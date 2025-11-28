70% украинцев поддерживают отставку Ермака с поста главы ОП, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Украинцы ответили, как относятся к идее об отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Что говорят граждане?

Так, 70% граждан, по состоянию на вторую половину ноября, поддерживают отставку Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента.

22,4% респондентов - не поддерживают, а 7,7% - не смогли определиться с ответом.

"По сравнению с результатами опроса, проведенного в сентябре 2025 года, уровень поддержки отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины вырос с 62,2% до 70%), а доля тех, кто не определился по этому вопросу, уменьшилась (с 16,5% до 7,7%).

В то же время доля респондентов, которые не поддерживают возможную отставку Андрея Ермака, в целом почти не изменилась (21,2% в сентябре 2025 года и 22,4% – во второй половине ноября 2025 года)", - отметили социологи.

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года методом телефонных интервью.

Всего опрошено 1007 человек в возрасте от 18 лет.

Обыски у Ермака

Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

