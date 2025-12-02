РУС
1 775 43

52% украинцев считают, что Зеленскому не стоит участвовать в следующих выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Второй срок Зеленского: украинцы ответили, что думают об этом

Более половины граждан Украины считают, что Владимир Зеленский не должен участвовать в следующих выборах президента.

Об этом свидетельствуют данные "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Опрос

Так, 52,2% респондентов заявили, что Зеленский должен ограничиться одним президентским сроком и не участвовать в следующих выборах.

В то же время 42,8% респондентов считают, что Зеленский должен баллотироваться на следующих выборах Президента Украины.

Не смогли определиться с ответом на указанный вопрос 5,0% респондентов.

По сравнению с сентябрем 2025 года доля сторонников только одного президентского срока Владимира Зеленского выросла с 46,6% до 52,2%, тогда как доля тех, кто поддерживает его баллотирование на второй срок, уменьшилась с 47,4% до 42,8%.

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года.

Всего было опрошено 1007 респондентов. 

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

  • 3,1% – для данных, близких к 50%;
  • 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
  • 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
  • 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
  • 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
  • 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

Автор: 

Топ комментарии
+10
Він ще призовного віку. А у тих 4 повісток строку давності не існує...
02.12.2025 09:29 Ответить
+7
А ви кажете, що зелена уринотерапія на мозок не впливає...
02.12.2025 09:31 Ответить
+7
Виходить 42 % недоумків за те щоб проросійський клоун і далі мучив Україну,це вже діагноз.
02.12.2025 09:34 Ответить
Він ще призовного віку. А у тих 4 повісток строку давності не існує...
02.12.2025 09:29 Ответить
Будемо його обирати на три роки?
(Конституція забороняє більше 10-ти років (2 терміни), а голобородько вже майже сім років грає роль президента).
02.12.2025 09:31 Ответить
Ага, як Чаушеску.
02.12.2025 09:47 Ответить
А ви кажете, що зелена уринотерапія на мозок не впливає...
02.12.2025 09:31 Ответить
Я думаю, більшість з тих, хто хоче, щоб він балотувався, просто мріють прийти на вибори, щоб у бюлетені в кабвнці написати навпроти прізвища Зєлєнскій слово іщ трьох букв і це слово не обов'язково "лох", чи "поц".
02.12.2025 09:55 Ответить
А хто їх питати буде?Проведуть вибори в дії і намалюють 73%
02.12.2025 09:31 Ответить
Має брати участь в судовому засіданні за вчинені злочини.
02.12.2025 09:31 Ответить
Українці будуть дуже здивовані десь так у 2028 році, що процес триває, гарантії безпеки вже ось ось будуть, ракети так і не закінчуються і навіть навпаки, крах російської економіки зовсім поруч а соціологи так і проводитимуть опитування про вибори.
02.12.2025 09:32 Ответить
Знаєте такого собі НБ? Він тут майже щодня віщає про скорий та неминучий колапс андрофагії.
02.12.2025 10:10 Ответить
Хіба тільки він один?
02.12.2025 10:15 Ответить
Я вважаю йому світить 20 років....
02.12.2025 09:32 Ответить
Яка наївність...
02.12.2025 10:11 Ответить
52% абсолютно неосвічених індивідуумів з українського населення. Річ у тім, що Ze перебуваючи на посаді президента був одночасно і гарантом Конституції, але він її розтоптав чим поставив себе поза законом і став по-суті ворогом українського народу. За такі дії він мав бути арештований органами правопорядку та позбавлений українського громадянства. Про які наступні вибори цього узурпатора можна говорити?…
02.12.2025 09:33 Ответить
Виходить 42 % недоумків за те щоб проросійський клоун і далі мучив Україну,це вже діагноз.
02.12.2025 09:34 Ответить
Насправді 4,2%
02.12.2025 09:45 Ответить
Брат дружини в Польщі. каже що в Варшаві ціла українська діаспора і всі підтримують саме Зеленського.
02.12.2025 09:34 Ответить
якби я заробляв нормальні гроші і був заброньований, я б також підтримував би зеленського, а навіщо щось змінювати і ризикувати бронею? Прийде якийсь умовний залужний і зніме мою бронь? навіщо голосувати за кота в мішку? Ось така логіка майже у всіх
02.12.2025 09:54 Ответить
Слава Богу, що не у***ків на псевдо "провідник". З ними Україні світить тільки поразка.
02.12.2025 10:02 Ответить
ще не було нормальної агітації щодо виборів.
Читайте статтю Залужного, особливо ту його частину, яка попереджає про небезпеку громадянської війни. Так от,, якщо опозиція застосує таку агітацію - то вона призведе ло громадянської. Саме тому в період війни заборонені вибори і процеси, з ними пов'язані
02.12.2025 10:19 Ответить
4 р мовчали за вибори - а тут опитайли збодрились - до чого це?
02.12.2025 09:34 Ответить
Хай йде на другий строк. На нари за грати пожиттєво.
02.12.2025 09:35 Ответить
Як Чаушеску !
02.12.2025 09:49 Ответить
Ось чому я вважаю що балотуватися президентом можна лише раз в житті. Лише один строк.
02.12.2025 09:36 Ответить
Ще не все вкрали ?
02.12.2025 09:40 Ответить
52,2% + ще один голос....! Мій!
02.12.2025 09:41 Ответить
Звичайно ні. Він буде в той момент сидіти в тюрьмі
02.12.2025 09:44 Ответить
Зеленський - найкращий Президент,хоча я особисто голосувала за Порошенка.
02.12.2025 09:46 Ответить
Біполярка?)
02.12.2025 09:48 Ответить
скоріш за все - трололярка.
02.12.2025 10:11 Ответить
Ти хвора
02.12.2025 09:49 Ответить
якби тебе бусифікували то ти б так не думала
02.12.2025 09:50 Ответить
Номерна сосна ?
02.12.2025 09:51 Ответить
А ну по порядку, в чому кращий. Ляпнула, аби не мовчати?
02.12.2025 09:56 Ответить
Було 73% ідіотів...стало 42,8% якийсь прогрес іде..але все одно для України забагато...
02.12.2025 09:51 Ответить
Наступний термін у сяйвовеликого, це слідчий ізолятор.
02.12.2025 09:55 Ответить
Які нах вибори, ідіоти? Україна на краю прірви, а ці ще не заспокояться і за крісло б'ються. Дивіться щоб )(уйло вам вибори старшого по концтабору не зробив
02.12.2025 09:56 Ответить
Не неси чуш галімую.
02.12.2025 10:01 Ответить
02.12.2025 09:59 Ответить
Заказна стаття. Хватить маніпулювати !
02.12.2025 10:00 Ответить
Дійсно, він же сам заявив що йде на один срок, а за базар треба відповідати.
02.12.2025 10:19 Ответить
Хоч би не Залужний.
02.12.2025 10:08 Ответить
Як вони проводять опитуаання,за років 20 ніхто не питав
02.12.2025 10:09 Ответить
152%!
02.12.2025 10:10 Ответить
 
 