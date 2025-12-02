52% украинцев считают, что Зеленскому не стоит участвовать в следующих выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Более половины граждан Украины считают, что Владимир Зеленский не должен участвовать в следующих выборах президента.
Об этом свидетельствуют данные "Социополис", передает Цензор.НЕТ.
Опрос
Так, 52,2% респондентов заявили, что Зеленский должен ограничиться одним президентским сроком и не участвовать в следующих выборах.
В то же время 42,8% респондентов считают, что Зеленский должен баллотироваться на следующих выборах Президента Украины.
Не смогли определиться с ответом на указанный вопрос 5,0% респондентов.
По сравнению с сентябрем 2025 года доля сторонников только одного президентского срока Владимира Зеленского выросла с 46,6% до 52,2%, тогда как доля тех, кто поддерживает его баллотирование на второй срок, уменьшилась с 47,4% до 42,8%.
Методология
Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года.
Всего было опрошено 1007 респондентов.
Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:
- 3,1% – для данных, близких к 50%;
- 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
- 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
- 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
- 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
- 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(Конституція забороняє більше 10-ти років (2 терміни), а голобородько вже майже сім років грає роль президента).
Читайте статтю Залужного, особливо ту його частину, яка попереджає про небезпеку громадянської війни. Так от,, якщо опозиція застосує таку агітацію - то вона призведе ло громадянської. Саме тому в період війни заборонені вибори і процеси, з ними пов'язані