Ситуация под Купянском стабильная и контролируемая, - "Хартия"

Ситуация под Купянском остается стабильной и контролируемой силами обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" с позывным "Мел".

"Знаю, что ситуация под Купянском стабильная и контролируемая Силами обороны Украины. То, что докладывают Путину - мы же все прекрасно понимаем, что докладывают только то, что он хочет слышать. Сейчас общаемся с собратьями, и ситуация там довольно контролируемая с логистической и боевой точки зрения", - отметил командир.

Харьковское направление: перегруппировка и минирование

Военный добавил, что на Харьковском направлении ситуация очень динамичная. Противник сейчас перегруппировывает силы, восстанавливает потери и осуществляет минирование территорий.

"Противник сейчас сосредотачивает свои силы на перегруппировке, на восстановлении своих потерь. Также все время он осуществляет минирование и комплексные артиллерийские поражения", - подчеркнул командир.

Какова сейчас ситуация в Купянске

По состоянию на утро 28 октября 2025 года ситуация в Купянске, Харьковская область, остается напряженной. По данным Генштаба, за последние сутки российские войска совершили девять атак на Купянском направлении, в частности в районах Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в сторону Песчаного. Силы обороны Украины успешно отражали эти штурмы.

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил, что 27 октября в результате обстрела Купянска пострадал 41-летний мужчина, которому была оказана медицинская помощь.

В конце сентября Синегубов сообщал, что в городе осталось более 700 гражданских, вражеские обстрелы уничтожили всю критическую инфраструктуру.

