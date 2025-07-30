Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича – Янукович-стайл, – Железняк. ФОТО
В квартире бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича установлены золотые унитазы.
Соответствующее фото опубликовал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Относительно квартиры Миндича.... Я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда... и откровенно, сначала не поверил, что это правда. Но сразу несколько "гостей" мне ее подлинность подтвердили. Поэтому ....Как? !!!! Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз?!!!!! Я думал они все уже выехали из страны вместе с Пшонкой", - прокомментировал нардеп фотографию.
Кроме этого, Железняк рассказал о роли "этой квартиры в структуре власти".
"Эта квартира принадлежала и принадлежит Миндичу. И если в каденцию президента Зеленского там праздновали день рождения, то до этого, особенно во время избирательной кампании, эта квартира иногда использовалась для закрытых и узких политических вопросов", - сказал нардеп.
По словам депутата, в этом доме Миндича утверждали финальный список "слуг" перед выборами в Верховную Раду.
"Поэтому эта квартира достаточно легендарная, а более известной она стала благодаря различным мероприятиям, которые там происходили, в частности, иногда там проводил (Миндич. - Ред.) шабат, но на камеры журналистов-расследователей квартира попала из-за празднования дня рождения президента, где, я так понимаю, ему сделали сюрприз. И этот сюжет когда-то выпустил Михаил Ткач (журналист "УП". - Ред.) о том, как празднуют во время карантина", - рассказал Железняк.
По словам депутата, в этом доме, кроме квартиры Миндича, была квартира Игоря Коломойского, есть квартира Игоря Палицы, а также Геннадия Боголюбова.
"Дом небольшой - два подъезда. В одном жил президент и его семья, а в другом - квартиры вот этих людей из группы "Приват". Объединяет этот дом паркинг, и соответственно всем было достаточно долго и удобно ходить друг к другу в гости", - рассказал парламентарий.
По словам депутата, почти все разговоры в течение избирательной кампании Зеленского - президентской и парламентской - проводились именно в квартире Миндича.
"Потому что там было достаточно безопасно. Миндич обеспечил, чтобы не было никаких прослушиваний... И соответственно все, кто занимались избирательными кампаниями, особенно в этом случае приближенного окружения к "Слуге народа", они наиболее важные переговоры проводили там. Там был известный "реформатор" Андрей Богдан, там был очень часто Сергей Шефир, там был тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский и все остальные, в том числе и Миндич. Там была такая тайная штаб-квартира. Говорят, что эта история про стадион и дебаты (Владимира Зеленского с Петром Порошенко. - Ред.) была придумана в этой квартире", - рассказал Железняк.
Депутат считает, что детективы НАБУ осуществляли прослушивание квартиры совладельца "Квартал-95" Миндича именно из квартиры Боголюбова.
"Я верю, что как раз эту квартиру и использовали. Почему? Потому что она просто сверху", - сказал парламентарий.
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Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.
По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.
В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.
Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходили следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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Юрій Ніколов - журналіст ДТ
де ви тільки беретесь?
Чого саме тебе під всіма новинами про ЗЄ та його оточення гоняють сцяними ганчіркамм?
хоча...
давай, вихваляйся!
скільки матюків написав?
достатньо самоствердився?
але, ось яке питання: чого тебе не банять за твоє бидлядство?
ніхто твоє дзеркало не бачить!
Ти точно цього хочеш?
Бо після цього тобі прийдеться знов міняти акаунт.
Якщо ні, то заспокойся, і виконуй - тихо йди *****. Тоді завтра зможеши срати тут під тим же акаунтом.
нє бєйтє мєня дядєнька!
я большє нє буду!
тільки, я не зрозумів.
чим чим, ти мені погрожуєш?
Так що мені і 5 хвилин не треба буде. 😁
Но поскольку мозгов у вас не было от рождения, они ничего у вас и не украли.
Вы еще верите что Зеленский не при чем к корупции?
чи то дистанційна ******* освіта...
всі, в кого мозок працює по-русскі, пов'язують екскременти з золотом - так їм велить їхній народний фолкльор
не здивуюсь, якщо в залі тієї квартири стоять золота матрьошка і золотий самовар
У них смаку шо в звичайного слимака.