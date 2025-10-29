Зеленський: Найскладніше зараз на Покровському напрямку, окупанти всіма методами намагаються закріпитись. ВIДЕО

На фронті найбільш складно зараз на Покровському напрямку. На цьому напрямку, як і в попередні тижні, фіксується велике зосередження росіян та найбільша інтенсивність бойових дій.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація на Покровському напрямку

"Детально говорили сьогодні з Головнокомандувачем та начальником Генерального штабу про ситуацію на фронті – на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави", - розповів президент.

Ситуація в Купʼянську

Крім цього, за словами глави держави, непростою залишається і ситуація в Купʼянську.

"Ситуація в Купʼянську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу я дякую за стійкість", - сказав Зеленський.

Планування далекобійних операцій

"Детально пропрацювали також планування наших далекобійних операцій. Єдиний сценарій – це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами, і головне – підтримка нашої армії, всіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні", - додав очільник держави.

