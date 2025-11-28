РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10644 посетителя онлайн
Новости Обыск у Ермака
6 407 44

У Ермака в правительственном квартале НАБУ и САП проводят обыски, - СМИ. ФОТО

НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале.

Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Корреспондент на месте обнародовал фото.

У главы ОП Ермака проводят обыски НАБУ и САП
У главы ОП Ермака проводят обыски НАБУ и САП

Читайте: Ермак: Зеленский не подпишет документы об отказе от территорий

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

Читайте: Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": Ермак остается на должности, - СМИ

Миндичгейт

Смотрите: Месть Николову за разоблачение коррупции в Минобороны организовал "черный медиакиллер Банковой" Петров, - Железняк. ВИДЕО

Автор: 

обыск (1966) Ермак Андрей (1373)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Жах, це ж може підірвати здоровʼя найвеличнішого
показать весь комментарий
28.11.2025 08:20 Ответить
+3
Виводять з під удару. Нічого не знайдуть. Бачите, доказів нема = не винен.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:21 Ответить
+3
Особливо системи травлення-випорожнення.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жах, це ж може підірвати здоровʼя найвеличнішого
показать весь комментарий
28.11.2025 08:20 Ответить
Особливо системи травлення-випорожнення.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:22 Ответить
Діарея чималенька, у тих держслужбовців, хто попереджав, оберігав, супроводжував і транспортував через усі блок-пости та за кордон, осіб з міндічем(ОЗУ)!!! Наступні вони за списками НАБУ і САП, БЕБ, ФІНМОНІТОРИНГУ, ДБР ….
Тепер, у ТЦК мабуть, будуть скупчення осіб відбуватися, щоб не бути осудженим за КОРУПЦІЙНІ дії з використанням службового становища…

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-364.htm&ved=2ahUKEwiM8LW0oJSRAxVGBdsEHWDSJ-4QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw1MpKyvbYN6CFHMS3Esl021

kodeksy.com.ua › kriminal_nij_kodeks_ukraini › statja-364



1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або ...
показать весь комментарий
28.11.2025 08:50 Ответить
Психічне у Володькі?
показать весь комментарий
28.11.2025 08:23 Ответить
Психічне у нього підірвано вже багато років. Ще з дитинства. Коли мама ріма з папай сашей цьогно полудурка нарцісов вирощювали.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:50 Ответить
Мабуть, єрмак усе що треба зберегти для втечі, уже давно Кравцю передав!!?!? Татаров знає, як це ж саме, він робив у 2014-16 роках!!!!…
показать весь комментарий
28.11.2025 08:42 Ответить
Не підірве. Він чесний, он Трамп навіть знає і Вітькоф
показать весь комментарий
28.11.2025 08:45 Ответить
Виводять з під удару. Нічого не знайдуть. Бачите, доказів нема = не винен.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:21 Ответить
Насправді ні. Залишають Зєлєнского ніким.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:23 Ответить
Або відпустять під залог, як всіх інших і дадуть піти в лЄс
показать весь комментарий
28.11.2025 08:23 Ответить
ЗЕ скаже "Я не знав,що в мене за спиною."
показать весь комментарий
28.11.2025 08:22 Ответить
Як сказав би зараз Висотський-Жеглов - "А тепер Горбатий ( НайЗЕленіший )! Я сказав - Горбатий ( НайЗЕленійший ) !"
Хіба неможна помріяти ?!
показать весь комментарий
28.11.2025 08:23 Ответить
В тепер хрипатий!
показать весь комментарий
28.11.2025 08:29 Ответить
Нарешті дісталися до печери Алі Баби
показать весь комментарий
28.11.2025 08:23 Ответить
Ви Свириденчиху маєте на увазі?)
показать весь комментарий
28.11.2025 08:26 Ответить
Тепер члєнограй призначить в делегацію переговірників НАБУ і САП.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:25 Ответить
Алі-Баба і сорок Зе-розбійників
показать весь комментарий
28.11.2025 08:25 Ответить
Вдруг патруль-облава
Заштормило море (с)
показать весь комментарий
28.11.2025 08:28 Ответить
Спецоперація по відбілюванню агента "Козиря" (Він же агент "Тімофєєв")?
Я так розумію в норі цієї криси наведена стерильна чистота.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:29 Ответить
Чергове шоу для охлосу.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ishche-odin-fihurant-midasu-vijshov-iz-pid-areshtu-1765112.html Іще один фігурант "Мідасу" вийшов із-під арешту
показать весь комментарий
28.11.2025 08:30 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 08:33 Ответить
Що за блювотиння? 🤮
показать весь комментарий
28.11.2025 08:50 Ответить
Цікаво, що можна знайти, коли єрмак знає, що під нього копають, хіба , що для піару!
показать весь комментарий
28.11.2025 08:35 Ответить
Пох. Це нічого не змінить. Єрмак й далі головний, війна продовжиться
показать весь комментарий
28.11.2025 08:35 Ответить
То що всеж таки посодют?
показать весь комментарий
28.11.2025 08:36 Ответить
і що вони хочуть "знайти"? ці люди або тупі, або просто виконують "наказ" і не з України - після місяців "витоків" та "зливів" від Железяки, Єрмаку треба бути повним ідіотом, щоб не підготуватися і не почистити сліди!
показать весь комментарий
28.11.2025 08:39 Ответить
Коли до Гетьманцев прийдуть?; Зелені дурні разом з Гетьманцевим тупо роздають бабло "тисяча гривень , кілометри..." . А потім щоб взяти кредит у МВФ , прикриваються що саме МВФ вимагає ввести податок на усі посилки-покупки з закордону від 20% !!! Знову за рахунок бідних, що намагаються зекономити, хочуть красти далі гроші!
показать весь комментарий
28.11.2025 08:40 Ответить
а сам дермак - де?

