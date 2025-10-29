Росіяни просунулися у Покровську, біля Красного Лиману та Привілля, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти просунулися у Дніпропетровській та Донецькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
Російські окупанти мають просування у Покровську.
Поблизу Красного Лиману
Біля Привілля
Ситуація в Покровську
На Покровському напрямку війська РФ почали активніше використовувати важку техніку, у самому Покровську ведуться вуличні бої.
Російські окупанти наразі продовжують інфільтрацію у Покровськ, намагаючись вийти на логістичні шляхи з півночі Покровської агломерації.
Ворог просочується углиб Покровська та зламав логістику в напрямку Мирнограда.
Топ коментарі
+16 Дід Степан
показати весь коментар29.10.2025 10:42 Відповісти Посилання
+5 Гліб _
показати весь коментар29.10.2025 10:50 Відповісти Посилання
+3 Roman Stambul
показати весь коментар29.10.2025 10:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І як бути простому народу в цій патовій ситуації? Он, сьогодні, до речі, день інсульту, якийсь лікар з приватної лікарні розказував про інсульти, звісно, каже, все безкоштовно і все надається (зрозуміло, що не в його приватній клініці), так розповідав про причини - каже, харчування, погані звички, не займаються спортом. Типу, самі всі винні. Про головний нинішній фактор - стреси мовчить! Ані слова. Це така вказівка чи що? Я вже не кажу про те, що влада коїть з людьми, як знущається з хворих, з тих же гіпертоніків (тут є живі приклади), як хапає хворих людей, змушує бігати кілометри з величезним вантажем і відправляє на фронт замість отих силовиків з молодими відставниками і охоронцями, що охороняють їх маєтки і корупційні посади, лупцюють і вже вбивають (що з Сахаруком зробили, що з Сопіним зробили?) не кажучи вже про просто знущання, тільки оце можна розцінювати як катування:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Минулого разу якийсь Черкаський лікар сказав правду, каже, інсультів втричі більше, і третина у людей до 45 років, чого раніше, практично, не було, головний фактор - стрес і гіпертонія, яка загострюється саме від стресу... Тут вже зовсім інша музика - у всьому винен народ, неправильно харчується! Хоча і тут, що всі продукти з пальмової олії, що пенсія у людей 100 баксів, на яку нормально не прохарчуєшся (а в суддів і прокурорів в 100 разів більше), що кладуть у ті ж ковбаси та сосиски, на які так нарікав той сьогоднішній лікар, посилювачі смаку і ароматизатори в необмежених кількостях, які ніхто не контролює, і які стають, фактично, наркотиками, після чого все інше здається прісним і несмачним, про це теж ніхто не каже. Як і про доступність медицини - це, взагалі, табу, люди самі винні, що нарікають, і все!
Масована інфільтрація противника у Покровську
🇷🇺 Ворог продовжує інфільтрацію в місто, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу. Історія проникнення кацапів в Покровськ почалася з липня, де противник здійснив масштабну диверсійну операцію, про яку https://t.me/DeepStateUA/22291 ми писали раніше. З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців.
⛳️ З часом слабке місце було знайдене - Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська.
📍 Наразі, за нашою інформацією, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій - часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти.
🔴Найгірше з усього - ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто.
🟡Наразі важливо зосередитися не просто на зачистці, щоб публікувати відео для публіки, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, який мав би слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, які нібито утримуються і провести зачистку повноцінної бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місті. Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно.