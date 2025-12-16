РУС
670 16

68% читателей Цензор.НЕТ - против выборов во время войны, - опрос

Нужны ли выборы во время войны

Цензор.НЕТ провел анонимный опрос среди читателей на тему возможности проведения выборов до окончания войны.

"Стоит ли проводить выборы в Украине до окончания войны?", — задала вопрос наша редакция.

Голосование проходило в нашем телеграм-канале. В нем приняли участие более 13 тысяч человек.

Результаты

68% читателей высказались категорически против проведения выборов до окончания войны. 

В то же время 19% читателей считают, что выборы следует провести как можно скорее.

Еще 13% читателей не определились с позицией относительно необходимости проведения выборов в Украине в ближайшее время.

выборы скрин

Вопрос выборов

Напомним, после соответствующих сигналов от партнеров в Украине заговорили о возможности проведения выборов в стране во время войны.

В частности, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести выборы. В свою очередь, Зеленский ответил, что готов к этому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможны выборы и встреча с Трампом, - Зеленский

По данным КМИС, только 9% украинцев поддерживают выборы во время полномасштабной войны.

Напомним, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому почти не изменился с начала октября.

+10
ну тоді я ті 19%
16.12.2025 12:16 Ответить
+5
там якщо перевірити, то виявиться що то боти голосували.
16.12.2025 12:18 Ответить
+3
На мою думку вибори зараз - це просто легитимізація Зєлі ще на 5 років. І всі ті, хто зараз топлять за вибори в розрахунку шо "Зараз Х прійдьот - порядок навєдьот" знову будуть в великому обломі. Як завжди .
16.12.2025 12:18 Ответить
ні
16.12.2025 11:59 Ответить
А як провести вибори на окупованих територіях, на передку, за кордоном? А просто - Фйодоров намалює їхнє голосування в Дії.
16.12.2025 12:00 Ответить
А як зе став президентом?
16.12.2025 13:10 Ответить
ну тоді я ті 19%
16.12.2025 12:16 Ответить
температуру поміряй !
16.12.2025 12:18 Ответить
ну тоді ти видно за здачу територій та зе міндічів.
16.12.2025 12:22 Ответить
там якщо перевірити, то виявиться що то боти голосували.
16.12.2025 12:18 Ответить
зараз подивимося в коментах які прапорці у потужних незламістів
16.12.2025 12:22 Ответить
На мою думку вибори зараз - це просто легитимізація Зєлі ще на 5 років. І всі ті, хто зараз топлять за вибори в розрахунку шо "Зараз Х прійдьот - порядок навєдьот" знову будуть в великому обломі. Як завжди .
16.12.2025 12:18 Ответить
Хіба вибори щось змінять? путєн злякається і відступить? Чи ракет у нас зразу стане в десять разів більше? Ні. Тільки пару мільярдів мінус з казни.
16.12.2025 12:29 Ответить
я теж проти виборів під бомбами ,але я як і багато інших ,хочемо відставки цього поца🤡 говнокомандуючого ...
16.12.2025 12:33 Ответить
"я теж проти виборів під бомбами" - це в Бундесі?
16.12.2025 12:45 Ответить
А що Німеччина під бомбами? Шановна, вам може не подобаться що завгодно але поважайте вибір німецької нації! Вони зробили вибір і їм вирішувати якого поца в головнокомандувачі країни.
16.12.2025 12:47 Ответить
пішов нах... ...ти чудово розумієш хто в Україні говнокомандуючий ...
16.12.2025 13:11 Ответить
Я проти виборів під час війни.
16.12.2025 12:50 Ответить
 
 