НАБУ проводит обыски у Миндича, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу утром 10 ноября.

передает Цензор.НЕТ.

Собеседники отметили, что обыск проходит в Киеве.

Пока о других деталях не известно.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

По данным СМИ, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.