Хоча: ще питання, що саме НАБУшники шукають... сумніваюсь, що шукають саме докази причетності дермака до корупції.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:41 Ответить
Браво, НАБУ!
Браво, САП!
Вони рятують репутацію України як спроможньої самостійно зупіняти своїх крадіїв!
показать весь комментарий
28.11.2025 08:42 Ответить
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака в урядовому кварталі. Джерело: https://censor.net/ua/n3587461

Це і буде лакмусовим папером в справжності намірів НАБУ та САП. Якщо все закінчиться нічим, то сподівання суспільства даремні і все це гра.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:42 Ответить
Ну все. Тепер ЗЄ Єрмака послом прямо з США оформить кудись.
показать весь комментарий
28.11.2025 08:43 Ответить
поясніть, так це добре, чи погано ?
показать весь комментарий
28.11.2025 08:45 Ответить
Троллі ось тут в коментах є супер-фахівцями в опер.та процесуальній діяльності))) вони вже все знають... які ж пердуни ці троллі.
Набу та Сап = підтримує Вас суспільство, дякуємо за Вашу працю!
показать весь комментарий
28.11.2025 08:45 Ответить
что эти нигеры себе позволяют?
показать весь комментарий
28.11.2025 08:46 Ответить
Цікаво, чи є ще країна, в якій ті, проти кого порушується кримінальна справа всередині цієї ж країни, представляють цю країну на міжнародній арені і ведуть якісь переговори?😅
показать весь комментарий
28.11.2025 08:46 Ответить
вынесут мусор и уйдут, операция удалась
показать весь комментарий
28.11.2025 08:47 Ответить
Чи не за пізно? Часу було достатньо все підчистити, і втілити його в "біленького та пухнастого". Серіал від "кварталу" триває !
показать весь комментарий
28.11.2025 08:48 Ответить
це мабуть його родичку шахраї під виглядом СБУ надули на 37 млн грн, де багато кг золота і валюти ..))) То не все та Шапокляк винесла.. залишки набагато більші
показать весь комментарий
28.11.2025 08:48 Ответить
Здається мені панове що це все .комедія
показать весь комментарий
28.11.2025 08:48 Ответить
Невже Єрмак поїде сексолгінею до Лук'янівського СІЗО?
показать весь комментарий
28.11.2025 08:49 Ответить
Бидломасі йде труба?
Помста від народа.
Захитавсь Алі-Баба,
Обшуки в урода!!!
показать весь комментарий
28.11.2025 08:50 Ответить
А понту? Він мав два тиждня щоб ппибратись. Імітація правосуддя
показать весь комментарий
28.11.2025 08:50 Ответить
Слідкуйте за руками...
Доказів корупції, напевно, він вже позбувся, але основна його місія в ОП - це постачання дурі для преЗедента!
Ось це і шукають !
А воно там є - це 100% !
Алібаба - це наркокур*єр для зе-боса !
показать весь комментарий
28.11.2025 08:51 Ответить
 
 