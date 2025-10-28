Війська РФ продовжують інфільтрацію у Покровськ і хочуть закріпитися на логістичних шляхах, - 7 корпус ДШВ

Російські окупанти наразі продовжують інфільтрацію у Покровськ, намагаючись вийти на логістичні шляхи з півночі Покровської агломерації.

Про це в ефірі "Суспільного" 28 жовтня розповів офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Сергій Окішев, інформує Цензор.НЕТ.

"У них немає на меті закріпитися всередині міста. Замість цього вони намагаються непомітно пройти крізь Покровську агломерацію та закріпитися саме на логістичних шляхах, які ведуть з півночі", - зазначив він.

Обстановка у Мирнограді

В районі Мирнограда та його околиць військові РФ здійснюють механізовані штурми, які супроводжуються артилерією та керованими авіабомбами, розказав військовослужбовець. Завдяки злагодженим діям корпусів "Азов" і 7-го ДШВ, атаки зупиняються ще на підступах, уточнив він.

За словами офіцера відділу комунікацій, росіяни активно застосовують FPV-дрони, "Ланцети" та "дрони-ждуни", які чатують на логістичних маршрутах. Українські Сили оборони протидіють їм дронами-перехоплювачами та спеціальними операціями.

Буквально нещодавно саме на околицях міста Мирнограда, на північних околицях Покровська ми провели таку спецоперацію, аби зменшити вплив саме ударних дронів на наші логістичні шляхи. Звісно, з міркувань безпеки я вам подробиці розповісти не можу, але протидія є, вона ведеться і ведеться доволі успішно", - сказав військовий.

Що передувало?

Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.

За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.

27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.

26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.

За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

