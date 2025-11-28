РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11089 посетителей онлайн
Новости Обыск у Ермака
4 670 68

Ермак об обысках у него дома: С моей стороны - полное содействие

Ермак подтвердил обыски НАБУ у него: что известно?

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что НАБУ и САП проводят следственные действия в его ведомстве.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие", – отметил он.

Ермак подтвердил обыски НАБУ у него

Читайте также: 70% украинцев поддерживают отставку Ермака с поста главы ОП, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Обыски у Ермака

  • Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
  • Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

Читайте: 70,4% украинцев считают, что Ермак может быть причастен к коррупционным действиям фигурантов "Миндичгейта", - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

НАБУ (4751) обыск (1966) Ермак Андрей (1373)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Яким чином він пише цей меседж?
Чому ВСІ його гаджети ще не досліджують експерти?!
показать весь комментарий
28.11.2025 09:52 Ответить
+15
А документи на ларьки у нього де сберигіются?
показать весь комментарий
28.11.2025 09:52 Ответить
+10
Це шоу!! Головна мета відволікти увагу мудрого наріду від ситуації на фронті і звісно від перемовин з Москвою. Єрмак погодився на цю роль, далі за сценаріем.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А документи на ларьки у нього де сберигіются?
показать весь комментарий
28.11.2025 09:52 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 09:56 Ответить
Він їх переховує у квартирі зеленського!
показать весь комментарий
28.11.2025 09:58 Ответить
Він їх передав керовнікам з ДБР або ДержПрикСлужби ??? Щоб не носитися з чумаданами….
показать весь комментарий
28.11.2025 10:18 Ответить
Квартира для обшуків готова, вона стерильна, там даже його відбитків нема.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:47 Ответить
Сприйняв як належне - негуйово дєвки пляшут
показать весь комментарий
28.11.2025 09:52 Ответить
Його попередив зедружок і проконсультували як себе вести.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:00 Ответить
Нічого дивного - Міндіча ж попередили
показать весь комментарий
28.11.2025 10:06 Ответить
Яким чином він пише цей меседж?
Чому ВСІ його гаджети ще не досліджують експерти?!
показать весь комментарий
28.11.2025 09:52 Ответить
Тому що не шукають його злочинів, там щось інше.
показать весь комментарий
28.11.2025 09:55 Ответить
Це шоу!! Головна мета відволікти увагу мудрого наріду від ситуації на фронті і звісно від перемовин з Москвою. Єрмак погодився на цю роль, далі за сценаріем.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:01 Ответить
можливо
А ситуація на фронті справді, катастрофічна.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:05 Ответить
Дійсно, передноворічне ШОУ, яке вбиває 2-х зайців; Відволікає народ від поганих новин на фронті, в економіці, та показує демократам Заходу, як в Україні йде боротьба з корупцією, незважаючи навіть на таку постать, як Андрій Борисович. А закінчиться це все відповіддю від НАБУ і САП, таким висновком,.....всі підозри зняті, в корупції не винен. Так що нема чого подавати прокурорам до суду.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:29 Ответить
дЄрмак має рацію...
показать весь комментарий
28.11.2025 09:55 Ответить
Нууу, обшуки у Коломойського всі пам'ятають? Це коли слідчі роззувалися і ходили у дірявих шкарпетках? 😊 Починалося, як шоу, де за музикуплатив сам Коломойський. А де зараз Коломойсьуий? Сидить. Не в дома.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:01 Ответить
Не сидить, а пересиджує. Скільки часу минуло, а вироку нема. Іноді переховуватися у СІЗО безпечніше. Особливо якщо при владі твій подільник
показать весь комментарий
28.11.2025 10:51 Ответить
бо вже давно все вивіз
показать весь комментарий
28.11.2025 09:54 Ответить
тьоща передала на зберігання рижебородому агенту сбу разом, з пакетом готівки і 6 кг золота...код-пароль 1236
показать весь комментарий
28.11.2025 10:04 Ответить
може 1111 ?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:06 Ответить
агент ,,назвав жінці код-пароль "1236", чим нібито підтвердив свою участь у вилученні спецслужбами її майна, а також записав її номер мобільного телефону. Джерело: https://censor.net/ua/n3587433
показать весь комментарий
28.11.2025 10:11 Ответить
Ні, там усе серйозніше: 0000.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:39 Ответить
Сприяй щоб твоєї пики і твого бобіка зе в Україні не було назавжди
показать весь комментарий
28.11.2025 09:54 Ответить
не перевертай догори дригом...спочатку 3/4 активних виборців, з тобою разом, обрали одного, а він вже цього підтягнув і зіпхнув на нього всю чорну роботу, тобто всю непосильну працю...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:07 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 09:54 Ответить
ой вей, сьогодні єрмак, завтра - зе!

