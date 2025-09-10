Прослуховування в квартирі Міндіча знайшли лише після зміни держустанови, що робила перевірку, - ЗМІ

Квартиру бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча станом на осінь 2024 року двічі на тиждень перевіряли на наявність пристроїв для прослуховування, проте жодного разу не змогли їх знайти. Виявити її вдалося лише після зміни держустанови, що проводила перевірку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Джерела видання серед політиків розповіли, що після публікації інформації про прослуховування квартири Міндіча Офіс Президента не одразу повірив у її правдивість. Проте згодом Банкова намагалася через різні канали перевірити, чи цю історію не вигадали навмисно, щоб залякати владу в момент спроб ліквідації незалежності НАБУ та САП.

"Можливо, саме тому квартиру Міндіча перевірили майже за два тижні після появи інформації про "прослушку". І саме тому, за даними джерел "Української правди" у правоохоронних колах, цього разу перевірку здійснювала не та державна установа, яка безуспішно перевіряла квартиру раніше.

Свідченням того, що ОП виявив прослуховуючі пристрої не в стелі, а в підлозі квартири Міндіча, може бути одне раптове звільнення. 21 серпня Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень", - пишуть журналісти.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що після відставки Котін виїхав з України. Раніше ЗМІ називали саме "Енергоатом" сферою впливу Міндіча.

Авторам матеріалу не вдалося підтвердити, чи відвідував Котін квартиру Міндіча. Зміст записав наразі не розголошують.

"Це, за даними УП, викликає нову хвилю зацікавленості в Офісі президента, який через різні контакти намагається з’ясувати деталі або хоча б період, до якого належать записи. Оскільки за даними співрозмовників "Української правди" в політичних і бізнесових колах, серед гостей Міндіча могли бути не лише впливові люди, а й перша особа держави", - підсумували там.

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч виїхав з України.

Згодом нардеп Гончаренко заявив, що НАБУ слідкувало за Міндічем з квартири Боголюбова.