Операция "Мидас": НАБУ публикует записи, на которых Миндич координирует влияние на чиновников. ВИДЕО

НАБУ и САП публикуют новые данные по делу о коррупции в энергетике.

Так, был установлен руководитель преступной организации - "Карлсон". По данным СМИ, речь идет о бизнесмене и совладельце "Квартал-95" Тимуре Миндиче.

"Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах.

"В разговорах, зафиксированных детективами, он управляет финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ", - отметили в Бюро.

Детали разговоров

14.07.2025

Министр энергетики: Алло, алло. Здрасте, ***, здрасте. Все. Есть. Есть. Да.

Карлсон: Подъедь? Нет?

Министр энергетики: Ну я поехал.

Шугармен: А ты говорил никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.

Карлсон: А да, прочел смску.

Министр энергетики: А что ты написал?

Карлсон: Шо *** хочет с тобой поговорить.

Министр энергетики: Та ладно.

Шугармен: Не так, вызови ***.

Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил вызови ***.

Министр энергетики: И шо мне с ним?

Карлсон: Та слушай, *** та все ну вы ж понимаете идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо я ваш. Скажи плюс, что та все.

14.07.2025

Карлсон: Так а ты мне что-то принес?

Шугармен: Не, я ж тебе сказал завтра. Завтра я тебе дам (нерозб.).

Посчитай сколько я тебе — 300, 500?

Карлсон: Я не знаю, там этому ж надо еще…

Шугармен (шепотом): 150, 200, 350, и *** передать 450, строительство чтобы закрыто было (1сл), 500.

14.07.2025

Шугармен: Мы ж не лезем в их никакой огонь, слава Б-гу, если бы мы влезли я вчера (неразборчиво) Адвокату сказал (неразборчиво), этот же мне тоже сказал что мы в игре, все считают (неразборчиво)… Я себе представляю если бы мы туда влезли бы как мы себе предполагали себе, что *** будет менеджировать и получать, пи*дец был бы, просто отвели нас от этого.

Карлсон: 100%, там бабки немаленькие, но мне ж *** расписал прокуратура, СБУ, все силовики и БЕБ, все силовики это бл#дь такая была договоренность.

15.07.2025

Карлсон: Тут все в порядке?

Шугармен: Да.

Карлсон: Первое – 350.

Шугармен: Все это. (неразборчиво)

Карлсон: 600 все заберу себе.

30.06.25

Карлсон – Будет шумно. Не хочется подозрение получать.

02.07.25

Шугармен: Я, я хочу бл#ть, я хочу посмотреть на эксперта, который это розшифрует … я ж сам это все проверяю

Карлсон: Ну зачем это? Шо ты какой активностью занимаешься?

Шугармен: Ну них#я себе записал вопросы какие-то, это ж они могу на какое-то ответить.

Карлсон: (шепчет) Я хочу сказать тебе они все расшифровали, все эти кодировки, ты тут оставь.

Шугармен: Не, смотри, слушай, мы уже говорили на эту тему, если какая-то крыса у нас…

Карлсон: Угу, но твои кодировки даже крысы не знают… Это моя вода, пей свою, бл#ть.

02.07.25

Шугармен: Они тоже не дураки, ты понимаешь это?

Карлсон: Тут я не понимаю…

Шугармен: Не, реально, подожди, реально только если кто-то поможет. Тут даже ты не поможешь, понимаешь?

01.07.25

Особа: Э, смотри сейчас мы так разгулялись там у тебя, что сейчас заморозить просто так уйти, я не представляю как, это все пропадет, если надо консервироваться, значит надо кончить какие-то работы.

Карлсон: Да.

Особа: Ну?

Карлсон: То же самое и по общей территории, надо понимать. Надо с умом подойти.

Особа: Это как?

Карлсон: Законсервировать это все, не остановиться, а законсервировать.

01.07.25

Особа: На зиму.

Карлсон: На год.

Особа: От ёшкин кот, я, сука, души туда столько вложила, пиз#ец… просто законсервируйся и уедь. Это ужас, вообще!

Карлсон: Ну нельзя, ты понимаешь?

Особа: Это для меня ужас!

Карлсон: А для меня нет? П#дарас бл# тупой.

(Шепчет) – если он вскроется в деле – нам пи*дец будет!

01.07.25

Карлсон: Значит нужно пол миллиона, правильно?

Особа: Ну надо хотя бы триста, двести пятьдесят – это *** что уже вообще и девяносто на бассейн. 350 и 90. Ой 250 и 90.

Карлсон: 250 и 90, 340, 350, плюс еще на эти, на канал? Я тебе дам, не только…, а то что долги сегодня есть?

Особа: Они здесь уже включены, вот он уже в кирпичную кладку уже все сделал…

Карлсон: Давай я тебе пятьдесят сейчас отдам, да сегодня…

Особа: А что мне пятьдесят? От что мне даст пятьдесят?

01.07.25

Карлсон: А тебе это прям платить надо?

Особа: Мне строителям надо отдать сто восемьдесят, что на стройку сто восемьдесят, им семьдесят это утепление фасада, просто бассейн…

Карлсон: Скажи тебе надо триста тысяч дать, ну у меня нет триста с собой просто.

Особа: Ну ты подготовишь.

Карлсон: Хорошо, давай на понедельник триста тысяч тебе, триста пятьдесят.

01.07.25

Шугармен: * в курсе, трешку надо заплатить. * (руководитель преступной организации, – Ред.) покупает дом. В Швейцарии трешку надо заплатить. Вот так, чтоб (н/д). Ну это ***, сестра делает. – "Ну можешь туда заплатить?" Я говорю: "Можно". Не знаю только как.

Рьошик: Три миллиона?

Шугармен: Три сейчас, потом через месяц еще три.

Рьошик: Ага. Это в Швейцарию? А там же у них не счетов ничего нет, да, ну личных?

01.07.25

Шугармен: У кого?

Рьошик: Ну, у кого, кто покупает дом, сестра, ***, кто?

Шугармен: Я думаю, что если были бы, было бы проще.

Рьошик: Ну это только нотариусом можно оплатить с фонда.

Шугармен: Кто? Фонд заплатит.

Рьошик: Если нотариуса, то (н/д).

Шугармен: Мы же сейчас будем изучать. Я тебе сбросил реквизиты, сбросил (н/д).

Рьошик: Я сейчас (н/д).

12.06.25

Шугармен: *, а что с платежом, с большим * (руководитель преступной организации, – Ред.)?

Рьошик: А?

Шугармен: А * большой платеж ты сделал, с * не разговаривал?

Рьошик: Договорились завтра. У них же конференция в 8. А если что, где мы берем?

Работница: Расскажи, что, что там.

Шугармен: *** просит, чтоб мы заплатили 3 миллиона вот-вот в Швейцарию долларов. Миллион долларов тоже вот-вот в Израиль, и потом еще раз в Швейцарию надо будет заплатить туда же 3 миллиона долларов.

01.07.25

Рьошик в телефонном разговоре сообщает, что:

"Мы сегодня сделали такую Карлсона вот единичку (миллион долларов США, – Ред.) – первое, вот. Завтра 3 (три миллиона долларов США, – Ред.) будем делать. То есть, я поговорил с ***, он сказал, что мы пока делаем это из своих, но с тобой…"

Что предшествовало?

