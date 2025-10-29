УКР
Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА

Ситуація в Покровську. Евакуація майже неможлива

У Покровську на Донеччині наразі перебувають 1 256 осіб. 

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Місцеві жителі не мають можливості залишити укриття та виїхати самостійно з міста. Ворог щодня веде обстріл. Бачили, як російська армія розстрілює жінок, людей похилого віку, які вийшли чи до пункту незламності, чи взяти питної води", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти на стелі перед в’їздом у Покровськ встановили триколор: ЗСУ його знищили. ВIДЕО

Евакуація

На сьогодні, зазначив очільник області, евакуація з Покровська майже неможлива. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

  • Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
  • 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
  • 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
  • За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

Читайте: РФ стягнула 11 тисяч військових і хоче оточити Покровську агломерацію, - 7 корпус ДШВ

Автор: 

Донецька область (9950) бойові дії (4813) Покровськ (880) Покровський район (1157)
І фортифікації не допомогли? А,ну так...іх же не було і близько.
показати весь коментар
29.10.2025 16:09 Відповісти
який сенс ризикувати життям рятувальників?

хто хотів - евакуювався вже давно
показати весь коментар
29.10.2025 16:13 Відповісти
Звичайно залишаються! Даремно голосували чи що?

https://ibb.co/C3szJx1H https://ibb.co/XrKsyFR2
показати весь коментар
29.10.2025 16:13 Відповісти
Цікаво було б подивитися , яка кількість поїде наприклад з Шепетівки чі старкону. Бо заявляють сердешні : а чого ми маємо їхати ? Тут моя земля , хата … ну і інші відмазки. А щодо вступу України у ЄС і намаганням донести до цього дикого племені , що треба жити за законами України , бо закон один для всіх ( мова йшла про закон про жорстоке поводження з тваринами) який в цій місцевості і чути не хочуть … наприклад у вишнівчиках у 21 столітті в європейській країні живуть собак і не бачать нічого поганого. Лікуються вони бляха . Індєйці блд !!
то відповідь була така : не надА нам тоі Європи , бо ми вільна Україна !! Оце так !! А майдан вибачте на@уя був ? Щоб вони продовжували жити як жили , по @лядському ?
показати весь коментар
29.10.2025 16:33 Відповісти
 
 