1 362 73

Только 7% читателей "Цензор.НЕТ" верят, что нынешний этап переговоров завершится миром. 72% не верят в переговоры вообще, - опрос

переговоры с США

Большинство читателей Цензор.НЕТ не верят, что мирные переговоры способны быстро завершить войну. Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса, проведенного редакцией.

В частности, Цензор.НЕТ провел анонимный опрос среди читателей об их ожиданиях от мирных переговоров. 

Голосование

"Верите ли Вы в завершение войны в результате переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США?", - задала вопрос наша редакция.

Варианты ответа: "да", "нет", "да, но не скоро".

В опросе уже приняли участие почти 15 тысяч читателей.

Результаты

Как показывают результаты опроса, только 7% опрошенных верят, что переговоры принесут мир. 72% читателей "Цензор.НЕТ" не верят в результативность переговоров.

Еще более 20% опрошенных считают, что мир после переговоров возможен, но не в ближайшей перспективе.

голосование на цензор.НЕТ

Как проголосовать?

Голосование пока продолжается, поэтому Вы можете отдать свой голос по ссылке.

+11
Опрос говорить про те що читачі Цензора адекватні люди, з кацапами миру бути не може, тільки війна!
23.12.2025 08:56 Ответить
+6
😊 Дув і не раз. І навіть у сторону Бутусова дув. Просто відверта брехня і маніпуляція справді баниться. Тому тут треба бути як мінімум - чесним.
23.12.2025 09:06 Ответить
+6
А хто має бути на Цензорі, овечки і барани 73%? Для них їх лідер за мільярди державних грошей зробив марафон. Особисто я не вірю, що Зеленський може щось нормальне зробити для України. Його турбота за таких як міндічі, цукермани, шефіри, шурми та герої росії деркачі.
23.12.2025 09:08 Ответить
Де був опрос? По коментарях порахували?
23.12.2025 08:46 Ответить
Брехня! Оті 7 відсотків не забарені? Не забанені! Просто все більше народу, і не лише на Цензорі стають все більш дорослими і перестають вірити у добру фею Трампа і Діда Мороза Зєлєнского. 😊
23.12.2025 09:00 Ответить
Геннадій #588068 Не порохоботи, а просто розсудливі люди.!
23.12.2025 09:20 Ответить
Хто Зеленський втримав країну під час нападу? Якби не Зеленський, то і можливо нападу не було у 2022 році. Не було б кому розмінувати Чонгар, відвести наші війська із 20-ти позицій в чисте поле, знищити ракетні програми, всі бюджетні гроші витратити на ''велике будівництво''. Країну втримали ЗСУ і народ, а Зе десь в підвалі їв мівіну, а татаров вирізав ''всіх чеченців'. Потім Зе звільнив головкома Залужного і 16 найдосвідченіших генерала Генштабу і фронт посипався.
Що стосується Порошенка, так хоч тут не брешіть. Набрехалися вже у 2019 році і зробили найгірше для України. Порошенко на допомогу ЗСУ витратив своїх 7 мільярдів. У нього є свій фонд і є ще гроші волонтерів( громадян) - справа громад. То зовсім інше.
А які фонди відкрив Зеленський? Хіба що доступ міндіча та Цукермана до мільярдів державних грошей, з яких ''двушками'' кожну неділю возили на підтримку російської армії.
23.12.2025 09:41 Ответить
Ти або зебот, або зазомбований земарахвоном, коли не можеш адекватно аналізувати причинно-наслідкові звязки
23.12.2025 09:43 Ответить
Besya #602532, а ви не тільки заголовок читайте а весь допис повністю й не виникатиме запитань.
23.12.2025 09:19 Ответить
Ви вірите справді, в анонімний опрос? Ну зараз тут нас умовно 100% коментаторів/читачів. Напишіть кого анонімно опитали?
23.12.2025 09:27 Ответить
ось вам реальний рейтинг зеурода - 7%
23.12.2025 08:46 Ответить
повірте, долбойобів вистачає, їх відсоток значно більший
23.12.2025 08:52 Ответить
Завишений....може -7....оце воно
23.12.2025 08:52 Ответить
Подивіться скільки зелених імбецілів досі ходить на 95 квартал, і *******.
Платять за це і ржуть своїми тупими мармизами!
23.12.2025 09:16 Ответить
Heysham Hlyba, а скільки ходить?
Вам задача:
Населення (не беремо Україну) Київа беремо - 4 млн.
Зал вміщає - 10000.
Який відсоток з 4млн., складає 10000?
Порахуйте.
П. С. Це приблизно, не сприймате буквально.
23.12.2025 09:23 Ответить
Гриша на наступному концерті порахує і нам відзвітує.
23.12.2025 09:28 Ответить
Математика, це точна наука!
Ніякого приблизно!
А тепер порахуйте кількість концертів за рік. Кількість концертів в різних містах.
А ще, рекомендую пройтись біля палацу Україна та подивитися афіши!
На жаль велика частина українців невиліковна!
І, дійсно, тут дуже вітається будь яке гімно проти зелених гнід, але баниться все, що про іншу сторону.
23.12.2025 10:14 Ответить
Україна має повернути вкрадену ядерну зброю.
23.12.2025 08:46 Ответить
Бідні мають стати багатими.
Хворі мають стати здоровими.
23.12.2025 08:49 Ответить
Ти маєш зловити кацапську ракету п'ятаком, мокша
23.12.2025 08:50 Ответить
не підміняй кацапів мокшами, це один з десятків знищених ними народів.
23.12.2025 09:30 Ответить
Так, московити це монголо-хазари, але і угро-фінська мокшанська кров в них є.
23.12.2025 09:32 Ответить
То продадуть.
Треба Україні не зброю,а нормальну владу.
