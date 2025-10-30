УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10419 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку Ситуація на Добропільському напрямку
2 091 48

Ситуація складна, але блокування Сил оборони у Покровську та Куп’янську немає, - Сирський

Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із командирами, що стримують окупантів у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Бої на Покровському напрямку

​"Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямку. Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу.

Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Сирський назвав ситуацію складно, проте заяви роспропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

Читайте: Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА

Ситуація у Покровську

"Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити.

У таких умовах вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів. Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", - додав головнокомандувач.

Зараз, за словами Сирського, працюють над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Найскладніше зараз на Покровському напрямку, окупанти всіма методами намагаються закріпитись. ВIДЕО

"Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань.

Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад.

Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень", - сказав він.

Він наголосив, що пріоритетом є збереження життя захисників.

Читайте також: РФ просунулась біля Покровська та на Запоріжжі. Ворога відкинули біля Нового Шахового, - DeepState. МАПИ

Добропільська операція

"Триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника", - підсумував головнокомандувач.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Автор: 

Донецька область (9959) Сирський Олександр (777) Покровськ (888) Покровський район (1165)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Хіба в Сирського колись було блокування? Завжди все напружено-контрольовано, як і в Соледарі, Бахмуті та Авдіївці.
показати весь коментар
30.10.2025 12:40 Відповісти
+8
Новина від Цензор.нет:

16.02.24, 01:12 - Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Відбувається планове підсилення підрозділів - Тарнавський
показати весь коментар
30.10.2025 12:40 Відповісти
+7
значить блокування є , або буде

хтось вірить сирку з батьками на паРаші ?
показати весь коментар
30.10.2025 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
значить блокування є , або буде

хтось вірить сирку з батьками на паРаші ?
показати весь коментар
30.10.2025 12:36 Відповісти
Потрібні резерви, а де вони? Завдання Генштабу не оперативно керувати бойовими діями, а створювати резерви! Керувати бойовими діями має Об'єднання командування! Але Сирський провалив реформу армії і стягнув все керівництво в свої руки і тепер у нас і колапс на фронті і немає резервів, і свою роботу не зробив і чужу роботу запоров! МАЛАДЄЦ!
показати весь коментар
30.10.2025 12:41 Відповісти
То все ж КОНТРОЛЬОАВНО,
показати весь коментар
30.10.2025 12:37 Відповісти
Новина від Цензор.нет:

16.02.24, 01:12 - Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Відбувається планове підсилення підрозділів - Тарнавський
показати весь коментар
30.10.2025 12:40 Відповісти
Хіба в Сирського колись було блокування? Завжди все напружено-контрольовано, як і в Соледарі, Бахмуті та Авдіївці.
показати весь коментар
30.10.2025 12:40 Відповісти
и все єти города упали при Залужном ((
показати весь коментар
30.10.2025 12:49 Відповісти
"Аксиома Эскобара".
показати весь коментар
30.10.2025 12:53 Відповісти
при чем тут это? если автор комента пишет что эти города были захвачены при Сирском, а это ЛОЖЬ
показати весь коментар
30.10.2025 12:55 Відповісти
А где ж тогда Сирский был? На пенсии?
показати весь коментар
30.10.2025 13:05 Відповісти
под Залужным был
показати весь коментар
30.10.2025 13:08 Відповісти
Значит них в чём не виноват? Ну тогда по этой логике виноват Зеленский. Нет. Лучше Байден.
показати весь коментар
30.10.2025 13:12 Відповісти
ну у него было меньше отвествености чем у Залужного, это тоже самое что не Залужный виноват что провалили контрнаступ 23го года, а 47 бригада или 93 бригада виновата
показати весь коментар
30.10.2025 13:18 Відповісти
Короче, Сырский-ты?
показати весь коментар
30.10.2025 13:22 Відповісти
Коли Зельоні починають яро запевняти, що це не дупа, а очєнь харашо, то треба розуміти, що вони безпорадні щось виправити.
показати весь коментар
30.10.2025 12:43 Відповісти
значить хреново справи

