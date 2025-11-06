УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10741 відвідувач онлайн
Новини Бізнес Міндіча Міндічгейт
11 645 91

Співвласник "95 кварталу" Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі, - ЗМІ

Тимур Міндіч під прицілом ФБР у справі ОПЗ

Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тімур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі. Справа пов’язана з колишнім співвласником ОПЗ та українськими правоохоронними органами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Української правди".

Видання зазначає, що декілька місяців тому отримало інформацію від впливових джерел у американському істеблішменті про те, що Тімур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів.

"У розслідуванні, окрім самого Міндіча, фігурують також кілька людей і компаній. Зокрема, предметом дослідження американських правоохоронців, як переконують співрозмовники, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько Sugarman", - йдеться в матеріалі.

У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук підозрюваних у розкраданні коштів на ОПЗ. Один із них, Олександр Горбуненко, за кілька днів до вторгнення РФ виїхав до США, де отримав тимчасовий захист як біженець.

У квітні 2025 року, після звернення НАБУ, у США проти Горбуненка порушили кримінальну справу. Під час спроби вилетіти до Дубая його затримали в аеропорту. Представники НАБУ та САП намагалися провести допит, але під час одного з контактів з американськими правоохоронцями прозвучали запитання про Тімура Міндіча. Після цього ФБР раптово звільнило Горбуненка з-під варти. Наразі він перебуває на волі під американським захистом, що може свідчити про його співпрацю з правоохоронними органами США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанією "Fire Point" володіє Скалига, який займався організацією зйомок фільмів, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

"Горбуненко міг відмивати гроші, як і інші учасники схем ОПЗ. Тому він цікавий американським спецслужбам не лише у контексті Міндіча, а й щодо інших впливових учасників легалізації коштів", — зазначає представник української правоохоронної системи.

Що передувало?

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Власник "Квартал-95" Міндіч отримав діамантовий бізнес у Росії. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (5725) ОПЗ (464) ФБР (193) Міндіч Тімур (322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+60
Ну що зараз зелідор заборонить ФБР
показати весь коментар
06.11.2025 12:03 Відповісти
+32
Зе зі своїми друзяками підриває довіру від США та ЄС
показати весь коментар
06.11.2025 12:04 Відповісти
+32
Яке "чєстноє літцо" на фото. У відблиску золотого унітаза.
показати весь коментар
06.11.2025 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Закон доміно" в дії.....
показати весь коментар
06.11.2025 12:02 Відповісти
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнский ?

.
показати весь коментар
06.11.2025 12:53 Відповісти
Від фігуранта до учасника, в складі групи осіб, одна мить!!
показати весь коментар
06.11.2025 15:04 Відповісти
Так і до ішака Оманського недовго!!
показати весь коментар
06.11.2025 17:42 Відповісти
Таварісчь! Прікратітє аньтісімізьм!
(Не забувайте про український Закон про антисемітизм. Єдиний у світі Закон, котрий захищає тільки одну націю. Навіть єврейські юристи ржуть, пісяючи у штанятка від сміху )
показати весь коментар
06.11.2025 19:51 Відповісти
Ну що зараз зелідор заборонить ФБР
показати весь коментар
06.11.2025 12:03 Відповісти
будуть пакувати і шити справи про зраду,чи тільки битимуть поночах???
показати весь коментар
06.11.2025 12:08 Відповісти
наговарюють на друзів ЗЄлєнського.

це Порох купив ФБР.

