1 419 48

Рубио, Уиткофф и зять Трампа встретятся с украинской делегацией в воскресенье во Флориде, - Reuters

Виткофф и Рубио

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США, информирует Цензор.НЕТ.

Кто будет присутствовать на встрече?

По данным Reuters, США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа - Джаред Кушнер.

"Украина испытывает значительное давление со стороны Вашингтона, чтобы согласиться на условия мирного соглашения, в то время как президент Владимир Зеленский оказался в самой сложной политической и военной ситуации со времени начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году", - говорится в статье.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

Автор: 

Топ комментарии
+12
Мабуть такого ще не було щоб голова делегації мав 4 паспорта, в тому числі обох воюючих сторін і посередника
29.11.2025 22:13 Ответить
+11
Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з українською делегацією в неділю у Флориді
==================
а зять Вітькова і зять Рубіо теж будуть? І зятя )(уйла не забудьте взяти.
29.11.2025 22:15 Ответить
+6
Хтось може пояснити - ну ще Vітькофф ладно , а який офіційний статус має зять Тромба ?
29.11.2025 22:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
29.11.2025 22:13 Ответить
29.11.2025 22:15 Ответить
Зустріч зятькіфффф))
29.11.2025 22:19 Ответить
Та хоч зять Міндіча. Вам шашечки чи їхати?
29.11.2025 22:22 Ответить
От коли "приїдуть" - тоді і почнеться найцікавіше !
29.11.2025 22:28 Ответить
буде навіть невістка!!!
29.11.2025 22:28 Ответить
ця тварина умеров готується підписати капітуляцію ,бо 🤡 готовий це зробити ...
29.11.2025 22:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MQOCDkCfed4

1ий інформаційний - канал, заставка до розмови учасників від Залужного , а далі його інформація й його інформатори - в даному разі про Зільону МАФІЮ, інформація вже після відставки Алібаби

Я би навіть сумнівалася в генералові Омельченку, якби не слово поваги та довіри та посилання на Омельченко у т ч від РОМАНА БЕЗСМЕРТНОГО .
29.11.2025 22:29 Ответить
просто супер 👍...
29.11.2025 22:59 Ответить
Луценко підтвердив нашу спільну думку- занадто Умєров залежить від банди при владі США , тому Єрмак біля нього вився МАШЕРОЧКОЙ в усі візити до США . АЛЕ!!! тепер це вже буде пряма зрада ВОВКИ, котрий тримає Умєрова в голові делегації.
Тому, якщо у хйла надія на бунт українців через зраду від Умєрова у т ч ---ЩЕ Є ВСЕ-ТАКИ ЄВРОПА ... вона готова захищати суку буратіну
29.11.2025 22:33 Ответить
мала на увазі обсьор Вовки піти на повідку можливих Умєровських договорняків
29.11.2025 22:34 Ответить
Хтось може пояснити - ну ще Vітькофф ладно , а який офіційний статус має зять Тромба ?
29.11.2025 22:16 Ответить
сомельє
29.11.2025 22:17 Ответить
Угу - і наливатимуть водяру Тромба молодшого ?
29.11.2025 22:21 Ответить
Він доцю рудого трахає. Для трампонів доволі офіційна посада.
29.11.2025 22:19 Ответить
А який був статус завгоспа?
29.11.2025 22:22 Ответить
Може ще згадати який статус мали Кучма і Медведчук влітку 2014 ...?
29.11.2025 22:24 Ответить
А що підписав Медведчук?
29.11.2025 22:33 Ответить
Кучма - представницький. Мертвечук - посередницький. І таки вдалося. А тут є шанс на "вдалося" ?
29.11.2025 22:33 Ответить
"а який офіційний статус має зять Тромба"

