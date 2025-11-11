1 702 10
Коррупция в энергетике: ВАКС выбирает меру пресечения экс-помощнику Деркача Миронюку. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения одному из подозреваемых по делу о коррупции в энергетике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет об Игоре Миронюке - бывшем советнике экс-министра энергетики Галущенко и бывшем помощнике экс-нардепа-предателя Деркача.
Миронюк, по данным СМИ, фигурирует на записях НАБУ под кодовым именем "Рокет".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
Єрмак, гетьманцев, татаров, разом з юридичним директоратом з ОПУ і малюською, мабуть таки, щось лайном зкацапленим зальють зелупням на лохоМарафоні, як і з беркутньою, єфремовим, симоненком, портновим, вагнерівцями….
Ось тільки, за цим дійством групи осіб з Урядового порталу до портнова,
прискіпливо спостерігають і Західні Парнери!! Тому про «політичний тиск», як це ліпить наумов з СБУ, утікши з України у 2022 році, з дивними матеріалами від СБУ, неприходиться теревені розводити!!