УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Загроза оточення ЗСУ на Покровському напрямку
5 149 28

Ворог просочується углиб Покровська та зламав логістику в напрямку Мирнограда, - DeepState

Бої за Покровськ

Ворог продовжує інфільтрацію в Покровськ, поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Як зазначається, історія проникнення кацапів в Покровськ почалася з липня, де противник здійснив масштабну диверсійну операцію. З того моменту був пошук розірваних місць оборони, постійний тиск піхотою і систематична робота ворожих пілотів по позиціях та логістиці українських бійців.

Пошук слабкого місця

"З часом слабке місце було знайдене - Звірове, Шевченко та район вздовж залізниці від Котлиного до самого Покровська. Весь цей час противник використовував і продовжує використовувати можливість слабких оборонних порядків СОУ в південній частині міста, розуміє кількісну перевагу піхоти та нестачу нашої. Також певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад, які тримають оборону на півдні Покровська", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рашистів відкинули на Покровському напрямку. РФ має просування у двох областях, - DeepState. МАПИ

Просочування у глибину міста

Наразі, за інформацією DeepState, противник зміг затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжує просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність. Чому саме таке визначення дій — часто вони влаштовують засідки на будь-які переміщення, мінують дороги, вступають в бої з тиловими розрахунками (РЕР, РЕБ, пілоти, арта, міномети тощо), шукають для себе маршрути просочування та змальовують картину обстановки в самому місті. На південних околицях Покровська вже змогли зайти та облаштуватися ворожі пілоти.

Обстановка у Мирнограді

"Найгірше з усього - ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ продовжують інфільтрацію у Покровськ і хочуть закріпитися на логістичних шляхах, - 7 корпус ДШВ

Чи можна врятувати ситуацію?

"Наразі важливо зосередитися не просто на зачистці, щоб публікувати відео для публіки, а на серйозній роботі запобіганню окупації величезного міста, який мав би слугувати фортецею і великою перешкодою для ворога. Критично необхідно заблокувати шляхи просочення ворога, які нібито утримуються і провести зачистку повноцінної бригадою, а не малими групами спецпризначенців, які, на жаль, нічого не зроблять самі і подібний приклад ми вже маємо в іншому місті. Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно", - резюмували у DeepState.

Що передувало?

  • Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.
  • За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.
  • 27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.
  • 26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.
  • За інформацією Генштабу, станом на 26 жовтня у Покровськ просочилося 200 військових РФ, тривають стрілецькі бої.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Донецька область (9950) Покровськ (880) Мирноград (116) Покровський район (1157) Звірове (9) DeepState (321)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Хто взагалі такі ці так звані аналітики з проєкту DeepState? Справжній українець повинен довіряти виключно фаховим аналітикам з телемарафону, Генштабу та офісу Президента. А ці шановні та компетентні експерти стверджують позицію, що хвилюватись нічого, ситуація повністю контрольована, а малочисельні кацапські диверсійні групи, які проникають в місто, одразу ж виявляються і знищуються. Якщо Президент випромінює життєдайний оптимізм, то чому ми, прості смертні, повинні налаштовуватись на негативний перебіг подій???
показати весь коментар
29.10.2025 10:10 Відповісти
+12
Чудес не буває, тим більше, коли не до Покровська, готується план витрачання коштів від заморожених активів РФ
показати весь коментар
29.10.2025 10:08 Відповісти
+10
Кажуть шо ГУР кинули для зачистки Покровська від кацапів - допускаєм всю цю хрєнь а потім починаєм боротися
показати весь коментар
29.10.2025 10:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кажуть шо ГУР кинули для зачистки Покровська від кацапів - допускаєм всю цю хрєнь а потім починаєм боротися
показати весь коментар
29.10.2025 10:03 Відповісти
Мда... Ситуація просто жахлива. І от що далі робити?
показати весь коментар
29.10.2025 10:08 Відповісти
Ті самі "офіційні джерела", котрим нас просять довіряти, поки що води до рота набрали.
Ще не визначилися, яку "перемогу" вони сьогодні будуть висвітлювати.
показати весь коментар
29.10.2025 10:14 Відповісти
Чудес не буває, тим більше, коли не до Покровська, готується план витрачання коштів від заморожених активів РФ
показати весь коментар
29.10.2025 10:08 Відповісти
Ну,і що тут додати?(((Вечірнє відео всіх заспокоїть(Але ж ці групи звідкись висувалися?(((А туди фламінгом чи чим там шкода вгатити?((Логістиеу перерізали?((А ці ,що просочилися, без логістики там засіли та капостять?(((
показати весь коментар
29.10.2025 10:08 Відповісти
Хто взагалі такі ці так звані аналітики з проєкту DeepState? Справжній українець повинен довіряти виключно фаховим аналітикам з телемарафону, Генштабу та офісу Президента. А ці шановні та компетентні експерти стверджують позицію, що хвилюватись нічого, ситуація повністю контрольована, а малочисельні кацапські диверсійні групи, які проникають в місто, одразу ж виявляються і знищуються. Якщо Президент випромінює життєдайний оптимізм, то чому ми, прості смертні, повинні налаштовуватись на негативний перебіг подій???
показати весь коментар
29.10.2025 10:10 Відповісти
про Киев не в тему. Но в любом случае дипстейт уже прижали давно
показати весь коментар
29.10.2025 10:52 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2025 11:47 Відповісти
А не допомогла ворогу карта розположення наших військ яку злив в інтернет герой-полковник зі своєю собачкою? Чи "то другоє"?
показати весь коментар
29.10.2025 10:14 Відповісти
А як покарали тих, хто брехав про обстановку та довів ситуацію до критичної?
показати весь коментар
29.10.2025 10:17 Відповісти
Тих хто доповідав правду давно вже позвільняли. А "чевоізволітє" зростали кар'єрно і вже всі Херої України. Якщо порахувати Герїв України генералів та полковників, то ЗСУ повинне бути за уралом та на березі баренцевого моря.
показати весь коментар
29.10.2025 10:24 Відповісти
Жаль у Украины нету своего лидера, который не саботажем занимается, как нынешняя власть, а ведет войну по-настоящему. В Книге самурай без меча. - Знаменитый «водный штурм» замка Такамацу в 1582 году продемонстрировал глубину моей преданности. Во время осады мне в голову пришла идея отрезать защитников от поставщиков продовольствия и подкреплений союзников, заставив ближайшую реку затопить крепость и окрестные земли. Эта стратегия обеспечила падение Такамацу, но вместо того, чтобы захватить замок самому, я отправил князю Нобунаге послание с предложением прибыть на место, взять на себя командование армией и пожать лавры победителя.

