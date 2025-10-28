РУС
Рашистов отбросили на Покровском направлении. РФ имеет продвижение в двух областях, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили российских захватчиков на Покровском направлении. В то же время враг имеет продвижение на Купянщине.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Успешные действия воинов Сил обороны

Так, российских захватчиков удалось отбросить вблизи Кучерова Яра и Нового Шахово.

Россиян отбросили на Покровском направлении. Оккупанты продвигаются на других направлениях

Продвижение РФ

В то же время захватчики продвинулись вблизи Звирово и Степной Новоселовки.

Читайте: Ситуация под Купянском стабильная и контролируемая, - "Хартія"

Россиян отбросили на Покровском направлении. Оккупанты продвигаются на других направлениях

Автор: 

Донецкая область (11103) боевые действия (5048) Харьковская область (1782) Покровский район (1131) Купянский район (474) Новое Шахово (9) Зверево (8) Кучеров Яр (9) Степовая Новоселовка (3) DeepState (319)
Куч.яр це вже який раз "відкидують" 3й чи 5й?
показать весь комментарий
28.10.2025 12:49 Ответить
А Кучерів Яр сьогодні вже звільняли?
показать весь комментарий
28.10.2025 12:57 Ответить
ти лох диванний спробуй хоч 1 день одну позицію в посадці втримати, а не те що нові звільняти. Надто розумні я бачу коментуни зі своїх толканів пішли.
показать весь комментарий
28.10.2025 13:02 Ответить
Час мобілізувати тих, хто давав присягу - заброньованих на 90-100% силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, офіцерів (якщо не потрібні за восом), охоронців, кварталівців і т.д., а не хапати і лупцювати хворих людей.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
показать весь комментарий
28.10.2025 12:57 Ответить
А раптом Майдан?
показать весь комментарий
28.10.2025 13:12 Ответить
Хлопці кто знает почему Торське не отмечают на карте как освобожденное когда пару дней назад писали что очистили от оккупантов ?
показать весь комментарий
28.10.2025 13:08 Ответить
Чому кацапам вдається щвидко просуватись вздовж залізничного полотна?
Це в них якийсь секретний тактичний прийом?
Бо як почалось від Авдіївки, так і триває досі.
показать весь комментарий
28.10.2025 13:10 Ответить
 
 