.
показати весь коментар
06.11.2025 12:46 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 16:07 Відповісти
Ні, воно Умерова з РНБОУ, заставитьФБР санкціями валити??!!
показати весь коментар
06.11.2025 15:06 Відповісти
Зе зі своїми друзяками підриває довіру від США та ЄС
показати весь коментар
06.11.2025 12:04 Відповісти
довіру???ви серйозно??....
показати весь коментар
06.11.2025 12:10 Відповісти
у таких випадках інтелегентно пишуть "залишки довіри"

.
показати весь коментар
06.11.2025 12:48 Відповісти
я впевнений що вони знають все і трохи більше,а ще впевнений що без них в тому що відбувається не обходиться,вони в курсі,в долі та керують....
показати весь коментар
06.11.2025 12:51 Відповісти
да у нас "антикорупционных органов", как у дурня махорки - зачем ещё ФБР привлекать ?)))))))
показати весь коментар
06.11.2025 12:05 Відповісти
З Австрії його й ФБР не витягне
показати весь коментар
06.11.2025 12:06 Відповісти
А на*уа він потрібен? 🤔 Головне - бабло витягнуть. У федеральний суверенний б'юджет США. Все, як з Пашою Лазаренком. 😊
показати весь коментар
06.11.2025 12:22 Відповісти
Паша дурень попхався в США, а з Австрії точно не видадуть - зачарована країна, жоден корупціонер з неї не повертався

.
показати весь коментар
06.11.2025 12:51 Відповісти
Так його б і з США не видали, як не видали і Лазаренка, але ж бабло заберуть! 😁
показати весь коментар
06.11.2025 13:05 Відповісти
В принципі є і другий шлях - портнов не дасть збрехати...
показати весь коментар
06.11.2025 16:45 Відповісти
Оце зараз понесеться...
Підноси, америкоси, сороси, світова змова,....
показати весь коментар
06.11.2025 12:06 Відповісти
Сподіваюсь, що того крадія добре охороняють, бо впевнений, що наші покидьки спробують його прибрати.
показати весь коментар
06.11.2025 12:07 Відповісти
Навіщо це все писати без затримання!Щоб попередити ....(((
показати весь коментар
06.11.2025 12:07 Відповісти
Зразу видно, що ви не рибалка Якщо добряче скаламутити воду у водоймі, щука заклякне "стовпчиком" біля поверхні, тоді її можна взяти голими руками. От тіко я не впевнений, що Зе-риба це історія про хижаків
показати весь коментар
06.11.2025 12:40 Відповісти
Яке "чєстноє літцо" на фото. У відблиску золотого унітаза.
показати весь коментар
06.11.2025 12:08 Відповісти
Дивишся на п'ятаки стефанчуків, міндічів, носатих і думаєш: скільки гарних облич на вулицях, а тут...як на параді уродов
показати весь коментар
06.11.2025 14:51 Відповісти
кожного дня, статті про родичів та близьких Зе які крадуть у державі
показати весь коментар
06.11.2025 12:11 Відповісти
Воно не краде, в повертає то що вклало в виборі, а так само повертають гроші з хабарів, що раніше давали
показати весь коментар
06.11.2025 12:27 Відповісти
коломойський, міндіч.
які талановиті українці!
але, де ота етнічна обережність, хитрість?
показати весь коментар
06.11.2025 12:11 Відповісти
Вони різні. Саме в цих, обраних мудрим нарідом, найсильніша риса хуцпа.
показати весь коментар
06.11.2025 13:32 Відповісти
А ви особисто голосували за Кошулинського чи Фаріон чи Ніцой?
Може досить на народ все спихувати?
Може краще проаналізувати помилки і зробити висновки?
Чисто юльки в 2010-му.
Тим також тоді не такий нарід попався.
показати весь коментар
06.11.2025 16:53 Відповісти
це все міфи, які ций етнос розповсюджуює сторіччами! насправді там все значно гірше ніж в середньому у інших етносів
показати весь коментар
06.11.2025 13:33 Відповісти
Більш брехливої і цинічної влади ще не було навіть ригів переплюнули,ну під час війни красти ,брехати це дно ,я вже не кажу про порядність ,професіоналізм і патріотизм якого в них ніколи не було. Той хто висьміював Україну і просував "руский мир" на догоду російських кураторів,ті тепер влада.
показати весь коментар
06.11.2025 12:12 Відповісти
Досить прочитати Катехізіс і все стане на свої місця.

«Євреї!

Любіть один одного, підтримуйте один одного, будьте згуртованими, навіть якщо розрізнені по великим просторам або, перебуваючи близько один від іншого, один одного ненавидите.

