Рубио, Уиткофф и зять Трампа встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, - Reuters

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто будет присутствовать на встрече?

По данным Reuters, США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа - Джаред Кушнер.

"Украина испытывает значительное давление со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения, в то время как президент Владимир Зеленский оказался в самой сложной политической и военной ситуации со времени начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году", - говорится в статье.

Читайте также: "Мирный план" США, вероятно, лучшее, на что может надеяться Украина, - Politico

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

Читайте также: Умеров встретится с посланцами Трампа в Майами на этой неделе, - FT