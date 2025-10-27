Около 1200 гражданских остаются в Покровске. Из-за российских FPV-дронов из города почти невозможно выйти пешком, - ГВА

Сейчас в городе Покровск Донецкой области остаются около 1200 гражданских людей. Они почти не выходят из укрытий из-за постоянных атак российских FPV-дронов.

Об этом "Суспільному" рассказали в пресс-службе Покровской городской военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Российские FPV-дроны атакуют гражданских

Российские захватчики держат под огневым контролем все въезды в Покровск, поэтому с августа 2025 года официальную эвакуацию из города приостановили из-за обострения ситуации с безопасностью.

В пресс-службе ГВА рассказали, что люди, оставшиеся в городе, почти не выходят из укрытий, потому что российские FPV-дроны атакуют гражданских.

Также в Покровске фиксировали расстрелы гражданских российскими оккупантами, которым удалось пробраться в город.

Выйти из города очень сложно

Эвакуироваться из Покровска гражданским помогают военные, которые работают на этом направлении.

"Люди сначала выходили пешком, но и пешком уже выйти почти невозможно, потому что россияне их убивают. Если каким-то чудом это удается, они идут в Гришино - оттуда еще иногда "Белым ангелам" удается вывезти людей. С эвакуацией гражданских активно помогают военные, которые защищают Покровское направление",- рассказали в ГВА.

