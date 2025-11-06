Співвласник "95 кварталу" Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі, - ЗМІ
Бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тімур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі. Справа пов’язана з колишнім співвласником ОПЗ та українськими правоохоронними органами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Української правди".
Видання зазначає, що декілька місяців тому отримало інформацію від впливових джерел у американському істеблішменті про те, що Тімур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Воно може стосуватися відмивання коштів.
"У розслідуванні, окрім самого Міндіча, фігурують також кілька людей і компаній. Зокрема, предметом дослідження американських правоохоронців, як переконують співрозмовники, стали офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько Sugarman", - йдеться в матеріалі.
У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук підозрюваних у розкраданні коштів на ОПЗ. Один із них, Олександр Горбуненко, за кілька днів до вторгнення РФ виїхав до США, де отримав тимчасовий захист як біженець.
У квітні 2025 року, після звернення НАБУ, у США проти Горбуненка порушили кримінальну справу. Під час спроби вилетіти до Дубая його затримали в аеропорту. Представники НАБУ та САП намагалися провести допит, але під час одного з контактів з американськими правоохоронцями прозвучали запитання про Тімура Міндіча. Після цього ФБР раптово звільнило Горбуненка з-під варти. Наразі він перебуває на волі під американським захистом, що може свідчити про його співпрацю з правоохоронними органами США.
"Горбуненко міг відмивати гроші, як і інші учасники схем ОПЗ. Тому він цікавий американським спецслужбам не лише у контексті Міндіча, а й щодо інших впливових учасників легалізації коштів", — зазначає представник української правоохоронної системи.
Що передувало?
Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України.
За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.
В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
