Операция "Мидас": НАБУ публикует записи, на которых Миндич координирует влияние на чиновников. ВИДЕО
НАБУ и САП публикуют новые данные по делу о коррупции в энергетике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, был установлен руководитель преступной организации - "Карлсон". По данным СМИ, речь идет о бизнесмене и совладельце "Квартал-95" Тимуре Миндиче.
"Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.
"В разговорах, зафиксированных детективами, он управляет финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ", - отметили в Бюро.
Детали разговоров
14.07.2025
Министр энергетики: Алло, алло. Здрасте, ***, здрасте. Все. Есть. Есть. Да.
Карлсон: Подъедь? Нет?
Министр энергетики: Ну я поехал.
Шугармен: А ты говорил никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.
Карлсон: А да, прочел смску.
Министр энергетики: А что ты написал?
Карлсон: Шо *** хочет с тобой поговорить.
Министр энергетики: Та ладно.
Шугармен: Не так, вызови ***.
Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.
Министр энергетики: И шо мне с ним?
Карлсон: Та слушай, *** та все ну вы ж понимаете идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо я ваш. Скажи плюс, что та все.
14.07.2025
Карлсон: Так а ты мне что-то принес?
Шугармен: Не, я ж тебе сказал завтра. Завтра я тебе дам (нерозб.).
Посчитай сколько я тебе — 300, 500?
Карлсон: Я не знаю, там этому ж надо еще…
Шугармен (шепотом): 150, 200, 350, и *** передать 450, строительство чтобы закрыто было (1сл), 500.
14.07.2025
Шугармен: Мы ж не лезем в их никакой огонь, слава Б-гу, если бы мы влезли я вчера (неразборчиво) Адвокату сказал (неразборчиво), этот же мне тоже сказал что мы в игре, все считают (неразборчиво)… Я себе представляю если бы мы туда влезли бы как мы себе предполагали себе, что *** будет менеджировать и получать, пи*дец был бы, просто отвели нас от этого.
Карлсон: 100%, там бабки немаленькие, но мне ж *** расписал прокуратура, СБУ, все силовики и БЕБ, все силовики это бл#дь такая была договоренность.
15.07.2025
Карлсон: Тут все в порядке?
Шугармен: Да.
Карлсон: Первое – 350.
Шугармен: Все это. (неразборчиво)
Карлсон: 600 все заберу себе.
30.06.25
Карлсон – Будет шумно. Не хочется подозрение получать.
02.07.25
Шугармен: Я, я хочу бл#ть, я хочу посмотреть на эксперта, который это розшифрует … я ж сам это все проверяю
Карлсон: Ну зачем это? Шо ты какой активностью занимаешься?
Шугармен: Ну них#я себе записал вопросы какие-то, это ж они могу на какое-то ответить.
Карлсон: (шепчет) Я хочу сказать тебе они все расшифровали, все эти кодировки, ты тут оставь.
Шугармен: Не, смотри, слушай, мы уже говорили на эту тему, если какая-то крыса у нас…
Карлсон: Угу, но твои кодировки даже крысы не знают… Это моя вода, пей свою, бл#ть.
02.07.25
Шугармен: Они тоже не дураки, ты понимаешь это?
Карлсон: Тут я не понимаю…
Шугармен: Не, реально, подожди, реально только если кто-то поможет. Тут даже ты не поможешь, понимаешь?
01.07.25
Особа: Э, смотри сейчас мы так разгулялись там у тебя, что сейчас заморозить просто так уйти, я не представляю как, это все пропадет, если надо консервироваться, значит надо кончить какие-то работы.
Карлсон: Да.
Особа: Ну?
Карлсон: То же самое и по общей территории, надо понимать. Надо с умом подойти.
Особа: Это как?
Карлсон: Законсервировать это все, не остановиться, а законсервировать.
01.07.25
Особа: На зиму.
Карлсон: На год.
Особа: От ёшкин кот, я, сука, души туда столько вложила, пиз#ец… просто законсервируйся и уедь. Это ужас, вообще!
Карлсон: Ну нельзя, ты понимаешь?
Особа: Это для меня ужас!
Карлсон: А для меня нет? П#дарас бл# тупой.
(Шепчет) – если он вскроется в деле – нам пи*дец будет!
01.07.25
Карлсон: Значит нужно пол миллиона, правильно?
Особа: Ну надо хотя бы триста, двести пятьдесят – это *** что уже вообще и девяносто на бассейн. 350 и 90. Ой 250 и 90.
Карлсон: 250 и 90, 340, 350, плюс еще на эти, на канал? Я тебе дам, не только…, а то что долги сегодня есть?
Особа: Они здесь уже включены, вот он уже в кирпичную кладку уже все сделал…
Карлсон: Давай я тебе пятьдесят сейчас отдам, да сегодня…
Особа: А что мне пятьдесят? От что мне даст пятьдесят?
01.07.25
Карлсон: А тебе это прям платить надо?
Особа: Мне строителям надо отдать сто восемьдесят, что на стройку сто восемьдесят, им семьдесят это утепление фасада, просто бассейн…
Карлсон: Скажи тебе надо триста тысяч дать, ну у меня нет триста с собой просто.
Особа: Ну ты подготовишь.
