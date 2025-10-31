Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку.
Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Я був у деяких кабінетах, геометрично різних, бачив різні карти. Бачив карту бойових дій на території України, яка виглядає дивно. А також бачив й інші карти. У нас різні чомусь карти реальних бойових дій в Україні. Чому в Росії - зрозуміло. В Україні, Росії, Європі, США.
В якийсь момент ми все це узгоджуємо та розуміємо, де є ті чи інші проблеми, а де є - ті чи інші маніпуляції", - сказав він.
Ситуація в Покровську
"Ситуація в Покровську - складна. Всі їхні (РФ. - Ред.) сили там. В цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато, прям дуже. На ранок я розмовляв з головкомом. Змін в Покровську немає. В Покровську є рускі, наші їх знищують потроху", - розповів президент.
Зеленський наголосив, що варто берегти особовий склад.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
Тому особисто я позбавив ЗСУ 100 тисяч самих здорових та боєздатних чоловіків". В. Зеленський.
видання консервативних американців "Головний чоловік Єрмака -це велика проблема "
Ситуація в Покровську складна. Україна випустила 100 тис. працездатних чоловіків за кордон, - Зеленський
Да в эрефии тоже всегда бояре плохие что врут/не правильно докладывают, один царь всегда хороший . Все с путлера копирует даже не заморачивается. Единственная разница путлер видосиков не записывает пока еще
Глибокий і своєрідний вплив Єрмака на Зеленського викликає більш широкі побоювання, які виходять за рамки нинішньої війни. Двоє чоловіків згуртували українців у перші тижні вторгнення Путіна, сміливо відмовляючись тікати з країни і навіть зухвало проголосивши свою постійну присутність, але в наші дні їхнє замкнене партнерство все більше загрожує фундаментальній цінності, за яку борються українці: демократії в західному стилі. Єрмак назвав критиків Зеленського російськими маріонетами, озброїв державні установи проти внутрішніх політичних ворогів, перешкоджав кампанії України проти корупції та, на думку критиківhttps://www.businessinsider.com/ukraines-real-power-broker-yermak-zelensky-russia-war-biden-2023-12 , створив нову систему олігархіїІсторія Єрмака не почалася у світі політики. Він був адвокатом, кінопродюсером і випадковим імпортером розкішних модних товарів, коли вперше зустрів Зеленського - на той час коміка та актора - у 2011 році. Двоє порозумілися, а Єрмак, який самотній і бездітний, пізніше сказав, що захоплювався тим, як Зеленський говорив про сімейне життя. У 2019 році Єрмак працював над президентською виборчою кампанією Зеленського і після вирішальної перемоги став головним радником із зовнішньої політики в новій адміністрації. Наступного року Єрмака призначили головою Офісу Президента України, посаду,
яку він перетворив на вузьке місце уряду Зеленського.
Зеленський та Єрмак є друзями та довіреними оповідачами. Проукраїнський журналіст Крістофер Міллер з Financial Times у https://www.ft.com/content/4d6114d3-6a0a-41f3-9f6c-6637a1536246 профілі Єрмака, опублікованому в липні цього року, повідомив, що двоє чоловіків навіть сплять поруч один з одним у бункері президента, часто після ночі, граючи в настільний теніс або перегляд класичних фільмів. Рано вранці вони піднімають ваги разом, а величезний, шестифутовий єрмак, імовірно, додає більше пластин до штанги, ніж зменшувалий Зеленський. Після цього Єрмак багато годин інтенсивно працює у своєму офісі, на два поверхи нижче офісу президента. "Зараз немає шляху до Зеленського, який би обійшов Єрмака", - сказав Міллеру один колишній начальник штабу українського президента. "І в цьому проблема".
................Багато з яких в оточенні зеленського після виборів були https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/04/why-president-zelensky-is-purging-his-inner-circle?lang=en відкинуті Єрмаком, оскільки він https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty забезпечує просування https://www.economist.com/europe/2025/07/06/ukraines-political-infighting-gets-nasty по службі для особистих союзників на найвищі посади. Також широко https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/18/andriy-yermak-power-chief-ukraine/?utm_source=chatgpt.com вважається, що він спроектував усунення Валерія Залужного, який став політичною загрозою для Зеленського після досягнення майже міфічної популярності, командуючи українськими військовими на початку війни, відправивши його до Лондона, де він служить послом.
Але особисті політичні перемоги Єрмака підірвали крихку демократію України, каструючи її парламент та інші представницькі установи. "У нас немає належного функціонування Кабінету Міністрів", - https://www.politico.eu/article/andriy-yermak-zelenskyy-chief-of-staff-ukraine-profile/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication сказала POLITICO Дар'я Каленюк, голова неурядової організації з протидії корупції. "Замість цього у нас є якийсь квазікабінет міністрів на чолі з Єрмаком, який контролює доступ до порядку денного президента та до самого президента".
..........вуличні протестувальники дали зрозуміти, яка людина, на їхню думку, найбільше заслуговує на їхню ганьбу. "Єрмак вийшов!" Вони скандували. «https://x.com/*************/status/1947760798400713180 Ф- Єрмак!»Зіткнувшись з політичною віддачею, Зеленський скасував цей крок. Підозри в задушення корупційних розслідувань вже давно оточують Єрмака і сприяють https://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=1368&page=4 недовірі українців до нього; урядова справа проти його молодшого брата Дениса за хабарництво була таємно https://kyivindependent.com/nabu-says-it-closed-corruption-case-against-brother-of-zelenskys-chief-of-staff/?utm_source=chatgpt.com закрита в 2021 році.
Оскільки адміністрація Трампа оцінює загрози українській державі, вони повинні знайти способи перехитрити не тільки президента в Москві, але й людину, яка керує Офісом Президента в Києві.
Він Труханова віддав наказ судити. А хто на Чонгарі міни зняв, залишив Антонівський міст цілим, просрав південь України, віддав Маріуполь з оборонцями... Це , ***** фігня - вони ж не потонули у своєму підвалі від зливи...