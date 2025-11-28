Умеров встретится с посланцами Трампа в Майами на этой неделе, - FT

Секретарь СНБО Рустем Умеров проведет встречу в Майами с посланцами президента США Дональда Трампа в конце этой недели.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров отправится в США на переговоры

"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа на этой неделе", - написал журналист.

Накануне издание сообщало, что Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению".

Уже бывший глава ОП вместе с несколькими советниками Зеленского должен был провести переговоры с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

