Ермак об обысках у него дома: С моей стороны - полное содействие

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что НАБУ и САП проводят следственные действия в его ведомстве.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие", – отметил он.

Обыски у Ермака

Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

