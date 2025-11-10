РУС
НАБУ проводит обыски у Миндича, - СМИ

Обыск у Миндича в Киеве проводит НАБУ. Что известно?

Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу утром 10 ноября.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники отметили, что обыск проходит в Киеве.

Пока о других деталях не известно.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

По данным СМИ, Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.

Топ комментарии
+25
нарешті! З нетерпінням чекаємо обшуків на Банковій, у бункері, де поїдають мівіну!
10.11.2025 09:14 Ответить
+21
Зараз знов Малюка з ланцюга на НАБУ спустять.
10.11.2025 09:14 Ответить
+15
Нарешті НАБУ взялося за тимурку та його команду. Будем очікувати, коли буде покараний і головний мародер країни, який поки що володіє недоторканістю
10.11.2025 09:16 Ответить
10.11.2025 09:11 Ответить
нарешті! З нетерпінням чекаємо обшуків на Банковій, у бункері, де поїдають мівіну!
10.11.2025 09:14 Ответить
На які знахідки ви чекаєте після двох місяців підчистки?
Нічого не знайдуть, скажуть нема складу злочину.
Зе буде цілий тиждень потужно гундосити про кришталеву чистоту своїх друзів.
10.11.2025 09:30 Ответить
Зараз знов Малюка з ланцюга на НАБУ спустять.
10.11.2025 09:14 Ответить
Якщо зараз СБУ знову почне пресувати НАБУ, то висновок один - Зеленський тісно пов'язаний з корупцією в Україні.
10.11.2025 09:23 Ответить
Цей висновок давно зроблено, тільки що з того? Ці смарагдові виродки недоторкані.
10.11.2025 09:36 Ответить
А если сбу не начнёт террор против набу, то зеля чист как ангел? Не смешите мои помидоры!)))
10.11.2025 09:43 Ответить
Капець одкровення. 😁
10.11.2025 09:53 Ответить
Нарешті НАБУ взялося за тимурку та його команду. Будем очікувати, коли буде покараний і головний мародер країни, який поки що володіє недоторканістю
10.11.2025 09:16 Ответить
А де фото/відео? Хочу подивитися як люди "кварталівці" живуть
10.11.2025 09:20 Ответить
Та міндіч же, начебто, за кордоном? Чи ні?
10.11.2025 09:22 Ответить
толку з того, з тих обшуків, після двох місяців, коли стало відомо про відкриття кримінальної справи проти Міндіча та інших корупціонерів. Все вони переховали, а особливо дошкульні компромати знищили. Цей общук не дасть нічого такого, з чим можна буде йти до суду стосовно посадки корупціонерів.
10.11.2025 09:24 Ответить
Знову вистава для дурнів. Як з коломИйським, який нібито в "сізо", а насправді в карпатській резиденції вже втомився пити віскі...

Дали "міндічу" час усе підчистити, а потім -- "обшук"
10.11.2025 09:25 Ответить
Интересно, а НАБУ разувалось, как при обыске в маетке у Бени?
10.11.2025 09:27 Ответить
Так он в Жидраиле сидит. На историческую родину потянуло.
10.11.2025 09:28 Ответить
хочуть викрасти у друга прєзє клістрони для фламінго, у пратівні!!!
10.11.2025 09:30 Ответить
Ось що ФБР животворяща робить...
10.11.2025 09:39 Ответить
А в Австрію візит буде?
10.11.2025 09:46 Ответить
Тепер коли втік за кордон (попередили та відпустили), можна і обшукувати.
Бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада - це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".
10.11.2025 10:07 Ответить
"Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі" - це часом не про вертольоти https://uk.wikipedia.org/wiki/RAH-66_Comanche RAH-66 Comanche які "збиралися" в Одесі? Бо щось схема дуже схожа на Хламінгі: вони є, але їх ніхто не бачив.
І якщо навіть у міндіча позачищали хвости по справі FirePoint, то з Одеським припортовим (це десь 2020-2021 роки) могли документики залишитися: бухгалтери могли забути в архів сходити.
10.11.2025 10:09 Ответить
Міндіч може вивести на Зеленського та Єрмака, тому його поки що тримають в Австрії. Поки що ще живий( згадаймо Портнова)...
10.11.2025 10:24 Ответить
В мене особисто вже така "новина" нічого крім сміху і огиди не викликає.
10.11.2025 10:29 Ответить
 
 