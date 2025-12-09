РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12243 посетителя онлайн
Новости Выборы во время войны Послевоенные выборы
1 878 56

Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы, - Трамп

зеленский, трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что уже пришло время провести выборы в Украине.

Об этом он заявил в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Я считаю, что Украина должна провести выборы. Знаете, они используют войну как повод, чтобы не проводить выборы, но, по-моему, украинский народ должен иметь этот выбор", - отметил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52% украинцев считают, что Зеленскому не стоит участвовать в следующих выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Шансы Зеленского

"И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов уже давно не было. Они говорят о демократии, но доходит до того момента, когда это уже перестает быть демократией", - добавил лидер США.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский заявлял, что Украина сможет провести выборы во время прекращения огня, хотя это и не соответствует Конституции страны.
  • По данным ЦИК, для проведения выборов в 2026 году нет никаких предпосылок.
  • СМИ сообщали, что из "мирного плана" США исчезло требование о выборах в Украине.

Читайте также: На переговорах во Флориде обсуждают сроки выборов в Украине и "обмен территориями" с РФ, - WSJ

Автор: 

выборы (24834) Зеленский Владимир (22891) Трамп Дональд (7207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ніяких виборів до кінця війни і деокупації України.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:39 Ответить
+6
А Дональд Фредович ,в нас ,виявляється ,гуморист ,так янєлоха ще ніхто не тролив. Так зєля боїться честних виборів як вогню .бо він ніколи їх не виграє.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:42 Ответить
+6
Все по кацапським методичкам. Й@бана маріонетка.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніяких виборів до кінця війни і деокупації України.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:39 Ответить
Їм це підходить.ПОжитеве панство
показать весь комментарий
09.12.2025 13:40 Ответить
"Панів" можна проріджувати методами Коліївщини і Судами Лінча. Цим і має займатися громадянське суспільство зараз. Зрозуміло що "призначенці Зєлєнского" корумповані виродки які заслуговують на кару. Конституція не заважає народу їх поштучно відсторонювати.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
Та я це проріжування добре бачу.Ізраїль свох не кидає
показать весь комментарий
09.12.2025 13:52 Ответить
Мі его снесьом єслі что? Знесуни з птахофабрики.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:00 Ответить
Тут справа не панстві. Справа в реальному бажанні Кремля та, нажаль, США в розколі країни під час цих виборів та можливості в цих мутних водах зловити свою рибу. Зрозуміло ж що вибори це ділення країни на частини які стануть антагоністами. Хай ліпше прийде назначений уряд чи військова хунта ніж пустопрожні дебати під обстрілами замість дієвих рішень. І цікаво, чому вже ясно бачений ворог України Трамп так бажає цих виборів. І ***** не проти. Питань ні в кого не виникає чому це так?
показать весь комментарий
09.12.2025 13:51 Ответить
Про пуйло не скажу, не цікавлюсь його блювотою. А Трамп тут каже діло. В нас демократія, чи що?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:04 Ответить
Трамп не діло а каже а те що ***** наразі вигідно.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:07 Ответить
Не соглашусь. Выборы-надо проводить ещё вчера. Когда мы выкинем зелёное кодло-,есть надежда спасти ситуацию.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:44 Ответить
Тобто спочатку підписати капітуляцію,яку підсовують трампон з ******? "Спасєніє сітуациі" 100lvl.👍
показать весь комментарий
09.12.2025 13:50 Ответить
Вибори дорого коштують і розділяють суспільство. Для нас зараз це деструктивно і навіть може стати фатальним. "зелене кодло" можна відсторонювати від влади "народними методами" зберігаючи функціонування держави.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:53 Ответить
Пойдёте штурмовать банкову? Вперёд, я буду заварить Вам чай
показать весь комментарий
09.12.2025 13:59 Ответить
Пойдёте штурмовать банкову? Вперёд, я буду заварить Вам чай
показать весь комментарий
09.12.2025 14:01 Ответить
НБ - не нацбанк, а наша бл...
показать весь комментарий
09.12.2025 13:54 Ответить
Депутат?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:07 Ответить
Закрий небо від ракет і дронів на день виборів.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:39 Ответить
"Закрий небо від ракет і дронів на день виборів"

