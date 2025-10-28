РУС
2 097 9

Войска РФ активно применяют тяжелую технику на Покровском направлении, в Покровске уличные бои, - Силы обороны

Бои за Покровск

Сейчас на Покровском направлении войска РФ начали активнее использовать тяжелую технику, в самом Покровске ведутся уличные бои.

Об этом в телеэфире сообщил спикер группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Группировка войск "Восток" продолжает вести свое боевое дежурство на определенной нами зоне, но в настоящее время почти треть всех боевых столкновений находится на Покровском направлении. За минувшие сутки было 79 штурмов агрессора в районе населенных пунктов Никаноровка, Пановка, Сухинское, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Ореховое. Ситуация сейчас достаточно сложная, ведутся и уличные бои", - отметил Шаповал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продолжают инфильтрацию в Покровск и хотят закрепиться на логистических путях, - 7 корпус ДШВ

Он отметил, что если раньше враг преимущественно заходил малыми мобильными группами, то в последнее время начал использовать и тяжелую технику, и большие силы личного состава.

"В настоящее время враг подтянул значительное количество имеющихся сил, которые он имеет. Какие именно, мы не можем говорить в СМИ, но количество штурмов, количество боевых столкновений значительно увеличилось по сравнению с предыдущим временем", - отметил спикер.

Шаповал также сообщил, что украинским защитникам поступило значительное подкрепление в составе штурмовых групп и Сил беспилотных систем, поэтому ситуация тяжелая, но контролируемая Силами обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 1200 гражданских остаются в Покровске. Из-за российских FPV-дронов из города почти невозможно выйти пешком, - ГВА

Что предшествовало?

  • Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.
  • По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.
  • 27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.
  • 26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.
  • По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

Донецкая область (11103) боевые действия (5048) Покровск (840) Покровский район (1131) война в Украине (6675)
одні кажуть, що підари перестали їздити на техніці, бо все знищується, ще на підходах. кілзона.
капітан шаповал каже, що у підарів тієї техніки як гімна.
сирський каже, що досить брехати.
зе!гніда не зупиняється і бреше бреше бреше....
капітан шаповал, то ти читаєш, що тобі у дєрьмака написали, чи своїми очима бачив як почали активніше використовувати важку техніку?
28.10.2025 14:46 Ответить
28.10.2025 14:46 Ответить
Думаю вже всім очевидно що Сирський вичерпав свій ресурс ідей як зупинити росіян і потрібно перегорнути цю сторінку оборони України!
28.10.2025 15:32 Ответить
28.10.2025 15:32 Ответить
Наслідки для України, після особистих втручань єрмака та зеленського, як телепнів, в дії ВІЙСЬКОВИХ, з 2024 року!! СРАТЬєхі, по виведенню грошей з України!
28.10.2025 14:47 Ответить
28.10.2025 14:47 Ответить
😢
28.10.2025 15:45 Ответить
28.10.2025 15:45 Ответить
Бравурна потужно-незламна брехня керівництва країни про стан справ у Покровську - прямий шлях до втрати цього міста з величезними жертвами, яких можна було б уникнути за умови вчасного виведення наших воїнів з приреченого міста
28.10.2025 14:53 Ответить
28.10.2025 14:53 Ответить
А я вже почав переживати де "ситуація важка але контрольована".
28.10.2025 14:55 Ответить
28.10.2025 14:55 Ответить
Верим в ЗСУ!
28.10.2025 15:10 Ответить
28.10.2025 15:10 Ответить
сирський просрав Повкрвськ
28.10.2025 15:33 Ответить
28.10.2025 15:33 Ответить
"cлуги" не просирають українські території. Куйло, за здачу територій ,добре платить
28.10.2025 15:47 Ответить
28.10.2025 15:47 Ответить
 
 