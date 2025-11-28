Ермак должен был лететь в США на переговоры с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios

Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению".

Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам украинских источников Axios, Ермак подал в отставку за день до того, как "должен был поехать в Майами для переговоров с командой президента Трампа о мирном плане", говорится в публикации.

Уже бывший глава ОП вместе с несколькими советниками Зеленского должен был провести переговоры с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Украинские чиновники заявили, что целью было окончательно согласовать позиции США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву на встречу с Владимиром Путиным", – говорится в материале.

Читайте также: Украина готовится к переговорам с США по "мирному плану", - Зеленский

Один из источников Axios сказал, что отставка Ермака "поставила переговоры под вопрос", но не приведет к изменениям в позиции Украины по окончанию войны.

Обыски и увольнение Ермака

Читайте также: Уиткофф прибудет в Москву в первой половине следующей недели, - Песков