Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку.

передає Цензор.НЕТ.

"Я був у деяких кабінетах, геометрично різних, бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає дивно. А також бачив й інші карти. У нас різні чомусь карти реальних бойових дій в Україні. Чому в Росії - зрозуміло. В Україні, Росії, Європі, США.

В якийсь момент ми все це узгоджуємо та розуміємо, де є ті чи інші проблеми, а де є - ті чи інші маніпуляції", - сказав він.

Ситуація в Покровську

"Ситуація в Покровську - складна. Всі їхні (РФ. - Ред.) сили там. В цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато, прям дуже. На ранок я розмовляв з головкомом. Змін в Покровську немає. В Покровську є рускі, наші їх знищують потроху", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що варто берегти особовий склад.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

