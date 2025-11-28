Ермак должен был лететь в США на переговоры с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios
Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса Президента за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению".
Об этом пишет Axios, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам украинских источников Axios, Ермак подал в отставку за день до того, как "должен был поехать в Майами для переговоров с командой президента Трампа о мирном плане", говорится в публикации.
Уже бывший глава ОП вместе с несколькими советниками Зеленского должен был провести переговоры с посланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
"Украинские чиновники заявили, что целью было окончательно согласовать позиции США и Украины перед поездкой Уиткоффа и Кушнера в Москву на встречу с Владимиром Путиным", – говорится в материале.
Один из источников Axios сказал, что отставка Ермака "поставила переговоры под вопрос", но не приведет к изменениям в позиции Украины по окончанию войны.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
З 2006 по 2014 роки він був його помічником на громадських засадах.
Тут потрібний талант і натхнення!
Есть паспорт Швейцарии и Израиля
После того,как в США на него завели дело по отмыванию денег
В особо крупных размерах
Игорь Валерьевич чкурнул из Швейцарии ,где жил в то время
Не в Израиль
А в Украину
А потом даже согласился сесть в СИЗО СБУ
Только чтобы избежать экстрадиции в США
Израиль никогда не откажет Финансовой разведке США
В экстрадиции по такой страшной для Америки статье
В Америке за неуплату налогов сажают на 10 лет
А Коломойскому бы дали лет 40
Как минимум
Он не отмывал деньги в США
Он перешёл США дорогу- в покупке серьезного предприятия в Индии
Это совсем другое
Кроме того , Австрия всегда была лояльна по отношению к России
А Фирташ - прямой агент россии
Ну и немаловажно то, что Австрии не надо воевать ,как Израилю
Которому США оказывают всяческое содействие
Просто Коломойский всегда вел бизнес сверхнагло
И этому нас все терпели
А в Америке так нельзя
И его там взяли за жопу
И никогда жопу Коломойского не отпустят
У него только два варианта
Или СИЗО СБУ
Или американская тюрьма
Так себе перспектива..
Але...то не вечір.
Ці мразі рєшат свої справи
І в цілому ще той мудак
Але це саме вже остаточно розкриті ПРОПУТІНЦІ серед респів! Саме приВенсівські нацисти в контакті через таких як Такер Карлсон та ще так кілька ультра технологів моглиб забезпечити ПРитулок укрокозиру Кремля.
ВЕНС ПРИТИХАРИВСЯ? ТАК ЙОМУ В. ПРЕЗИДЕНТИ ХОЧЕТСЯ СІСТИ, ЯКЩО ТРМПА НЕ ДОСИДИТЬ ДО 28-РОКУ... МОЖЕ ТОМУ Й ЦИФРА 28 У МИРНОМУ ПЛАНІ ФІГУРУВАЛА;
Зауважте, ні Віткофф ні зятьок Короля не є ні при яких державних посадах ...
Я у США хотєла,
Вот і залєтєла!
Це вже дніще чи ще дно ?
підкласти Трампу д'Єрмака (з душком💩💩💩)
і потім ЗЕ так сміливо прямо в очі: "Донльде Фредовичу, тут форс-мажор з мірньім планом 🖕 - головного підписуя НАБУ заарештувало, а більше нікому...
Почекайте поки його випустять... Та там не довго - всього два пожиттєвих..."
Зеленський не помилував Єрмака.
Корупція догризає Україну.
Чи допоможе це врятувати Україну?
Но когда я увидела выход к прессе Аллы Борисовны
И Госсекретаря США МАРКО РУБИО
То физика тела ГОССЕКРЕТАРЯ США говорила сама за себя
Дипломат Рубио - на дух не переносит нашу АЛЛУ БОРИСОВНУ
И наша АЛЛА БОРИСОВНА явно об этом знает
Смотреть на то,как красная и вспотевшая Алла Борисовна
Читает по бумажке самые простые английские слова - было очень смешно
Просили же Вову - не присылай Аллу Борисовну !!!
Вова тупой,не понимает,когда просят культурно
И вот сегодня к Алле Борисовне пришли в гости детективы
Мы в Украине часто думаем,что если европейские и американские политики
Не разговаривают как наш Вова - по- простому, по-быдлячему
Значит эти политики - слабаки
Это ошибка
И я рада , что с Аллой Борисовной наконец провели
РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ
А если Вова и дальше будет выкобениваться
То детективы в гости придут и к нему
Просто еще не вечер.....
Но жизнь ведь - штука непредсказуемая
Подумайте только - как в одну минуту изменилась жизнь Чаушеску
А ведь он думал - что он Бог!!!!