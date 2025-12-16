68% читателей Цензор.НЕТ - против выборов во время войны, - опрос

Цензор.НЕТ провел анонимный опрос среди читателей на тему возможности проведения выборов до окончания войны.

"Стоит ли проводить выборы в Украине до окончания войны?", — задала вопрос наша редакция.

Голосование проходило в нашем телеграм-канале. В нем приняли участие более 13 тысяч человек.

Результаты

68% читателей высказались категорически против проведения выборов до окончания войны.

В то же время 19% читателей считают, что выборы следует провести как можно скорее.

Еще 13% читателей не определились с позицией относительно необходимости проведения выборов в Украине в ближайшее время.

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможны выборы и встреча с Трампом, - Зеленский

По данным КМИС, только 9% украинцев поддерживают выборы во время полномасштабной войны.

Напомним, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому почти не изменился с начала октября.