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Новини Міндіч виїхав з України Прослуховування в квартирі Міндіча
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Золоті унітази у квартирі власника "95 кварталу" олігарха Міндіча – Янукович-стайл, - Железняк. ФОТО

У квартирі бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча встановлені золоті унітази.

Відповідне фото опублікував народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо квартири Міндіча…. Я довго намагався знайти людей, у яких є фотографії звідти….і відверто, спочатку не повірив що це правда. Але одразу декілька "гостей" мені її автентичність підтвердили. Тож….ЯК?!!!! Як люди маючи гроші можуть ось собі реально встановити золотий унітаз?!!! Я думав вони всі вже виїхали з країни разом з Пшонкою", - прокоментував нардеп світлину.

квартира міндіча

Окрім цього, Железняк розповів про роль "цієї квартири в структурі влади". 

"Ця квартира вона належала і належить Міндічу. І якщо в каденцію президента Зеленського, там святували день народження, то до цього, особливо під час виборчої кампанії ця квартира іноді використосувалась для закритих і вузьких політичних питань", - сказав нардеп.

За словами депутата, в цьому помешканні Міндіча затверджували фінальний список "слуг" перед виборами до Верховної Ради.

"Тож, ця квартира достатньо легендарна. А більш відомою вона стала завдяки різним заходам, які там відбувалися, зокрема, іноді там проводив (Міндіч, - ред.) шабат, але на камери журналістів-розслідувачів квартира потрапила через святкування дня народження президента, де я так розумію, йому зробили сюрприз. І цей сюжет колись випустив Михайло Ткач (журналіст "УП", - ред.) про те, як святкують під час карантину", - розповів Железняк.

За словами депутата, в цьому будинку, окрім квартири Міндіча, була квартира Ігоря Коломойського, є квартира Ігоря Палиці, а також Геннадія Боголюбова.

"Будинок невеликий - два під'їзди. В одному жив президент і його родина, а в іншому - квартири ось цих людей з групи "Приват". Об'єднує цей будинок паркінг і відповідно всім було достатньо довго і зручно ходити один до одного в гості", - розповів парламентар.

За словами депутата, майже всі розмови впродовж виборчої кампанії Зеленського - президентської і парламентської, проводилися саме в квартирі Міндіча.

"Тому, що там було достатньо безпечно. Міндіч запезбечив, щоб не було жодних прослуховувань... І відповідно всі, хто займалися виборчими кампаніями, особливо цьому випадку наближеного оточення до "Слуги народу", вони найбільш важливі перемовини проводили там. Там був відомий "реформатор" Андрій Богдан, там був дуже часто Сергій Шефір, там був тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський та всі інші, в тому числі, і Міндіч. Там була така таємна штаб-квартира. Говорять, що ця історія про стадіон і дебати (Володимира Зеленського з Петром Порошенком, - ред.) була придумана в цій квартирі", - розповів Железняк.

Депутат вважає, що детективи НАБУ здійснювали прослуховування квартири співвласника "Квартал-95"  Міндіча саме з квартири Боголюбова.

"Я вірю, що якраз цю квартиру і використали. Чому? Тому, що вона просто зверху", - сказав парламентар.

Більше дивіться тут:

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Нагадаємо, 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбувалися слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Посадовець НАБУ Магамедрасулов, якого затримала СБУ, займався документуванням Міндіча, - ЗМІ

Автор: 

Железняк Ярослав (589) Міндіч Тимур (16)


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Топ коментарі
+26
Зеленський, давай ....., до побачення!
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30.07.2025 21:12 Відповісти
+21
Так от де наша балістика, крилаті ракети та заробітна плата військових.
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30.07.2025 21:16 Відповісти
+16
Все це друзі президента ,чи проросійського клоуна.
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30.07.2025 21:10 Відповісти
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Зеленський, давай ....., до побачення!
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30.07.2025 21:12 Відповісти
ніяких допобачень. тільки прощавай назавжди на нари.
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30.07.2025 22:10 Відповісти
Все це друзі президента ,чи проросійського клоуна.
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30.07.2025 21:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1-rJsGWoJf8 https://www.youtube.com/watch?v=1-ПРЕЗИДЕНТ ЗАХИЩАЄ СВОГО КУМА! Це вже ФСБшні ігри якісь

Юрій Ніколов - журналіст ДТ
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30.07.2025 21:23 Відповісти
Як без золотих унітазів - не поймуть - шей золотий батон мусить бути
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30.07.2025 21:10 Відповісти
Та вже людині й посрать спокійно не дадуть
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30.07.2025 21:11 Відповісти
Это все Порошенко подкинул, Яжнелох не виноват
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30.07.2025 21:11 Відповісти
Вовці треба швиденько відкликати з послиці у Швейцарії Венедітктову - вона забацає плівку з участю Пороха
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30.07.2025 21:14 Відповісти
Прошвирнувся по опечатаній квартирі
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30.07.2025 21:21 Відповісти
А статтю почитати слабо?
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30.07.2025 21:22 Відповісти
то, шо тепер, всі паркани прочитувати?

