Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube
5 496 49

Операция "Мидас": НАБУ публикует записи, на которых Миндич координирует влияние на чиновников. ВИДЕО

НАБУ и САП публикуют новые данные по делу о коррупции в энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, был установлен руководитель преступной организации - "Карлсон". По данным СМИ, речь идет о бизнесмене и совладельце "Квартал-95" Тимуре Миндиче.

"Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.

"В разговорах, зафиксированных детективами, он управляет финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ", - отметили в Бюро.

Читайте также: Обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Миндича расследуются, попробуем его вернуть, - НАБУ

Детали разговоров

14.07.2025

Министр энергетики: Алло, алло. Здрасте, ***, здрасте. Все. Есть. Есть. Да.
Карлсон: Подъедь? Нет?
Министр энергетики: Ну я поехал.
Шугармен: А ты говорил никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.
Карлсон: А да, прочел смску.
Министр энергетики: А что ты написал?
Карлсон: Шо *** хочет с тобой поговорить.
Министр энергетики: Та ладно.
Шугармен: Не так, вызови ***.
Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.
Министр энергетики: И шо мне с ним?
Карлсон: Та слушай, *** та все ну вы ж понимаете идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо я ваш. Скажи плюс, что та все.

14.07.2025

Карлсон: Так а ты мне что-то принес?
Шугармен: Не, я ж тебе сказал завтра. Завтра я тебе дам (нерозб.).
Посчитай сколько я тебе — 300, 500?
Карлсон: Я не знаю, там этому ж надо еще…
Шугармен (шепотом): 150, 200, 350, и *** передать 450, строительство чтобы закрыто было (1сл), 500.

14.07.2025

Шугармен: Мы ж не лезем в их никакой огонь, слава Б-гу, если бы мы влезли я вчера (неразборчиво) Адвокату сказал (неразборчиво), этот же мне тоже сказал что мы в игре, все считают (неразборчиво)… Я себе представляю если бы мы туда влезли бы как мы себе предполагали себе, что *** будет менеджировать и получать, пи*дец был бы, просто отвели нас от этого.
Карлсон: 100%, там бабки немаленькие, но мне ж *** расписал прокуратура, СБУ, все силовики и БЕБ, все силовики это бл#дь такая была договоренность.

15.07.2025

Карлсон: Тут все в порядке?
Шугармен: Да.
Карлсон: Первое – 350.
Шугармен: Все это. (неразборчиво)
Карлсон: 600 все заберу себе.

30.06.25

Карлсон – Будет шумно. Не хочется подозрение получать.

02.07.25

Шугармен: Я, я хочу бл#ть, я хочу посмотреть на эксперта, который это розшифрует … я ж сам это все проверяю
Карлсон: Ну зачем это? Шо ты какой активностью занимаешься?
Шугармен: Ну них#я себе записал вопросы какие-то, это ж они могу на какое-то ответить.
Карлсон: (шепчет) Я хочу сказать тебе они все расшифровали, все эти кодировки, ты тут оставь.
Шугармен: Не, смотри, слушай, мы уже говорили на эту тему, если какая-то крыса у нас…
Карлсон: Угу, но твои кодировки даже крысы не знают… Это моя вода, пей свою, бл#ть.

02.07.25

Шугармен: Они тоже не дураки, ты понимаешь это?
Карлсон: Тут я не понимаю…
Шугармен: Не, реально, подожди, реально только если кто-то поможет. Тут даже ты не поможешь, понимаешь?

01.07.25

Особа: Э, смотри сейчас мы так разгулялись там у тебя, что сейчас заморозить просто так уйти, я не представляю как, это все пропадет, если надо консервироваться, значит надо кончить какие-то работы.
Карлсон: Да.
Особа: Ну?
Карлсон: То же самое и по общей территории, надо понимать. Надо с умом подойти.
Особа: Это как?
Карлсон: Законсервировать это все, не остановиться, а законсервировать.

01.07.25

Особа: На зиму.
Карлсон: На год.
Особа: От ёшкин кот, я, сука, души туда столько вложила, пиз#ец… просто законсервируйся и уедь. Это ужас, вообще!
Карлсон: Ну нельзя, ты понимаешь?
Особа: Это для меня ужас!
Карлсон: А для меня нет? П#дарас бл# тупой.
(Шепчет) – если он вскроется в деле – нам пи*дец будет!

01.07.25

Карлсон: Значит нужно пол миллиона, правильно?
Особа: Ну надо хотя бы триста, двести пятьдесят – это *** что уже вообще и девяносто на бассейн. 350 и 90. Ой 250 и 90.
Карлсон: 250 и 90, 340, 350, плюс еще на эти, на канал? Я тебе дам, не только…, а то что долги сегодня есть?
Особа: Они здесь уже включены, вот он уже в кирпичную кладку уже все сделал…
Карлсон: Давай я тебе пятьдесят сейчас отдам, да сегодня…
Особа: А что мне пятьдесят? От что мне даст пятьдесят?