как раз в этом плане можно было бы трампу подыграть, типа да, надо выборы, и настаивать на том, что выборы могут состояться только при полном прекращении огня, и потом пусть уже трамп с пыней по этому вопросу бодаются
показать весь комментарий
09.12.2025 13:53 Ответить
Вибори можливо проводити не за день а за неділю, чи дві. В чому питання? Прийняли поправки до виборчого та і все. Ті поправки які потрібні владі - вони приймають коли хочуть.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:03 Ответить
А ти коли, наприклад, в супермаркет йдеш, також кричиш: "Трамп закрий небо від ракет і дронів!!!"?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:08 Ответить
Головна гарантия безпеки це другий, третій, та четвертий термін президенства Зеленьского. А потім ще можливе й обнулення. Як Трамп та европейці не зрозуміють чого він від ніх хоче...😎
показать весь комментарий
09.12.2025 13:39 Ответить
Петров.Ти?
показать весь комментарий
09.12.2025 13:46 Ответить
Говорить одні й тіж слова, що і пуйло.
Але як провести вибори під час війни та обстрілів?
Треба спочатку пуйлу припинити обстріли та бойові дії а тоді вже звичайно й вибори.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:40 Ответить
Як ти ходиш до магазину кожного дня? Обстріли не заважають?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:04 Ответить
А Дональд Фредович ,в нас ,виявляється ,гуморист ,так янєлоха ще ніхто не тролив. Так зєля боїться честних виборів як вогню .бо він ніколи їх не виграє.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:42 Ответить
Все по кацапським методичкам. Й@бана маріонетка.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:42 Ответить
Відірваний від реальності трампон. Вони з Маском, напевно, ********** той кокаїн, яке перевозило МЗС параші.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:43 Ответить
Далі млжно не слухати цьлго недоумка. США при повному мовчані сената та конгреса тепер союзники пукіна а не Европи та України.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:44 Ответить
капкан ставить Трампло.... Вибори це той варіант, коли ЄС вже за згоду Капітуляції ЗЕ ,відвернеться від України..І Київ під тиском США і Мацковії, повинен буде робити те що будуть наказувати з Вашінгтона...а потім через кілька років потрібен буде той самий варіант що з Янеком, можливо і провокація буде, під час якої недоістоти, пі...ри рашистські під мовчазний пох.у...мом ЄС і іншиого світу, проведе окупацію.. Сьогодні тримаємося ЄС,,,Пиз......юк робить все що каже хкуйло..
показать весь комментарий
09.12.2025 13:44 Ответить
Трамп за ***** тягне мазу завзятіше всіх кацапів, як якась шавка *****, тявкає гучніше всіх, щоб сподобатись пахану.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:44 Ответить
Президент Байден в порівнянні з ним має IQ 100%, в порівнянні з цим випадком IQ останнього 5%. Демеція!
показать весь комментарий
09.12.2025 13:46 Ответить
до чого зараз вибори...
... про те, що безглузда війна - мовчить
... про те , хто винен в ній - мовчить
... про те, що потрібно найжорсткіше покарати путіна - мовчить
Слабак!!! Здриснув (вибачте за слово) перед путіном
показать весь комментарий
09.12.2025 13:47 Ответить
Пазли склались. Трамп, зєля і пуйло - одна шобла.

Вибори. Зєлю геть.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:48 Ответить
Не тобі, брехливий злочинний кончений ***** роздавати поради Українській Нації!
ПІШОВ
ІРЖАВИЙ
УЙОБОК.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
На найбільш болючу тему давить, справжню червону лінію
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
Насипає - йому це личить
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
"І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів уже давно не було. Вони говорять про демократію, але доходить до того моменту, коли це вже перестає бути демократією", - додав лідер США" - говорить з методички Кремля, переповідає речьовки Путіна, який має до десятка кандидатів на президенти України, включаючи "лінітимного" Януковича і кума Медведчука...