23.12.2025 08:49 Ответить
Зброя буде у військових.
23.12.2025 08:51 Ответить
...будуть друзі, будуть гроши, буде тоді зброя... якщо самі зробимо, або тр все ж таки продасть, а європейці передадуть...
23.12.2025 09:50 Ответить
З кацапії ? Як?
23.12.2025 08:52 Ответить
Чому з кацапії? Купити в Пакістану.
23.12.2025 08:54 Ответить
Вивчай українсько-пакістанські відносини, кацапурко 😁
23.12.2025 09:09 Ответить
І як інші країни до цього не додумались...
Хоча чого я дивуюсь людям які обрали клоуна щоб поржати у війну
23.12.2025 09:09 Ответить
Трамп не хоче надавити на рашку - то який мир? - китай теж може зупинити путлєра - теж не хоче
23.12.2025 08:47 Ответить
Не існує в природі ніякого "надавлювання". Тільки розгром військовим шляхом. А на це ніхто не піде, ніхто заради України не почне 3 світову.
23.12.2025 08:53 Ответить
Москале-бот демотиватор. Україна відновить яз і матиме samson option. Тоді поговоримо
23.12.2025 08:55 Ответить
Тобі пора на ранкові процедури. Іди, не пропускай уколів.
23.12.2025 08:57 Ответить
Москаль боїться української ядерної зброї 😁
23.12.2025 08:58 Ответить
Якої ніколи не було і ніколи не буде? Звісно, дуже бояться...
23.12.2025 08:59 Ответить
Україна відновить ядерну зброю. Примусимо владу Майданом.
23.12.2025 09:02 Ответить
Ультрапатріот зі Швейцарії приїде і очолить Майдан?
23.12.2025 09:10 Ответить
Я в Україні. Майдан за ядерну зброю попереду. Він неминучий. Бійся.
23.12.2025 09:13 Ответить
Боюсь. Боюсь, що таких, як ви, багато випустять зі спеціально відведених для вас місць утримання.
23.12.2025 09:20 Ответить
Ти боїшся України з ядерною зброєю.
23.12.2025 09:22 Ответить
Вже вибрали владу зелених зрадників і делітантів у 2019 році, в сьогодні залишилося тільки створити ядерну зброю. Яку ядерну зброю, коли навіть мін вино овити не можуть, зробили сто тисяч бракованих мін. А мільярди на укриття для військових і об'єктів енергетики вкрали. Ось це можуть Голобородько і його слуги.
23.12.2025 09:12 Ответить
Ядерку можна купити а не виготовляти.
23.12.2025 09:14 Ответить
Купи. На аліекспресі. Чому ж досі не купив?
23.12.2025 09:29 Ответить
Бо я не влада. Але Майдан примусить владу це зробити. Бійся, кацап. 🔪🐽
23.12.2025 09:33 Ответить
"Що наше життя - гра." Політики загралися.Їздять на перемовини,розмовляють,домовляються,посміхаються,дефірамби промовляють своїм боссам,а камінчик за пазухою,а дуля за спиною.Все в холосту,а в цей час пересічні громадяни сотнями лягають а сиру землю щоденно.Такиц цинічний світ,населення яке приводить до влади ІДІОТІВ!
23.12.2025 08:53 Ответить
Якби населення могло когось приводити до влади, вибори давно б відмінили.
23.12.2025 08:54 Ответить
Тільки у вас на московії вічний цар, терпіла. Ми свого свинуковича до вас вишвирнули
23.12.2025 08:56 Ответить
Не сміши.
23.12.2025 09:00 Ответить
Свинуковичу податки платиш на страусів тепер ти, кацапе 😁
23.12.2025 09:03 Ответить
Пока квартал керуе страной мир невозможен,все управленческие структуры,пронизаны агентурой моцквы,это последний шанс путина и он его не упустит.
23.12.2025 08:57 Ответить
То основа всіх основ і з цього треба виходити.
23.12.2025 09:39 Ответить
Найкращий кацап - мертвий кацап! На жаль це правда...
23.12.2025 08:57 Ответить
Чому на жаль ?
23.12.2025 09:28 Ответить
Ці перемовини щоб потішити старого дурня Трампа перед смертю.
23.12.2025 09:01 Ответить
Це добре, що в більшості читачів є здоровий глузд
23.12.2025 09:07 Ответить
А який може бути результат перемовин , що не видно хто і з ким веде перемовини ?
23.12.2025 09:21 Ответить
Взагалі не видно ніяких перемовин, одна іпсятина про пункти, які ніхто ніколи не підпише.
23.12.2025 09:32 Ответить
Серед читачів багато скептиків,а ще багато,сидячи вдома на дивані,мріють воювати до останнього українця, отримуючи чисельні лайки від собі подібних і зовсім не враховують ситуацію на фронті.Не завадило би спиратись на здоровий глузд,рівно,як і зевладі,яка уклала чи не з усіма країнами Європи гарантії безпеки,а трубить повсюдно, де вони є?
23.12.2025 09:26 Ответить
Ситуація на фронті вже три роки, як одна й та сама: рашка обісралась на полі бою проти ЗСУ і провалила всі свої військові цілі.
23.12.2025 09:34 Ответить
На українських кладовищах давно була?
23.12.2025 09:58 Ответить
А що їй до того? Від неї нема нікого на війні.Та ще б хоча поцікавилась цифрами: я наводив для неї,та не пройшли.
23.12.2025 10:29 Ответить
Не сміши зеленського він і так смішний .
23.12.2025 09:26 Ответить
Якісь незрозумілі тіпи перетирають умови капітуляції.
23.12.2025 09:46 Ответить
Тому що на цензор.нет самі розумні читачі, і я це давно говорю що ніякі переговори ні до чого не приведуть, допоки ЗСУ не звільнять усі українські території та не знищать кілька мільйонів кацапів!
23.12.2025 10:14 Ответить
навіщо взагалі ця оон з радбезом, в якому вже 4 роки спокійно засідає агрессор? Скільки тисяч службовців там за налоги платників податків за зря штани протирають?!

