3 219 54

Ермак должен был лететь в США на переговоры с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios

Ермак должен был лететь в США

Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению".

Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам украинских источников Axios, Ермак подал в отставку за день до того, как "должен был поехать в Майами для переговоров с командой президента Трампа о мирном плане", говорится в публикации.

Уже бывший глава ОП вместе с несколькими советниками Зеленского должен был провести переговоры с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Украинские чиновники заявили, что целью было окончательно согласовать позиции США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву на встречу с Владимиром Путиным", – говорится в материале.

Читайте также: Украина готовится к переговорам с США по "мирному плану", - Зеленский

Один из источников Axios сказал, что отставка Ермака "поставила переговоры под вопрос", но не приведет к изменениям в позиции Украины по окончанию войны.

Обыски и увольнение Ермака

Читайте также: Уиткофф прибудет в Москву в первой половине следующей недели, - Песков

США (28434) Ермак Андрей (1408) Стив Уиткофф (179)
Топ комментарии
+19
28.11.2025 21:43 Ответить
+17
нічого, хай замість нього полетить Порошенко - принаймі, він має досвід перемовин
28.11.2025 21:45 Ответить
+9
Його б зараз притормозити - шоб не чухнув на землю обітованную
28.11.2025 21:43 Ответить
в клетку зоопарка волшебным пинком он полетит!
28.11.2025 21:43 Ответить
на жаль ні... пропетляє *******
28.11.2025 21:46 Ответить
Українці мають вирішувати, і Українці хочуть його підсмажити з усією їхньою бандою!!!
28.11.2025 21:58 Ответить
які українці? 73%? в молоді роки я теж був ідеалістом...
28.11.2025 22:01 Ответить
У політику Єрмака привів депутат від Партії регіонів Ельбрус Тадеєв.

З 2006 по 2014 роки він був його помічником на громадських засадах.
28.11.2025 22:11 Ответить
28.11.2025 21:43 Ответить
у Вас дуже тонкий гумор - "Портрєт" може сприйняти це за пораду і точно може призначити....
28.11.2025 21:55 Ответить
Єрмак був вже збитим льтчікам на зустрічі з Рубіо у Женеві , а тепер ця курвокоманда ВІТКОФФ КУШНЕР виглядали як рятівники агента Козира?
28.11.2025 22:01 Ответить
тобто Алібаба вже крива качка з Києва летів на свіданку до погрязшї у Вікоффгейті парочки? Впевненно знову Рубіо був поза цією грою, витримавши його у Женеві без гучного скандалу ...
28.11.2025 22:11 Ответить
І мене це аж задумало
28.11.2025 22:07 Ответить
не кожна птиця може долетіти до середини Дніпра!
Тут потрібний талант і натхнення!
28.11.2025 22:25 Ответить
Його б зараз притормозити - шоб не чухнув на землю обітованную
28.11.2025 21:43 Ответить
У Игоря Валерьевича Коломойского
Есть паспорт Швейцарии и Израиля
После того,как в США на него завели дело по отмыванию денег
В особо крупных размерах
Игорь Валерьевич чкурнул из Швейцарии ,где жил в то время
Не в Израиль
А в Украину
А потом даже согласился сесть в СИЗО СБУ
Только чтобы избежать экстрадиции в США
Израиль никогда не откажет Финансовой разведке США
В экстрадиции по такой страшной для Америки статье
В Америке за неуплату налогов сажают на 10 лет
А Коломойскому бы дали лет 40
Как минимум
28.11.2025 21:57 Ответить
Такая сильная и грозная америка , а Австрия фирташа не выдала!
28.11.2025 22:04 Ответить
У Фирташа все по- другому
Он не отмывал деньги в США
Он перешёл США дорогу- в покупке серьезного предприятия в Индии
Это совсем другое
Кроме того , Австрия всегда была лояльна по отношению к России
А Фирташ - прямой агент россии
Ну и немаловажно то, что Австрии не надо воевать ,как Израилю
Которому США оказывают всяческое содействие
Просто Коломойский всегда вел бизнес сверхнагло
И этому нас все терпели
А в Америке так нельзя
И его там взяли за жопу
И никогда жопу Коломойского не отпустят
У него только два варианта
Или СИЗО СБУ
Или американская тюрьма
Так себе перспектива..
28.11.2025 22:27 Ответить
Хоть щось зміниться. Як мінімум, у Вітькова виникнуть проблеми з вже накатаним шляхом ,,***********,, русково міра. Потрібно буде придивлятись до нових гравців.
28.11.2025 21:43 Ответить
У Віткова проблем не буде, йому насрати хто підпише .
28.11.2025 21:47 Ответить
Будуть. Він обробляв одну групу зацікавлених, а зараз потрібно зацікавити іншу команду в якої не менш відкриті пащеки та кишені.
28.11.2025 21:49 Ответить
Дело на Ермака это и есть часть обработки окружения зебобы. Они не Ермака обрабатывают, а того кто итоговую подпись ставить будет
28.11.2025 22:01 Ответить
Ага , один вже довимахувався , сьогодні побачили
28.11.2025 22:03 Ответить
нічого, хай замість нього полетить Порошенко - принаймі, він має досвід перемовин
28.11.2025 21:45 Ответить
Оце норм ідея!
28.11.2025 21:50 Ответить
Прилетів Алі-Баба, долітався
28.11.2025 21:46 Ответить
Карлсон краще його літає, це не на віслюку їздити.
28.11.2025 21:50 Ответить
Полетів як фанера над Парижом. Париж -Шишаки-через Кобеляки.

