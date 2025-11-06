РУС
2 794 46

Совладелец "95 квартала" Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе, - СМИ

Тимур Миндич под прицелом ФБР по делу ОПЗ

Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе. Дело связано с бывшим совладельцем ОПЗ и украинскими правоохранительными органами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды".

Издание отмечает, что несколько месяцев назад получило информацию от влиятельных источников в американском истеблишменте о том, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР. Оно может касаться отмывания средств.

"В расследовании, кроме самого Миндича, фигурируют также несколько человек и компаний. В частности, предметом исследования американских правоохранителей, как утверждают собеседники, стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и человек по прозвищу "Sugarman", - говорится в материале.

В апреле 2023 года НАБУ объявило в розыск подозреваемых в хищении средств на ОПЗ. Один из них, Александр Горбуненко, за несколько дней до вторжения РФ уехал в США, где получил временную защиту как беженец.

В апреле 2025 года, после обращения НАБУ, в США против Горбуненко возбудили уголовное дело. При попытке вылететь в Дубай его задержали в аэропорту. Представители НАБУ и САП пытались провести допрос, но во время одного из контактов с американскими правоохранителями прозвучали вопросы о Тимуре Миндиче. После этого ФБР внезапно освободило Горбуненко из-под стражи. Сейчас он находится на свободе под американской защитой, что может свидетельствовать о его сотрудничестве с правоохранительными органами США.

"Горбуненко мог отмывать деньги, как и другие участники схем ОПЗ. Поэтому он интересен американским спецслужбам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных участников легализации средств", — отмечает представитель украинской правоохранительной системы.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич уехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

НАБУ (4649) ОПЗ (259) ФБР (225) Миндич Тимур (25)
+16
Ну що зараз зелідор заборонить ФБР
06.11.2025 12:03
+11
Зе зі своїми друзяками підриває довіру від США та ЄС
06.11.2025 12:04
+11
Яке "чєстноє літцо" на фото. У відблиску золотого унітаза.
06.11.2025 12:08
"Закон доміно" в дії.....
06.11.2025 12:02
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнский ?

.
06.11.2025 12:53
Ну що зараз зелідор заборонить ФБР
06.11.2025 12:03
будуть пакувати і шити справи про зраду,чи тільки битимуть поночах???
06.11.2025 12:08
наговарюють на друзів ЗЄлєнського.

це Порох купив ФБР.

.
06.11.2025 12:46
Зе зі своїми друзяками підриває довіру від США та ЄС
06.11.2025 12:04
довіру???ви серйозно??....
06.11.2025 12:10
у таких випадках інтелегентно пишуть "залишки довіри"

.
06.11.2025 12:48
я впевнений що вони знають все і трохи більше,а ще впевнений що без них в тому що відбувається не обходиться,вони в курсі,в долі та керують....
06.11.2025 12:51
да у нас "антикорупционных органов", как у дурня махорки - зачем ещё ФБР привлекать ?)))))))
06.11.2025 12:05
З Австрії його й ФБР не витягне
06.11.2025 12:06
А на*уа він потрібен? 🤔 Головне - бабло витягнуть. У федеральний суверенний б'юджет США. Все, як з Пашою Лазаренком. 😊
06.11.2025 12:22
Паша дурень попхався в США, а з Австрії точно не видадуть - зачарована країна, жоден корупціонер з неї не повертався

.
06.11.2025 12:51
Так його б і з США не видали, як не видали і Лазаренка, але ж бабло заберуть! 😁
06.11.2025 13:05
Оце зараз понесеться...
Підноси, америкоси, сороси, світова змова,....
06.11.2025 12:06
Сподіваюсь, що того крадія добре охороняють, бо впевнений, що наші покидьки спробують його прибрати.
06.11.2025 12:07
Навіщо це все писати без затримання!Щоб попередити ....(((
06.11.2025 12:07
Зразу видно, що ви не рибалка Якщо добряче скаламутити воду у водоймі, щука заклякне "стовпчиком" біля поверхні, тоді її можна взяти голими руками. От тіко я не впевнений, що Зе-риба це історія про хижаків
06.11.2025 12:40
Яке "чєстноє літцо" на фото. У відблиску золотого унітаза.
06.11.2025 12:08
кожного дня, статті про родичів та близьких Зе які крадуть у державі
06.11.2025 12:11
Воно не краде, в повертає то що вклало в виборі, а так само повертають гроші з хабарів, що раніше давали
06.11.2025 12:27
коломойський, міндіч.
які талановиті українці!
але, де ота етнічна обережність, хитрість?
06.11.2025 12:11
Більш брехливої і цинічної влади ще не було навіть ригів переплюнули,ну під час війни красти ,брехати це дно ,я вже не кажу про порядність ,професіоналізм і патріотизм якого в них ніколи не було. Той хто висьміював Україну і просував "руский мир" на догоду російських кураторів,ті тепер влада.
06.11.2025 12:12
Досить прочитати Катехізіс і все стане на свої місця.

«Євреї!

Любіть один одного, підтримуйте один одного, будьте згуртованими, навіть якщо розрізнені по великим просторам або, перебуваючи близько один від іншого, один одного ненавидите.