Наша сила в єдності - в ній застава наших успіхів, наше спасіння і процвітання. Багато народів загинули в розсіянні, тому що у них не було чіткої програми дій і почуття ліктя. Ми ж, завдяки розсіяній по всьому світу, але єдиній сім'ї, пройшли через століття і народи, збереглися, примножилися і зміцніли. Єдність - мета, але вона ж і засіб до досягнення мети.

Не бійтеся протекціонізму - це наш головний інструмент, В нього відкриті двері євреям всіх національностей, всіх віросповідань, усіх партій. Істинний інтернаціоналіст тільки той, хто кровними узами пов'язаний з єврейством, всі інші - профанація і обман.

Ширше залучайте людей близьких за кров'ю, тільки вони забезпечать вам бажану біосферу. Формуйте свої кадри. Кадри - це святая святих. Кадри вирішують все. Кожна лабораторія, кожна кафедра, кожен, інститут, газета, журнал, видавництво повинні стати кузнею наших кадрів. Проникайте на керівні пости, в робоче і селянське середовище гоїв, дайте їм багато грошей, але ще більше горілки, щоб зачаті в п'яній угарі гої (в івриті та ідиші - позначення неєврея, іновірця - ред.) деградували і дійсно представляли собою робочу худобу: гроші, горілка, секс і ніякої духовності!
Всіма засобами придушуйте свідомість гоїв, кращого з них роздавіть, полоніть, гіршого, подібного тупому барану, підносьте над іншими.
Ми повинні передати нашим дітям більше, ніж взяли від батьків, а ті, зберігши і примноживши прийняте, передадуть далі, в свою чергу, в наступному поколінні і т.д. У наступності поколінь наша сила, наша стабільність, наше безсмертя, хоча в порівнянні з більшістю з гоїв ми фізично і слабкіше. Але це і природно. Займатися чорною працею, накачуючи м'язи, богообраним синам Ізраїля не пристало. Вустами Мойсея Єгова мовив: «У кожного сина Ізраїлева коліна буде 2800 рабів». Гої - наші раби. ... "
 Ну і так далі і в такому ж дусі!
Шалом православні!
показати весь коментар
06.11.2025 12:30 Відповісти
не тільки Катехізіс, але й Талмуд читати треба, особливо юдео-християнам, там цікаві моменти про Христа є.
показати весь коментар
06.11.2025 12:39 Відповісти
Fucking Palestine. Glory to Israel!
показати весь коментар
06.11.2025 12:52 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 12:58 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 13:10 Відповісти
Учитывая количество евреев и тимуров у власти все становится на свои места...
показати весь коментар
06.11.2025 13:47 Відповісти
і шо цікаво ,українські евреї вибрали свого еврея 🤡 в президенти ,шоб той їх грабував та вбивав...а от амеріканські евреї вже вибірають тих хто їх врятує і не евреїв зовсім ...
показати весь коментар
06.11.2025 16:12 Відповісти
Фірташа вони вже років 20 виманюють з Австрії - в нього відмазка - я політично переслідуваний - пішли нах
показати весь коментар
06.11.2025 12:13 Відповісти
Схоже на те, що ФБР теж виявилося кацапською консервою, оскільки почало розганяти вороже ІПСО стосовно найближчого оточення нашого сонцесяйного лідора з бездоганною репутацією кришталево чесної людини. Цікаво, чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить в маячню щодо злодійства та корупції нашої влади!!! Хоча всім очевидно, що подібні інсинуації та провокації не на часі, ці парашні лакузи та запроданці виконують замовлення кремля по дискримінації вищого військово-політичного керівництва. Саме час всім нам в незламно-потужному пориві згуртуватись навколо величної постаті нашого провідника та дати нищівну відсіч всьому цьому прокацапському непотребу!
показати весь коментар
06.11.2025 12:18 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 16:54 Відповісти
А ШО И ТАК МОЖНО)))ВАУ!!!)))
показати весь коментар
06.11.2025 12:19 Відповісти
І це чудово! Цей факт показує, що з намаподереним сховатися не вийдее! Бумеранг хоч літає дивно і манівцями, але повертається досить точно і боляче!
показати весь коментар
06.11.2025 12:20 Відповісти
Хто зна ... Може ці ефективні менеджери ще щось цінне, українське подарують Трампу.
Вони дуже кмітливі, коли їм треба прикривати свої дупи.
показати весь коментар
06.11.2025 13:35 Відповісти
Не повинен стати, а зобов'язаний стати
показати весь коментар
06.11.2025 12:21 Відповісти
Может стать а может и не стать вода...
показати весь коментар
06.11.2025 12:23 Відповісти
Цікавий заміс вимальовується...
показати весь коментар
06.11.2025 12:28 Відповісти
Влада Австрії, де облаштувався Міндіч, як показав кейс Фірташа, подібних персонажів до США не видає. І прикриттям для цього слугують цинічні розмови про дотримання принципів верховенства права та судового вирішення таких спорів.
показати весь коментар
06.11.2025 12:31 Відповісти
США Байдена і США Трампа трохи відрізняються.
Останній може і фаберже яйця Моцарта австріякам защімити чисто через поганий настрій.
показати весь коментар
06.11.2025 16:43 Відповісти
Угу. Он із хитрозробленим прорашистським Райффайзенбанком яйця фаберже у Тромба скукожились, як від якутського морозу взимку.
показати весь коментар
06.11.2025 17:05 Відповісти
А що за претензії до Райфайзена? Особливо у неперебірливих українців.
показати весь коментар
06.11.2025 17:35 Відповісти
Райфайзен якось перешкоджав волі великого Трампа?
Чи може посилали нах американську Феміду?

