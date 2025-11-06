Совладелец "95 квартала" Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе, - СМИ

Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе. Дело связано с бывшим совладельцем ОПЗ и украинскими правоохранительными органами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Украинской правды".

Издание отмечает, что несколько месяцев назад получило информацию от влиятельных источников в американском истеблишменте о том, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР. Оно может касаться отмывания средств.

"В расследовании, кроме самого Миндича, фигурируют также несколько человек и компаний. В частности, предметом исследования американских правоохранителей, как утверждают собеседники, стали оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и человек по прозвищу "Sugarman", - говорится в материале.

В апреле 2023 года НАБУ объявило в розыск подозреваемых в хищении средств на ОПЗ. Один из них, Александр Горбуненко, за несколько дней до вторжения РФ уехал в США, где получил временную защиту как беженец.

В апреле 2025 года, после обращения НАБУ, в США против Горбуненко возбудили уголовное дело. При попытке вылететь в Дубай его задержали в аэропорту. Представители НАБУ и САП пытались провести допрос, но во время одного из контактов с американскими правоохранителями прозвучали вопросы о Тимуре Миндиче. После этого ФБР внезапно освободило Горбуненко из-под стражи. Сейчас он находится на свободе под американской защитой, что может свидетельствовать о его сотрудничестве с правоохранительными органами США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компанией "Fire Point" владеет Скалига, который занимался организацией съемок фильмов, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

"Горбуненко мог отмывать деньги, как и другие участники схем ОПЗ. Поэтому он интересен американским спецслужбам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных участников легализации средств", — отмечает представитель украинской правоохранительной системы.

Что предшествовало?

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич уехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Владелец "Квартал-95" Миндич получил бриллиантовый бизнес в России. ВИДЕО