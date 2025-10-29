Зеленский: Сейчас сложнее всего на Покровском направлении, оккупанты всеми методами пытаются закрепиться. ВИДЕО

На фронте наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. На этом направлении, как и в предыдущие недели, фиксируется сильная концентрация россиян и наибольшая интенсивность боевых действий.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на Покровском направлении

"Сегодня подробно говорили с Главнокомандующим и начальником Генерального штаба о ситуации на фронте – на всех направлениях. Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства", – рассказал президент.

Ситуация в Купянске

Кроме того, по словам главы государства, непростой остается и ситуация в Купянске.

"Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни у наших сил больше контроля, продолжаем защищать позиции. Десятки штурмовых действий за сутки на Александровском направлении. Каждое наше подразделение я благодарю за стойкость", - сказал Зеленский.

Планирование дальнобойных операций

"Подробно проработали также планирование наших дальнобойных операций. Единый сценарий – это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно, так, как реально сработает. И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами, и главное – поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны", - добавил глава государства.

