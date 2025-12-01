Зеленский о мирных переговорах: "Сейчас особые дни, когда многое может измениться"
Президент Владимир Зеленский считает, что в эти дни, когда продолжаются переговоры о завершении войны России против Украины, действительно многое может измениться.
Об этом он заявил во время пресс-конференции во Франции, информирует Цензор.НЕТ.
О мирном процессе
"Сейчас особые дни, когда многое может измениться, причем ежедневно. Вчера были переговоры украинской делегации в Америке, завтра, как мы знаем, представитель президента США будет в России. Мы очень стараемся закончить эту войну. И нужно закончить ее достойно. И если сейчас все будут работать не просто активно, а честно ради мира и именно для гарантированной безопасности, то у нас может получиться именно так, как нужно для Украины, Европы и США", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства также добавил, что именно Россия должна завершить войну, которую сама начала против Украины, и поставить точку в своей агрессии.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
