УКР
1 056 17

Зеленський: Найскладніше зараз на Покровському напрямку, окупанти всіма методами намагаються закріпитись. ВIДЕО

На фронті найбільш складно зараз на Покровському напрямку. На цьому напрямку, як і в попередні тижні, фіксується велике зосередження росіян та найбільша інтенсивність бойових дій.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація на Покровському напрямку

"Детально говорили сьогодні з Головнокомандувачем та начальником Генерального штабу про ситуацію на фронті – на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави", - розповів президент.

Читайте також: Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА

Ситуація в Купʼянську

Крім цього, за словами глави держави, непростою залишається і ситуація в Купʼянську.

"Ситуація в Купʼянську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу я дякую за стійкість", - сказав Зеленський.

Читайте також: Клименко вважає ситуацію навколо Куп’янська стабілізованою: "Віримо заявам Генштабу"

Планування далекобійних операцій

"Детально пропрацювали також планування наших далекобійних операцій. Єдиний сценарій – це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами, і головне – підтримка нашої армії, всіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні", - додав очільник держави.

Читайте також: Зеленський після Ставки: Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності

Зеленський Володимир Донецька область бойові дії Покровськ Харківська область Покровський район Куп'янський район Куп'янськ
Топ коментарі
+4
фламінгами їх фламінгами !!!

ах да ..їх же нема

здача України йде по Оманському плану
показати весь коментар
29.10.2025 21:15 Відповісти
капітан верховний головнокомандувач Очевидність

.
показати весь коментар
29.10.2025 21:15 Відповісти
При такому "командувачу" талановитому воно й не дивно що закріпилися ґ
показати весь коментар
29.10.2025 21:16 Відповісти
Тільки побачив Покровськ? - вони вже зо дві неділі як почали туди набиватися і ніхто ні пари з вуст - Генштаб мовчав - ніби такого міста немає
показати весь коментар
29.10.2025 21:20 Відповісти
За цієї влади Україна перебуває в гірших умовах ніж під санкціями в яких перебуває Іран. Так ЗМІ повідомляють,що Іран активізував програму балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН.
показати весь коментар
29.10.2025 21:26 Відповісти
а какого хрена россиян в 3 раза больше? это саботаж!!! предатели управляют страной. губят людей - обеспечивая преимущество врагу. Зеленского и Сырского под трибунал!!!
показати весь коментар
29.10.2025 21:32 Відповісти
пацан, тобі на вихід - ти вже всю ***** зробив...
показати весь коментар
29.10.2025 21:32 Відповісти
Ще ні,Україна ще трохи дихає,ну та сатана додаве при підтримці мурого наріту
показати весь коментар
29.10.2025 21:49 Відповісти
Ну нарешті. Відосік. Тепер заживемо.🥳
показати весь коментар
29.10.2025 21:36 Відповісти
То два дні назад говорив,що ситуація контрольована і ЗСУ посилені в цьому напрямку. Коли перестанете брехати????
показати весь коментар
29.10.2025 21:37 Відповісти
ніколи
показати весь коментар
29.10.2025 21:39 Відповісти
вони прийшли по перший повістці і обидва загинули...
третій біситься контузією - наймолодшому он на протез збираємо - нема руки, а тей який 4 рази не прийшов - зараз верховна тварь!
показати весь коментар
29.10.2025 21:58 Відповісти
Сирка знімай. ЗеЛох Оманський!!!
показати весь коментар
29.10.2025 21:49 Відповісти
Шось це дуже нагадує одного австрійського художника. Той теж сидів у бункері , і дальнобійно пуляв по Лондону, поки на німеччину висипали сотні тонн бомб.
показати весь коментар
29.10.2025 21:52 Відповісти
Ти нікчема все ставки проводив... тобі ніхто не підказав посилити напрямок?
показати весь коментар
29.10.2025 22:19 Відповісти
Навесні 2024 в Покровську висаджували троянди!!!Потім були Ставки,розбірки.Журналісти,військові попереджали про ті чи інші недоліки в обороні і що робота твоя коту під хвіст.Саме гарно виходить в тебе це відосики і санкції-вони такі потужні.
показати весь коментар
29.10.2025 22:25 Відповісти
@ (мова оригіналу):

"Покровск.

