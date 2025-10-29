1 060 4
Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА
У Покровську на Донеччині наразі перебувають 1 256 осіб.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Місцеві жителі не мають можливості залишити укриття та виїхати самостійно з міста. Ворог щодня веде обстріл. Бачили, як російська армія розстрілює жінок, людей похилого віку, які вийшли чи до пункту незламності, чи взяти питної води", - сказав він.
Евакуація
На сьогодні, зазначив очільник області, евакуація з Покровська майже неможлива.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.
