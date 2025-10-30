Ситуація складна, але блокування Сил оборони у Покровську та Куп’янську немає, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із командирами, що стримують окупантів у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Бої на Покровському напрямку

​"Противник нарощує активність у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Тому знову побував на цьому важливому напрямку. Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу.



Заслухав доповіді щодо поточної обстановки, наявних потреб, вислухав пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Сирський назвав ситуацію складно, проте заяви роспропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності.

Читайте: Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА

Ситуація у Покровську

"Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання - виявити її і знищити.



У таких умовах вкрай важлива якісна робота наших розвідувальних та ударних дронів. Крім БпС, у місті проводять ударно-пошукові дії та виконують завдання для ліквідації противника групи ДШВ, штурмових полків, ССО, ЦСпП ВСП, СБУ, Національної гвардії, Національної поліції України та інші", - додав головнокомандувач.

Зараз, за словами Сирського, працюють над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Найскладніше зараз на Покровському напрямку, окупанти всіма методами намагаються закріпитись. ВIДЕО

"Тут важливі: якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб; чітке та скоординоване виконання поставлених завдань.



Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі міри аж до зняття з посад.



Віддав необхідні розпорядження. У контексті покращення логістики окремо визначив завдання щодо посилення захисту маршрутів забезпечення та евакуації. Також прийнято низку інших рішень", - сказав він.

Він наголосив, що пріоритетом є збереження життя захисників.

Читайте також: РФ просунулась біля Покровська та на Запоріжжі. Ворога відкинули біля Нового Шахового, - DeepState. МАПИ

Добропільська операція

"Триває Добропільська операція. Станом на сьогодні штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись ще від 200 м до 550 м. Загалом за час цієї операції звільнено 186.8 км² української території, 246.8 км² - зачищено від ДРГ противника", - підсумував головнокомандувач.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?