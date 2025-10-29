Ворог просочується углиб Покровська та зламав логістику в напрямку Мирнограда, - DeepState
Ворог продовжує інфільтрацію в Покровськ, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
Як зазначається, історія проникнення кацапів в Покровськ почалася з липня, де противник здійснив масштабну диверсійну операцію. З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців.
Пошук слабкого місця
"З часом слабке місце було знайдене - Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська", - йдеться у повідомленні.
Просочування у глибину міста
Наразі, за інформацією DeepState, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти.
Обстановка у Мирнограді
"Найгірше з усього - ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", - йдеться у повідомленні.
Чи можна врятувати ситуацію?
"Наразі важливо зосередитися не просто на зачистці, щоб публікувати відео для публіки, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, який мав би слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, які нібито утримуються і провести зачистку повноцінної бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місті. Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно", - резюмували у DeepState.
Що передувало?
- Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
- За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
- 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
- 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
- За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще не визначилися, яку "перемогу" вони сьогодні будуть висвітлювати.
то бишь тут аналогия с Украиной если взять на нас, то Украине нужно авиаударами и ракетными ударами уничтожить все мосты вокруг в России, чтобы отрезать русских от поставок продовольствия и подкреплений союзников. И уничтожить склады продовольствия и чтобы им не было чего есть и пить. Дамбы разбомбить и затопить все окрестные города в россии вокруг Украины. Дальнобойные атаки наносить по добыче, которую Россия не может востановить и за года ибо ей нужно оборудование и компании Запада. А не по НПЗ бить, которые они восстанавливают сразу же меняя модуль. Это просто саботаж эти удары беспонтовые по НПЗ. России есть и у себя НПЗ дофига и в других странах союзных. И опросы посмотрите, не в пропаганде Зеленского, а те, что в России проводят. Людям пофиг. Москву смотрел, так там никакого дифицита нету. И у РФ нет проблем бензин получать с Беларуси и Китая и Казахстана и Индии и Индонезии и свои быстро чинят. А вот добычу они не смогут починить. Если бы все удары были по добыче, что били по НПЗ, то экспорт бы каждый раз в России только сокращался и не восстанавливался. Как РФ ударила по Украинской добыче и все на годы говорят ее не восстановят и Зеленский приказал обеспечить импорт с других стран. Просто власть саботажем занимается и бьет туда, куда Путин разрешает бить. Чтобы Зеленский сидел во власти в Украине и занимался саботажем и уничтожал Украину изнутри и вел ее в руки Путину. Если ничего народ не будет делать, то Украины не станет при Зеленском. Зеленского срок закончился и он правит без мандата. Что значит он говорит будет править пока война не закончится? так он ее не может выиграть, он будет сидеть у власти бесконечно или пока запад не откажется финансировать бюджет Украины? и проиграем... Постоянно каждый день новости про коррупцию. Постоянные расследования, что связи с российскими спецслужбами его ближайший круг. В любой стране Запада Зеленского бы уже на вилах вынесли. Джонсона погнали только за вечеринку во время ковида. А тут такие скандалы и про коррупцию и про связи с русскими спецслужбами и всех устраивает это дерьмо?
Командир який не доповідає про реальну ситуацію на фронті не має права бути командиром!?
Еге ж пане Сирський?