Війська РФ активно застосовують важку техніку на Покровському напрямку, у Покровську вуличні бої, - Сили оборони

Бої за Покровськ

Наразі на Покровському напрямку війська РФ почали активніше використовувати важку техніку, у самому Покровську ведуться вуличні бої.

Про це в телеефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Угруповання військ "Схід" продовжує вести своє бойове чергування на визначеній нами зоні, але в даний час майже третина всіх бойових зіткнень знаходиться на Покровському напрямку. За минулу добу було 79 штурмів агресора в районі населених пунктів Никанорівка, Панівка, Сухинське, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. Ситуація зараз досить складна, ведуться і вуличні бої", - зазначив Шаповал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують інфільтрацію у Покровськ і хочуть закріпитися на логістичних шляхах, - 7 корпус ДШВ

Він зауважив, що якщо раніше ворог переважно заходив малими мобільними групами, то останнім часом почав використовувати і важку техніку, і більші сили особового складу.

"В даний час ворог підтягнув значну кількість наявних сил, які він має. Які саме, ми не можемо казати в ЗМІ, але кількість штурмів, кількість бойових зіткнень значно збільшилася у порівнянні з попереднім часом", - відзначив речник.

Шаповал також повідомив, що українським захисникам надійшло значне підкріплення в складі штурмових груп і Сил безпілотних систем, тож ситуація важка, але контрольована Силами оборони.

Також читайте: Близько 1200 цивільних залишаються у Покровську. Через російські FPV-дрони з міста майже неможливо вийти пішки, - МВА

Що передувало?

  • Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
  • 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
  • 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
  • За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

Донецька область (9933) бойові дії (4809) Покровськ (877) Покровський район (1149) війна в Україні (6726)
одні кажуть, що підари перестали їздити на техніці, бо все знищується, ще на підходах. кілзона.
капітан шаповал каже, що у підарів тієї техніки як гімна.
сирський каже, що досить брехати.
зе!гніда не зупиняється і бреше бреше бреше....
капітан шаповал, то ти читаєш, що тобі у дєрьмака написали, чи своїми очима бачив як почали активніше використовувати важку техніку?
показати весь коментар
28.10.2025 14:46 Відповісти
Думаю вже всім очевидно що Сирський вичерпав свій ресурс ідей як зупинити росіян і потрібно перегорнути цю сторінку оборони України!
показати весь коментар
28.10.2025 15:32 Відповісти
Наслідки для України, після особистих втручань єрмака та зеленського, як телепнів, в дії ВІЙСЬКОВИХ, з 2024 року!! СРАТЬєхі, по виведенню грошей з України!
показати весь коментар
28.10.2025 14:47 Відповісти
😢
показати весь коментар
28.10.2025 15:45 Відповісти
Бравурна потужно-незламна брехня керівництва країни про стан справ у Покровську - прямий шлях до втрати цього міста з величезними жертвами, яких можна було б уникнути за умови вчасного виведення наших воїнів з приреченого міста
показати весь коментар
28.10.2025 14:53 Відповісти
А я вже почав переживати де "ситуація важка але контрольована".
показати весь коментар
28.10.2025 14:55 Відповісти
Верим в ЗСУ!
показати весь коментар
28.10.2025 15:10 Відповісти
сирський просрав Повкрвськ
показати весь коментар
28.10.2025 15:33 Відповісти
"cлуги" не просирають українські території. Куйло, за здачу територій ,добре платить
показати весь коментар
28.10.2025 15:47 Відповісти
 
 