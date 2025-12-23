Только 7% читателей "Цензор.НЕТ" верят, что нынешний этап переговоров завершится миром. 72% не верят в переговоры вообще, - опрос
Большинство читателей Цензор.НЕТ не верят, что мирные переговоры способны быстро завершить войну. Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса, проведенного редакцией.
В частности, Цензор.НЕТ провел анонимный опрос среди читателей об их ожиданиях от мирных переговоров.
Голосование
"Верите ли Вы в завершение войны в результате переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США?", - задала вопрос наша редакция.
Варианты ответа: "да", "нет", "да, но не скоро".
В опросе уже приняли участие почти 15 тысяч читателей.
Результаты
Как показывают результаты опроса, только 7% опрошенных верят, что переговоры принесут мир. 72% читателей "Цензор.НЕТ" не верят в результативность переговоров.
Еще более 20% опрошенных считают, что мир после переговоров возможен, но не в ближайшей перспективе.
Как проголосовать?
Голосование пока продолжается, поэтому Вы можете отдать свой голос по ссылке.
добру феюТрампа і Діда МорозаЗєлєнского. 😊
Що стосується Порошенка, так хоч тут не брешіть. Набрехалися вже у 2019 році і зробили найгірше для України. Порошенко на допомогу ЗСУ витратив своїх 7 мільярдів. У нього є свій фонд і є ще гроші волонтерів( громадян) - справа громад. То зовсім інше.
А які фонди відкрив Зеленський? Хіба що доступ міндіча та Цукермана до мільярдів державних грошей, з яких ''двушками'' кожну неділю возили на підтримку російської армії.
Платять за це і ржуть своїми тупими мармизами!
Вам задача:
Населення (не беремо Україну) Київа беремо - 4 млн.
Зал вміщає - 10000.
Який відсоток з 4млн., складає 10000?
Порахуйте.
П. С. Це приблизно, не сприймате буквально.
Ніякого приблизно!
А тепер порахуйте кількість концертів за рік. Кількість концертів в різних містах.
А ще, рекомендую пройтись біля палацу Україна та подивитися афіши!
На жаль велика частина українців невиліковна!
І, дійсно, тут дуже вітається будь яке гімно проти зелених гнід, але баниться все, що про іншу сторону.
Хворі мають стати здоровими.
Треба Україні не зброю,а нормальну владу.
Хоча чого я дивуюсь людям які обрали клоуна щоб поржати у війну
Невжеж, Генассамблея не здатна вдатися до пекельних інструментів, щоб наказати расєю?
Невжеж може продовжувати існувати арганизацЫя, статут якої грубо порушено і > сотні країн не здатні надіти смирительну рубашку на пу... лише тому, що він грозиться ЯЗ весь світ перетворити на труху і навіть світовий коп капітулював і зарився в свою нору, очікуючи на жирні гешефти з пу.
Невжеж, якщо не суто військова підтримка від країн-членів оон, особливо Індії, Китаю і ін., то хоча б суцільний бойкот расєї в дипл., економ. і ін.площані, заморозка в усіх країнах активів расєйських юр і приват осіб, депортація всіх з расєйськими паспортати назад к пу, заборона видачи усіх видів віз і ще є купа дійових обмежень...
але, чи тр не розуміє, що означала та червона дорожка в анкориджи і ручкання/обійми з агрессором= вбивцею?
тр все добре розумів і сказав, що доба міжн.права добігла до кінця і зараз править лише право сили, тих, хто володіє ЯЗ- зброєю массового знищення всього і вся, тому всі інши країни мусять з цим новим порядком змиритися і підкоритися.
І приходить на пам'ять призказка: проти лома нема прийома, якщо бракує у жертви свого лома.
Висновок: треба такий лом створити!