Раз тим, то форма тиску на Зеленського, України... по замовленню Кремля...

The masks are off/МАСКА СОРВАНА - притворство разоблачено, выявлена истинная сущность

Трамп "миротворець" остаточно прояввляє себе на стороні агресора, діє в унісон з т. Пу: Путін активно веде наступальні дії і продовжує руйнувати інфраструктуру України, а Трамп тероризує Україну і країни Західної Європи дипломатичним тиском, шантажем, погрозами...

По суті формується ось зла РФ - Китай и примкнувшим к ним США миротворца Трампа...
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
Годі мріяти. Переможе Залужний. Або Кривоніс, якщо з Валерієм щось станеться
показать весь комментарий
09.12.2025 13:57 Ответить
У Трампа забули спитати коли нам вибори проводити.
Хвойда путінська.
Читай Конституцію України. Там все написано.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:49 Ответить
Саме так!
Україна проведе вибори.
Зеленський отримає на них перемогу.
Трамп отримає Нобелівську премію миру.🤭

Дєда добре криє.😂
Видно всі ці розповіді, що в Трампа здоров'я як в космонавта, повна маячня.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:50 Ответить
Х*лостан пришле своїх "кандитатів", погоджених з трампоном. І будуть у нас "чесні" вибори.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:50 Ответить
100000%. А інакше заявлять що вибори вони не визнають а значить в України вже немає легітимної влади. А без влади Україні ніхто не дасть ні зброї ні фінансової допомоги. Ще й оголосять в умовному Харкові чи Донецьку свого президента і скажуть що київська влада нелегітимна а столиця переноситься в Харків чи в Донецьк. От і все чого ці тварі добиваються.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:58 Ответить
От якби вiн сазав, що Залужний - ваш президент, я б його заповажав, незважаючи на те, що рудий - довбень звичайний.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:52 Ответить
Не тобі мразота рижа вказувати Україні що проводити і кого вибирати. І я твердо знаю для чого )(уйло і Тромб вимагають проведення виборів в Україні. Так же я розумію що Україні не потрібно робити того чого від нас чекають наші вороги яким також являється сша
показать весь комментарий
09.12.2025 13:52 Ответить
"І я твердо знаю для чого )(уйло і Тромб вимагають проведення виборів"

для чого?
показать весь комментарий
09.12.2025 13:54 Ответить
А кацапи вчора справу завели проти можливих небажаних кандидатів у президенти. Видно що ***** з трампом вже перетерли це питання. Трамп просто ретранслює кацапські побажання.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:53 Ответить
Підар хизується тим що не протягнув руку допомоги країні , якій США обіцяли допомогу і захист - в обмін на ядерну зброю .
-Як ви знаєте - Джо Байден дав їм 350 млрд доларів
-А знаєте що я їм дав ? Нічого .. Ну я дав їм Джавелінів ще на самому початку ..
..
показать весь комментарий
09.12.2025 13:54 Ответить
Трамп вимагає виборів саме для ослаблення і повного знищення України на замовлення *****.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:55 Ответить
Скажи "паляниця" і переклади на цапську
показать весь комментарий
09.12.2025 13:59 Ответить
Вибори будуть проведені тьільки після закінчення війни та звільнення усіх українських територій!
показать весь комментарий
09.12.2025 13:58 Ответить
Може допоможеш, ухилянт?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:00 Ответить
Нічого,скоро пройдуть попередні вибори у США....Дай Боже Україні протриматися....
показать весь комментарий
09.12.2025 13:59 Ответить
І що станеться на тих виборах в США? Переоберуть нам мародерів на патріотів?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:06 Ответить
Оце тут зазомбованих багато, які повтрюють нісенітницю, що ніяких виборів зараз не треба.

Ви тут всі кричите що треба зброя, треба санкції проти ворога. Так от вибори - це зброя і санкції проти внутрішнього ворога.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:05 Ответить
Хуже не будет.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:06 Ответить
Наверно трампу и путлеру нужна марионетка типо медведчука или януковича которая согласилась бы сдать территории.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:08 Ответить
 
 