Але...то не вечір.
Ці мразі рєшат свої справи
28.11.2025 22:05 Ответить
дякую згадали моє рідне місто
28.11.2025 22:17 Ответить
Єрмак був парубок моторний
І в цілому ще той мудак
28.11.2025 21:49 Ответить
В Маямі на нього чекала дружина Умерова , но не Кушнер!
28.11.2025 21:50 Ответить
Так це була б втеча - бо у США зараз нє да укратрампа?
28.11.2025 21:51 Ответить
Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером

Але це саме вже остаточно розкриті ПРОПУТІНЦІ серед респів! Саме приВенсівські нацисти в контакті через таких як Такер Карлсон та ще так кілька ультра технологів моглиб забезпечити ПРитулок укрокозиру Кремля.
ВЕНС ПРИТИХАРИВСЯ? ТАК ЙОМУ В. ПРЕЗИДЕНТИ ХОЧЕТСЯ СІСТИ, ЯКЩО ТРМПА НЕ ДОСИДИТЬ ДО 28-РОКУ... МОЖЕ ТОМУ Й ЦИФРА 28 У МИРНОМУ ПЛАНІ ФІГУРУВАЛА;
Зауважте, ні Віткофф ні зятьок Короля не є ні при яких державних посадах ...
28.11.2025 21:58 Ответить
ну все, тепер перемовини підуть як по маслу і мир нарешті настане по )(уйлоплану, чи як? 😂
28.11.2025 21:50 Ответить
Летів - пролетів - тепер би гарно сісти
28.11.2025 21:51 Ответить
якщо пролетів - тут головне правильно піти на друге коло, а уже потім думати "про посадку"
28.11.2025 21:57 Ответить
єрмаку присвячується:
Я у США хотєла,
Вот і залєтєла!
28.11.2025 21:52 Ответить
тепер для "Чебурека" потрібно вірш скласти ...
28.11.2025 21:58 Ответить
Якби ж то реально так😁
28.11.2025 22:06 Ответить
Нічого особливого не відбудеться якщо від України взагалі ніхто не поїде на зустріч з "чебуреком" і посад
28.11.2025 21:53 Ответить
Нічого особливого не відбудеться...а фуршет вже підготовлений - сало порізане, часник, цибуля...
28.11.2025 21:57 Ответить
Долю України вирішують задрипаний завгосп і батько наркомана...
Це вже дніще чи ще дно ?
28.11.2025 21:54 Ответить
заголовок цієї статті мав би виглядити так: "колишній глава ОП разом із кількома зрадниками мав летіти до США на переговори"
28.11.2025 22:05 Ответить
І шо тепер, не буде «мирних» переговорів? Трамп не продасть Україну кацапам? От лишенько!
28.11.2025 21:54 Ответить
Геніально...
підкласти Трампу д'Єрмака (з душком💩💩💩)
і потім ЗЕ так сміливо прямо в очі: "Донльде Фредовичу, тут форс-мажор з мірньім планом 🖕 - головного підписуя НАБУ заарештувало, а більше нікому...
Почекайте поки його випустять... Та там не довго - всього два пожиттєвих..."
28.11.2025 22:12 Ответить
Трамп помилував індичку.
Зеленський не помилував Єрмака.
Корупція догризає Україну.
Чи допоможе це врятувати Україну?
28.11.2025 22:00 Ответить
Якщо не втіче в рашку то в камеру піде...
28.11.2025 22:01 Ответить
а такі ці собитія ,говорять про те ,шо є ще Порох в пороховниці , такі є кому очі розкрити у ФБР...і наше НАБУ теж кришується українськими студентами з картонками ,як виявилося , сильна зброя проти зеленської шобли ... ...
28.11.2025 22:04 Ответить
Про що з тими мразями українофобами переговорюватись якщо вони вже завідомо прийняли позицію )(уйла? Відправте до них краще на переговори Парасюка
28.11.2025 22:05 Ответить
Вночі запитів на ВІП-ТАКСІ зі Львова до кордону значно побільшає....
28.11.2025 22:06 Ответить
а чєбурєк полетить?
28.11.2025 22:10 Ответить
28.11.2025 22:11 Ответить
Алла Борисовна может и собиралась лететь в Америку
Но когда я увидела выход к прессе Аллы Борисовны
И Госсекретаря США МАРКО РУБИО
То физика тела ГОССЕКРЕТАРЯ США говорила сама за себя
Дипломат Рубио - на дух не переносит нашу АЛЛУ БОРИСОВНУ
И наша АЛЛА БОРИСОВНА явно об этом знает
Смотреть на то,как красная и вспотевшая Алла Борисовна
Читает по бумажке самые простые английские слова - было очень смешно
Просили же Вову - не присылай Аллу Борисовну !!!
Вова тупой,не понимает,когда просят культурно
И вот сегодня к Алле Борисовне пришли в гости детективы
Мы в Украине часто думаем,что если европейские и американские политики
Не разговаривают как наш Вова - по- простому, по-быдлячему
Значит эти политики - слабаки
Это ошибка
И я рада , что с Аллой Борисовной наконец провели
РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ
А если Вова и дальше будет выкобениваться
То детективы в гости придут и к нему
Просто еще не вечер.....
Но жизнь ведь - штука непредсказуемая
Подумайте только - как в одну минуту изменилась жизнь Чаушеску
А ведь он думал - что он Бог!!!!
28.11.2025 22:17 Ответить
Русть Трамп теперь локти кусает!
28.11.2025 22:19 Ответить
Вінмає летіти на лаву підсудних.
28.11.2025 22:27 Ответить
Лететь? Ну скорее всего ещё полетит, все они лихо улетают в тёплые страны с награбленным баблишком..
28.11.2025 22:43 Ответить
 
 