1850575735670407484 просувати жорстку переговорну позицію, яку багато аналітиків https://x.com/EmmaMAshford/status/1745445744205791236 вважають контрпродуктивною; і відсторонити https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/18/andriy-yermak-power-chief-ukraine/ міністрів у спробі контролювати дипломатичні канали України. Він також прагнув маргіналізувати діячів та інститути, які мають вирішальне значення для військових зусиль, включаючи Головне управління розвідки України. Як повідомляється, шанований і загартований у боях начальник агентства Кирило Буданов https://kyivindependent.com/zelenskys-top-adviser-behind-bid-to-replace-prime-minister-spy-chief-sources-tell-economist-06-2025/ зіткнувся з неодноразовими спробами Єрмака виштовхнути його з уряду.
показати весь коментар
31.10.2025 14:26 Відповісти
продовжую цитати зі статі у The American concervative

Глибокий і своєрідний вплив Єрмака на Зеленського викликає більш широкі побоювання, які виходять за рамки нинішньої війни. Двоє чоловіків згуртували українців у перші тижні вторгнення Путіна, сміливо відмовляючись тікати з країни і навіть зухвало проголосивши свою постійну присутність, але в наші дні їхнє замкнене партнерство все більше загрожує фундаментальній цінності, за яку борються українці: демократії в західному стилі. Єрмак назвав критиків Зеленського російськими маріонетами, озброїв державні установи проти внутрішніх політичних ворогів, перешкоджав кампанії України проти корупції та, на думку критиківhttps://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-12 , створив нову систему олігархіїІсторія Єрмака не почалася у світі політики. Він був адвокатом, кінопродюсером і випадковим імпортером розкішних модних товарів, коли вперше зустрів Зеленського - на той час коміка та актора - у 2011 році. Двоє порозумілися, а Єрмак, який самотній і бездітний, пізніше сказав, що захоплювався тим, як Зеленський говорив про сімейне життя. У 2019 році Єрмак працював над президентською виборчою кампанією Зеленського і після вирішальної перемоги став головним радником із зовнішньої політики в новій адміністрації. Наступного року Єрмака призначили головою Офісу Президента України, посаду,
яку він перетворив на вузьке місце уряду Зеленського.
Зеленський та Єрмак є друзями та довіреними оповідачами. Проукраїнський журналіст Крістофер Міллер з Financial Times у https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246 профілі Єрмака, опублікованому в липні цього року, повідомив, що двоє чоловіків навіть сплять поруч один з одним у бункері президента, часто після ночі, граючи в настільний теніс або перегляд класичних фільмів. Рано вранці вони піднімають ваги разом, а величезний, шестифутовий єрмак, імовірно, додає більше пластин до штанги, ніж зменшувалий Зеленський. Після цього Єрмак багато годин інтенсивно працює у своєму офісі, на два поверхи нижче офісу президента. "Зараз немає шляху до Зеленського, який би обійшов Єрмака", - сказав Міллеру один колишній начальник штабу українського президента. "І в цьому проблема".
показати весь коментар
31.10.2025 14:32 Відповісти
Кілька аналітиків сприйняли нещодавню зустріч, яка перетворилася на криковий матч за зачиненими дверима, як доказ того, що Єрмак неправильно читає DC і дає погані поради щодо того, як керувати відносинами з Білим домом. Вони також вказали на https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-kerivnikami-amerikanskih-an-100869#:~:text=Current%20events-,Volodymyr%20Zelenskyy%20Met%20With%20the%20Heads%20of%20American%20Think%20Tanks,ph зустріч Зеленського з керівниками американських аналітичних центрів, більшість з яких виступають проти бренду Трампа щодо консерватизму MAGA, що є очевидною марною тратою дорогоцінного часу та можливим роздратуванням для чиновників Білого дому, які виступають за стриманість зовнішньої політики.
................Багато з яких в оточенні зеленського після виборів були https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/04/why-president-zelensky-is-purging-his-inner-circle?lang=en відкинуті Єрмаком, оскільки він https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty забезпечує просування https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty по службі для особистих союзників на найвищі посади. Також широко https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/18/andriy-yermak-power-chief-ukraine/?utm_source=chatgpt.com вважається, що він спроектував усунення Валерія Залужного, який став політичною загрозою для Зеленського після досягнення майже міфічної популярності, командуючи українськими військовими на початку війни, відправивши його до Лондона, де він служить послом.
