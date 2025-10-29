Рашисти на стелі перед в’їздом у Покровськ встановили триколор: ЗСУ його знищили. ВIДЕО
Окупанти вивісили на стелі "Покровськ" перед в'їздом у місто триколор.
Відео оприлюднив проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена", - йдеться в повідомленні.
Що відбувається у Покровську?
"Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих зусиль, щоб нанести ворогу максимальних втрат.
Місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще повно наших позицій, в той же час дійсно північніше залізниці просочилося чимало під#рів", - додали там.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.
Диктатор додав, що росія «не проти пустити ЗМІ, у тому числі українські та зарубіжні, в зону оточення противника».
за дійсне ,
але з нашими Воінами це не проходить , так як орки повинні
всі здохнути на нашій землі😡
Які потім були здані пуйлу.
Тобто зеля фактично цими фото сигналізує пуйлу, яке чергове українське місто він готовий здати пуйлу по договорняку.
Покровск здавати супротивнику не будуть.