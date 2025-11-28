РУС
Новости Увольнение Ермака
2 506 44

70% украинцев поддерживают отставку Ермака с поста главы ОП, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Отставка Ермака: как к этому относятся украинцы?

Украинцы ответили, как относятся к идее об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Что говорят граждане?

Так, 70% граждан, по состоянию на вторую половину ноября, поддерживают отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента.

22,4% респондентов - не поддерживают, а 7,7% - не смогли определиться с ответом.

"По сравнению с результатами опроса, проведенного в сентябре 2025 года, уровень поддержки отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины вырос с 62,2% до 70%), а доля тех, кто не определился по этому вопросу, уменьшилась (с 16,5% до 7,7%).

В то же время доля респондентов, которые не поддерживают возможную отставку Андрея Ермака, в целом почти не изменилась (21,2% в сентябре 2025 года и 22,4% – во второй половине ноября 2025 года)", - отметили социологи.

Отставка Ермака: как к этому относятся украинцы?

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года методом телефонных интервью.

Всего опрошено 1007 человек в возрасте от 18 лет.

Обыски у Ермака

Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

опрос (2976) увольнение (2728) Ермак Андрей (1373)
Топ комментарии
+17
НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака🤔🤔
Цікаво, чи є ще країна, в якій ті, проти кого порушується кримінальна справа всередині цієї ж країни, представляють цю країну на міжнародній арені і ведуть якісь переговори?😅
28.11.2025 08:48 Ответить
+9
В країні зьоних дебілів - це у порядку речей!
28.11.2025 08:50 Ответить
+9
"Повністю не підтримую" - 6,4 %...
Ото і є реальний рейтинг ЗЕзедента...
28.11.2025 08:51 Ответить
НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака🤔🤔
Цікаво, чи є ще країна, в якій ті, проти кого порушується кримінальна справа всередині цієї ж країни, представляють цю країну на міжнародній арені і ведуть якісь переговори?😅
28.11.2025 08:48 Ответить
В країні зьоних дебілів - це у порядку речей!
28.11.2025 08:50 Ответить
Eco Earth
Є ! І це - США з Трампом...
28.11.2025 08:56 Ответить
Є зараз шо хоч - два дні назад проти Трампа закрили кримінальну справу
28.11.2025 09:12 Ответить
Ми все рівно попереду. У нас Країною правив сидівший, а там всього то, кримінальна справа.
28.11.2025 09:28 Ответить
Так невдовзі самі на себе і вийдуть.
28.11.2025 08:50 Ответить
Як можуть вийти самі на себе Боневтік Потужно Брехливий, його "потужні" менеджери єлдак, татаров, подоляк та інші? Портнов вже дає покази на Божому суді.
Єдина структура залишилася в Україні це НАБУ і САП, які не підконтрольні Гундосу і його хупці, решта давно лежить під ним і виконують його незаконні вказівки, обгортуючи їх в щось подібне, щоб виглядало як законне.
показать весь комментарий
28.11.2025 09:06 Ответить
170
28.11.2025 08:50 Ответить
"Повністю не підтримую" - 6,4 %...
Ото і є реальний рейтинг ЗЕзедента...
28.11.2025 08:51 Ответить
Не може бути відставки у єрмака,він не є держпосадовець,він звичайний завгосп,навіть право на підпис держ документів не маєвін ,може бути звільнений та притягнутий до відповідальності,а ераще повішаний.
28.11.2025 08:52 Ответить
Чому не 73%?

