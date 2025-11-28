4 670 68
Ермак об обысках у него дома: С моей стороны - полное содействие
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что НАБУ и САП проводят следственные действия в его ведомстве.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие", – отметил он.
Обыски у Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.
Чому ВСІ його гаджети ще не досліджують експерти?!
А ситуація на фронті справді, катастрофічна.
повний онтисемітизм
А як на рахунок конспіративної квартирки
Тепер з доказів там знайдуть хіба що туалетний папір.
На фото УП був урядовий квартал, то це вже його дома?