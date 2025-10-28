Рашистов отбросили на Покровском направлении. РФ имеет продвижение в двух областях, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков на Покровском направлении. В то же время враг имеет продвижение на Купянщине.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Успешные действия воинов Сил обороны

Так, российских захватчиков удалось отбросить вблизи Кучерова Яра и Нового Шахово.

Продвижение РФ

В то же время захватчики продвинулись вблизи Звирово и Степной Новоселовки.

