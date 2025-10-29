УКР
Росіяни просунулися у Покровську, біля Красного Лиману та Привілля, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти просунулися у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога

Російські окупанти мають просування у Покровську.

Ситуація в Покровську: окупанти мають просування

Поблизу Красного Лиману

Ситуація в Покровську: окупанти мають просування

Біля Привілля

Ситуація в Покровську: окупанти мають просування

Читайте: Близько 1200 цивільних залишаються у Покровську. Через російські FPV-дрони з міста майже неможливо вийти пішки, - МВА

Ситуація в Покровську

На Покровському напрямку війська РФ почали активніше використовувати важку техніку, у самому Покровську ведуться вуличні бої.

Російські окупанти наразі продовжують інфільтрацію у Покровськ, намагаючись вийти на логістичні шляхи з півночі Покровської агломерації.

Ворог просочується углиб Покровська та зламав логістику в напрямку Мирнограда.

29.10.2025 10:42 Відповісти
Zелену жабу під арешт
29.10.2025 10:50 Відповісти
зелена подлюка завалила мобилізацію та активний спротив агресору
29.10.2025 10:54 Відповісти
Сценарий как с Бахмутом, Авдеевкой, Торецком.
29.10.2025 10:57 Відповісти
Герасімов доповів пуйлу, що Покровськ оточено і вже майже "освобождєн". Як і Куп'янськ. В кредит. Тепер все туди перекидають орки.
29.10.2025 11:30 Відповісти
Що роблять орки ми бачимо. А що робить наш генштаб? Всьо пад кантролем?
29.10.2025 11:34 Відповісти
Теж перекидають нові підрозділи. Вам ГШ письмово повинен доповідати?
29.10.2025 12:32 Відповісти
Кацапи готують новий "котьол". А що ж Сирок за Шмарклею?
29.10.2025 11:04 Відповісти
А "старий" де був? Ви з Лєнти ру інформацію берете, чи з РИА Новости?
29.10.2025 11:27 Відповісти
А Ви дивіться повну картину, а не оці незрозумілі фрагменти з deepstatemap. А так званих "котлів", у кацапів, було багато. З найперших можу згадати Іловайськ та Дебальцево. Перелік можу продовжити, але чи є в тому сенс?
29.10.2025 11:40 Відповісти
А яке відношення котли у 2014 році мають до "Сирка і Шмарклі"? Після вторгнення 2022 продовжіть перелік.
29.10.2025 12:29 Відповісти
Перевожу на понятный - кацапы захватывают Покровск.
29.10.2025 11:32 Відповісти
Коротше, опинились ми затиснутими між молотом і наковальнею - кацапами, що хочуть нас знищити, і нашою владою корупціонерів та бандитів...
І як бути простому народу в цій патовій ситуації? Он, сьогодні, до речі, день інсульту, якийсь лікар з приватної лікарні розказував про інсульти, звісно, каже, все безкоштовно і все надається (зрозуміло, що не в його приватній клініці), так розповідав про причини - каже, харчування, погані звички, не займаються спортом. Типу, самі всі винні. Про головний нинішній фактор - стреси мовчить! Ані слова. Це така вказівка чи що? Я вже не кажу про те, що влада коїть з людьми, як знущається з хворих, з тих же гіпертоніків (тут є живі приклади), як хапає хворих людей, змушує бігати кілометри з величезним вантажем і відправляє на фронт замість отих силовиків з молодими відставниками і охоронцями, що охороняють їх маєтки і корупційні посади, лупцюють і вже вбивають (що з Сахаруком зробили, що з Сопіним зробили?) не кажучи вже про просто знущання, тільки оце можна розцінювати як катування:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Минулого разу якийсь Черкаський лікар сказав правду, каже, інсультів втричі більше, і третина у людей до 45 років, чого раніше, практично, не було, головний фактор - стрес і гіпертонія, яка загострюється саме від стресу... Тут вже зовсім інша музика - у всьому винен народ, неправильно харчується! Хоча і тут, що всі продукти з пальмової олії, що пенсія у людей 100 баксів, на яку нормально не прохарчуєшся (а в суддів і прокурорів в 100 разів більше), що кладуть у ті ж ковбаси та сосиски, на які так нарікав той сьогоднішній лікар, посилювачі смаку і ароматизатори в необмежених кількостях, які ніхто не контролює, і які стають, фактично, наркотиками, після чого все інше здається прісним і несмачним, про це теж ніхто не каже. Як і про доступність медицини - це, взагалі, табу, люди самі винні, що нарікають, і все!
29.10.2025 11:48 Відповісти
в Покровську жопа ще почалася в лютому 2024, місцеві вйобували як могли, нова пошта №3 працювала 24/7 відправляли все своє майно, черги кілометрові. Щоб відправити сумку прийшлося чекати більше 3 годин. Місто постійно було під обстрілами, як з авіації так і арти.
29.10.2025 11:49 Відповісти
А де покровські тцкуни та поліцаї? Сподіваюсь, на місці, хоробро, до останнього подиху, захищають рідне місто...
29.10.2025 11:51 Відповісти
Хочете допомогти?
29.10.2025 12:30 Відповісти
Як там у Покровську, плитку перекладають?
29.10.2025 12:07 Відповісти
Рашистам, аби повністю замкнути кільце оточення Покровсько-Мирноградської агломерації і всі українські сили , що зосереджені у тому районі, потрібно подолати усього три кілометри відстані між мікрорайонами Рівне та Світле!
29.10.2025 12:12 Відповісти
https://t.me/DeepStateUA/22671 ✙DeepState✙🇺🇦:
Масована інфільтрація противника у Покровську
🇷🇺 Ворог продовжує інфільтрацію в місто, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу. Історія проникнення кацапів в Покровськ почалася з липня, де противник здійснив масштабну диверсійну операцію, про яку https://t.me/DeepStateUA/22291 ми писали раніше. З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців.
⛳️ З часом слабке місце було знайдене - Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська.
📍 Наразі, за нашою інформацією, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій - часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти.
🔴Найгірше з усього - ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто.
🟡Наразі важливо зосередитися не просто на зачистці, щоб публікувати відео для публіки, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, який мав би слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, які нібито утримуються і провести зачистку повноцінної бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місті. Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно.
29.10.2025 12:30 Відповісти
 
 