показати весь коментар
31.10.2025 14:37 Відповісти
Після вибуху Овального кабінету в лютому віце-президент Дж.Д. Офіс Венса https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2025/aug/25/general-envoy-future-ukraine-president-valerii-zaluzhnyi-london-waiting-game зв'язався з Залужним, розглядавши його як потенційну заміну Зеленському, але Єрмак https://kyivindependent.com/zaluzhnyi-declined-call-from-vance-days-after-the-oval-office-clash-guardian-reports/ переконав колишнього генерала відхилити заклики. Епізод ілюструє, що Білий дім не може приборкати Зеленського, не звертаючи уваги на не менш могутнього Єрмака, який продемонстрував справжню політичну кмітливість.
Але особисті політичні перемоги Єрмака підірвали крихку демократію України, каструючи її парламент та інші представницькі установи. "У нас немає належного функціонування Кабінету Міністрів", - https://www.politico.eu/article/andriy-yermak-zelenskyy-chief-of-staff-ukraine-profile/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication сказала POLITICO Дар'я Каленюк, голова неурядової організації з протидії корупції. "Замість цього у нас є якийсь квазікабінет міністрів на чолі з Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента та до самого президента".
..........вуличні протестувальники дали зрозуміти, яка людина, на їхню думку, найбільше заслуговує на їхню ганьбу. "Єрмак вийшов!" Вони скандували. «https://x.com/*************/status/1947760798400713180 Ф- Єрмак!»Зіткнувшись з політичною віддачею, Зеленський скасував цей крок. Підозри в задушення корупційних розслідувань вже давно оточують Єрмака і сприяють https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=1368&page=4 недовірі українців до нього; урядова справа проти його молодшого брата Дениса за хабарництво була таємно https://kyivindependent.com/nabu-says-it-closed-corruption-case-against-brother-of-zelenskys-chief-of-staff/?utm_source=chatgpt.com закрита в 2021 році.
показати весь коментар
31.10.2025 14:41 Відповісти
.......
Оскільки адміністрація Трампа оцінює загрози українській державі, вони повинні знайти способи перехитрити не тільки президента в Москві, але й людину, яка керує Офісом Президента в Києві.
показати весь коментар
31.10.2025 14:44 Відповісти
Бачив дивні карти - вертольоти - це після якої затяжки?
показати весь коментар
31.10.2025 14:27 Відповісти
якщо ця Оманська Гнидота кине бійців у котлі - так і фронт посипатись може
показати весь коментар
31.10.2025 14:38 Відповісти
Зелене ГоловЧМО знову обісралося, разом з колодами карт від Дєрмака і Сирка! Йоме вже доложили, шо всі російські сили у Покровську, шоб свої дупи прикрити. Так шо, клоун, давай знову на Москву через Луганськ? А в Запоріжжі все нормально, тільки плавні закрили для цивільного населення.
Він Труханова віддав наказ судити. А хто на Чонгарі міни зняв, залишив Антонівський міст цілим, просрав південь України, віддав Маріуполь з оборонцями... Це , ***** фігня - вони ж не потонули у своєму підвалі від зливи...
показати весь коментар
31.10.2025 14:38 Відповісти
"геометрично різні кабінети" - це круглий, трикутний та квадратний?
показати весь коментар
31.10.2025 14:48 Відповісти
Ти як Верховний головнокомандувач що ти доброго зробив для обороноздатності України ?крім корупції на крові ,звільнення вищого військового керівництва і провал мобілізації,чи ти ні причом головне рейтинг.
показати весь коментар
31.10.2025 14:49 Відповісти
Гундосий волохатий обдовбаний виродок! Не бажаю тобі смерті, ніт. Бажаю, щоб ти жив до 120 літ, гнив заживо і благав про смерть як про визволення від мук!
показати весь коментар
31.10.2025 14:57 Відповісти
Ну змогли ж 170 т. Захопити весь південь! Верховний головнокомандувач той самий, чому б не захопити і Покровськ?
показати весь коментар
31.10.2025 14:58 Відповісти
Як 170 тисяч? А військове начальство казало 110 тисяч... Де взялись ще 60 тисяч?
показати весь коментар
31.10.2025 14:59 Відповісти
"...В Покровську є рускі, наші їх знищують потроху..."а наших потороху не знищують, чи вони невмирущі ? А як додаткові сили доправити до Покровська - пішки 20км з боекомплектом. ***, ну що він верзе
показати весь коментар
31.10.2025 15:37 Відповісти
Лапти Покровску уже значит, раз сам патужнич уже гоев прогревает.
показати весь коментар
31.10.2025 15:37 Відповісти
Надо просто приобрести 170 тысяч FPV - дронов, с операторами - и через пару недель от них ничего не останется..
показати весь коментар
31.10.2025 15:53 Відповісти
А що з потужним Добропільським контрнаступом, яким так хизувався недавно Сирський?
показати весь коментар
31.10.2025 16:00 Відповісти
 
 