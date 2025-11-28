У Ермака в правительственном квартале НАБУ и САП проводят обыски, - СМИ. ФОТО

НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале.

Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.

Корреспондент на месте обнародовал фото.





Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский назначил Ермака и Умерова в делегацию, когда узнал, что НАБУ готовит им подозрение.

Миндичгейт