Много вопросов по Покровску и часто они связаны с некими одиозными, либо откровенно паническими заявлениями о скорой потере города и вообще, окружении, прорыве и прочего апокалиптического характера контекста. Что же, без излишнего перегруза информацией, вкратце попытаюсь описать ситуацию, как её вижу я.

Прежде всего, хочу отметить, что ситуация на Покровском направлении и непосредственно в Покровске крайне тяжёлая… В принципе, такая какая она была здесь со второй половины декабря 2024 года, когда РОВ смогли выйти на Новотроицкое и таким образом полностью закрыть южное подбрюшье Покровска.

Тут есть нюанс. Группировка РОВ, а особенно 2-я, 41-я и 51-я ОВА получили задачу закрыть вопрос с Покровском до конца 2024 года и приложить к этому все усилия.

Выполнение этой задачи они просрочили почти на год, при этом 51-я ОВА успела обескровиться на провальном Добропольском направлении, поставив на паузу активные действия в Часовом Яру, который МО рф "асвабадило" 31 июля 2025… А так же в Торецкой агломерации, которую то же самое МО рф объявило "асвабаждённой" 7 февраля 2025, между тем, между терриконами шахт Фомиха-№10-№12 сохраняется зона контроля СОУ, не говоря уже про Щербиновку и Носпаское.

Всё бремя выполнения просроченной задачи легло на 2-ю ОВА, которая применила новую тактику инфильтрации штурмовых подразделений, которая больше была похожа на волновую диверсионную операцию. Заключалась она в отправке по доступным маршрутам небольших групп ДРГ 2-3/3-4 человека, нередко просто одиночек, переодетых в гражданское, что позволяло менее заметно инфильтроваться в окраины и глубже.

Параллельно РОВ стали чаще применять fpv-дроны с минимальной БЧ, но более мощной батареей для проведения разведки в зонах малоэтажной застройки. Задачей было не только выявление позиций и наблюдательных/огневых точек СОУ, для последующего их отражения, но и формирования более безопасных маршрутов продвижения ряженных.

В результате, на сегодняшний день у РОВ есть два основных маршрута проникновения в Покровск.

Первый - через Леонтовичи, по правый берег озёр и балки Сазонова, через кладбище, частный сектор Дурняка (район такой), с выходом одновременно на Первомайку, железку - ЖД станцию и завод "Стройметалл". Важно понимать, что в этой зоне нет локаций контроля которые могли бы говорить о безоговорочном закреплении. Преимущественно это всё зона инфильтрации, зачистка которых возможна, но осложнена смешением диверсантов с гражданскими и постоянным пополнением ряженных в режиме нон-стоп.

Второе маршрут - через Зеленовку, далее микрорайон Лазурный и Южный в Центр. Увы, но в этом случае у РОВ есть стабильные зоны контроля по улице Юбилейной, которую они использовали для инфильтрации благодаря парковой зоне. В микрорайоне Южный у РОВ зоной контроля является спальник по улицу Мемориальную с детским садиком Росинка.

Стоит отметить, что в Центре РОВ пытаются занять здания для накопления, а именно детские садики, школы и больницы, а таковых по Шахтостроительной достаточно, но район Собачовки, восточная часть Покровска, им оказалась совсем не по зубам.

Накануне, небольшую группу суицидников заметили в северной части Покровска, в районе улицы Молодёжной. Именно эту точку сейчас многие анал-итики используют для измерения расстояния до "окружения" Покровска, вот только суицидников там ликвидировали. Этот бросок леммингов оказался замеченным, но не дал плодотворного результата, кроме информационного шума.

Таким образом. Ситуация в районе Покровска - очень тяжёлая, но не патовая. За счёт того, что реальных зон контроля у РОВ в городе мало, а те, что есть - уязвимы, вопрос в стабилизации ситуации путём зачистки ряженных и перерезания аппендицита по Юбилейной. Если всё будет сделано размеренно и без суеты, Покровск для инфильтрованной биомассы может превратиться в 9 кругов ада. "
показати весь коментар
29.10.2025 22:31 Відповісти
 
 