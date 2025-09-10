УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Прослуховування в квартирі Міндіча
2 214 14

Прослуховування в квартирі Міндіча знайшли лише після зміни держустанови, що робила перевірку, - ЗМІ

Прослуховування квартири Міндіча. Виявлено нові факти

Квартиру бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча станом на осінь 2024 року двічі на тиждень перевіряли на наявність пристроїв для прослуховування, проте жодного разу не змогли їх знайти. Виявити її вдалося лише після зміни держустанови, що проводила перевірку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Джерела видання серед політиків розповіли, що після публікації інформації про прослуховування квартири Міндіча Офіс Президента не одразу повірив у її правдивість. Проте згодом Банкова намагалася через різні канали перевірити, чи цю історію не вигадали навмисно, щоб залякати владу в момент спроб ліквідації незалежності НАБУ та САП.

"Можливо, саме тому квартиру Міндіча перевірили майже за два тижні після появи інформації про "прослушку". І саме тому, за даними джерел "Української правди" у правоохоронних колах, цього разу перевірку здійснювала не та державна установа, яка безуспішно перевіряла квартиру раніше.

Читайте також: НАБУ знищують через підозру власнику "95 кварталу" Міндічу, - ЗМІ

Свідченням того, що ОП виявив прослуховуючі пристрої не в стелі, а в підлозі квартири Міндіча, може бути одне раптове звільнення. 21 серпня Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень", - пишуть журналісти.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що після відставки Котін виїхав з України. Раніше ЗМІ називали саме "Енергоатом" сферою впливу Міндіча.

Авторам матеріалу не вдалося підтвердити, чи відвідував Котін квартиру Міндіча. Зміст записав наразі не розголошують.

"Це, за даними УП, викликає нову хвилю зацікавленості в Офісі президента, який через різні контакти намагається з’ясувати деталі або хоча б період, до якого належать записи. Оскільки за даними співрозмовників "Української правди" в політичних і бізнесових колах, серед гостей Міндіча могли бути не лише впливові люди, а й перша особа держави", - підсумували там.

Читайте: Міндіч переховується від НАБУ в Австрії, - джерела

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

Згодом нардеп Гончаренко заявив, що НАБУ слідкувало за Міндічем з квартири Боголюбова.

Автор: 

прослуховування (210) Офіс Президента (2054) Міндіч Тимур (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Тобто, в Україні є «держустанови», які ЗАХИЩАЮТЬ таких осіб, як міндіч, шуфрич, коломойський, фірташ, чернишов, шурма та їм подібних, коли війна московська убиває Українців, а бариги на крові, крадуть під захистом держустанов???
показати весь коментар
10.09.2025 15:55 Відповісти
+8
Коротка суть: для прикриття каси ригоаналів голобородька якась дороговартісна державна структура ( сбу чи гур чи сзр) , яка так потрібна у захисті Державності зараз, здійснює захист міндіча від підслуховування, обшуків та інших слідчих дій...
показати весь коментар
10.09.2025 15:54 Відповісти
+7
чому квартиру гражданіна миндича регулярно перевіряла держустанова ?

носітєль секрєтов гражданіна ЗЄлєнського ?
тада ДА !

.
показати весь коментар
10.09.2025 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротка суть: для прикриття каси ригоаналів голобородька якась дороговартісна державна структура ( сбу чи гур чи сзр) , яка так потрібна у захисті Державності зараз, здійснює захист міндіча від підслуховування, обшуків та інших слідчих дій...
показати весь коментар
10.09.2025 15:54 Відповісти
пардон, від "прослуховування"
показати весь коментар
10.09.2025 15:55 Відповісти
Тобто, в Україні є «держустанови», які ЗАХИЩАЮТЬ таких осіб, як міндіч, шуфрич, коломойський, фірташ, чернишов, шурма та їм подібних, коли війна московська убиває Українців, а бариги на крові, крадуть під захистом держустанов???
показати весь коментар
10.09.2025 15:55 Відповісти
Так. Саме це і має на увазі.
Якщо це не скандал то що тоді скандал.....
Питання риторичне, бо Конституція на паузі.... простими словами попандопули і швондери грабують бюджет перед грандіозним Шухером.
показати весь коментар
10.09.2025 15:57 Відповісти
по великому рахунку конституція в Україні "на паузі " з 1991 го року .
показати весь коментар
10.09.2025 16:05 Відповісти
а коли записи то оголосять?????
Цікаво послухати як гундос обрізаний мичить: Я епааал украинцев в рот
показати весь коментар
10.09.2025 15:55 Відповісти
чому квартиру гражданіна миндича регулярно перевіряла держустанова ?

носітєль секрєтов гражданіна ЗЄлєнського ?
тада ДА !

.
показати весь коментар
10.09.2025 15:55 Відповісти
там було логово обрізаних при кормушці влади
обрізант чернишов теж там був
показати весь коментар
10.09.2025 16:03 Відповісти
І скажіть що Z-президент найвеличніший, що він не покриває корупцію!
показати весь коментар
10.09.2025 16:06 Відповісти
https://dynamo.kiev.ua/blog/691446-ukraina-ne-odna отут mr-у американцю Бацману скажіть свою думку...
показати весь коментар
10.09.2025 16:17 Відповісти
а самі записи де?

Прослухати би їх...
показати весь коментар
10.09.2025 16:10 Відповісти
соромно за ******** дітей Ізраелю і гидко , їх Мамон , дав їм жилу заробітку ,чисто на крові українців ,їм це подобається , це надовго ...
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
Просрочений зайнятий плівками , і відосіками, ну й завхозом.
показати весь коментар
10.09.2025 17:32 Відповісти
Є надія, що копії записисів передали закордон. І голос Найвеличнвшого колись почують всі його прихильники.
показати весь коментар
10.09.2025 18:12 Відповісти
 
 