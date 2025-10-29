РУС
Зеленский: Сейчас сложнее всего на Покровском направлении, оккупанты всеми методами пытаются закрепиться. ВИДЕО

На фронте наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. На этом направлении, как и в предыдущие недели, фиксируется сильная концентрация россиян и наибольшая интенсивность боевых действий.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на Покровском направлении

"Сегодня подробно говорили с Главнокомандующим и начальником Генерального штаба о ситуации на фронте – на всех направлениях. Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства", – рассказал президент.

Ситуация в Купянске

Кроме того, по словам главы государства, непростой остается и ситуация в Купянске.

"Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни у наших сил больше контроля, продолжаем защищать позиции. Десятки штурмовых действий за сутки на Александровском направлении. Каждое наше подразделение я благодарю за стойкость", - сказал Зеленский.

Планирование дальнобойных операций

"Подробно проработали также планирование наших дальнобойных операций. Единый сценарий – это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно, так, как реально сработает. И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами, и главное – поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны", - добавил глава государства.

Зеленский Владимир Донецкая область боевые действия Покровск Харьковская область Покровский район Купянский район Купянск
фламінгами їх фламінгами !!!

ах да ..їх же нема

здача України йде по Оманському плану
29.10.2025 21:15 Ответить
Тільки побачив Покровськ? - вони вже зо дві неділі як почали туди набиватися і ніхто ні пари з вуст - Генштаб мовчав - ніби такого міста немає
29.10.2025 21:20 Ответить
За цієї влади Україна перебуває в гірших умовах ніж під санкціями в яких перебуває Іран. Так ЗМІ повідомляють,що Іран активізував програму балістичних ракет попри відновлення санкцій ООН.
29.10.2025 21:26 Ответить
@ (мова оригіналу):

"Покровск.

Много вопросов по Покровску и часто они связаны с некими одиозными, либо откровенно паническими заявлениями о скорой потере города и вообще, окружении, прорыве и прочего апокалиптического характера контекста. Что же, без излишнего перегруза информацией, вкратце попытаюсь описать ситуацию, как её вижу я.

Прежде всего, хочу отметить, что ситуация на Покровском направлении и непосредственно в Покровске крайне тяжёлая… В принципе, такая какая она была здесь со второй половины декабря 2024 года, когда РОВ смогли выйти на Новотроицкое и таким образом полностью закрыть южное подбрюшье Покровска.

Тут есть нюанс. Группировка РОВ, а особенно 2-я, 41-я и 51-я ОВА получили задачу закрыть вопрос с Покровском до конца 2024 года и приложить к этому все усилия.

Выполнение этой задачи они просрочили почти на год, при этом 51-я ОВА успела обескровиться на провальном Добропольском направлении, поставив на паузу активные действия в Часовом Яру, который МО рф "асвабадило" 31 июля 2025… А так же в Торецкой агломерации, которую то же самое МО рф объявило "асвабаждённой" 7 февраля 2025, между тем, между терриконами шахт Фомиха-№10-№12 сохраняется зона контроля СОУ, не говоря уже про Щербиновку и Носпаское.

Всё бремя выполнения просроченной задачи легло на 2-ю ОВА, которая применила новую тактику инфильтрации штурмовых подразделений, которая больше была похожа на волновую диверсионную операцию. Заключалась она в отправке по доступным маршрутам небольших групп ДРГ 2-3/3-4 человека, нередко просто одиночек, переодетых в гражданское, что позволяло менее заметно инфильтроваться в окраины и глубже.

Параллельно РОВ стали чаще применять fpv-дроны с минимальной БЧ, но более мощной батареей для проведения разведки в зонах малоэтажной застройки. Задачей было не только выявление позиций и наблюдательных/огневых точек СОУ, для последующего их отражения, но и формирования более безопасных маршрутов продвижения ряженных.

В результате, на сегодняшний день у РОВ есть два основных маршрута проникновения в Покровск.

Первый - через Леонтовичи, по правый берег озёр и балки Сазонова, через кладбище, частный сектор Дурняка (район такой), с выходом одновременно на Первомайку, железку - ЖД станцию и завод "Стройметалл". Важно понимать, что в этой зоне нет локаций контроля которые могли бы говорить о безоговорочном закреплении. Преимущественно это всё зона инфильтрации, зачистка которых возможна, но осложнена смешением диверсантов с гражданскими и постоянным пополнением ряженных в режиме нон-стоп.

Второе маршрут - через Зеленовку, далее микрорайон Лазурный и Южный в Центр. Увы, но в этом случае у РОВ есть стабильные зоны контроля по улице Юбилейной, которую они использовали для инфильтрации благодаря парковой зоне. В микрорайоне Южный у РОВ зоной контроля является спальник по улицу Мемориальную с детским садиком Росинка.

Стоит отметить, что в Центре РОВ пытаются занять здания для накопления, а именно детские садики, школы и больницы, а таковых по Шахтостроительной достаточно, но район Собачовки, восточная часть Покровска, им оказалась совсем не по зубам.

Накануне, небольшую группу суицидников заметили в северной части Покровска, в районе улицы Молодёжной. Именно эту точку сейчас многие анал-итики используют для измерения расстояния до "окружения" Покровска, вот только суицидников там ликвидировали. Этот бросок леммингов оказался замеченным, но не дал плодотворного результата, кроме информационного шума.

Таким образом. Ситуация в районе Покровска - очень тяжёлая, но не патовая. За счёт того, что реальных зон контроля у РОВ в городе мало, а те, что есть - уязвимы, вопрос в стабилизации ситуации путём зачистки ряженных и перерезания аппендицита по Юбилейной. Если всё будет сделано размеренно и без суеты, Покровск для инфильтрованной биомассы может превратиться в 9 кругов ада. "
29.10.2025 22:31 Ответить