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30.07.2025 21:33 Відповісти
Можеш просто йти наху, нічого не читаючи і не задаючи дурних питань.
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30.07.2025 21:37 Відповісти
от, бидло трамвайне.
де ви тільки беретесь?
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30.07.2025 21:43 Відповісти
А тобі не спадало на думку, чого це саме тебе весь день по всіх темах посилають *****? 😁
Чого саме тебе під всіма новинами про ЗЄ та його оточення гоняють сцяними ганчіркамм?
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30.07.2025 21:47 Відповісти
ой, тільки не треба вже себе так перехвалювати.
хоча...
давай, вихваляйся!
скільки матюків написав?
достатньо самоствердився?
але, ось яке питання: чого тебе не банять за твоє бидлядство?
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30.07.2025 21:54 Відповісти
Я не себе перехвалюю, а натякаю, що ти рідкісний уйобок, якого всі бачать.
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30.07.2025 21:57 Відповісти
та, не перебільшуй, ти, постійно!
ніхто твоє дзеркало не бачить!
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30.07.2025 21:59 Відповісти
Мені витратити 5 хвилин і позбирати твоє лайно під іншими новинами?
Ти точно цього хочеш?

Бо після цього тобі прийдеться знов міняти акаунт.

Якщо ні, то заспокойся, і виконуй - тихо йди *****. Тоді завтра зможеши срати тут під тим же акаунтом.
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30.07.2025 22:02 Відповісти
ой ой!
нє бєйтє мєня дядєнька!
я большє нє буду!

тільки, я не зрозумів.
чим чим, ти мені погрожуєш?
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30.07.2025 22:07 Відповісти
Доречі, там вас, двох ЗЕлених *********, адмін вже помітив.

Так що мені і 5 хвилин не треба буде. 😁
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30.07.2025 22:06 Відповісти
Подоляцкий зебіл не,, чітатель'' а,, пісатель''.
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30.07.2025 21:58 Відповісти
Каса, для шобли зеленського, уже біля виходу, обраховує, вартість його діянь!
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30.07.2025 21:15 Відповісти
Каждый олигарх ОБЯЗАН установить дома золотой унитаз. Иначе смысл становиться олигархом...
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30.07.2025 21:15 Відповісти
Можна ще умивальник, ванну.🤣
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30.07.2025 21:18 Відповісти
Это только на Западе, миллиардеры ходят, в старых, потертых джинсах
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30.07.2025 21:25 Відповісти
Эти потертные джинсы Джобса стоят дохера.
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30.07.2025 21:55 Відповісти
Шура, пилите унитазы, они золотые.🤣
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30.07.2025 21:15 Відповісти
І що випливає із цього срачу? Янукович пів країни вкрав, а що вкрали вони, коли йшли на вибори?
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30.07.2025 21:16 Відповісти
Они украли у вас (73% идиотов) мозги.
Но поскольку мозгов у вас не было от рождения, они ничего у вас и не украли.
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30.07.2025 21:22 Відповісти
Так от де наша балістика, крилаті ракети та заробітна плата військових.
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30.07.2025 21:16 Відповісти
так 95ті і писяють з призолотом, а кожний пись свій унітаз..
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30.07.2025 21:17 Відповісти
Лайно, обліпили під золото???
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30.07.2025 21:17 Відповісти
кінчені зельоні ********
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30.07.2025 21:18 Відповісти
Ради этого корупционера Зеленский тормозит НАБУ.

