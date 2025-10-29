Зеленский: Сейчас сложнее всего на Покровском направлении, оккупанты всеми методами пытаются закрепиться. ВИДЕО
На фронте наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. На этом направлении, как и в предыдущие недели, фиксируется сильная концентрация россиян и наибольшая интенсивность боевых действий.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация на Покровском направлении
"Сегодня подробно говорили с Главнокомандующим и начальником Генерального штаба о ситуации на фронте – на всех направлениях. Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства", – рассказал президент.
Ситуация в Купянске
Кроме того, по словам главы государства, непростой остается и ситуация в Купянске.
"Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни у наших сил больше контроля, продолжаем защищать позиции. Десятки штурмовых действий за сутки на Александровском направлении. Каждое наше подразделение я благодарю за стойкость", - сказал Зеленский.
Планирование дальнобойных операций
"Подробно проработали также планирование наших дальнобойных операций. Единый сценарий – это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно, так, как реально сработает. И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами, и главное – поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны", - добавил глава государства.
ах да ..їх же нема
здача України йде по Оманському плану
капітанверховний головнокомандувач Очевидність
.
третій біситься контузією - наймолодшому он на протез збираємо - нема руки, а тей який 4 рази не прийшов - зараз верховна тварь!
"Покровск.
Много вопросов по Покровску и часто они связаны с некими одиозными, либо откровенно паническими заявлениями о скорой потере города и вообще, окружении, прорыве и прочего апокалиптического характера контекста. Что же, без излишнего перегруза информацией, вкратце попытаюсь описать ситуацию, как её вижу я.
Прежде всего, хочу отметить, что ситуация на Покровском направлении и непосредственно в Покровске крайне тяжёлая… В принципе, такая какая она была здесь со второй половины декабря 2024 года, когда РОВ смогли выйти на Новотроицкое и таким образом полностью закрыть южное подбрюшье Покровска.
Тут есть нюанс. Группировка РОВ, а особенно 2-я, 41-я и 51-я ОВА получили задачу закрыть вопрос с Покровском до конца 2024 года и приложить к этому все усилия.
Выполнение этой задачи они просрочили почти на год, при этом 51-я ОВА успела обескровиться на провальном Добропольском направлении, поставив на паузу активные действия в Часовом Яру, который МО рф "асвабадило" 31 июля 2025… А так же в Торецкой агломерации, которую то же самое МО рф объявило "асвабаждённой" 7 февраля 2025, между тем, между терриконами шахт Фомиха-№10-№12 сохраняется зона контроля СОУ, не говоря уже про Щербиновку и Носпаское.
Всё бремя выполнения просроченной задачи легло на 2-ю ОВА, которая применила новую тактику инфильтрации штурмовых подразделений, которая больше была похожа на волновую диверсионную операцию. Заключалась она в отправке по доступным маршрутам небольших групп ДРГ 2-3/3-4 человека, нередко просто одиночек, переодетых в гражданское, что позволяло менее заметно инфильтроваться в окраины и глубже.
Параллельно РОВ стали чаще применять fpv-дроны с минимальной БЧ, но более мощной батареей для проведения разведки в зонах малоэтажной застройки. Задачей было не только выявление позиций и наблюдательных/огневых точек СОУ, для последующего их отражения, но и формирования более безопасных маршрутов продвижения ряженных.
В результате, на сегодняшний день у РОВ есть два основных маршрута проникновения в Покровск.
Первый - через Леонтовичи, по правый берег озёр и балки Сазонова, через кладбище, частный сектор Дурняка (район такой), с выходом одновременно на Первомайку, железку - ЖД станцию и завод "Стройметалл". Важно понимать, что в этой зоне нет локаций контроля которые могли бы говорить о безоговорочном закреплении. Преимущественно это всё зона инфильтрации, зачистка которых возможна, но осложнена смешением диверсантов с гражданскими и постоянным пополнением ряженных в режиме нон-стоп.
Второе маршрут - через Зеленовку, далее микрорайон Лазурный и Южный в Центр. Увы, но в этом случае у РОВ есть стабильные зоны контроля по улице Юбилейной, которую они использовали для инфильтрации благодаря парковой зоне. В микрорайоне Южный у РОВ зоной контроля является спальник по улицу Мемориальную с детским садиком Росинка.
Стоит отметить, что в Центре РОВ пытаются занять здания для накопления, а именно детские садики, школы и больницы, а таковых по Шахтостроительной достаточно, но район Собачовки, восточная часть Покровска, им оказалась совсем не по зубам.
Накануне, небольшую группу суицидников заметили в северной части Покровска, в районе улицы Молодёжной. Именно эту точку сейчас многие анал-итики используют для измерения расстояния до "окружения" Покровска, вот только суицидников там ликвидировали. Этот бросок леммингов оказался замеченным, но не дал плодотворного результата, кроме информационного шума.
Таким образом. Ситуация в районе Покровска - очень тяжёлая, но не патовая. За счёт того, что реальных зон контроля у РОВ в городе мало, а те, что есть - уязвимы, вопрос в стабилизации ситуации путём зачистки ряженных и перерезания аппендицита по Юбилейной. Если всё будет сделано размеренно и без суеты, Покровск для инфильтрованной биомассы может превратиться в 9 кругов ада. "
а може ще раз на курцьк?