Войска РФ активно применяют тяжелую технику на Покровском направлении, в Покровске уличные бои, - Силы обороны

Сейчас на Покровском направлении войска РФ начали активнее использовать тяжелую технику, в самом Покровске ведутся уличные бои.

Об этом в телеэфире сообщил спикер группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Группировка войск "Восток" продолжает вести свое боевое дежурство на определенной нами зоне, но в настоящее время почти треть всех боевых столкновений находится на Покровском направлении. За минувшие сутки было 79 штурмов агрессора в районе населенных пунктов Никаноровка, Пановка, Сухинское, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверево, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Ореховое. Ситуация сейчас достаточно сложная, ведутся и уличные бои", - отметил Шаповал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продолжают инфильтрацию в Покровск и хотят закрепиться на логистических путях, - 7 корпус ДШВ

Он отметил, что если раньше враг преимущественно заходил малыми мобильными группами, то в последнее время начал использовать и тяжелую технику, и большие силы личного состава.

"В настоящее время враг подтянул значительное количество имеющихся сил, которые он имеет. Какие именно, мы не можем говорить в СМИ, но количество штурмов, количество боевых столкновений значительно увеличилось по сравнению с предыдущим временем", - отметил спикер.

Шаповал также сообщил, что украинским защитникам поступило значительное подкрепление в составе штурмовых групп и Сил беспилотных систем, поэтому ситуация тяжелая, но контролируемая Силами обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 1200 гражданских остаются в Покровске. Из-за российских FPV-дронов из города почти невозможно выйти пешком, - ГВА

Что предшествовало?

Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.

По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.

27 октября в ДШВ информировали, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и накопились в разных частях города.

26 октября Зеленский информировал, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.

По информации Генштаба, по состоянию на 26 октября в Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои.

Больше читайте в нашем Telegram-канале