Коли американцям стало дуже треба, вони і Швейцарію поставили раком і виїбали разом з банківською таємницею і верховенством права.
показати весь коментар
06.11.2025 17:38 Відповісти
Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)
показати весь коментар
06.11.2025 12:33 Відповісти
На ФБР напустять ДБР зеленопотворське.
показати весь коментар
06.11.2025 12:33 Відповісти
Чекаємо коли арахамія напише такого ж листа, як він написав про абрамовича із підтвердженням "порятунку Абрамовичем" 400 тис. українців листа до ФБР і все буде чікі-пікі, ібо "фламінга фламінді ока не виклює".
показати весь коментар
06.11.2025 12:34 Відповісти
Не надо открывать снова Америку. Она давно всем известна.
показати весь коментар
06.11.2025 12:36 Відповісти
Міндіч пішов. Зєлє приготуватись.

Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
06.11.2025 12:39 Відповісти
Баригу геть вибори! Зелю геть вибори! Заслужений геть вибори!А вана,лиш вана,сидітиме сама,буде пити і звиздіти від недешевого вина.
показати весь коментар
06.11.2025 18:57 Відповісти
Украинские чинуши скупили всё побережье Флориды, что-то ФБР припозднилось.👶
показати весь коментар
06.11.2025 12:43 Відповісти
Лазаренко -2
показати весь коментар
06.11.2025 12:43 Відповісти
Як ці "шумери" вже задовбали. Поки всю кров з України не вип'ють - не відчепляться.
показати весь коментар
06.11.2025 12:46 Відповісти
Який талановитий штемп цей Міндіч...
І клоунаду на сцені розкрутив, і бабоси на припортовому заводі відмивав, і ракети виробляє.
Прямо, с.ка, і швєц, і жнєц, і на дудє ігрєц...
показати весь коментар
06.11.2025 12:47 Відповісти
ФБР, давіть цього виродка!
показати весь коментар
06.11.2025 12:59 Відповісти
Sugarman, то це Цукерман?
показати весь коментар
06.11.2025 13:01 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 13:12 Відповісти
Венс гадіт (с)
показати весь коментар
06.11.2025 13:22 Відповісти
Хай Вовочка помучиться!
показати весь коментар
06.11.2025 13:25 Відповісти
G-20,G-7, G-2 !
показати весь коментар
06.11.2025 13:26 Відповісти
n+1) e2 e2
показати весь коментар
06.11.2025 14:12 Відповісти
марно час та гроші витратять
воно вже в московіі або у Відні
показати весь коментар
06.11.2025 13:29 Відповісти
О, кента зели первого за жабра взяли(беня не в счет) ждем основных пассажиров за решеткой
показати весь коментар
06.11.2025 13:44 Відповісти
Нє дождьотєсь!
показати весь коментар
06.11.2025 16:24 Відповісти
Зеленський ''чесно'' виконує передвиборчі обіцянки - в друзів Зеленського ''закінчилась епоха бідності'' - тепер вони можуть собі дозволити елітне життя у Відні на золотих унітазах інкрустованих москальськими діамантами.
