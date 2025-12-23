Только 7% читателей "Цензор.НЕТ" верят, что нынешний этап переговоров завершится миром. 72% не верят в переговоры вообще, - опрос

Большинство читателей Цензор.НЕТ не верят, что мирные переговоры способны быстро завершить войну. Об этом свидетельствуют результаты анонимного опроса, проведенного редакцией.

В частности, Цензор.НЕТ провел анонимный опрос среди читателей об их ожиданиях от мирных переговоров.

Голосование

"Верите ли Вы в завершение войны в результате переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США?", - задала вопрос наша редакция.

Варианты ответа: "да", "нет", "да, но не скоро".

В опросе уже приняли участие почти 15 тысяч читателей.

Результаты

Как показывают результаты опроса, только 7% опрошенных верят, что переговоры принесут мир. 72% читателей "Цензор.НЕТ" не верят в результативность переговоров.

Еще более 20% опрошенных считают, что мир после переговоров возможен, но не в ближайшей перспективе.

Как проголосовать?

