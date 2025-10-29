800 4
Эвакуация из Покровска практически невозможна, там остаются более 1,2 тыс. человек, - ОВА
В Покровске Донецкой области в настоящее время находятся 1 256 человек.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Местные жители не имеют возможности покинуть укрытие и самостоятельно выехать из города. Враг ежедневно ведет обстрел. Видели, как российская армия расстреливает женщин, пожилых людей, которые вышли либо к пункту несокрушимости, либо за питьевой водой", - сказал он.
Эвакуация
На сегодняшний день, отметил глава области, эвакуация из Покровска практически невозможна.
Что предшествовало?
- Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
- По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
- 27 октября в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.
- 26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
- По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто хотів - евакуювався вже давно
https://ibb.co/C3szJx1H https://ibb.co/XrKsyFR2
то відповідь була така : не надА нам тоі Європи , бо ми вільна Україна !! Оце так !! А майдан вибачте на@уя був ? Щоб вони продовжували жити як жили , по @лядському ?