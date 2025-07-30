РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10282 посетителя онлайн
Новости Миндич уехал из Украины
10 250 69

Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича – Янукович-стайл, – Железняк. ФОТО

В квартире бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича установлены золотые унитазы.

Соответствующее фото опубликовал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно квартиры Миндича.... Я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда... и откровенно, сначала не поверил, что это правда. Но сразу несколько "гостей" мне ее подлинность подтвердили. Поэтому ....Как? !!!! Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз?!!!!! Я думал они все уже выехали из страны вместе с Пшонкой", - прокомментировал нардеп фотографию.

квартира миндича

Кроме этого, Железняк рассказал о роли "этой квартиры в структуре власти".

"Эта квартира принадлежала и принадлежит Миндичу. И если в каденцию президента Зеленского там праздновали день рождения, то до этого, особенно во время избирательной кампании, эта квартира иногда использовалась для закрытых и узких политических вопросов", - сказал нардеп.

По словам депутата, в этом доме Миндича утверждали финальный список "слуг" перед выборами в Верховную Раду.

"Поэтому эта квартира достаточно легендарная, а более известной она стала благодаря различным мероприятиям, которые там происходили, в частности, иногда там проводил (Миндич. - Ред.) шабат, но на камеры журналистов-расследователей квартира попала из-за празднования дня рождения президента, где, я так понимаю, ему сделали сюрприз. И этот сюжет когда-то выпустил Михаил Ткач (журналист "УП". - Ред.) о том, как празднуют во время карантина", - рассказал Железняк.

По словам депутата, в этом доме, кроме квартиры Миндича, была квартира Игоря Коломойского, есть квартира Игоря Палицы, а также Геннадия Боголюбова.

"Дом небольшой - два подъезда. В одном жил президент и его семья, а в другом - квартиры вот этих людей из группы "Приват". Объединяет этот дом паркинг, и соответственно всем было достаточно долго и удобно ходить друг к другу в гости", - рассказал парламентарий.

По словам депутата, почти все разговоры в течение избирательной кампании Зеленского - президентской и парламентской - проводились именно в квартире Миндича.

"Потому что там было достаточно безопасно. Миндич обеспечил, чтобы не было никаких прослушиваний... И соответственно все, кто занимались избирательными кампаниями, особенно в этом случае приближенного окружения к "Слуге народа", они наиболее важные переговоры проводили там. Там был известный "реформатор" Андрей Богдан, там был очень часто Сергей Шефир, там был тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский и все остальные, в том числе и Миндич. Там была такая тайная штаб-квартира. Говорят, что эта история про стадион и дебаты (Владимира Зеленского с Петром Порошенко. - Ред.) была придумана в этой квартире", - рассказал Железняк.

Депутат считает, что детективы НАБУ осуществляли прослушивание квартиры совладельца "Квартал-95" Миндича именно из квартиры Боголюбова.

"Я верю, что как раз эту квартиру и использовали. Почему? Потому что она просто сверху", - сказал парламентарий.

Больше смотрите здесь:

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходили следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте также: Чиновник НАБУ Магамедрасулов, которого задержала СБУ, занимался документированием Миндича, - СМИ

Автор: 

Железняк Ярослав (454) Миндич Тимур (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Зеленський, давай ....., до побачення!
показать весь комментарий
30.07.2025 21:12 Ответить
+18
Так от де наша балістика, крилаті ракети та заробітна плата військових.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:16 Ответить
+13
Все це друзі президента ,чи проросійського клоуна.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський, давай ....., до побачення!
показать весь комментарий
30.07.2025 21:12 Ответить
ніяких допобачень. тільки прощавай назавжди на нари.
показать весь комментарий
30.07.2025 22:10 Ответить
Все це друзі президента ,чи проросійського клоуна.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1-rJsGWoJf8 https://www.youtube.com/watch?v=1-ПРЕЗИДЕНТ ЗАХИЩАЄ СВОГО КУМА! Це вже ФСБшні ігри якісь

Юрій Ніколов - журналіст ДТ
показать весь комментарий
30.07.2025 21:23 Ответить
Як без золотих унітазів - не поймуть - шей золотий батон мусить бути
показать весь комментарий
30.07.2025 21:10 Ответить
Та вже людині й посрать спокійно не дадуть
показать весь комментарий
30.07.2025 21:11 Ответить
Это все Порошенко подкинул, Яжнелох не виноват
показать весь комментарий
30.07.2025 21:11 Ответить
Вовці треба швиденько відкликати з послиці у Швейцарії Венедітктову - вона забацає плівку з участю Пороха
показать весь комментарий
30.07.2025 21:14 Ответить
Прошвирнувся по опечатаній квартирі
показать весь комментарий
30.07.2025 21:21 Ответить
А статтю почитати слабо?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:22 Ответить
то, шо тепер, всі паркани прочитувати?