01.07.25

Карлсон: А тебе это прям платить надо?
Особа: Мне строителям надо отдать сто восемьдесят, что на стройку сто восемьдесят, им семьдесят это утепление фасада, просто бассейн…
Карлсон: Скажи тебе надо триста тысяч дать, ну у меня нет триста с собой просто.
Особа: Ну ты подготовишь.
Карлсон: Хорошо, давай на понедельник триста тысяч тебе, триста пятьдесят.

01.07.25

Шугармен: * в курсе, трешку надо заплатить. * (руководитель преступной организации, – Ред.) покупает дом. В Швейцарии трешку надо заплатить. Вот так, чтоб (н/д). Ну это ***, сестра делает. – "Ну можешь туда заплатить?" Я говорю: "Можно". Не знаю только как.
Рьошик: Три миллиона?
Шугармен: Три сейчас, потом через месяц еще три.
Рьошик: Ага. Это в Швейцарию? А там же у них не счетов ничего нет, да, ну личных?

01.07.25

Шугармен: У кого?
Рьошик: Ну, у кого, кто покупает дом, сестра, ***, кто?
Шугармен: Я думаю, что если были бы, было бы проще.
Рьошик: Ну это только нотариусом можно оплатить с фонда.
Шугармен: Кто? Фонд заплатит.
Рьошик: Если нотариуса, то (н/д).
Шугармен: Мы же сейчас будем изучать. Я тебе сбросил реквизиты, сбросил (н/д).
Рьошик: Я сейчас (н/д).

12.06.25

Шугармен: *, а что с платежом, с большим * (руководитель преступной организации, – Ред.)?
Рьошик: А?
Шугармен: А * большой платеж ты сделал, с * не разговаривал?
Рьошик: Договорились завтра. У них же конференция в 8. А если что, где мы берем?
Работница: Расскажи, что, что там.
Шугармен: *** просит, чтоб мы заплатили 3 миллиона вот-вот в Швейцарию долларов. Миллион долларов тоже вот-вот в Израиль, и потом еще раз в Швейцарию надо будет заплатить туда же 3 миллиона долларов.

01.07.25

Рьошик в телефонном разговоре сообщает, что:
"Мы сегодня сделали такую Карлсона вот единичку (миллион долларов США, – Ред.) – первое, вот. Завтра 3 (три миллиона долларов США, – Ред.) будем делать. То есть, я поговорил с ***, он сказал, что мы пока делаем это из своих, но с тобой…"

Читайте: Обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Миндича исследуются, попробуем его вернуть, - НАБУ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

