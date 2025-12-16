68% читателей Цензор.НЕТ - против выборов во время войны, - опрос
Цензор.НЕТ провел анонимный опрос среди читателей на тему возможности проведения выборов до окончания войны.
"Стоит ли проводить выборы в Украине до окончания войны?", — задала вопрос наша редакция.
Голосование проходило в нашем телеграм-канале. В нем приняли участие более 13 тысяч человек.
Результаты
68% читателей высказались категорически против проведения выборов до окончания войны.
В то же время 19% читателей считают, что выборы следует провести как можно скорее.
Еще 13% читателей не определились с позицией относительно необходимости проведения выборов в Украине в ближайшее время.
Вопрос выборов
Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.
В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.
По данным КМИС, только 9% украинцев поддерживают выборы во время полномасштабной войны.
Напомним, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому почти не изменился с начала октября.