показать весь комментарий
30.07.2025 21:33 Ответить
Можеш просто йти наху, нічого не читаючи і не задаючи дурних питань.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:37 Ответить
от, бидло трамвайне.
де ви тільки беретесь?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:43 Ответить
А тобі не спадало на думку, чого це саме тебе весь день по всіх темах посилають *****? 😁
Чого саме тебе під всіма новинами про ЗЄ та його оточення гоняють сцяними ганчіркамм?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:47 Ответить
ой, тільки не треба вже себе так перехвалювати.
хоча...
давай, вихваляйся!
скільки матюків написав?
достатньо самоствердився?
але, ось яке питання: чого тебе не банять за твоє бидлядство?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:54 Ответить
Я не себе перехвалюю, а натякаю, що ти рідкісний уйобок, якого всі бачать.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:57 Ответить
та, не перебільшуй, ти, постійно!
ніхто твоє дзеркало не бачить!
показать весь комментарий
30.07.2025 21:59 Ответить
Мені витратити 5 хвилин і позбирати твоє лайно під іншими новинами?
Ти точно цього хочеш?

Бо після цього тобі прийдеться знов міняти акаунт.

Якщо ні, то заспокойся, і виконуй - тихо йди *****. Тоді завтра зможеши срати тут під тим же акаунтом.
показать весь комментарий
30.07.2025 22:02 Ответить
ой ой!
нє бєйтє мєня дядєнька!
я большє нє буду!

тільки, я не зрозумів.
чим чим, ти мені погрожуєш?
показать весь комментарий
30.07.2025 22:07 Ответить
Доречі, там вас, двох ЗЕлених *********, адмін вже помітив.

Так що мені і 5 хвилин не треба буде. 😁
показать весь комментарий
30.07.2025 22:06 Ответить
Подоляцкий зебіл не,, чітатель'' а,, пісатель''.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:58 Ответить
Каса, для шобли зеленського, уже біля виходу, обраховує, вартість його діянь!
показать весь комментарий
30.07.2025 21:15 Ответить
Каждый олигарх ОБЯЗАН установить дома золотой унитаз. Иначе смысл становиться олигархом...
показать весь комментарий
30.07.2025 21:15 Ответить
Можна ще умивальник, ванну.🤣
показать весь комментарий
30.07.2025 21:18 Ответить
Это только на Западе, миллиардеры ходят, в старых, потертых джинсах
показать весь комментарий
30.07.2025 21:25 Ответить
Эти потертные джинсы Джобса стоят дохера.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:55 Ответить
Шура, пилите унитазы, они золотые.🤣
показать весь комментарий
30.07.2025 21:15 Ответить
І що випливає із цього срачу? Янукович пів країни вкрав, а що вкрали вони, коли йшли на вибори?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:16 Ответить
Они украли у вас (73% идиотов) мозги.
Но поскольку мозгов у вас не было от рождения, они ничего у вас и не украли.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:22 Ответить
Так от де наша балістика, крилаті ракети та заробітна плата військових.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:16 Ответить
так 95ті і писяють з призолотом, а кожний пись свій унітаз..
показать весь комментарий
30.07.2025 21:17 Ответить
Лайно, обліпили під золото???
показать весь комментарий
30.07.2025 21:17 Ответить
кінчені зельоні ********
показать весь комментарий
30.07.2025 21:18 Ответить
Ради этого корупционера Зеленский тормозит НАБУ.