Наша сила в єдності - в ній застава наших успіхів, наше спасіння і процвітання. Багато народів загинули в розсіянні, тому що у них не було чіткої програми дій і почуття ліктя. Ми ж, завдяки розсіяній по всьому світу, але єдиній сім'ї, пройшли через століття і народи, збереглися, примножилися і зміцніли. Єдність - мета, але вона ж і засіб до досягнення мети.

Не бійтеся протекціонізму - це наш головний інструмент, В нього відкриті двері євреям всіх національностей, всіх віросповідань, усіх партій. Істинний інтернаціоналіст тільки той, хто кровними узами пов'язаний з єврейством, всі інші - профанація і обман.

Ширше залучайте людей близьких за кров'ю, тільки вони забезпечать вам бажану біосферу. Формуйте свої кадри. Кадри - це святая святих. Кадри вирішують все. Кожна лабораторія, кожна кафедра, кожен, інститут, газета, журнал, видавництво повинні стати кузнею наших кадрів. Проникайте на керівні пости, в робоче і селянське середовище гоїв, дайте їм багато грошей, але ще більше горілки, щоб зачаті в п'яній угарі гої (в івриті та ідиші - позначення неєврея, іновірця - ред.) деградували і дійсно представляли собою робочу худобу: гроші, горілка, секс і ніякої духовності!
Всіма засобами придушуйте свідомість гоїв, кращого з них роздавіть, полоніть, гіршого, подібного тупому барану, підносьте над іншими.
Ми повинні передати нашим дітям більше, ніж взяли від батьків, а ті, зберігши і примноживши прийняте, передадуть далі, в свою чергу, в наступному поколінні і т.д. У наступності поколінь наша сила, наша стабільність, наше безсмертя, хоча в порівнянні з більшістю з гоїв ми фізично і слабкіше. Але це і природно. Займатися чорною працею, накачуючи м'язи, богообраним синам Ізраїля не пристало. Вустами Мойсея Єгова мовив: «У кожного сина Ізраїлева коліна буде 2800 рабів». Гої - наші раби. ... "
 Ну і так далі і в такому ж дусі!
Шалом православні!
06.11.2025 12:30
не тільки Катехізіс, але й Талмуд читати треба, особливо юдео-християнам, там цікаві моменти про Христа є.
06.11.2025 12:39
Fucking Palestine. Glory to Israel!
06.11.2025 12:52
06.11.2025 12:58
Фірташа вони вже років 20 виманюють з Австрії - в нього відмазка - я політично переслідуваний - пішли нах
06.11.2025 12:13
Схоже на те, що ФБР теж виявилося кацапською консервою, оскільки почало розганяти вороже ІПСО стосовно найближчого оточення нашого сонцесяйного лідора з бездоганною репутацією кришталево чесної людини. Цікаво, чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить в маячню щодо злодійства та корупції нашої влади!!! Хоча всім очевидно, що подібні інсинуації та провокації не на часі, ці парашні лакузи та запроданці виконують замовлення кремля по дискримінації вищого військово-політичного керівництва. Саме час всім нам в незламно-потужному пориві згуртуватись навколо величної постаті нашого провідника та дати нищівну відсіч всьому цьому прокацапському непотребу!
06.11.2025 12:18
А ШО И ТАК МОЖНО)))ВАУ!!!)))
06.11.2025 12:19
І це чудово! Цей факт показує, що з намаподереним сховатися не вийдее! Бумеранг хоч літає дивно і манівцями, але повертається досить точно і боляче!
06.11.2025 12:20
Не повинен стати, а зобов'язаний стати
06.11.2025 12:21
Может стать а может и не стать вода...
06.11.2025 12:23
Цікавий заміс вимальовується...
06.11.2025 12:28
Влада Австрії, де облаштувався Міндіч, як показав кейс Фірташа, подібних персонажів до США не видає. І прикриттям для цього слугують цинічні розмови про дотримання принципів верховенства права та судового вирішення таких спорів.
06.11.2025 12:31
Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)
06.11.2025 12:33
На ФБР напустять ДБР зеленопотворське.
06.11.2025 12:33
Чекаємо коли арахамія напише такого ж листа, як він написав про абрамовича із підтвердженням "порятунку Абрамовичем" 400 тис. українців листа до ФБР і все буде чікі-пікі, ібо "фламінга фламінді ока не виклює".
06.11.2025 12:34
Не надо открывать снова Америку. Она давно всем известна.
06.11.2025 12:36
Міндіч пішов. Зєлє приготуватись.

Зєлю геть. Вибори
06.11.2025 12:39
Украинские чинуши скупили всё побережье Флориды, что-то ФБР припозднилось.👶
06.11.2025 12:43
Лазаренко -2
06.11.2025 12:43
Як ці "шумери" вже задовбали. Поки всю кров з України не вип'ють - не відчепляться.
06.11.2025 12:46
Який талановитий штемп цей Міндіч...
І клоунаду на сцені розкрутив, і бабоси на припортовому заводі відмивав, і ракети виробляє.
Прямо, с.ка, і швєц, і жнєц, і на дудє ігрєц...
06.11.2025 12:47
ФБР, давіть цього виродка!
06.11.2025 12:59
Sugarman, то це Цукерман?
06.11.2025 13:01
 
 