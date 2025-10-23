УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9913 відвідувачів онлайн
Новини Бізнес Міндіча
4 624 51

Власник "Квартал-95" Міндіч отримав діамантовий бізнес у Росії. ВIДЕО

Бізнесмен та співвласник "Квартал-95" Тимур Міндіч вів діамантовий бізнес, який працював і в Україні, в Росії.

Квартиру бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча станом на осінь 2024 року двічі на тиждень перевіряли на наявність пристроїв для прослуховування, проте жодного разу не змогли їх знайти. Виявити її вдалося лише після зміни держустанови, що проводила перевірку.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму розслідуванні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше сьоме розслідування… не про плівки Міндіча))) Але не менш цікаво – про його діамантовий бізнес. Але весь цинізм у тому, що ми знайшли дзеркальний діамантовий бізнес Міндіча… на росії. І пов’язує все ряд іноземних його компаній, в тому числі, яка вже фігурувала у нашому розслідуванні енергетичних оборудок", - зазначив парламентар.

Железняк зауважив, що це - реальний бізнес друга президента, який міг роками приносити прибуток по обидві сторони фронту.

"СБУ, тут не треба "Узбекистан" на "Дагестан" підробляти- дуже простий кейс. Документи всі про звʼязок є. Ви ж правда їм займетесь? Дуже сподіваюся на реакцію правоохоронців", - підсумував нардеп.

Читайте: Прослуховування в квартирі Міндіча знайшли лише після зміни держустанови, що робила перевірку, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Читайте: Золоті унітази у квартирі власника "95 кварталу" олігарха Міндіча – Янукович-стайл, - Железняк. ФОТО

Железняк розповів про діамантовий бізнес Міндіча

Автор: 

Железняк Ярослав (607) Міндіч Тимур (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Який неблагодарний нарід дістався слугам...
показати весь коментар
23.10.2025 10:19 Відповісти
+18
Портнов, а не Портніков.
показати весь коментар
23.10.2025 10:21 Відповісти
+11
показати весь коментар
23.10.2025 10:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який неблагодарний нарід дістався слугам...
показати весь коментар
23.10.2025 10:19 Відповісти
Чого "невдячний"? 7 років дурять - і 62 відсотки оздоблення дій Незламнного
показати весь коментар
23.10.2025 10:30 Відповісти
Якщо ви думаєте, що Міндіч один має прибутки, то дуже помиляєтесь. Без "допомоги" своїх високопоставлених друзів тут не обішлось. Вони зубами, руками, жопою будуть триматися за владу. Які ж ми, українці, довірливі, і часом дурнуваті. Не всі, але бульшість.
показати весь коментар
23.10.2025 11:06 Відповісти
Чого неблагодарний? Навпаки, такий нарід 73% ще потрібно пошукати. Заніс на своїх рученьках хуцпу у всі високі державні кабінети, обороняє цю хуцпу від опозиції, дає їм їх обкрадати і задоволений брехнею з марафону, що вони могутні, мужні, мудрі.., перемагають ворога на всіх фронтах..., а шайка слугориг, сміючись з цього наріду, здирає з обіднілого і обдуреного наріду все, що ще залишилося.
показати весь коментар
23.10.2025 10:36 Відповісти
Зейло з , підручним малюком , по-беспределу кинули за грати детиктива НАБУ за , сфабрикований "намір ",торгівлі з РФ , а ойго , найближчий менеджер , реально торгує з агресором -террористом і сплачує податки на мільйони до казни РФ ‼️Недалекі 60%🦠довіряють ЗеІуді , кушають кроваві шашличкі , радіють вавіной тисячі23$, вірять, що десь літають "фламіндічи🦩🦩🦩🦩", 3 000 неіснуючих ракет , дронів………
показати весь коментар
23.10.2025 11:05 Відповісти
Портніков теж негуйово себе чухав - але відлетів у кращі світи - потрібно і цьому чорну мітку
показати весь коментар
23.10.2025 10:20 Відповісти
Портнов, а не Портніков.
показати весь коментар
23.10.2025 10:21 Відповісти
Портнов - забудьки - пропадьки
показати весь коментар
23.10.2025 10:23 Відповісти
Маєш на увазі портнова?
Це - як Австрія і Австралія)))))
показати весь коментар
23.10.2025 10:25 Відповісти
Як Трамп замирив Вірменію і Албанію - однією лівою
показати весь коментар
23.10.2025 10:27 Відповісти
Албанію і "Абербайджан" Трамп замирив. Ну ти грамотєй... Два рази невпопад це вже не випадковість!
показати весь коментар
23.10.2025 10:39 Відповісти
Ще раз - Абербайджан!?
показати весь коментар
23.10.2025 10:44 Відповісти
Ага, це так Трамп обізвав Азербайджан.
показати весь коментар
23.10.2025 11:18 Відповісти
Кого він тільки не обзивав - йому личить
показати весь коментар
23.10.2025 11:21 Відповісти
Інфи багато - не переварюю
показати весь коментар
23.10.2025 10:45 Відповісти
не беріть дурнорго в голову
показати весь коментар
23.10.2025 10:58 Відповісти
Це, як Чехія і Чехословаччина.
показати весь коментар
23.10.2025 11:17 Відповісти
Якщо Ви про Портнова, то він живий і дуже добре себе почуває.