Вы еще верите что Зеленский не при чем к корупции?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:21 Ответить
Зеленський очолює корупцію!
показать весь комментарий
30.07.2025 21:24 Ответить
ЗАПИСИ - ЗАПИСИ мародерату з бази цього дружбана - повний копромзЄдець для нетряпки
показать весь комментарий
30.07.2025 21:27 Ответить
Міндичі-********. Ось хто керує та розкрадає Україну.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:21 Ответить
Крыша Миндича хочет свалить НАБУ и САП
показать весь комментарий
30.07.2025 21:22 Ответить
А експертизу робити шо то золото? Може то просто позолота, ну фарба так є. У мене дома на ванні голуба емаль, а не біла. Я не захищаю всяких міндєчів, але то може просто бутафорія під золото.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:22 Ответить
про золото пишуть люди котрі не уявляють скільки б важила ця сральня з дупомийкою... вже не розуміло чи то "найкраща" освіта совка,
чи то дистанційна ******* освіта...
показать весь комментарий
30.07.2025 21:38 Ответить
Ну, важить, і що? На тому унітазі сидять, а не піднімають його. Чи ви щось інше з унітазами робите?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:54 Ответить
Гопота, бикота, і сцикота. Якщо когось з цього шобла візьмуть справедливо і надійно, то він все викладе спасаючи свою безпринципну і ницу сутність. І щось мені здається, що ця піраміда гоп-кварталістів уже дуже і дуже хитається. І наступні їхні кроки тільки пришвидшать розправу. Тільки б Україна вистояла!
показать весь комментарий
30.07.2025 21:23 Ответить
тепа мівіна в такому унітазі пливе авіаносець
показать весь комментарий
30.07.2025 21:24 Ответить
ну що ж-казка про зеленського на велосипеді в президенти закінчилась золотими унітазами в реалі-може там ще й картина є як у пшонки в ролі цезаря тільки в цьому випадку в ролі наполеона-якщо є то покажіть громадкості--ми заціним
показать весь комментарий
30.07.2025 21:24 Ответить
Антимайдан переміг в усіх сенсах.Насолоджуймося,браття українці,своїм вибором у19р!!!P.S.Я тільки не можу зрозуміти як ми у 14р Пороха президентом обрали і ВРУ порівнюючи з нинішнім скликанням -практично ідеальну?Що то сталося,у 14р?Збій програми ідіотизму?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:28 Ответить
Ось де розсадник зарази,"малина",там збиралось кодло ЗЕлених гнид.Непосильною працею зароблене.Це гніздо корупціонерів.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:28 Ответить
бридотство. Бидло, що вважає себе еліткою
показать весь комментарий
30.07.2025 21:29 Ответить
«Быть истинным аристократом духа - удел не многих. Две третьих наших именитых граждан плохо образованные плуты в дорогом белье и с грязной шеей. Нувориш, разбогатевший на торговле пивом, может возомнить себя графом, приобрести титул, может наводнить свой дом дорогими безделушками и даже шедеврами искусства. Но они не будут питать его нуворишскую душу. Они будут служить лишь дешевым обозначением его притязаний и только» Аббат Фариа
показать весь комментарий
30.07.2025 21:29 Ответить
Це хворі люди, вони ******* тільки показуху, це совкова хвороба коли нічого доброго не було, де джинси коштували от двох зарплат, і коли треба було заплатити за дитячу коляску в чотири рази більше її вартості!!! Я вже не кажу про дрібні домашні речі!!! Це був жах!!!
показать весь комментарий
30.07.2025 21:31 Ответить
русскіє називають ассенізатора "золотарьом"

всі, в кого мозок працює по-русскі, пов'язують екскременти з золотом - так їм велить їхній народний фолкльор

не здивуюсь, якщо в залі тієї квартири стоять золота матрьошка і золотий самовар
показать весь комментарий
30.07.2025 21:36 Ответить
Квартальна бидлота...прикро що бидлота в крісли президента сидить.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:37 Ответить
зелена падаль: краще самі "задвухсотесь" Нема вам тварі- ні жалю, ні прощення, одна тільки- НЕНАВИСТЬ
показать весь комментарий
30.07.2025 21:41 Ответить
"Ну і шо тут плохого? В унітазах? Я за ними ухаживал." (с)
показать весь комментарий
30.07.2025 21:42 Ответить
Вот же гад!!! Мало того що унітаз золотий, так ще, внутрішня частина з платини чи білого золота (бо біла), а це ще дороще!!!
показать весь комментарий
30.07.2025 21:45 Ответить
Прогрев самой тупой части общества . Ничего нового.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:48 Ответить
а самая умная чем прогревается? сериалом слуга народа?))))) вася иди спать, твоя смена закончилась
показать весь комментарий
30.07.2025 22:12 Ответить
Мохнорили набивали кишені, чи не до ФСБ вся ця інфа зливались? Нікого ж не закрили.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:53 Ответить
Українці -дуже добрий та довірливий і терплячий нарід.35 років пуцелейби грабують і як сарана все знищують а ми все ждемо чогось від когось.73% обрали пуцелейбу і мають всі страхи що описані в біблії.Тепер ще інопланетян дочекаємось.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:53 Ответить
а можна дізнатися якими ТБ-каналами та газетами володіє "олігарх"?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:53 Ответить
мара фоном.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:55 Ответить
Збираєтесь підтертись тими газетами?
показать весь комментарий
30.07.2025 21:56 Ответить
уїбани.падаль совкова.
показать весь комментарий
30.07.2025 21:54 Ответить
просто охріненно.
У них смаку шо в звичайного слимака.
показать весь комментарий
30.07.2025 22:05 Ответить
ну когда такая быдлота безвкусная покинет Украину? даже наркоторговцы скупают искуство, а наше быдло покупает золотые унитазы)))
показать весь комментарий
30.07.2025 22:08 Ответить
Ну що, СІМДЕСЯТИТРОХПРОЦЕНТНИКИ ,наржались разом з 95-тим кварталом?
показать весь комментарий
30.07.2025 22:14 Ответить
 
 