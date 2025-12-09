Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что уже пришло время провести выборы в Украине.
Об этом он заявил в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Я считаю, что Украина должна провести выборы. Знаете, они используют войну как повод, чтобы не проводить выборы, но, по-моему, украинский народ должен иметь этот выбор", - отметил Трамп.
Шансы Зеленского
"И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов уже давно не было. Они говорят о демократии, но доходит до того момента, когда это уже перестает быть демократией", - добавил лидер США.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что Украина сможет провести выборы во время прекращения огня, хотя это и не соответствует Конституции страны.
- По данным ЦИК, для проведения выборов в 2026 году нет никаких предпосылок.
- СМИ сообщали, что из "мирного плана" США исчезло требование о выборах в Украине.
Топ комментарии
+7 НБ
показать весь комментарий09.12.2025 13:39 Ответить Ссылка
+6 nick #614616
показать весь комментарий09.12.2025 13:42 Ответить Ссылка
+6 Gary Grant
показать весь комментарий09.12.2025 13:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
как раз в этом плане можно было бы трампу подыграть, типа да, надо выборы, и настаивать на том, что выборы могут состояться только при полном прекращении огня, и потом пусть уже трамп с пыней по этому вопросу бодаются
Але як провести вибори під час війни та обстрілів?
Треба спочатку пуйлу припинити обстріли та бойові дії а тоді вже звичайно й вибори.
... про те, що безглузда війна - мовчить
... про те , хто винен в ній - мовчить
... про те, що потрібно найжорсткіше покарати путіна - мовчить
Слабак!!! Здриснув (вибачте за слово) перед путіном
Вибори. Зєлю геть.
ПІШОВ
УЙОБОК.
Раз тим, то форма тиску на Зеленського, України... по замовленню Кремля...
The masks are off/МАСКА СОРВАНА - притворство разоблачено, выявлена истинная сущность
Трамп "миротворець" остаточно прояввляє себе на стороні агресора, діє в унісон з т. Пу: Путін активно веде наступальні дії і продовжує руйнувати інфраструктуру України, а Трамп тероризує Україну і країни Західної Європи дипломатичним тиском, шантажем, погрозами...
По суті формується ось зла РФ - Китай и примкнувшим к ним США миротворца Трампа...
Хвойда путінська.
Читай Конституцію України. Там все написано.
Україна проведе вибори.
Зеленський отримає на них перемогу.
Трамп отримає Нобелівську премію миру.🤭
Дєда добре криє.😂
Видно всі ці розповіді, що в Трампа здоров'я як в космонавта, повна маячня.
для чого?
-Як ви знаєте - Джо Байден дав їм 350 млрд доларів
-А знаєте що я їм дав ? Нічого .. Ну я дав їм Джавелінів ще на самому початку ..
..
Ви тут всі кричите що треба зброя, треба санкції проти ворога. Так от вибори - це зброя і санкції проти внутрішнього ворога.