Інсценування "вбивства" відбулося без проблем. 99% дурнів повірили...
показати весь коментар
23.10.2025 10:27 Відповісти
Ну ви ж не з таких - радий шо ше є адекватні люди
показати весь коментар
23.10.2025 10:31 Відповісти
Ото на асфальті лежала воскова фігура Портнова по-вашому? Бо жива людина так довго не полежить, навіть під страхом смерті.
показати весь коментар
23.10.2025 10:42 Відповісти
Я не знаю хто чи що там лежало, але Портнов зараз при доброму здоров'ї просто розважається. Навіть пластичну операцію не робив.

Але Ви можете вірити в те, що він був настільки наївний, що дав себе вбити...
показати весь коментар
23.10.2025 10:46 Відповісти
Парубій по-вашому був наївний, що дав себе вбити? Чи він також десь розважається? Ви своїми очима Портнова після 21.05 .25 бачили? Чи дивилися згенероване ШІ відео з ним?
показати весь коментар
23.10.2025 11:22 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 10:26 Відповісти
Ага! Щяс! Не для того детектива НАБУ пресують, щоб Міндічем зайнятись, а для того, щоб міндічі були недоторканними.
показати весь коментар
23.10.2025 10:27 Відповісти
Що на це скажуть адепти ліпєцкай фабрікі?
показати весь коментар
23.10.2025 10:28 Відповісти
А що вже перед перевиборами Боневтіка Позорно-Брехливого, Чотирижди ухилянта та 5-ти кратного проектнта ракет "Паляниця, "Рута", "Фламінго", будівника мегавата кіловат енергетичних споруд, фінансіста зарплати вчителів по 4 тисячі доларів США та добродеятєля, де кожного місяця на рахунки новонароджених дітей українців із розробки надр кладе тисячі і тисячі баксів ... знову для 73% ідіотів запрацювала "ліпецькая хвабріка"% Чудеса. Казка. Але вони захавають, повірили ж у казкового Голобородька у 2019 році?
показати весь коментар
23.10.2025 10:43 Відповісти
А міліард дерев ?