НАБУ (4676) коррупция (8682) Миндич Тимур (41)
Топ комментарии
+23
То розгром повний. Чи й це ще тільки квіточки? Нас ще чекає дізнатися як нас "вмєстє сдєлалі"?
11.11.2025 13:03 Ответить
+18
11.11.2025 13:05 Ответить
+10
ПА приколу.
11.11.2025 13:03 Ответить
То розгром повний. Чи й це ще тільки квіточки? Нас ще чекає дізнатися як нас "вмєстє сдєлалі"?
11.11.2025 13:03 Ответить
Азохенвей! Таки да, это же просто антисемитизм чистой воды. Ви посмотрите на Миндича: как может человек с таким чистым , искренним взглядом, который даже пять гривен, найденных на дороге, отнесёт в полицию, быть вором и коррупционером и ещё подставлять под удар своего друга, соратника и соплеменника, наилегитимнейшего из всех президентов Вову **********?
11.11.2025 14:06 Ответить
ПА приколу.
11.11.2025 13:03 Ответить
І до чого тут Зеленський? Це ж бізнес- партнер Порошенка, отой свинарчук, ні?
показать весь комментарий
по ходу тут ціла зелена свиноферма. Чи це все Порошенко?
показать весь комментарий
До того, що Зеленський і Міндіч власники Кварталу-95.
показать весь комментарий
Я все розумію, то стьоб зелених ідіотів.
11.11.2025 13:32 Ответить
9 червня 2016 року в організаційно правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю було зареєстровано компанію «Квартал ТВ», у спільному володінні директора компанії Сергія Шефіра (12,5 %), Бориса Шефіра (12,5 %), Володимира Зеленського (12,5 %) і Андрія Яковлєва (12,5 %), що представляли студію «Квартал 95» та генерального директора групи 1+1 Media Олександра Ткаченка (16,67 %), фінансового директор групи Ярослава Пахольчука (16,66 %) і Тимура Міндіча (16,67 %), що представляли медіахолдинг 1+1 Mediahttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB#cite_note-tv-7 [7].
11.11.2025 13:26 Ответить
Kozyuk , Ви коли іронізуєте то пишіть у лапках - "до чого тут Зе". Інакше люди можуть подумати що Ви дол#ай#б.
11.11.2025 13:46 Ответить
Дякую. Зауваження прийнято.
11.11.2025 13:54 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 13:05 Ответить
11.11.2025 13:08 Ответить
Є якісь дебіли. які повірять, що все це проходило без кришуання янелоха Чонгарського? Що якийсь інородець барига, який до 19-го року ніхто і звати якого ніяк, через декілька років почне керувати міністратми?
11.11.2025 13:05 Ответить
А хто керував на відомій нараді керівників парламентських фракцій,міністерств та ін. високопосадовців у чотирнадцятому році коли януковощ чкурнув до рашки?Кривецький погоняло "Пупс",бандит і рекетир третього(!) ешелону,головний спонсор "Свободи".У нас постійно під час заварух нагору піднімається всяке сміття...
11.11.2025 13:28 Ответить
НАБУ напевне постіснялося викладувати матеріали не Міндич координує всі ці питання з Зєлєю. Не може бути, шоб найближчий бізнеспартнер Зєлі вертів посадовців на бую, не маючи ніяких офіційних посад і повноважень, а Зєля ну от зовсім був не в курсі.
Давайте, чуваки, викладайте вже все.
11.11.2025 13:06 Ответить
Очевидно, все повинно завершитись опублікуванням розмов за участю верховного головнокомандуючого корупціонера та злодія в країні
11.11.2025 13:07 Ответить
Мидас превращал всё в золото. Зебильные уроды превращают всё в говно.
11.11.2025 13:10 Ответить
Zелену жабу і його кліку під арешт
11.11.2025 13:10 Ответить
11.11.2025 13:10 Ответить
так шо, тімур тепер із зєлєнськими не буде зустрічати Новий рік? Сруль і Боря у Лондоні, тільки тіхушнік Ваня буде...
11.11.2025 13:11 Ответить
"Ми кинули виклик системі! Ми шукаємо якісно нових людей, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі!

Перше завдання - очищення країни від корупції!" - https://sluga-narodu.com/ написано

НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА".

https://censor.net/ru/r3254148
11.11.2025 13:12 Ответить
В МОЕЙ (ЗЄ)ПРОГРАММЕ НАПИСАНО:
НЕ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, А ПОБЕДА НАД НЕЙ

Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАПК.

Нам нужна Украина, где коррупции нет, а честные суды есть. Этого хотят все наши граждане.
Этому аплодируют все наши международные партнеры.
11.11.2025 13:34 Ответить
Вони таки здобули - нехіло прибарахлились
11.11.2025 13:15 Ответить
Іпсо та рука, а може навіть нога кремля
11.11.2025 13:17 Ответить
Тімур і єго команда....
11.11.2025 13:17 Ответить
Із соратників ЗЄ, які знатно прибарахлились за рахунок України і втекли з неї з награбленим можно вже створити чималенький список
11.11.2025 13:51 Ответить
Правильніше сказати - ЗЄ і його команда.
Адже він створив цю команду
11.11.2025 13:53 Ответить
Нацжони прийдуть із рожевими свинками до офісу президента, чи ето другоє?
11.11.2025 13:17 Ответить
Ось вони справжні "зеТИМУРІВЦІ"
11.11.2025 13:18 Ответить
І що тепер? "Фламінгам" всьо?
11.11.2025 13:18 Ответить
Фламінгам не всьо, якшо буде буратінці всьо.
11.11.2025 13:31 Ответить
Я чомусь думаю що просто варто країну Ізраїль просто лагідно попрохати про видачу чма.
о може якось статися що Україна стане схожою на Аргентину,
і буде роздавати громадянства усім терорам із території Ізраелю і Гази.
Просто на темі що Україні потрібні бійці проти рашки.
Оформлюєш контракт-отримуєш захист від Ізраєлю разом з сім*єю.
(хоча у цього варіку багато мінусів, та Газу визнали вже у Франції і Великобританії, та і у більшості країн Європи. Так сам не люблю бабахів, та що робити?)
11.11.2025 13:19 Ответить
11.11.2025 13:21 Ответить
Ну и что? Мы можем в соц.сетях, на УП, да где угодно биться головой об стену и взывать к справедливости. Зеленскому на это плевать. Слюной! Украина между Сциллой Путина и Харибдой Зеленского. За прошедшие сутки с начала этого ******* не услышал ни одного слова о том, как народу спастись в этой ситуации!
11.11.2025 13:23 Ответить
Квартальська банда набагато переплюнула ригівську банду. Ті хоч якимись промисловцями/бізнесменами були, а ці "менеджери від мистецтва/культури" тупо крадуть державні та закордонні гроші скрізь, куди дістануться. А щоби дістатися, розставляють своїх перевірених крадіїв. Усе просто...
До речі, там не лише одні крадії, а масно розбавлені зрадниками та агентами гебні. Такі от невеселості.
11.11.2025 13:27 Ответить
З розпадом СССР і "розбудовою" держави України, метастази корупції, - розросталися по принципу наступности (приемственности - рус), як спадок - від президента до президента, - один з кланів вимушено уступав "пасовисько" наступній зграї.

