Рубио, Уиткофф и зять Трампа встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, - Reuters
В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США, информирует Цензор.НЕТ.
Кто будет присутствовать на встрече?
По данным Reuters, США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа - Джаред Кушнер.
"Украина испытывает значительное давление со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения, в то время как президент Владимир Зеленский оказался в самой сложной политической и военной ситуации со времени начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году", - говорится в статье.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
Ukrainian Tarot
29.11.2025 22:13
Лантух
29.11.2025 22:15
Обліковий Запис #597212
29.11.2025 22:16
а зять Вітькова і зять Рубіо теж будуть? І зятя )(уйла не забудьте взяти.
1ий інформаційний - канал, заставка до розмови учасників від Залужного , а далі його інформація й його інформатори - в даному разі про Зільону МАФІЮ, інформація вже після відставки Алібаби
Я би навіть сумнівалася в генералові Омельченку, якби не слово поваги та довіри та посилання на Омельченко у т ч від РОМАНА БЕЗСМЕРТНОГО .
Тому, якщо у хйла надія на бунт українців через зраду від Умєрова у т ч ---ЩЕ Є ВСЕ-ТАКИ ЄВРОПА ... вона готова захищати суку буратіну
"зять"
поляки винайшли цей нев'їбенний продукт!
кацапи, як і все у своїй історії ******** та привласнили!!!
єрмака нема!
нам піздець!
Ось https://x.com/Ray_net_ua/status/1994772735658967417?t=Mb-ZlcvEKHO-2kdm_NBDgQ&s=19 відео, як українські військові виконували зрадницькі накази з ліквідації ядерного щита України,
Зелена банда нездатна прямо заявити про те, що США по суті стали пособниками агресора. І що смерті цивільних в цьому році з дибільними намаганнями Україну примусити до капітуляції - це вже злочин рудої потвори
"Ну, як там допит у НАБУ? Було лячно?"