Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича – Янукович-стайл, – Железняк. ФОТО

В квартире бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича установлены золотые унитазы.

Соответствующее фото опубликовал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно квартиры Миндича.... Я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда... и откровенно, сначала не поверил, что это правда. Но сразу несколько "гостей" мне ее подлинность подтвердили. Поэтому ....Как? !!!! Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз?!!!!! Я думал они все уже выехали из страны вместе с Пшонкой", - прокомментировал нардеп фотографию.

Кроме этого, Железняк рассказал о роли "этой квартиры в структуре власти".

"Эта квартира принадлежала и принадлежит Миндичу. И если в каденцию президента Зеленского там праздновали день рождения, то до этого, особенно во время избирательной кампании, эта квартира иногда использовалась для закрытых и узких политических вопросов", - сказал нардеп.

По словам депутата, в этом доме Миндича утверждали финальный список "слуг" перед выборами в Верховную Раду.

"Поэтому эта квартира достаточно легендарная, а более известной она стала благодаря различным мероприятиям, которые там происходили, в частности, иногда там проводил (Миндич. - Ред.) шабат, но на камеры журналистов-расследователей квартира попала из-за празднования дня рождения президента, где, я так понимаю, ему сделали сюрприз. И этот сюжет когда-то выпустил Михаил Ткач (журналист "УП". - Ред.) о том, как празднуют во время карантина", - рассказал Железняк.

По словам депутата, в этом доме, кроме квартиры Миндича, была квартира Игоря Коломойского, есть квартира Игоря Палицы, а также Геннадия Боголюбова.

"Дом небольшой - два подъезда. В одном жил президент и его семья, а в другом - квартиры вот этих людей из группы "Приват". Объединяет этот дом паркинг, и соответственно всем было достаточно долго и удобно ходить друг к другу в гости", - рассказал парламентарий.

По словам депутата, почти все разговоры в течение избирательной кампании Зеленского - президентской и парламентской - проводились именно в квартире Миндича.

"Потому что там было достаточно безопасно. Миндич обеспечил, чтобы не было никаких прослушиваний... И соответственно все, кто занимались избирательными кампаниями, особенно в этом случае приближенного окружения к "Слуге народа", они наиболее важные переговоры проводили там. Там был известный "реформатор" Андрей Богдан, там был очень часто Сергей Шефир, там был тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский и все остальные, в том числе и Миндич. Там была такая тайная штаб-квартира. Говорят, что эта история про стадион и дебаты (Владимира Зеленского с Петром Порошенко. - Ред.) была придумана в этой квартире", - рассказал Железняк.

Депутат считает, что детективы НАБУ осуществляли прослушивание квартиры совладельца "Квартал-95" Миндича именно из квартиры Боголюбова.

"Я верю, что как раз эту квартиру и использовали. Почему? Потому что она просто сверху", - сказал парламентарий.

Больше смотрите здесь:

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Напомним, 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходили следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Читайте также: Чиновник НАБУ Магамедрасулов, которого задержала СБУ, занимался документированием Миндича, - СМИ