Карлсон: Хорошо, давай на понедельник триста тысяч тебе, триста пятьдесят.
01.07.25
Шугармен: * в курсе, трешку надо заплатить. * (руководитель преступной организации, – Ред.) покупает дом. В Швейцарии трешку надо заплатить. Вот так, чтоб (н/д). Ну это ***, сестра делает. – "Ну можешь туда заплатить?" Я говорю: "Можно". Не знаю только как.
Рьошик: Три миллиона?
Шугармен: Три сейчас, потом через месяц еще три.
Рьошик: Ага. Это в Швейцарию? А там же у них не счетов ничего нет, да, ну личных?
01.07.25
Шугармен: У кого?
Рьошик: Ну, у кого, кто покупает дом, сестра, ***, кто?
Шугармен: Я думаю, что если были бы, было бы проще.
Рьошик: Ну это только нотариусом можно оплатить с фонда.
Шугармен: Кто? Фонд заплатит.
Рьошик: Если нотариуса, то (н/д).
Шугармен: Мы же сейчас будем изучать. Я тебе сбросил реквизиты, сбросил (н/д).
Рьошик: Я сейчас (н/д).
12.06.25
Шугармен: *, а что с платежом, с большим * (руководитель преступной организации, – Ред.)?
Рьошик: А?
Шугармен: А * большой платеж ты сделал, с * не разговаривал?
Рьошик: Договорились завтра. У них же конференция в 8. А если что, где мы берем?
Работница: Расскажи, что, что там.
Шугармен: *** просит, чтоб мы заплатили 3 миллиона вот-вот в Швейцарию долларов. Миллион долларов тоже вот-вот в Израиль, и потом еще раз в Швейцарию надо будет заплатить туда же 3 миллиона долларов.
01.07.25
Рьошик в телефонном разговоре сообщает, что:
"Мы сегодня сделали такую Карлсона вот единичку (миллион долларов США, – Ред.) – первое, вот. Завтра 3 (три миллиона долларов США, – Ред.) будем делать. То есть, я поговорил с ***, он сказал, что мы пока делаем это из своих, но с тобой…"
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Давайте, чуваки, викладайте вже все.
головнокомандуючогокорупціонера та злодія в країні
Перше завдання - очищення країни від корупції!" - https://sluga-narodu.com/ написано
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА".
https://censor.net/ru/r3254148
НЕ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, А ПОБЕДА НАД НЕЙ
Полная оперативная независимость НАБУ и САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАПК.
Нам нужна Украина, где коррупции нет, а честные суды есть. Этого хотят все наши граждане.
Этому аплодируют все наши международные партнеры.
Адже він створив цю команду
о може якось статися що Україна стане схожою на Аргентину,
і буде роздавати громадянства усім терорам із території Ізраелю і Гази.
Просто на темі що Україні потрібні бійці проти рашки.
Оформлюєш контракт-отримуєш захист від Ізраєлю разом з сім*єю.
(хоча у цього варіку багато мінусів, та Газу визнали вже у Франції і Великобританії, та і у більшості країн Європи. Так сам не люблю бабахів, та що робити?)
До речі, там не лише одні крадії, а масно розбавлені зрадниками та агентами гебні. Такі от невеселості.
Той процес відслідковупали і направляли з Кремля - Кремль не міг не брати участі - це один зі способів руйнування України з середини.
"Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа ВР України, а тепер сенатора РФ Андрія Деркача. У тому офісі у центрі Києва вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Тепер наше доблесне НАБУ публікує записи, на яких Міндіч координує вплив на посадовців. Чому не раніше, а тепер, коли агресор активізував наступальні операції по всьому фронту - з півночі не південь, а на фронті катастрофічний некомплект бойових підрозділів.
Таке враження що ці події зв'язані між собої і синхронізуються Кремлем. Таке вже було. Наприклад, відомий "кольчужний скандал" при Кучмі.
зеленсько-підєрмачне з квартальною бандою якнайбільше зацікавлені у нескінченній війні..
наголосували, приколісти?! - вигрібайте і не нийте.. шкода, що доводиться вигрібати усім разом..
Наче він нічого про це не знав!?
Незнав, про всі ці схеми свого найближчого друга і бізнес партнера Міндіча!
Який просто так з сфери медіа з 2019 року отримав вплив на міністрів і почав займатися і енергетикою, і зброєю і виробництвом діамантів (які віджав у Коломойського, який раніше віджав завод в держави, і які продавав до 2024 року в росію!)! І напевно ще багато чим займався, про що ми ще незнаємо.
Незнав президент мабуть і про оборудки свого кума Чернишова!
Який будує якраз для всієї цієї дружньох компанії маєтки в Козині!
І незнав про незаконні виплати 320 МЛН. ГРН. по сонячним станціям брату заступника голови офісу президента (один з своїх 5 еффективних менеджерів) Ростиславу Шурмі!
Питання навіщо нам такий ніпрощо незнаючий президент треба?
А може він все знав і був у долі?
Відповідь на ці питання одна страшніша іншої.
І все це під час жахливої війни
Коли треба всі ресурси спрямовувати на оборону!
І чомусь всі ці еффективні менеджери в кінцевому підсумку повтікали закордон..
Звісно президент нічого незнав...