Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что уже пришло время провести выборы в Украине.

Об этом он заявил в интервью Politico

Я считаю, что Украина должна провести выборы. Знаете, они используют войну как повод, чтобы не проводить выборы, но, по-моему, украинский народ должен иметь этот выбор", - отметил Трамп.

Шансы Зеленского

"И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов уже давно не было. Они говорят о демократии, но доходит до того момента, когда это уже перестает быть демократией", - добавил лидер США.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что Украина сможет провести выборы во время прекращения огня, хотя это и не соответствует Конституции страны.

По данным ЦИК, для проведения выборов в 2026 году нет никаких предпосылок.

СМИ сообщали, что из "мирного плана" США исчезло требование о выборах в Украине.

