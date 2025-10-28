Рашистів відкинули на Покровському напрямку. РФ має просування у двох областях, - DeepState. МАПИ
Сили оборони України відкинули російських загарбників на Покровському напрямку. Водночас ворог має просування на Куп'янщині.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Успішні дії воїнів Сил оборони
Так, російських загарбників вдалося відкинути поблизу Кучерового Яру та Нового Шахового.
Просування РФ
Водночас загарбники просунулися поблизу Звірового та Степової Новоселівки.
