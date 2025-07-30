Золоті унітази у квартирі власника "95 кварталу" олігарха Міндіча – Янукович-стайл, - Железняк. ФОТО

У квартирі бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча встановлені золоті унітази.

Відповідне фото опублікував народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо квартири Міндіча…. Я довго намагався знайти людей, у яких є фотографії звідти….і відверто, спочатку не повірив що це правда. Але одразу декілька "гостей" мені її автентичність підтвердили. Тож….ЯК?!!!! Як люди маючи гроші можуть ось собі реально встановити золотий унітаз?!!! Я думав вони всі вже виїхали з країни разом з Пшонкою", - прокоментував нардеп світлину.

Окрім цього, Железняк розповів про роль "цієї квартири в структурі влади".

"Ця квартира вона належала і належить Міндічу. І якщо в каденцію президента Зеленського, там святували день народження, то до цього, особливо під час виборчої кампанії ця квартира іноді використосувалась для закритих і вузьких політичних питань", - сказав нардеп.

За словами депутата, в цьому помешканні Міндіча затверджували фінальний список "слуг" перед виборами до Верховної Ради.

"Тож, ця квартира достатньо легендарна. А більш відомою вона стала завдяки різним заходам, які там відбувалися, зокрема, іноді там проводив (Міндіч, - ред.) шабат, але на камери журналістів-розслідувачів квартира потрапила через святкування дня народження президента, де я так розумію, йому зробили сюрприз. І цей сюжет колись випустив Михайло Ткач (журналіст "УП", - ред.) про те, як святкують під час карантину", - розповів Железняк.

За словами депутата, в цьому будинку, окрім квартири Міндіча, була квартира Ігоря Коломойського, є квартира Ігоря Палиці, а також Геннадія Боголюбова.

"Будинок невеликий - два під'їзди. В одному жив президент і його родина, а в іншому - квартири ось цих людей з групи "Приват". Об'єднує цей будинок паркінг і відповідно всім було достатньо довго і зручно ходити один до одного в гості", - розповів парламентар.

За словами депутата, майже всі розмови впродовж виборчої кампанії Зеленського - президентської і парламентської, проводилися саме в квартирі Міндіча.

"Тому, що там було достатньо безпечно. Міндіч запезбечив, щоб не було жодних прослуховувань... І відповідно всі, хто займалися виборчими кампаніями, особливо цьому випадку наближеного оточення до "Слуги народу", вони найбільш важливі перемовини проводили там. Там був відомий "реформатор" Андрій Богдан, там був дуже часто Сергій Шефір, там був тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський та всі інші, в тому числі, і Міндіч. Там була така таємна штаб-квартира. Говорять, що ця історія про стадіон і дебати (Володимира Зеленського з Петром Порошенком, - ред.) була придумана в цій квартирі", - розповів Железняк.

Депутат вважає, що детективи НАБУ здійснювали прослуховування квартири співвласника "Квартал-95" Міндіча саме з квартири Боголюбова.

"Я вірю, що якраз цю квартиру і використали. Чому? Тому, що вона просто зверху", - сказав парламентар.

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Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

Нагадаємо, 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбувалися слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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