ГЕРОЇ, МИ МОЛИМОСЬ ЗА ВАС
показати весь коментар
30.10.2025 12:45 Відповісти
Краще донатити.
показати весь коментар
30.10.2025 13:11 Відповісти
Наступний етап - "плановий відхід на підготовлені позиції".
показати весь коментар
30.10.2025 12:46 Відповісти
"плановий"+"підготовлені"
показати весь коментар
30.10.2025 12:56 Відповісти
Терпеть не могу вояк, которые сидя на диване, поливает говном Сырского. 73% тупых. Ружьё в руки-и на передовую. Я не воюю, поэтому не позволяю себе что-то п..здеть, на тех кто там.
показати весь коментар
30.10.2025 12:46 Відповісти
Сырский воюет на передовой где-то там?
показати весь коментар
30.10.2025 12:51 Відповісти
Сцирський не воює,а грає в настільну гру "Війна"(((
показати весь коментар
30.10.2025 13:12 Відповісти
Если Сырского сменят на кого-то другого, диванные вояки через день будут поливать г***** и его точно так же.
показати весь коментар
30.10.2025 12:48 Відповісти
Если бы да кабы...
показати весь коментар
30.10.2025 13:15 Відповісти
Так поедь в Покровск и обратно, сними на видеокамеру и покажи, что блокировки города нет.
показати весь коментар
30.10.2025 12:50 Відповісти
так это по карте видно, зачем ему ехать?
показати весь коментар
30.10.2025 12:52 Відповісти
І що видно на карті?
показати весь коментар
30.10.2025 12:58 Відповісти
что нет блокировки
показати весь коментар
30.10.2025 12:59 Відповісти
Яка ширина території для виходу з Покровська, не окупованої рашистами?
показати весь коментар
30.10.2025 13:10 Відповісти
11км
показати весь коментар
30.10.2025 13:13 Відповісти
Я бачила карту, де зона, не окупована і не "сіра" менше трьох км. Реально виходити звідти без великих витрат при наявності у кацапів величезної кількості дронів та різного озброєння?
показати весь коментар
30.10.2025 13:22 Відповісти
Ну , взагалі то вже близько 5 ...
Та справа навіть не в цьому - що 10 , що 5 - це все відстань яка прострілюється БУДЬ ЧИМ з того , що є у ворога ! А при відсутності "зеленки" все стає взагалі не весело
показати весь коментар
30.10.2025 13:29 Відповісти
Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції

сирський, ти що бахнувся?
це ж текст голобородька.

чи то, з минулого сезону? то, вже можна копіювати?
сирський, командиру брехати не можна!
сирський, краще розкажи як ти на білому коні з шашкою наголо до курська рвонув.....
бо, з покровськом все ясно.
показати весь коментар
30.10.2025 12:51 Відповісти
Хвойди ОПи з ТСН ( "Г+Г") вже звинувачують військових, які тримають оборону в районі Покровська. Кажуть, що військові брехали вищому командуванню про справжню ситуацію.
Як можна обдурити Сирського, якщо він, як запевняють, не вилазить з найгарячіших ділянок фронту? 😯

Ті ж хвойди ОПи постійно поливають лайном DeepState, який пише правду про лінію фронту. А верховне керівництво заперечує правдиві дані DeepState.
показати весь коментар
30.10.2025 12:57 Відповісти
ну по правде говоря дупа первые сказали что были не правдивые отчеты и из за этого полуился слив Звирове
показати весь коментар
30.10.2025 13:07 Відповісти
Заспокоювач,курва((
показати весь коментар
30.10.2025 13:09 Відповісти
У творожнікова всі такі ситуації контрольовані... починаючи з Дебальцеве в 2015му.
показати весь коментар
30.10.2025 13:13 Відповісти
По ситуації в Дебальцевому можна почитати , що тоді казав Муженко ... до речі - де він зараз , спокійно на пенсію пішов ?
показати весь коментар
30.10.2025 13:31 Відповісти
как и все до него, все в щоколаде
показати весь коментар
30.10.2025 13:46 Відповісти
Так ото ж !
В нас ніколи не карають начальників і не будуть карати ... В такій ситуацїї їм , звісно , пофіг на результат - можно робити що завгодно , а потім спокійно піти на пенсію
показати весь коментар
30.10.2025 13:50 Відповісти
у сирка все під контролем, і так до самого Києва
показати весь коментар
30.10.2025 13:14 Відповісти
а той Ужгорода
показати весь коментар
30.10.2025 13:18 Відповісти
Там і без оточення у наших ніякої логістики - кацапи всі дороги прострілюють
показати весь коментар
30.10.2025 13:34 Відповісти
как обычно
показати весь коментар
30.10.2025 13:43 Відповісти
Сырский, ты шо-то хреново воюешь, видимо нет таланта военного а без таланта в этом деле много не навоюешь...
показати весь коментар
30.10.2025 13:53 Відповісти
Можна поставити питання ширше - хто з вищого генералітету , за 12 років війни , такий талант проявив ?
показати весь коментар
30.10.2025 14:04 Відповісти
Вже давно оперативне оточення. Як завжди "тримати до останнього" і далі повний обісрамс.
показати весь коментар
30.10.2025 13:54 Відповісти
Це саме він уже казав. Про Бахмут.
показати весь коментар
30.10.2025 14:12 Відповісти
 
 