Війська РФ активно застосовують важку техніку на Покровському напрямку, у Покровську вуличні бої, - Сили оборони

Наразі на Покровському напрямку війська РФ почали активніше використовувати важку техніку, у самому Покровську ведуться вуличні бої.

Про це в телеефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Угруповання військ "Схід" продовжує вести своє бойове чергування на визначеній нами зоні, але в даний час майже третина всіх бойових зіткнень знаходиться на Покровському напрямку. За минулу добу було 79 штурмів агресора в районі населених пунктів Никанорівка, Панівка, Сухинське, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. Ситуація зараз досить складна, ведуться і вуличні бої", - зазначив Шаповал.

Він зауважив, що якщо раніше ворог переважно заходив малими мобільними групами, то останнім часом почав використовувати і важку техніку, і більші сили особового складу.

"В даний час ворог підтягнув значну кількість наявних сил, які він має. Які саме, ми не можемо казати в ЗМІ, але кількість штурмів, кількість бойових зіткнень значно збільшилася у порівнянні з попереднім часом", - відзначив речник.

Шаповал також повідомив, що українським захисникам надійшло значне підкріплення в складі штурмових груп і Сил безпілотних систем, тож ситуація важка, але контрольована Силами оборони.

Що передувало?

Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.

За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.

27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.

26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.

За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

