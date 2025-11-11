РУС
Новости Коррупция в энергетике
Коррупция в энергетике: ВАКС выбирает меру пресечения экс-помощнику Деркача Миронюку. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения одному из подозреваемых по делу о коррупции в энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет об Игоре Миронюке - бывшем советнике экс-министра энергетики Галущенко и бывшем помощнике экс-нардепа-предателя Деркача.

Миронюк, по данным СМИ, фигурирует на записях НАБУ под кодовым именем "Рокет".

Смотрите: "НАБУ ведет войну против Украины", - пиарщик Зеленского и Януковича, забронированный от войны в Киеве. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте: ОП и Кабмин не будут увольнять Галущенко и минимально комментировать расследование НАБУ, - Железняк

энергетика (2798) Энергоатом (430) Антикоррупционный суд (1301) мера пресечения (547)
Якщо ці судді призначать заставу виходимо на протест.
11.11.2025 16:50 Ответить
Готовлю картонку: "Злочинців - на нари"
11.11.2025 17:01 Ответить
Картонка-"головного зе-злочинця " на вісельницю
11.11.2025 17:17 Ответить
Пішака "кинули під танки..." - "фігуранти" швидко збирають речі і шукають паспорти інших держав для виїзду через кордон!!!
11.11.2025 16:51 Ответить
А хіба подєльнікі з Урядового кварталу, не скинуться «страждальцю за сруськаю ідею», по пару мільйонів ГРЄНОВ, за вкрвдені млрд доларів США !?!?! Як не крути, а всі з одного СХЕМАТОЗУ!???!!
Єрмак, гетьманцев, татаров, разом з юридичним директоратом з ОПУ і малюською, мабуть таки, щось лайном зкацапленим зальють зелупням на лохоМарафоні, як і з беркутньою, єфремовим, симоненком, портновим, вагнерівцями….
Ось тільки, за цим дійством групи осіб з Урядового порталу до портнова,
прискіпливо спостерігають і Західні Парнери!! Тому про «політичний тиск», як це ліпить наумов з СБУ, утікши з України у 2022 році, з дивними матеріалами від СБУ, неприходиться теревені розводити!!
11.11.2025 16:59 Ответить
"зеленого з дєрмаком" за Запоріжську AC варто брати кліщами за "рояльнограючий орган"
11.11.2025 17:00 Ответить
Не вірю,що за сприяння Галущенко сторонні особи получили право управління в "Енергоатомі".Галущенко міг це зробити тільки тоді коли на нього наїхали,скажемо,з Офісу на Банковій,або з КМ на Грушевського.
11.11.2025 17:04 Ответить
ще забулись про колишню прибиральницю деркача вручити підозру, ... Зато сам Галушка і ще 4 міністра без підозр
11.11.2025 17:16 Ответить
якщо хотіли збити НАБУ і САП, виходить всі знали під кого вони копають, але фігуранти були настільки впевнені, що вони встигнуть чкурнути, що навіть не переставали красти до останнього..., а всі разом узяті органи навіть не намагався нічого заблокувати..., всі ці прекрасні люди будуть жити довго та щасливо на вкрадені гроші в теплій країні, коли тут будуть йти шутовські суди по 5-10 років...
11.11.2025 17:31 Ответить
11.11.2025 17:32 Ответить
 
 