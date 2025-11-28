РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7601 посетитель онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры Увольнение Ермака
827 21

Умеров встретится с посланцами Трампа в Майами на этой неделе, - FT

Умеров встретится с посланцами Трампа в Майами

Секретарь СНБО Рустем Умеров проведет встречу в Майами с посланцами президента США Дональда Трампа в конце этой недели.

Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Умеров отправится в США на переговоры 

"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа на этой неделе", - написал журналист.

  • Накануне издание сообщало, что Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению".
  • Уже бывший глава ОП вместе с несколькими советниками Зеленского должен был провести переговоры с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Читайте также: Ермак должен был лететь в США на переговоры с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios

Обыски и увольнение Ермака

Читайте также: Украина готовится к переговорам с США по "мирному плану", - Зеленский

Автор: 

переговоры (5252) США (28434) Умеров Рустем (687)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
"ЦПК знайшов в родини Умєрових 8 елітних об'єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну - у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі".
показать весь комментарий
28.11.2025 23:36 Ответить
+5
НЕ ВДАВАЙ З СЕБЕ ВЕЛИКОГО ДІЯЧА - ЗАЯВУ ПИШИ
показать весь комментарий
28.11.2025 23:31 Ответить
+5
А эту обезьяну когда закроют??
показать весь комментарий
28.11.2025 23:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже ФБР по нього вишлють?
показать весь комментарий
28.11.2025 23:29 Ответить
Маямі - штаб квартира секретаря РНБО України?
Чому?
показать весь комментарий
28.11.2025 23:31 Ответить
"ЦПК знайшов в родини Умєрових 8 елітних об'єктів нерухомості у США: три квартири у Флориді, одну - у Нью-Йорку та 4 вілли біля Маямі".
показать весь комментарий
28.11.2025 23:36 Ответить
НЕ ВДАВАЙ З СЕБЕ ВЕЛИКОГО ДІЯЧА - ЗАЯВУ ПИШИ
показать весь комментарий
28.11.2025 23:31 Ответить
короче у себя дома встретится, в кругу семьи, на седьмой или восьмой вилле
показать весь комментарий
28.11.2025 23:33 Ответить
.. здається..що скоро Умеров з Майямі надішле листа з рішенням піти у відставку...
показать весь комментарий
28.11.2025 23:34 Ответить
Перфетиссимо!****** засолется!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 23:34 Ответить
Біда
показать весь комментарий
28.11.2025 23:34 Ответить
Ну це як НАБУ/САП вирішить.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:35 Ответить
Умный Рустемчик!!!
Согласился сотрудничать с американцами
Своя рубашка ближе к телу
А все рубашки Рустемчика висят в шкафу на даче во Флориде
Американцы давно придумали механизм
Который помогает бороться с коррупцией и мафией
Даешь показания на босса
И тебя освобождают от ответственности
Ну или отделаешься годом тюрьмы
показать весь комментарий
28.11.2025 23:37 Ответить
А эту обезьяну когда закроют??
показать весь комментарий
28.11.2025 23:38 Ответить
Як не підпише, так і закриють.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:42 Ответить
Чебурек, схоже, відкупився від НАБУ і САП - на час відвідування сімї .... Перед СІЗО!
показать весь комментарий
28.11.2025 23:39 Ответить
Тому шо є бонелох , і є лохи.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:43 Ответить
Чорна п'ятниця чомусь чорна для всіх жидокацапів.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:41 Ответить
Тому що у вечері перед шабату підписують укази
показать весь комментарий
28.11.2025 23:59 Ответить
Може він про бізнес, тобто бронежилети.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:42 Ответить
Що це за засранці трампа,для зустрічі з якими татарин полетить у Маямі?
показать весь комментарий
28.11.2025 23:43 Ответить
чєбурєк-видатний український діяч з чотирма паспортами і нерухомістю в сша.
показать весь комментарий
28.11.2025 23:44 Ответить
З посланцями типу...
засранцями. З єрмаком був би якийсь єврейський триумвірат рєшал по Україні. А тута ще й татарин нині. Комедія фарс.
..
показать весь комментарий
28.11.2025 23:45 Ответить
 
 