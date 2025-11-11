Коррупция в энергетике: ВАКС выбирает меру пресечения экс-помощнику Деркача Миронюку. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд выбирает меру пресечения одному из подозреваемых по делу о коррупции в энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет об Игоре Миронюке - бывшем советнике экс-министра энергетики Галущенко и бывшем помощнике экс-нардепа-предателя Деркача.

Миронюк, по данным СМИ, фигурирует на записях НАБУ под кодовым именем "Рокет".

Что предшествовало?

