Війська РФ активно застосовують важку техніку на Покровському напрямку, у Покровську вуличні бої, - Сили оборони
Наразі на Покровському напрямку війська РФ почали активніше використовувати важку техніку, у самому Покровську ведуться вуличні бої.
Про це в телеефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Угруповання військ "Схід" продовжує вести своє бойове чергування на визначеній нами зоні, але в даний час майже третина всіх бойових зіткнень знаходиться на Покровському напрямку. За минулу добу було 79 штурмів агресора в районі населених пунктів Никанорівка, Панівка, Сухинське, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. Ситуація зараз досить складна, ведуться і вуличні бої", - зазначив Шаповал.
Він зауважив, що якщо раніше ворог переважно заходив малими мобільними групами, то останнім часом почав використовувати і важку техніку, і більші сили особового складу.
"В даний час ворог підтягнув значну кількість наявних сил, які він має. Які саме, ми не можемо казати в ЗМІ, але кількість штурмів, кількість бойових зіткнень значно збільшилася у порівнянні з попереднім часом", - відзначив речник.
Шаповал також повідомив, що українським захисникам надійшло значне підкріплення в складі штурмових груп і Сил безпілотних систем, тож ситуація важка, але контрольована Силами оборони.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
капітан шаповал каже, що у підарів тієї техніки як гімна.
сирський каже, що досить брехати.
зе!гніда не зупиняється і бреше бреше бреше....
капітан шаповал, то ти читаєш, що тобі у дєрьмака написали, чи своїми очима бачив як почали активніше використовувати важку техніку?