Ситуація складна, але блокування Сил оборони у Покровську та Куп’янську немає, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із командирами, що стримують окупантів у Покровсько-Мирноградській агломерації.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Бої на Покровському напрямку
"Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямку. Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу.
Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції", - йдеться в повідомленні.
Сирський назвав ситуацію складно, проте заяви роспропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.
Ситуація у Покровську
"Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити.
У таких умовах вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів. Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", - додав головнокомандувач.
Зараз, за словами Сирського, працюють над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку.
"Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань.
Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад.
Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень", - сказав він.
Він наголосив, що пріоритетом є збереження життя захисників.
Добропільська операція
"Триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника", - підсумував головнокомандувач.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- Відомо, що ворог намагається закріпитися у східній та північній частині Покровська.
- У Покровську залишаються понад 1,2 тис. жителів.
хтось вірить сирку з батьками на паРаші ?
16.02.24, 01:12 - Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Відбувається планове підсилення підрозділів - Тарнавський
ГЕРОЇ, МИ МОЛИМОСЬ ЗА ВАС
Та справа навіть не в цьому - що 10 , що 5 - це все відстань яка прострілюється БУДЬ ЧИМ з того , що є у ворога ! А при відсутності "зеленки" все стає взагалі не весело
сирський, ти що бахнувся?
це ж текст голобородька.
чи то, з минулого сезону? то, вже можна копіювати?
сирський, командиру брехати не можна!
сирський, краще розкажи як ти на білому коні з шашкою наголо до курська рвонув.....
бо, з покровськом все ясно.
Як можна обдурити Сирського, якщо він, як запевняють, не вилазить з найгарячіших ділянок фронту? 😯
Ті ж хвойди ОПи постійно поливають лайном DeepState, який пише правду про лінію фронту. А верховне керівництво заперечує правдиві дані DeepState.
В нас ніколи не карають начальників і не будуть карати ... В такій ситуацїї їм , звісно , пофіг на результат - можно робити що завгодно , а потім спокійно піти на пенсію