70% украинцев поддерживают отставку Ермака с поста главы ОП, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Украинцы ответили, как относятся к идее об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис", передает Цензор.НЕТ.
Что говорят граждане?
Так, 70% граждан, по состоянию на вторую половину ноября, поддерживают отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента.
22,4% респондентов - не поддерживают, а 7,7% - не смогли определиться с ответом.
"По сравнению с результатами опроса, проведенного в сентябре 2025 года, уровень поддержки отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины вырос с 62,2% до 70%), а доля тех, кто не определился по этому вопросу, уменьшилась (с 16,5% до 7,7%).
В то же время доля респондентов, которые не поддерживают возможную отставку Андрея Ермака, в целом почти не изменилась (21,2% в сентябре 2025 года и 22,4% – во второй половине ноября 2025 года)", - отметили социологи.
Методология
Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года методом телефонных интервью.
Всего опрошено 1007 человек в возрасте от 18 лет.
Обыски у Ермака
Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.
Цікаво, чи є ще країна, в якій ті, проти кого порушується кримінальна справа всередині цієї ж країни, представляють цю країну на міжнародній арені і ведуть якісь переговори?😅
Є ! І це - США з Трампом...
Єдина структура залишилася в Україні це НАБУ і САП, які не підконтрольні Гундосу і його хупці, решта давно лежить під ним і виконують його незаконні вказівки, обгортуючи їх в щось подібне, щоб виглядало як законне.
Ото і є реальний рейтинг ЗЕзедента...
Агов, блаЗЄнські виборці, де ваших 3% поділося?
В демократичних країнах 14 років урядовцям дають за значно меншу провину...
А тут довічне як мінімум...
А що ці опитанні знають про посаду Єрмака?
Тоді хай ще опитають ці 146% про відстаку охоронців
В такий час коли вирішується доля України ми самі себе з такою владою загнали в Патрік ситуацію.
Ждемо офіційних пояснень.
ФБР активувало міндічгейт, на плівках натяк на єрмака, а воно тупо його в перемовники з американцями. Здавалось б дебілізм повний, зашкварених єрмаків чи умєрових, щоб що? Щоб здатись?
Ні, вони, типу, горою стоять, а тут бац, обшук, а там і арест...
От вийде завтра сонцесяйний, опустить голову (за сценарієм) і прохрипить - виходу нема... Воно й дійсно вже до краю дійшло, бо ж так він мав за сценарієм ту справу довести: сотні тисяч трупів, зруйновані вжент сотні міст і сіл, втрачені території, обвал економіки... і повний хаос в державному управлінні.
Ну все, як 73% дебіли в квітні 19-го замовляли. От нарешті вони й поржуть...
Можливо, і не дермака; але, якщо на опезежистів - то це хрін та редька.
оперативнинько ж як... не встиг і обшук завершитись...
Вибори. Інакше українці втратять все.
З початку Міндічгейту ні слуху, ні духу.