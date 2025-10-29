Эвакуация из Покровска практически невозможна, там остаются более 1,2 тыс. человек, - ОВА

В Покровске Донецкой области в настоящее время находятся 1 256 человек.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Местные жители не имеют возможности покинуть укрытие и самостоятельно выехать из города. Враг ежедневно ведет обстрел. Видели, как российская армия расстреливает женщин, пожилых людей, которые вышли либо к пункту несокрушимости, либо за питьевой водой", - сказал он.

Эвакуация

На сегодняшний день, отметил глава области, эвакуация из Покровска практически невозможна.

Что предшествовало?

Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.

По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.

27 октября в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.

26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.

По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

