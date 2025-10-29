Евакуація з Покровська майже неможлива, там залишаються понад 1,2 тис. осіб, - ОВА

У Покровську на Донеччині наразі перебувають 1 256 осіб.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Місцеві жителі не мають можливості залишити укриття та виїхати самостійно з міста. Ворог щодня веде обстріл. Бачили, як російська армія розстрілює жінок, людей похилого віку, які вийшли чи до пункту незламності, чи взяти питної води", - сказав він.

Евакуація

На сьогодні, зазначив очільник області, евакуація з Покровська майже неможлива.

Що передувало?

Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.

За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.

27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.

26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.

За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

