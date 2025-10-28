Войска РФ продолжают инфильтрацию в Покровск и хотят закрепиться на логистических путях, - 7-й корпус ДШВ
Российские оккупанты сейчас продолжают инфильтрацию в Покровск, пытаясь выйти на логистические пути с севера Покровской агломерации.
Об этом в эфире"Суспільного" 28 октября рассказал офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ Сергей Окишев, информирует Цензор.НЕТ.
"У них нет цели закрепиться внутри города. Вместо этого они пытаются незаметно пройти сквозь Покровскую агломерацию и закрепиться именно на логистических путях, которые ведут с севера", - отметил он.
Обстановка в Мирнограде
В районе Мирнограда и его окрестностей военные РФ осуществляют механизированные штурмы, которые сопровождаются артиллерией и управляемыми авиабомбами, рассказал военнослужащий. Благодаря слаженным действиям корпусов "Азов" и 7-го ДШВ, атаки останавливаются еще на подступах, уточнил он.
По словам офицера отдела коммуникаций, россияне активно применяют FPV-дроны, "Ланцеты" и "дроны-ждуны", которые караулят на логистических маршрутах. Украинские Силы обороны противодействуют им дронами-перехватчиками и специальными операциями.
Буквально недавно именно в окрестностях города Мирнограда, на северных окраинах Покровска мы провели такую спецоперацию, чтобы уменьшить влияние именно ударных дронов на наши логистические пути. Конечно, из соображений безопасности я вам подробности рассказать не могу, но противодействие есть, оно ведется и ведется довольно успешно", - сказал военный.
Что предшествовало?
- Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
- По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
- 27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.
- 26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
- По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.
