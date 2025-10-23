Власник "Квартал-95" Міндіч отримав діамантовий бізнес у Росії. ВIДЕО

Бізнесмен та співвласник "Квартал-95" Тимур Міндіч вів діамантовий бізнес, який працював і в Україні, в Росії.

Квартиру бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча станом на осінь 2024 року двічі на тиждень перевіряли на наявність пристроїв для прослуховування, проте жодного разу не змогли їх знайти. Виявити її вдалося лише після зміни держустанови, що проводила перевірку.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму розслідуванні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше сьоме розслідування… не про плівки Міндіча))) Але не менш цікаво – про його діамантовий бізнес. Але весь цинізм у тому, що ми знайшли дзеркальний діамантовий бізнес Міндіча… на росії. І пов’язує все ряд іноземних його компаній, в тому числі, яка вже фігурувала у нашому розслідуванні енергетичних оборудок", - зазначив парламентар.

Железняк зауважив, що це - реальний бізнес друга президента, який міг роками приносити прибуток по обидві сторони фронту.

"СБУ, тут не треба "Узбекистан" на "Дагестан" підробляти- дуже простий кейс. Документи всі про звʼязок є. Ви ж правда їм займетесь? Дуже сподіваюся на реакцію правоохоронців", - підсумував нардеп.

Що передувало?

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