повний онтисемітизм
показать весь комментарий
28.11.2025 09:54 Ответить
Дома зрозуміло про повне...
А як на рахунок конспіративної квартирки
показать весь комментарий
28.11.2025 09:54 Ответить
Там вже все підчишене,він вже крістально чистий
показать весь комментарий
28.11.2025 09:55 Ответить
Такі люди , як Єрмак , слідів не залишають !
показать весь комментарий
28.11.2025 09:57 Ответить
паралельно проведуть обшуки в його кабінеті - а там непочатий край роботи...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:17 Ответить
Розслабив булки і сприяє збоченець. А як щодо 15 років з конфіскацією?
показать весь комментарий
28.11.2025 09:57 Ответить
Це який сезон ссєріалу "слуга народу"?🤔
показать весь комментарий
28.11.2025 09:57 Ответить
Ці обшуки більше нагадують фарс.Їх потрібно було проводити 10-11 листопада,а тепер НАБУ підтвердить що алла борисівна біла та пухнаста,адже 18 днів для прибирання більш ніж достатньо.
показать весь комментарий
28.11.2025 09:58 Ответить
Слава Богу! - не в Америці живем - сарказм
показать весь комментарий
28.11.2025 09:59 Ответить
когда уже к зеленому зайдут с проверками, там если копнуть можно половину госдолга сша найти в свеженьких, немеченных купюрах
показать весь комментарий
28.11.2025 09:59 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 11:05 Ответить
Ждав і двері наперед відкрив
показать весь комментарий
28.11.2025 09:59 Ответить
думаю, що про обшук було повідомлено заздалегідь,щоб фігурант справи міг підготуватися, а тепер єрмак каже "з мого боку повне сприяння"
показать весь комментарий
28.11.2025 09:59 Ответить
Заздалегідь. Як підказують вище, ще 10-11 листопада.
Тепер з доказів там знайдуть хіба що туалетний папір.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:34 Ответить
Повне сприяння. Ось тут панове правоохоронці, в цьому великому сейфі, в мене лежать 10 тисяч гривень і документи на хату в Піддупцях. Як бачите, я людина скромна. А ось тут книжки: біографія Бандери, Донцов, Нечуй-Левицький. А ось там флешка з записами моїх розмов з депутатами, де я наказую їм жити на одну зарплату. Все перед вами, з мого боку повне сприяння.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:01 Ответить
А адвокати вже з вечора сиділи в квартирі дєрмака? Чи він їх під ліжком тримає? На чергуванні. Зручно ж.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:02 Ответить
СБУ теж мало б провести обшуки в Козиря, чи вони можуть лише контрабандистів цигарок ловити.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:03 Ответить
Вони можуть лише ставити палки в колеса слідчим НАБУ, прикриваючи смарагдову ОПу.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:40 Ответить
Точно країна мрії, прямо рай земний. У простого завгоспа... АДВОКАТИ.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:05 Ответить
В агента такого рівня нічого ви не знайдете і так
показать весь комментарий
28.11.2025 10:06 Ответить
ннннда ...єрмак наче каже : повне спийнятя і допомога слідчим , після обшуку в любій валюті ... побачимо...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:06 Ответить
Єрмак бере участь у всіх переговорах від імені України, а в цей час у нього проводять обшуки....а якщо ще припустімо, йому висунуть звинувачення? Природно, що у переговорників постане питання: з ким ми маємо справу? Можна уявити, як виглядає країна в очах усього світу після усіх скандалів....Та хіба наш "потужний" про це думав, відправляючи його на переговори. Мабуть думав, що потихеньку все саме "розсмокчеться" і забудеться.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:07 Ответить
Думав??? Ви про що?
показать весь комментарий
28.11.2025 10:22 Ответить
Та в нього нічого не знайдуть. Йому дали достатньо часу. Це фарс як для українців, так і для всього світу. Типу от... Про нього говорили,підозрювали, а він кришталево чистий. А те що дали часу достатньо щоб сховати все що потрібно, то вже не важливо.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:28 Ответить
Та воно вже все сховало!!! Дали йому час!!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:07 Ответить
Тому що все знав зарання і був готовий
показать весь комментарий
28.11.2025 10:13 Ответить
шо ви до нього докулупалися все давно вже зарито , на роботу на тавріїї іздить людина , на сігарети не хватає.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:18 Ответить
Як так то? Йому даже два тиждня щоб підготуватись не дали😂😂😂😂 фарс для народу.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:18 Ответить
Підготовився! Та і в розвідшколах раші агентів вчать не залишати слідів...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:18 Ответить
Жертовний козел
показать весь комментарий
28.11.2025 10:19 Ответить
Кіно
показать весь комментарий
28.11.2025 10:21 Ответить
Не там шукають. Його справжня домівка на московії.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:36 Ответить
... за бувшим премьєром "папірєдніком" миколою ,,,"некуй шастать"
показать весь комментарий
28.11.2025 10:38 Ответить
На святе замахнулися!!
показать весь комментарий
28.11.2025 10:40 Ответить
Він дозволив його обшукати.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:41 Ответить
Тампон з )(уйлом не змогли скинути Зеленського тому почали копати під його оточення
показать весь комментарий
28.11.2025 10:51 Ответить
В хаті чисто,все в печері,"сізам откройся"
показать весь комментарий
28.11.2025 10:51 Ответить
Сюжет сІрІала ліхо закручєн.... глядачі вже стомилися ...
показать весь комментарий
28.11.2025 10:52 Ответить
Це клоунада, імітація присутності дії закону.
показать весь комментарий
28.11.2025 10:53 Ответить
🤡🤡🤡🥳🥳🥳
показать весь комментарий
28.11.2025 10:57 Ответить
Єрмак про обшуки у нього вдома (с)

На фото УП був урядовий квартал, то це вже його дома?
показать весь комментарий
28.11.2025 11:22 Ответить
ага..сказал "в его ведомстве"
показать весь комментарий
28.11.2025 11:40 Ответить
jesli uze icet doma znacyt jest povod dlia etogo.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:36 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 11:51 Ответить
 
 