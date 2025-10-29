Рашисти на стелі перед в’їздом у Покровськ встановили триколор: ЗСУ його знищили. ВIДЕО

Окупанти вивісили на стелі "Покровськ" перед в'їздом у місто триколор.

Відео оприлюднив проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається у Покровську?

"Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих зусиль, щоб нанести ворогу максимальних втрат.



Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало під#рів", - додали там.

Що передувало?

Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.

За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.

27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.

26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.

За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