Той процес відслідковупали і направляли з Кремля - Кремль не міг не брати участі - це один зі способів руйнування України з середини.

"Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа ВР України, а тепер сенатора РФ Андрія Деркача. У тому офісі у центрі Києва вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Тепер наше доблесне НАБУ публікує записи, на яких Міндіч координує вплив на посадовців. Чому не раніше, а тепер, коли агресор активізував наступальні операції по всьому фронту - з півночі не південь, а на фронті катастрофічний некомплект бойових підрозділів.

Таке враження що ці події зв'язані між собої і синхронізуються Кремлем. Таке вже було. Наприклад, відомий "кольчужний скандал" при Кучмі.
11.11.2025 13:28 Ответить
якщо не зараз то коли!?
11.11.2025 13:40 Ответить
Шугамен і шугабейбіс, пилять....
11.11.2025 13:32 Ответить
При такій великій підтримці Зе, аж 73%, сьогодні вночі вийдуть мільйони його прихильників і скажуть, що то помста НАБУ за їх критику і доведуть факт, що.це чисте російське ІПСО. Бідолашки, по всій Україні збирають портрети Зе, вишиті бісером, подушечки з фото зе і абрдистовича зі словами ''мочі їх Вова'' і на Майдан. Попереду всіх побіжать вчителі захищати свої 4 штуки баксів, які мають з 2019 року.
11.11.2025 13:37 Ответить
Попри сенсаційність викриттів саме НАБУ і САП випустили Міндіча закордон. Можливо це була частина договорняка з презом
11.11.2025 13:46 Ответить
ЗЄ сваих нє брасает
11.11.2025 13:56 Ответить
Ні, пане. Попри палки в колеса влади, саме НАБУ задокументували злочинну діяльність організованого злочинного угрупування міндіча бізнес- партнера ''найчеснішого'' президента. Йому тільки можна заховатися в Ізраїлі, що не видає своїх громадян. Але й тут є питання, бо справою зацікавилися спецслужби США, крали то їх долари.
11.11.2025 13:59 Ответить
Ось такий він кошерний дерибан країни. Триває це "шоу" понад три десятиліття.
11.11.2025 13:50 Ответить
Почули записані розмови? Там вся зелена бидлота розмовляє виключно російською- мовою ворога і зсередини розриває Україну.
11.11.2025 13:53 Ответить
Цікаво, а свій золотий унітаз Міндіч потягнув із собою, чи віддав на зберігання ЗЄ?
11.11.2025 14:00 Ответить
11.11.2025 13:54 Ответить
бізнес по-зеленські на крові..
зеленсько-підєрмачне з квартальною бандою якнайбільше зацікавлені у нескінченній війні..
наголосували, приколісти?! - вигрібайте і не нийте.. шкода, що доводиться вигрібати усім разом..
11.11.2025 14:00 Ответить
у цього волохатоголовнокомандуючого напевно є вогнепальна зброя хоча б з одним набоєм ???????????
11.11.2025 14:11 Ответить
Щось президент мовчить..
Наче він нічого про це не знав!?
Незнав, про всі ці схеми свого найближчого друга і бізнес партнера Міндіча!
Який просто так з сфери медіа з 2019 року отримав вплив на міністрів і почав займатися і енергетикою, і зброєю і виробництвом діамантів (які віджав у Коломойського, який раніше віджав завод в держави, і які продавав до 2024 року в росію!)! І напевно ще багато чим займався, про що ми ще незнаємо.
Незнав президент мабуть і про оборудки свого кума Чернишова!
Який будує якраз для всієї цієї дружньох компанії маєтки в Козині!
І незнав про незаконні виплати 320 МЛН. ГРН. по сонячним станціям брату заступника голови офісу президента (один з своїх 5 еффективних менеджерів) Ростиславу Шурмі!
Питання навіщо нам такий ніпрощо незнаючий президент треба?
А може він все знав і був у долі?
Відповідь на ці питання одна страшніша іншої.
І все це під час жахливої війни
Коли треба всі ресурси спрямовувати на оборону!
І чомусь всі ці еффективні менеджери в кінцевому підсумку повтікали закордон..

Звісно президент нічого незнав...
11.11.2025 14:25 Ответить
 
 