то бишь тут аналогия с Украиной если взять на нас, то Украине нужно авиаударами и ракетными ударами уничтожить все мосты вокруг в России, чтобы отрезать русских от поставок продовольствия и подкреплений союзников. И уничтожить склады продовольствия и чтобы им не было чего есть и пить. Дамбы разбомбить и затопить все окрестные города в россии вокруг Украины. Дальнобойные атаки наносить по добыче, которую Россия не может востановить и за года ибо ей нужно оборудование и компании Запада. А не по НПЗ бить, которые они восстанавливают сразу же меняя модуль. Это просто саботаж эти удары беспонтовые по НПЗ. России есть и у себя НПЗ дофига и в других странах союзных. И опросы посмотрите, не в пропаганде Зеленского, а те, что в России проводят. Людям пофиг. Москву смотрел, так там никакого дифицита нету. И у РФ нет проблем бензин получать с Беларуси и Китая и Казахстана и Индии и Индонезии и свои быстро чинят. А вот добычу они не смогут починить. Если бы все удары были по добыче, что били по НПЗ, то экспорт бы каждый раз в России только сокращался и не восстанавливался. Как РФ ударила по Украинской добыче и все на годы говорят ее не восстановят и Зеленский приказал обеспечить импорт с других стран. Просто власть саботажем занимается и бьет туда, куда Путин разрешает бить. Чтобы Зеленский сидел во власти в Украине и занимался саботажем и уничтожал Украину изнутри и вел ее в руки Путину. Если ничего народ не будет делать, то Украины не станет при Зеленском. Зеленского срок закончился и он правит без мандата. Что значит он говорит будет править пока война не закончится? так он ее не может выиграть, он будет сидеть у власти бесконечно или пока запад не откажется финансировать бюджет Украины? и проиграем... Постоянно каждый день новости про коррупцию. Постоянные расследования, что связи с российскими спецслужбами его ближайший круг. В любой стране Запада Зеленского бы уже на вилах вынесли. Джонсона погнали только за вечеринку во время ковида. А тут такие скандалы и про коррупцию и про связи с русскими спецслужбами и всех устраивает это дерьмо?
показати весь коментар
29.10.2025 10:23 Відповісти
На Лубянке текст набрали?
показати весь коментар
29.10.2025 10:32 Відповісти
с лубянки ты по ходу, если тебя мой текст корежит.
показати весь коментар
29.10.2025 10:38 Відповісти
"...поступово поглинаючи його своєю кількістю особового складу...." - як поетично! Полковник Арестович в таких випадках каже коротко і чітко, по військовому - Про.......лі!
показати весь коментар
29.10.2025 10:28 Відповісти
...."певний час допомогою для кацапів була брехня від деяких командирів бригад"
показати весь коментар
29.10.2025 10:32 Відповісти
немцы с удивлением констатировали шо количество воинов ЗСУ, майнувших в СЗЧ превышает численность Бундесвера с учётом находящихся в запасе
показати весь коментар
29.10.2025 10:41 Відповісти
гідрант і його незамінні менеджери бездарно просирають Покровськ, Мирноград та навколишню конгломерацію. напевно існує велика загроза оточення наших військ. довіряємо і далі єдиному лохотрону і генію верховного-гідранта. курська операція?
показати весь коментар
29.10.2025 10:42 Відповісти
населення одного покровська 100 тис., де вони, де мужики???
показати весь коментар
29.10.2025 10:48 Відповісти
Виїхали до Австрії.
показати весь коментар
29.10.2025 11:19 Відповісти
Там, де і ти. Далеко від лінії фронту.
показати весь коментар
29.10.2025 11:35 Відповісти
Ну бо срати в коментах можна скільки завгодно, але є один неприємний факт: людей не вистачає. Тому «просочуються»
показати весь коментар
29.10.2025 10:53 Відповісти
Є факт ще неприємніший: людей не вистачатиме ЗАВЖДИ. Бо 140 мільйонів проти 30. Проста математика...
показати весь коментар
29.10.2025 11:37 Відповісти
Нету 140 млн свинособак. Не все ***** поддерживают. ...Прошедшая 15 марта 2014 акция, известная как «Марш мира», стала многотысячной. Митинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Магадане, Челябинске Количество митингующих в Москве оценивается от 10 до 50 тысяч человек; по словам организаторов, на улицы вышли 100 000 человек
показати весь коментар
29.10.2025 11:51 Відповісти
За майже 2 роки там вже інші настрої. Пропаганда робить свою справу. І 100 тисяч з 140 мільйонів це, навіть, не крапля в морі. Це пилинка. Все. Досить фантастики. Нічого там не буде. Ні перевороту, ні розпаду. Треба розраховувати лише на власні сили.
показати весь коментар
29.10.2025 11:56 Відповісти
Нічого дивного. Проросійський командувач Сирський продовжує знищувати бойові підпрозділи ЗСУ. Він так робив в Дебальцеве, на Курщині, тепер чергові фортеці Покровськ та Мирноград.
показати весь коментар
29.10.2025 11:27 Відповісти
Сирський як води в рот набрав!!!
Командир який не доповідає про реальну ситуацію на фронті не має права бути командиром!?
Еге ж пане Сирський?
показати весь коментар
29.10.2025 12:31 Відповісти
 
 