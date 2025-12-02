52% украинцев считают, что Зеленскому не стоит участвовать в следующих выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более половины граждан Украины считают, что Владимир Зеленский не должен участвовать в следующих выборах президента.

Об этом свидетельствуют данные "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Опрос

Так, 52,2% респондентов заявили, что Зеленский должен ограничиться одним президентским сроком и не участвовать в следующих выборах.

В то же время 42,8% респондентов считают, что Зеленский должен баллотироваться на следующих выборах Президента Украины.

Не смогли определиться с ответом на указанный вопрос 5,0% респондентов.

По сравнению с сентябрем 2025 года доля сторонников только одного президентского срока Владимира Зеленского выросла с 46,6% до 52,2%, тогда как доля тех, кто поддерживает его баллотирование на второй срок, уменьшилась с 47,4% до 42,8%.

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года.

Всего было опрошено 1007 респондентов.

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

3,1% – для данных, близких к 50%;

2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;

2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;

2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;

1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;

1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

