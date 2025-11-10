НАБУ проводит обыски у Миндича, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу утром 10 ноября.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники отметили, что обыск проходит в Киеве.
Пока о других деталях не известно.
Что предшествовало?
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.
По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
По данным СМИ, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нічого не знайдуть, скажуть нема складу злочину.
Зе буде цілий тиждень потужно гундосити про кришталеву чистоту своїх друзів.
люди"кварталівці" живуть
Дали "міндічу" час усе підчистити, а потім -- "обшук"
Бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада - це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".
І якщо навіть у міндіча позачищали хвости по справі FirePoint, то з Одеським припортовим (це десь 2020-2021 роки) могли документики залишитися: бухгалтери могли забути в архів сходити.