''хоть па-ржом'' - ''хуже нє будєт''...
показати весь коментар
06.11.2025 13:55 Відповісти
Смарагдова клептократія
показати весь коментар
06.11.2025 14:13 Відповісти
тимурчік Гопніков вже мав би давити нари з повною конфіскацією......гарант мав би подбати
показати весь коментар
06.11.2025 15:08 Відповісти
Піпец ФБР - зараз у них розпочнуться обшуки, арешти родичів, не дай боже в розмові згадати місто, назва якого починається із «Сан»….
показати весь коментар
06.11.2025 15:27 Відповісти
Наразі друг Зеленського і особистий гаманець Міндіч ,
знаходиться за три девʼять земель від Украіни 🤨
показати весь коментар
06.11.2025 15:43 Відповісти
А слабо Малюку слідчих ФБР арештувати і мордувати?
показати весь коментар
06.11.2025 16:39 Відповісти
Може ФБР "сплете лапті" цьому ЗЕленому упирю,бо надії на те що у нас буде відносно Міндича,Чернишова,Татарова і других ЗЗЕлених гнид рівняється 0 .
показати весь коментар
06.11.2025 16:40 Відповісти
США знают про всё ворьё со времён Кучмы, знают кто кого убивал и за что, окружение зелёной жопы получило небольшую затрещину, это как вбросы про офшоры, просто напоминают, чтобы не забывал " кто в доме хозяин" как говорится.
показати весь коментар
06.11.2025 16:48 Відповісти
Значить Генпрокурор України спробує розформувати ФБР типу як ушкварили з НАБУ, а американці вийдуть на Майдан Таймс Сквер з картонками протесту.
показати весь коментар
06.11.2025 17:33 Відповісти
Про какой то п......Ц? Продукція з ОПЗ йшла в США, значить шахер-махер гопоти підпадає під юрисдикцію ФБР. А де ФлаМіндіч - там і губенята Буратіно присмоктались
показати весь коментар
06.11.2025 18:03 Відповісти
Щось ФБР тягне з відкриттям справи на Єрмака... Там же ж в корупції Єрмака фігурують долари!
показати весь коментар
06.11.2025 18:30 Відповісти
Солодкий Міндіч Зеленського, як же Зеленський без нього у бункері тільки з Єрмаком?
показати весь коментар
06.11.2025 18:55 Відповісти
... не можу повірити, щоб людина з такими довірливими очима, та такою рослинністю на обличчі ,мовчу вже про близькість до аматорів кварталу ,могла б причетною бути до якихось незаконних оборудок.
Це наклеп .Наша Феміда має зважити на ці обставини.
...треба брати на поруки .
показати весь коментар
06.11.2025 19:17 Відповісти
міндіча негайно потрібно ..посадити.. поряд з каломойським у нашому ..сізо.. бо якщо австрія екстрадує дружбана зєльця в сша там йому відгрузять років 25 тюрми за відмивання грошей організованою ним злочинною групою в особо великих розмірах і ослиця стефанішина яка теж повинна сидіти за корупцію буде носити раз в місяць передачі тімуру
показати весь коментар
07.11.2025 06:39 Відповісти
 
 