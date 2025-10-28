УКР
Новини
2 838 17

Рашистів відкинули на Покровському напрямку. РФ має просування у двох областях, - DeepState. МАПИ

Сили оборони України відкинули російських загарбників на Покровському напрямку. Водночас ворог має просування на Куп'янщині.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Успішні дії воїнів Сил оборони

Так, російських загарбників вдалося відкинути поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового.

Росіян відкинули на Покровському напрямку. Окупанти мають просування на інших напрямках

Просування РФ

Водночас загарбники просунулися поблизу Звірового та Степової Новоселівки.

Читайте: Ситуація під Куп’янськом стабільна та контрольована, - "Хартія"

Росіян відкинули на Покровському напрямку. Окупанти мають просування на інших напрямках

Автор: 

Донецька область (9933) бойові дії (4809) Харківська область (1812) Покровський район (1149) Куп’янський район (473) Нове Шахове (9) Звірове (8) Кучерів Яр (9) Степова Новоселівка (4) DeepState (320)
Топ коментарі
+2
ти лох диванний спробуй хоч 1 день одну позицію в посадці втримати, а не те що нові звільняти. Надто розумні я бачу коментуни зі своїх толканів пішли.
показати весь коментар
28.10.2025 13:02 Відповісти
+1
Це правда. Вчора валявся п'яним під тином, а сьогоді на тобі шкіряна куртка, револьвер на поясі, і ти ідеш вибирати собі найкращу хату у селі. Це не видумую, а розповідям покійної бабусі. В тій хаті жив мій прапрадід. Його комісари записали у "куркулі", бо хата була вкрита залізом, а у спальні була дерев'яна підлога.
показати весь коментар
28.10.2025 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Куч.яр це вже який раз "відкидують" 3й чи 5й?
показати весь коментар
28.10.2025 12:49 Відповісти
А Кучерів Яр сьогодні вже звільняли?
показати весь коментар
28.10.2025 12:57 Відповісти
ти лох диванний спробуй хоч 1 день одну позицію в посадці втримати, а не те що нові звільняти. Надто розумні я бачу коментуни зі своїх толканів пішли.
показати весь коментар
28.10.2025 13:02 Відповісти
Та їх не те що на передову їх з закарпаття не вигониш воно намагається у єс драпонуть і українським паспортом не гребує а просило путін введи яб тобі ввів по самі помідори
показати весь коментар
28.10.2025 13:54 Відповісти
Це бждун або московит. Забань п*дора, не марнуй час на це лайно.
показати весь коментар
28.10.2025 13:57 Відповісти
Час мобілізувати тих, хто давав присягу - заброньованих на 90-100% силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцерів (якщо не потрібні за восом), охоронців, кварталівців і т.д., а не хапати і лупцювати хворих людей.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
показати весь коментар
28.10.2025 12:57 Відповісти
А раптом Майдан?
показати весь коментар
28.10.2025 13:12 Відповісти
То свого народа бояться більше, ніж зовнішнього ворога?
показати весь коментар
28.10.2025 13:19 Відповісти
Хлопці кто знает почему Торське не отмечают на карте как освобожденное когда пару дней назад писали что очистили от оккупантов ?
показати весь коментар
28.10.2025 13:08 Відповісти
Чому кацапам вдається щвидко просуватись вздовж залізничного полотна?
Це в них якийсь секретний тактичний прийом?
Бо як почалось від Авдіївки, так і триває досі.
показати весь коментар
28.10.2025 13:10 Відповісти
штурм Авдеевки начался 10 октября 2023 года
показати весь коментар
28.10.2025 13:23 Відповісти
Авдіїївка - Очеретине - Прогрес
Почекаю на відповідь того, хто знає...
показати весь коментар
28.10.2025 13:35 Відповісти
ну Очеретино там 110 бригада сбежала если верить СМИ, а не то что они шли по железной дороге
показати весь коментар
28.10.2025 13:54 Відповісти
Батька запитував, якому нині було б більше 100 років, коли він розповідав як вони вмирали від Голодомору у 1932-1933 рр., "тату, а чому ви дозволяли таке з собою робити, треба ж було захищатися, від тих хто вас умертвлював"?
Щоправда йому в той час було 8 років, але, запитуючи, я мав на увазі усіх наших нещасних українців, з якими московські нелюди таке вчинили. Він не відповідав, лише сердито сопів, вважаю, він думав, "що візьмеш з розуму дитини", адже я був ще підлітком, коли він помер.
Боже, давно зрозумів, як багато серед нас безсоромних агресивних 3,14-дарів, які ще й хизуються і кепкують від того що Х-уйлостан знищує Україну, а скільки ж їх було тоді, які були посібниками москалів, відбираючи останню їжу у співплемінників, аби самим вижити.
показати весь коментар
28.10.2025 13:26 Відповісти
Повмирали наші близькі, які мріяли про незалежну Україну і за часів СРСР піднімали чарки, зі словами "Хай живе", а тепер на "аншлагах" зросло покоління тупоголових, які на своїх дітей з 2005 року отримують грошову допомогу від України за їх народження, що не знають своєї історії, і яким Україна байдужа (було багато байдужих і у 1917-1920 рр.. які повиздихали у 1932-1933 рр.).
Ви думаєте Х-уйло вас залишить у спокої, якщо ви не визнаєте себе москалями і не допомагатимете йому винищувати українців?
показати весь коментар
28.10.2025 13:40 Відповісти
Це правда. Вчора валявся п'яним під тином, а сьогоді на тобі шкіряна куртка, револьвер на поясі, і ти ідеш вибирати собі найкращу хату у селі. Це не видумую, а розповідям покійної бабусі. В тій хаті жив мій прапрадід. Його комісари записали у "куркулі", бо хата була вкрита залізом, а у спальні була дерев'яна підлога.
показати весь коментар
28.10.2025 13:44 Відповісти
 
 