Близько 1200 цивільних залишаються у Покровську. Через російські FPV-дрони з міста майже неможливо вийти пішки, - МВА

покровськ

Наразі у місті Покровськ Донецької області залишаються близько 1200 цивільних людей. Вони майже не виходять із укриттів через постійні атаки російських FPV-дронів.

Про це "Суспільному" розповіли у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Російські FPV-дрони атакують цивільних

Російські загарбники тримають під вогневим контролем усі в'їзди до Покровська, тому із серпня 2025 року офіційну евакуацію з міста призупинили через загострення безпекової ситуації.

У пресслужбі МВА розповіли, що люди, які залишаються у місті, майже не виходять із укриттів, бо російські FPV-дрони атакують цивільних.

Також у Покровську фіксували розстріли цивільних російськими окупантами, яким вдалося пробратися у місто.

Вийти з міста дуже складно

Евакуюватися із Покровська цивільним допомагають військові, які працюють на цьому напрямку.

"Люди спочатку виходили пішки, але й пішки вже вийти майже неможливо, бо росіяни їх вбивають. Якщо якимось дивом це вдається, вони йдуть до Гришиного – звідти ще інколи "Білим янголам" вдається вивезти людей. З евакуацією цивільних активно допомагають військові, які боронять Покровський напрямок",- розповіли у МВА.

Читайте також: РФ посилила наступ на сході України. Основна ціль – агломерація Покровськ - Мирноград, - FT

обстріл (31568) евакуація (2444) Донецька область (9933) Покровськ (871) Покровський район (1140)
Ждуни і ненормальні сидять,а солдати і волонтери потім гинуть,евакуйовуючи їх.
27.10.2025 22:38 Відповісти
Наступ на Покровськ йде вже більше року. Евакуацію було оголошено За чей час усі притомні мешканці мали зрозуміти, що орки нікого щадити не будуть-навіть ждунів. Будуть без розбору знищувати усіх підряд. Не розбираючись. Але усе одно залишилися (
27.10.2025 22:59 Відповісти
Та не хай сидять всерівно вижеве з них не більше 10% андрофагам давно данно наказ розстрілювати всіх без винятку , ждуни свого усского міра дождуться нажаль серед них є невеликий процент просто старих немічних людей яким нама куди і до кого евакуйовуватись але всі ці нещасні душі на " совісті" кривавого блазня .
27.10.2025 23:02 Відповісти
так ти ж за нього голосував
27.10.2025 23:07 Відповісти
Це ти мене запитуєш чи я голосував за кривавого блазня???
27.10.2025 23:21 Відповісти
 
 