Невжеж, Генассамблея не здатна вдатися до пекельних інструментів, щоб наказати расєю?

Невжеж може продовжувати існувати арганизацЫя, статут якої грубо порушено і > сотні країн не здатні надіти смирительну рубашку на пу... лише тому, що він грозиться ЯЗ весь світ перетворити на труху і навіть світовий коп капітулював і зарився в свою нору, очікуючи на жирні гешефти з пу.

Невжеж, якщо не суто військова підтримка від країн-членів оон, особливо Індії, Китаю і ін., то хоча б суцільний бойкот расєї в дипл., економ. і ін.площані, заморозка в усіх країнах активів расєйських юр і приват осіб, депортація всіх з расєйськими паспортати назад к пу, заборона видачи усіх видів віз і ще є купа дійових обмежень...

але, чи тр не розуміє, що означала та червона дорожка в анкориджи і ручкання/обійми з агрессором= вбивцею?

тр все добре розумів і сказав, що доба міжн.права добігла до кінця і зараз править лише право сили, тих, хто володіє ЯЗ- зброєю массового знищення всього і вся, тому всі інши країни мусять з цим новим порядком змиритися і підкоритися.

І приходить на пам'ять призказка: проти лома нема прийома, якщо бракує у жертви свого лома.
Висновок: треба такий лом створити!
23.12.2025 10:15 Ответить
Голосування - в телеграм каналі. Дякую, дуже дякую (с) - не збираюсь вляпуватись у це гівно навіть заради благого діла. Іншої платформи не знайшлось?
23.12.2025 10:20 Ответить
Про які перемовини йдеться?Воює кацапостан з Україною,перемовини України з адвокатом кацапів? Чи як? Янелох сховав у Маямі переговорника від НАБУ?
23.12.2025 10:27 Ответить
 
 