Зеленский о мирных переговорах: "Сейчас особые дни, когда многое может измениться"

Президент Владимир Зеленский считает, что в эти дни, когда продолжаются переговоры о завершении войны России против Украины, действительно многое может измениться.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во Франции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сейчас особые дни, когда многое может измениться, причем ежедневно. Вчера были переговоры украинской делегации в Америке, завтра, как мы знаем, представитель президента США будет в России. Мы очень стараемся закончить эту войну. И нужно закончить ее достойно. И если сейчас все будут работать не просто активно, а честно ради мира и именно для гарантированной безопасности, то у нас может получиться именно так, как нужно для Украины, Европы и США", - подчеркнул Зеленский.