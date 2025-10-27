Близько 1200 цивільних залишаються у Покровську. Через російські FPV-дрони з міста майже неможливо вийти пішки, - МВА

Наразі у місті Покровськ Донецької області залишаються близько 1200 цивільних людей. Вони майже не виходять із укриттів через постійні атаки російських FPV-дронів.

Про це "Суспільному" розповіли у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Російські FPV-дрони атакують цивільних

Російські загарбники тримають під вогневим контролем усі в'їзди до Покровська, тому із серпня 2025 року офіційну евакуацію з міста призупинили через загострення безпекової ситуації.

У пресслужбі МВА розповіли, що люди, які залишаються у місті, майже не виходять із укриттів, бо російські FPV-дрони атакують цивільних.

Також у Покровську фіксували розстріли цивільних російськими окупантами, яким вдалося пробратися у місто.

Вийти з міста дуже складно

Евакуюватися із Покровська цивільним допомагають військові, які працюють на цьому напрямку.

"Люди спочатку виходили пішки, але й пішки вже вийти майже неможливо, бо росіяни їх вбивають. Якщо якимось дивом це вдається, вони йдуть до Гришиного – звідти ще інколи "Білим янголам" вдається вивезти людей. З евакуацією цивільних активно допомагають військові, які боронять Покровський напрямок",- розповіли у МВА.

