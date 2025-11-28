Умеров встретится с посланцами Трампа в Майами на этой неделе, - FT
Секретарь СНБО Рустем Умеров проведет встречу в Майами с посланцами президента США Дональда Трампа в конце этой недели.
Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер, информирует Цензор.НЕТ.
Умеров отправится в США на переговоры
"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками Трампа на этой неделе", - написал журналист.
- Накануне издание сообщало, что Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению".
- Уже бывший глава ОП вместе с несколькими советниками Зеленского должен был провести переговоры с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
+10 НБ
показать весь комментарий28.11.2025 23:36 Ответить Ссылка
+5 Володимир Левченко #559507
показать весь комментарий28.11.2025 23:31 Ответить Ссылка
+5 Alex Peterson
показать весь комментарий28.11.2025 23:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому?
Согласился сотрудничать с американцами
Своя рубашка ближе к телу
А все рубашки Рустемчика висят в шкафу на даче во Флориде
Американцы давно придумали механизм
Который помогает бороться с коррупцией и мафией
Даешь показания на босса
И тебя освобождают от ответственности
Ну или отделаешься годом тюрьмы
засранцями. З єрмаком був би якийсь єврейський триумвірат рєшал по Україні. А тута ще й татарин нині. Комедія фарс.
..