...
показати весь коментар
23.10.2025 10:50 Відповісти
В зеленій владі нормальних людей немає - суцільні покидьки
показати весь коментар
23.10.2025 10:31 Відповісти
"Міндіч має діамантовий бізнес в росії", то хтось думає, що він як "головний конструктор" ракет "Фламінго" щось доброго зробив для України? Обікрав оборонтпром на 5 мільярдів евро (це те що тільки відомо)..., а ворог Порошенко, який допомагає армії, не забувайте лохи 73%!!!
показати весь коментар
23.10.2025 10:31 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 10:35 Відповісти
Штілерман?
*****....
показати весь коментар
23.10.2025 10:54 Відповісти
Не дивуюсь, що наша влада дволика, з однієї сторони піаряться, як вони турбуються про народ України, а з іншої сторони - грабують народ та ще працюють на росію, продовжуючи війну. Я Укренерго заявило , та в нас є запасні трансформатори, після чого можна було зробити висновок, що їм вигідно, щоб росія била по трансформаторним підстанціям, щоб при заміні їх бабло гребсти, точно із владою, чим бульше руйнації, тим більше тече грошей з Європи їм в кишені. Як один мент заявив в 2022 році , о хай би війна би була довше, бо дали по 30 тис.грн зарплати, то нормально, машину купив та і ремонт в хаті зробив. Така логіка в цих риго-зелених.
показати весь коментар
23.10.2025 10:42 Відповісти
Міндіч має діамантовий бізнес на росії, встирив 5 мільярдів евро з оборонних підприємств, Боневтік разом із шефірами мають кіношний бізнес на росії і всі мають російські паспорти, а первентивні санкції наклали на Порошенка, який навпаки фінансує армію. І це все завдячуючи мудрому-премудрому наріду 73%.
показати весь коментар
23.10.2025 10:46 Відповісти
чомусь все зелене у владі це лайно. напевно гідрант має гарний апетит і випорожнюється безперервно.
показати весь коментар
23.10.2025 10:48 Відповісти
Увесь цей кагал, що мав до війни бізнес в кацапстані, боючися свого розкуркулення пуйлом, вирішили заховатися в Україні. І через них тепер ллється українська кров.
показати весь коментар
23.10.2025 10:49 Відповісти
просто кайф : Міндіч, Шефір, Штілерман, Кал-амойський, Бужанський, Зеленський, Дєрмак, Дубінський, Канєвський, Куніцький....просто філія єврейської мафії
показати весь коментар
23.10.2025 10:56 Відповісти
А ще шурма, Найем , тимошенко , Магаметов-Кириленко , Трухін , ………
показати весь коментар
23.10.2025 11:12 Відповісти
По телемарафету ніразу не звучало прізвище Міндіч. Може нема ніякого Міндіча?
показати весь коментар
23.10.2025 11:02 Відповісти
Як би було більше патріотів, його за одні слова вже повинні запитати.
показати весь коментар
23.10.2025 11:11 Відповісти
опять чурка? я вижу у нас пошла тенденция ставить на ключевые должности кого угодно кроме украинцев. Особенно кайфую читать заявы от киевской военной администрации на фоне архангел Михаил покровитель Киева и Тимур вещает новости мммм класс
показати весь коментар
23.10.2025 11:02 Відповісти
Виходить, унітази Міндіча не просто золоті, а ще й інкрустовані діамантами.
показати весь коментар
23.10.2025 11:06 Відповісти
Зелені гниди! Що тут добавиш?
показати весь коментар
23.10.2025 11:07 Відповісти
Так він ще є і спонсором ворогів, ого це ворог України, ЗСУ і всі інших сил оборони!!!!
показати весь коментар
23.10.2025 11:08 Відповісти
Українці своїм мовчанням,бездіяльністю заслуговують на тих хто їми керує,і весь той цирк,бардак що відбувається в Україні велика заслуга самих Українців.
показати весь коментар
23.10.2025 11:13 Відповісти
маладєц
показати весь коментар
23.10.2025 11:16 Відповісти
Владу захопило ОЗУ, але укролохи і не проти
показати весь коментар
23.10.2025 11:26 Відповісти
Ось така в нас влада проросійські виродки правлять країною під час війни.
показати весь коментар
23.10.2025 11:29 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
23.10.2025 11:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Xx3tNahq54A Сашко все таки був правий.
показати весь коментар
23.10.2025 11:46 Відповісти
 
 