Рашистов отбросили на Покровском направлении. РФ имеет продвижение в двух областях, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков на Покровском направлении. В то же время враг имеет продвижение на Купянщине.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Успешные действия воинов Сил обороны
Так, российских захватчиков удалось отбросить вблизи Кучерова Яра и Нового Шахово.
Продвижение РФ
В то же время захватчики продвинулись вблизи Звирово и Степной Новоселовки.
Це в них якийсь секретний тактичний прийом?
Бо як почалось від Авдіївки, так і триває досі.