Вы еще верите что Зеленский не при чем к корупции?
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30.07.2025 21:21 Відповісти
Зеленський очолює корупцію!
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30.07.2025 21:24 Відповісти
ЗАПИСИ - ЗАПИСИ мародерату з бази цього дружбана - повний копромзЄдець для нетряпки
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30.07.2025 21:27 Відповісти
Вибачаюсь,зеля тормозить не НАБУ,це порхатечмо тормозить знищує Україну.
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30.07.2025 22:23 Відповісти
Міндичі-********. Ось хто керує та розкрадає Україну.
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30.07.2025 21:21 Відповісти
Крыша Миндича хочет свалить НАБУ и САП
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30.07.2025 21:22 Відповісти
А експертизу робити шо то золото? Може то просто позолота, ну фарба так є. У мене дома на ванні голуба емаль, а не біла. Я не захищаю всяких міндєчів, але то може просто бутафорія під золото.
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30.07.2025 21:22 Відповісти
про золото пишуть люди котрі не уявляють скільки б важила ця сральня з дупомийкою... вже не розуміло чи то "найкраща" освіта совка,
чи то дистанційна ******* освіта...
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30.07.2025 21:38 Відповісти
Ну, важить, і що? На тому унітазі сидять, а не піднімають його. Чи ви щось інше з унітазами робите?
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30.07.2025 21:54 Відповісти
Гопота, бикота, і сцикота. Якщо когось з цього шобла візьмуть справедливо і надійно, то він все викладе спасаючи свою безпринципну і ницу сутність. І щось мені здається, що ця піраміда гоп-кварталістів уже дуже і дуже хитається. І наступні їхні кроки тільки пришвидшать розправу. Тільки б Україна вистояла!
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30.07.2025 21:23 Відповісти
тепа мівіна в такому унітазі пливе авіаносець
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30.07.2025 21:24 Відповісти
ну що ж-казка про зеленського на велосипеді в президенти закінчилась золотими унітазами в реалі-може там ще й картина є як у пшонки в ролі цезаря тільки в цьому випадку в ролі наполеона-якщо є то покажіть громадкості--ми заціним
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30.07.2025 21:24 Відповісти
Антимайдан переміг в усіх сенсах.Насолоджуймося,браття українці,своїм вибором у19р!!!P.S.Я тільки не можу зрозуміти як ми у 14р Пороха президентом обрали і ВРУ порівнюючи з нинішнім скликанням -практично ідеальну?Що то сталося,у 14р?Збій програми ідіотизму?
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30.07.2025 21:28 Відповісти
Ось де розсадник зарази,"малина",там збиралось кодло ЗЕлених гнид.Непосильною працею зароблене.Це гніздо корупціонерів.
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30.07.2025 21:28 Відповісти
бридотство. Бидло, що вважає себе еліткою
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30.07.2025 21:29 Відповісти
«Быть истинным аристократом духа - удел не многих. Две третьих наших именитых граждан плохо образованные плуты в дорогом белье и с грязной шеей. Нувориш, разбогатевший на торговле пивом, может возомнить себя графом, приобрести титул, может наводнить свой дом дорогими безделушками и даже шедеврами искусства. Но они не будут питать его нуворишскую душу. Они будут служить лишь дешевым обозначением его притязаний и только» Аббат Фариа
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30.07.2025 21:29 Відповісти
Це хворі люди, вони ******* тільки показуху, це совкова хвороба коли нічого доброго не було, де джинси коштували от двох зарплат, і коли треба було заплатити за дитячу коляску в чотири рази більше її вартості!!! Я вже не кажу про дрібні домашні речі!!! Це був жах!!!
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30.07.2025 21:31 Відповісти
русскіє називають ассенізатора "золотарьом"

всі, в кого мозок працює по-русскі, пов'язують екскременти з золотом - так їм велить їхній народний фолкльор

не здивуюсь, якщо в залі тієї квартири стоять золота матрьошка і золотий самовар
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30.07.2025 21:36 Відповісти
Квартальна бидлота...прикро що бидлота в крісли президента сидить.
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30.07.2025 21:37 Відповісти
зелена падаль: краще самі "задвухсотесь" Нема вам тварі- ні жалю, ні прощення, одна тільки- НЕНАВИСТЬ
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30.07.2025 21:41 Відповісти
"Ну і шо тут плохого? В унітазах? Я за ними ухаживал." (с)
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30.07.2025 21:42 Відповісти
Вот же гад!!! Мало того що унітаз золотий, так ще, внутрішня частина з платини чи білого золота (бо біла), а це ще дороще!!!
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30.07.2025 21:45 Відповісти
Прогрев самой тупой части общества . Ничего нового.
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30.07.2025 21:48 Відповісти
а самая умная чем прогревается? сериалом слуга народа?))))) вася иди спать, твоя смена закончилась
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30.07.2025 22:12 Відповісти
Мохнорили набивали кишені, чи не до ФСБ вся ця інфа зливались? Нікого ж не закрили.
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30.07.2025 21:53 Відповісти
Українці -дуже добрий та довірливий і терплячий нарід.35 років пуцелейби грабують і як сарана все знищують а ми все ждемо чогось від когось.73% обрали пуцелейбу і мають всі страхи що описані в біблії.Тепер ще інопланетян дочекаємось.
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30.07.2025 21:53 Відповісти
а можна дізнатися якими ТБ-каналами та газетами володіє "олігарх"?
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30.07.2025 21:53 Відповісти
мара фоном.
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30.07.2025 21:55 Відповісти
Збираєтесь підтертись тими газетами?
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30.07.2025 21:56 Відповісти
уїбани.падаль совкова.
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30.07.2025 21:54 Відповісти
просто охріненно.
У них смаку шо в звичайного слимака.
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30.07.2025 22:05 Відповісти
ну когда такая быдлота безвкусная покинет Украину? даже наркоторговцы скупают искуство, а наше быдло покупает золотые унитазы)))
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30.07.2025 22:08 Відповісти
Ну що, СІМДЕСЯТИТРОХПРОЦЕНТНИКИ ,наржались разом з 95-тим кварталом?
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30.07.2025 22:14 Відповісти
 
 