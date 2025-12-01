РУС
Зеленский о мирных переговорах: "Сейчас особые дни, когда многое может измениться"

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в эти дни, когда продолжаются переговоры о завершении войны России против Украины, действительно многое может измениться.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во Франции, информирует Цензор.НЕТ.

О мирном процессе

"Сейчас особые дни, когда многое может измениться, причем ежедневно. Вчера были переговоры украинской делегации в Америке, завтра, как мы знаем, представитель президента США будет в России. Мы очень стараемся закончить эту войну. И нужно закончить ее достойно. И если сейчас все будут работать не просто активно, а честно ради мира и именно для гарантированной безопасности, то у нас может получиться именно так, как нужно для Украины, Европы и США", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что именно Россия должна завершить войну, которую сама начала против Украины, и поставить точку в своей агрессии.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Зеленский Владимир переговоры война в Украине
+12
У зеленського критичні дні. Ну хоч єрмак не лізтиме!
01.12.2025 20:24 Ответить
+5
"Але ми з європейськими партнерами зробимо все можливе щоб нічого не змінилось і залишилось як є" - подумки додав Зеленський.
01.12.2025 20:24 Ответить
+3
то весна,то осінь,зараз дні важливі.одним словом-пи.дабол зелений
01.12.2025 20:29 Ответить
У зеленського критичні дні. Ну хоч єрмак не лізтиме!
01.12.2025 20:24 Ответить
А може,ломкі без дерьмака.
01.12.2025 20:36 Ответить
ну це й є критичні дні - в Бункері ще в адіночестве чи вже у сім"ї?
01.12.2025 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pdCJlBRuYTs

Цибулько & Чорновіл: Єрмак ГОТУЄ ВИКРИТТЯ | ЖАБОГАДЮКІНГ від Коломойського| ФБР ЧЕКАЄ на всіх

усі карти розкладають Тарас Чорновіл та Цибулько - вірити не вірити справа наша ,але щось дуже все схоже що так! Бо занадто Чорновіл знає РИГІВ ...
01.12.2025 20:45 Ответить
Єрмака і татарова, мабуть, таки повісять, прямо перед офісом ***********, щоб він їх міг бачити і бути поряд, у подальшому…..!?!?
01.12.2025 20:54 Ответить
Хто проти? Підніміть руки! Піднятих рук немає!
Оце буде справжнісінька "йолка"!
01.12.2025 21:03 Ответить
"Але ми з європейськими партнерами зробимо все можливе щоб нічого не змінилось і залишилось як є" - подумки додав Зеленський.
01.12.2025 20:24 Ответить
Інтригує зелена зараза!
01.12.2025 20:28 Ответить
то весна,то осінь,зараз дні важливі.одним словом-пи.дабол зелений
01.12.2025 20:29 Ответить
У Олександровича почалися "особливі дні".
Це він так натякає на ПМС?
01.12.2025 20:29 Ответить
Вони з Андрюхою їх планували, сундуки в офшорах спільні ще з часів Байдена та доказів від ЦРУ та МІ-6 , шкода було не начасі тоді...
01.12.2025 20:48 Ответить
***, це вже хіба що для стаціонарних пацієнтів психушку годиться🤡
01.12.2025 20:29 Ответить
Що там може змінитись в спілкуванні моль-чебурек? Тільки одне ,до Трампона повернеться ще більший "чебурек".
01.12.2025 20:30 Ответить
- особливі дні були коли 6 років тому його обирали
- особливі дні були коли 6 років тому відводив війська

а зараз дні як дні - трупи щодня і все тут
01.12.2025 20:30 Ответить
Заради гарантованої безпеки.... Знов упоровся та бачить нагого Путіна на рожевому однорозі, який дає йому потужних безпек та глибоких гарантій.
01.12.2025 20:31 Ответить
Особисто я не вірю Зеленському і його команді. Час показав, що вони використовують свої посади не для захисту України, а виключно для свого збагачення. А ''двушки'' на москву хіба це про наш захист?
01.12.2025 20:36 Ответить
А от я гадаю, що на них можна покластися: нічого доброго для України вони напевне ніколи не зробять.
01.12.2025 20:56 Ответить
Тут можна було б вставити промову "найвеличнішого" 19.01.2022 року.

"Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні.

Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, а не емоційно!

Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю.

22 січня ми відзначимо День Соборності України.

Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська.

Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки.

Вакцинуємо переважну більшість населення.

В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю - без війни. Слава Україні!"
01.12.2025 20:40 Ответить
зелох, ти хоч прокладки міняти не забуваєш?
01.12.2025 20:44 Ответить
Що, буде відвід наших військ з решти території Донецької області, чи "лижі" на Оман через Буковель?
01.12.2025 20:51 Ответить
Невже не ясно, що буде як втеча овоща тільки все може бути більш кріваве!!! Шашлики шашлики, мать вашу .
01.12.2025 21:17 Ответить
Ми дуже стараємось закінчити цю війну.
І треба закінчити її достойно.

Достойно???😳
Ти про💩рав все що міг Володя!
01.12.2025 20:52 Ответить
Воно хоч розуміє знаячення слів, які промовляє ротом? От тільки-но в сюжеті новин була пряма мова, де це недолуге говорить про три проблеми і каже (майже дослівно): це три магістралі, це тригери...

ЯК??? З такими "розумовими здібностями" це недолуге таки складе з літер "А", "П", "О", "Ж" слово "Щастя"...
01.12.2025 21:15 Ответить
Тобто всесвітній П.О.Ц. може раптово все здати і підписати. Або злиняти як Овощ ригональський
01.12.2025 21:15 Ответить
Після 6,5 годин переговорів між делегацією США і Україні у Флориді, ніяких результатів не досягнуто (питання територій), .....війна продовжується.
01.12.2025 21:44 Ответить
ЗЕдрот не темни, биляд.
01.12.2025 21:49 Ответить
 
 