У Ермака в правительственном квартале НАБУ и САП проводят обыски, - СМИ. ФОТО
НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале.
Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.
Корреспондент на месте обнародовал фото.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Тепер, у ТЦК мабуть, будуть скупчення осіб відбуватися, щоб не бути осудженим за КОРУПЦІЙНІ дії з використанням службового становища…
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-364.htm&ved=2ahUKEwiM8LW0oJSRAxVGBdsEHWDSJ-4QFnoECAQQAg&usg=AOvVaw1MpKyvbYN6CFHMS3Esl021
kodeksy.com.ua › kriminal_nij_kodeks_ukraini › statja-364
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або ...
Хіба неможна помріяти ?!
Заштормило море (с)
Я так розумію в норі цієї криси наведена стерильна чистота.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ishche-odin-fihurant-midasu-vijshov-iz-pid-areshtu-1765112.html Іще один фігурант "Мідасу" вийшов із-під арешту
Хоча: ще питання, що саме НАБУшники шукають... сумніваюсь, що шукають саме докази причетності дермака до корупції.
Браво, САП!
Вони рятують репутацію України як спроможньої самостійно зупіняти своїх крадіїв!
Це і буде лакмусовим папером в справжності намірів НАБУ та САП. Якщо все закінчиться нічим, то сподівання суспільства даремні і все це гра.
Набу та Сап = підтримує Вас суспільство, дякуємо за Вашу працю!
Помста від народа.
Захитавсь Алі-Баба,
Обшуки в урода!!!
Доказів корупції, напевно, він вже позбувся, але основна його місія в ОП - це постачання дурі для преЗедента!
Ось це і шукають !
А воно там є - це 100% !
Алібаба - це наркокур*єр для зе-боса !