Агов, блаЗЄнські виборці, де ваших 3% поділося?
28.11.2025 08:52 Ответить
73% Українців, пропонують задіяти вірьовку, замість протокольних обшуків!!
28.11.2025 08:56 Ответить
Можливо вже загинули.
28.11.2025 09:20 Ответить
Кому належить цей "Соціополіс"? Занадто оптимістично.
28.11.2025 08:53 Ответить
Єрмака ловлять?
28.11.2025 08:54 Ответить
Яка в бея відставка?
В демократичних країнах 14 років урядовцям дають за значно меншу провину...
А тут довічне як мінімум...
28.11.2025 08:58 Ответить
А нет у вас методов против Єрмака, pardon? Кости Сапрыкина"
28.11.2025 09:00 Ответить
Тю, а чого не 146%?
А що ці опитанні знають про посаду Єрмака?
Тоді хай ще опитають ці 146% про відстаку охоронців
28.11.2025 09:01 Ответить
А гундосне Херпіду не бажає цього і чути. Він себе вваджає царем і не хоче залишати трон. Йому там дуже подобається: гундосити, потужно брехати, а журнашлюшки заглядають йому в чорний рот і кричать "Браво"!
28.11.2025 09:02 Ответить
Ше б не погано 5 - 6 менеджерів зловити
28.11.2025 09:04 Ответить
Без нього Шашличний і "мівіну" не зможе запарити, а ще ж потрібно, щоб хтось контролював "двушку на москву". Невдячні 70%.
28.11.2025 09:04 Ответить
не подумали...президент без єрмака не зорієнтується...
28.11.2025 09:54 Ответить
Це майже ті 73 відсотки, які обрали його гумову ляльку припіздєнтом???🤔
28.11.2025 09:04 Ответить
Пуйло можливими способами обсерає владу Україну,акцентуючи про нелегетимність ЗЕленського.Останній загнав себе в кут зі зв'язками з друзями та кумами.Вже давно в Україні багато хто стверджував про відставку уряду і звільнення сірого кардинала Єрмака.Впертий як баран,ЗЕленський категорично був проти але шила в мішку не заховаєш,воно лізе зовні.
В такий час коли вирішується доля України ми самі себе з такою владою загнали в Патрік ситуацію.
Ждемо офіційних пояснень.
28.11.2025 09:06 Ответить
ЗЕсрань лише виглядає як впоротий дебіл, бо так за сценарієм в нього так. Ну так в Омані домовились, щоб здати, щоб капітуляція, щоб побільше жертв і руйнувань.
ФБР активувало міндічгейт, на плівках натяк на єрмака, а воно тупо його в перемовники з американцями. Здавалось б дебілізм повний, зашкварених єрмаків чи умєрових, щоб що? Щоб здатись?
Ні, вони, типу, горою стоять, а тут бац, обшук, а там і арест...
От вийде завтра сонцесяйний, опустить голову (за сценарієм) і прохрипить - виходу нема... Воно й дійсно вже до краю дійшло, бо ж так він мав за сценарієм ту справу довести: сотні тисяч трупів, зруйновані вжент сотні міст і сіл, втрачені території, обвал економіки... і повний хаос в державному управлінні.
Ну все, як 73% дебіли в квітні 19-го замовляли. От нарешті вони й поржуть...
28.11.2025 09:16 Ответить
Таким вже впертим був і Чівокуня коли відмовився звільнити міністра внутрішніх справ, прийшлося самому в побігеньках звільнитися.
28.11.2025 09:23 Ответить
Завгосп захватив владу маючи компромат на мародера нелоха і устроїв геноцид Українському народу
28.11.2025 09:07 Ответить
Що це за контора "Соціополіс"? На кого орієтується?
Можливо, і не дермака; але, якщо на опезежистів - то це хрін та редька.
28.11.2025 09:07 Ответить
А от і соціологія підоспіла...
оперативнинько ж як... не встиг і обшук завершитись...
28.11.2025 09:08 Ответить
А як же буде найвеличніший і найпотужніший без Єрмака? Тінь Єрмака-це є зеленський, не буде тіні, не буде зеленського.
28.11.2025 09:08 Ответить
Єрмак з шоблою буде, поки буде зєля.

Вибори. Інакше українці втратять все.
28.11.2025 09:09 Ответить
Який збіг! ... і соцопитування вже готове і обшук тут як тут. Мабуть скоро чекати "відосик" із заявою про звільнення? ) Чи нову серію від "кварталу" ?
28.11.2025 09:11 Ответить
Мені цікаво, хто ж ці 22, 4 відсотки, які цього не підтримують. Соціальний і мовний зріз, так би мовити.
28.11.2025 09:14 Ответить
Корупціонери знизу доверху і держпосадовці "прикуті" до крісла зі своєю "обслугую" бо страх втратити доступ до "корита".
28.11.2025 09:27 Ответить
Я не підтримую. Вважаю, що озвучування будь-яких % - це елемент інформаційної війни і маніпуляція
28.11.2025 09:24 Ответить
Маніпуляція була в 2019 році.
28.11.2025 09:28 Ответить
28.11.2025 09:25 Ответить
Я починаю непокоїтися за NNN. 😁

З початку Міндічгейту ні слуху, ні духу.
28.11.2025 09:27 Ответить
70% взагалі втратили людяність.... Як можна у "інваліда" забирати "костилі" ???
28.11.2025 09:39 Ответить
Треба було б в опитуванні поставити до пари ще й питання: "Чи довіряєте Ви Президентові Зеленському?"
28.11.2025 09:42 Ответить
дермак із Зелєй ще за вагнергейт не відсиділи..
28.11.2025 10:11 Ответить
Ротація ротшильдо-соросовських менеджерів нічого не змінить. Потрібен інший центр влади без плану з геноцидом.
28.11.2025 10:17 Ответить
Інші 30% мазохісти, ******* коли їх грабують та принижують.
28.11.2025 10:23 Ответить
 
 