"зять"
29.11.2025 22:30 Ответить
Схоже , так і є - зять короля ! Американці , через 250 років , якось непомітно отримали монархію !
29.11.2025 22:34 Ответить
з 2019 р . Україна -сЦаря недоСраліна з тіневим НКВД Зейло і Трамп мавпують *****
29.11.2025 23:21 Ответить
29.11.2025 23:22 Ответить
Якась дуже різношерстна публіка
29.11.2025 22:17 Ответить
Це не зустріч, а сходняк покидьків,моральних виродків і капітулянтів.
29.11.2025 22:17 Ответить
Зять трампа це хабадний куратор. Реальний власник трампа це папаша кушніра. Такий собі американський богдан-єрмак
29.11.2025 22:22 Ответить
У трампа не тільки зять хабадний куратор, у нього ще й донька очолює жіночу секту Хабаду.
29.11.2025 22:26 Ответить
Ось так і будуть вирішувати нашу долю - верблюже пальто; зять-нєхій взять та малюк Рубіо.
29.11.2025 22:24 Ответить
Завдяки хріпатому 🤢🤥 недомірку , який довів ,мільйони українців до катастрофи , своєю зрадою і мегажадібностью , створивши сітуацію цуцванг Треба , було гнати ,сцагими тряпками , коли сплив термін їх Банди ще рік тому
29.11.2025 23:27 Ответить
може хтось не знає, але водка! з'явилося у польщі!
поляки винайшли цей нев'їбенний продукт!
кацапи, як і все у своїй історії ******** та привласнили!!!
29.11.2025 22:27 Ответить
за госбабло заниматься х*рней во время войны как-то мародерно. по телефону можно позвонить или, там, зум. очевидно что пока сами с Хйлом не познакомятся (что таки рано или поздно произойдет) то ничего делать не станут. выборы прошли, обещания остались всем кому должны - всем прощаем. - трускавецкая школа, США-стайл. когда по отношению к тебе лично оно конечно неприятно, но зато наглядно.
29.11.2025 22:28 Ответить
а ще якісь клоуни у них є? Ну, щоб підсилити команду.
29.11.2025 22:32 Ответить
Туть зять супер фігура)
29.11.2025 22:33 Ответить
витков, рубио и другие члены кремлёвской банды получили каждый минимум по 100 миллионов баксов. И теперь путин пуйло говорит давайте отрабатывайте их. Ничего хорошего от этой встречи я не жду((...
29.11.2025 22:33 Ответить
і шо, жодного американського агентв не буде, усі кремлівські жополізи
29.11.2025 22:41 Ответить
Поясніть мені наступне: рф заявляє , що ці всі пункти це лише передумова, для початку переговорів про припинення вогню. Тобто це ніяка не мирна угода. До того ж, кацапи заявили, що жодних змін у пунктах вони не приймають. Тоді про яку таку угоду буде йти мова ? Що це за дурня ?
29.11.2025 22:46 Ответить
Короче, Рубио и два дебила это Штатовская сила...
29.11.2025 22:50 Ответить
Ну , дебіли чи ні - але бабло вони там загрібають конкретне !
29.11.2025 23:05 Ответить
всьо!
єрмака нема!
нам піздець!
29.11.2025 22:51 Ответить
А навіщо ці зустрічі. Навіщо витрачати гроші на пустопорожні поїздки та балаканину ні про що ? Америка призуинила допомогу, значить і розмовляти з Віткофом немає про що. У вас не має карт , пане Віткоф, Дріскол вам в дупу.
29.11.2025 23:06 Ответить
Америка 2025-го вимагає капітуляції України перед рашистською пітьмою під "гарантії" так само, як у 1994-му вимагала повного ядерного роззброєння також під "гарантії" з передачею ядерної зброї пітьмі.

Ось https://x.com/Ray_net_ua/status/1994772735658967417?t=Mb-ZlcvEKHO-2kdm_NBDgQ&s=19 відео, як українські військові виконували зрадницькі накази з ліквідації ядерного щита України,
29.11.2025 23:13 Ответить
Починається друга ніч обстрілу Києва та Київщини. Є всі підстави вважати, що руде американське падло разом з ****** намагаються в такий спосіб примушувати до капітуляції. Одне закидає ракетами та дронами, інше буде казати про дефіцит ПВО.
Зелена банда нездатна прямо заявити про те, що США по суті стали пособниками агресора. І що смерті цивільних в цьому році з дибільними намаганнями Україну примусити до капітуляції - це вже злочин рудої потвори
29.11.2025 23:14 Ответить
рашистська агентура Білого дому буде насилувати "зелених переговорників" ,для згоди, на "оманський договорняк" "зепоцріота"
29.11.2025 23:20 Ответить
Якась дурня. віткофа цю баригу нахріна туди сша вже не ті . За то🤡
29.11.2025 23:21 Ответить
Культурно і публічно виставляйте дурнями і посилайте нах.
29.11.2025 23:29 Ответить
А я б не хотів, щоб на переговорах такого рівня мене з порогу спитали:
"Ну, як там допит у НАБУ? Було лячно?"
29.11.2025 23:29 Ответить
 
 