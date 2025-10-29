УКР
9381 відвідувач онлайн
Новини Відео Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
2 952 19

Рашисти на стелі перед в’їздом у Покровськ встановили триколор: ЗСУ його знищили. ВIДЕО

Окупанти вивісили на стелі "Покровськ" перед в'їздом у місто триколор. 

Відео оприлюднив проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається у Покровську?

"Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих зусиль, щоб нанести ворогу максимальних втрат.

Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало під#рів", - додали там.

Що передувало?

  • Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
  • 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
  • 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
  • За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

Донецька область (9950) бойові дії (4813) Покровськ (880) Покровський район (1157) DeepState (321)
Топ коментарі
+7
Робили ще у 23му...
показати весь коментар
29.10.2025 14:30 Відповісти
+5
Потрібно так ще на кремлі зробити
показати весь коментар
29.10.2025 14:23 Відповісти
+5
повторювати потрібно систематично, щоб та ганчірка там не висіла....
показати весь коментар
29.10.2025 14:35 Відповісти
флаговтикові війська.
показати весь коментар
29.10.2025 14:22 Відповісти
Так Касьянова зєля роззброїв.
показати весь коментар
29.10.2025 15:03 Відповісти
Красномовне відео до доповідей (відосиків) різного роду прес-офіцерів про "ситуація контрольована".
показати весь коментар
29.10.2025 14:25 Відповісти
"південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало під#рів" - Герасімов не збрехав?!
показати весь коментар
29.10.2025 14:26 Відповісти
засунь свого герасимова себе - тама каждое слово брехня
показати весь коментар
29.10.2025 15:34 Відповісти
🤡 Тим часом путін заявляє, що у Покровську та Куп'янську українські війська заблоковані і перебувають в оточенні

Диктатор додав, що росія «не проти пустити ЗМІ, у тому числі українські та зарубіжні, в зону оточення противника».
показати весь коментар
29.10.2025 14:31 Відповісти
Треба терміново погоджуватися. Буде одразу видно - хто брехун!
показати весь коментар
29.10.2025 15:17 Відповісти
Кацапи звикли брехати і видавати все бажане
за дійсне ,
але з нашими Воінами це не проходить , так як орки повинні
всі здохнути на нашій землі😡
показати весь коментар
29.10.2025 14:33 Відповісти
❗️Москва буде зрівняна з землею, якщо рф нападе на НАТО, - міністр оборони Бельгії Тео Франкен
показати весь коментар
29.10.2025 14:33 Відповісти
Раніше таки фотки зелі були біля стел з надписом міста у Авдіївці, Бахмуті,ітд.
Які потім були здані пуйлу.
Тобто зеля фактично цими фото сигналізує пуйлу, яке чергове українське місто він готовий здати пуйлу по договорняку.

показати весь коментар
29.10.2025 14:36 Відповісти
Поганий знак, значить в тому місті немає наших і флаги сбивають дронами, початок кінця.
показати весь коментар
29.10.2025 14:43 Відповісти
Так прямо і написано в методички. Застрелитися тобі пора.
показати весь коментар
29.10.2025 15:11 Відповісти
Кацапи свою ганчірку теж дроном скинули. Там сіра зона. Це не друга світова війна.
показати весь коментар
29.10.2025 15:12 Відповісти
Якщо якась цапарила втрачає ніженькі-рученьки, то відосік веселіший. Але політично нищити флаговтики потрібно
показати весь коментар
29.10.2025 15:02 Відповісти
Ну і як зараз москалі повинні туалет помічати. Раніше вони знали що там де кольорові ганчірки висять там яма з усіма зручностями, а ганчірка для загального використання, осінь, лопухов вже немає
показати весь коментар
29.10.2025 15:08 Відповісти
В райоеі стели на в'їзді в Покровськ присутні окремі групи російської піхоти. Однак ворог на північ від залізниці закріпитись не може, тому постійно маневрує, ховаючись від ударів українських дронів і артилерії.
Покровск здавати супротивнику не будуть.

показати весь коментар
29.10.2025 15:33 Відповісти
 
 