Прослушивание в квартире Миндича обнаружили только после смены госучреждения, проводившего проверку, - СМИ

Прослушивание квартиры Миндича. Выявлены новые факты

Квартиру бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича по состоянию на осень 2024 года дважды в неделю проверяли на наличие устройств для прослушивания, однако ни разу не смогли их найти. Обнаружить ее удалось только после смены госучреждения, проводившего проверку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Источники издания среди политиков рассказали, что после публикации информации о прослушивании квартиры Миндича Офис Президента не сразу поверил в ее правдивость. Однако впоследствии Банковая пыталась через различные каналы проверить, не выдумали ли эту историю намеренно, чтобы запугать власть в момент попыток ликвидации независимости НАБУ и САП.

"Возможно, именно поэтому квартиру Миндича проверили почти через две недели после появления информации о "прослушке". И именно поэтому, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных кругах, на этот раз проверку осуществляло не то государственное учреждение, которое безуспешно проверяло квартиру ранее.

Читайте также: НАБУ уничтожают из-за подозрения владельцу "95 квартала" Миндичу, - СМИ

Свидетельством того, что ОП обнаружил прослушивающие устройства не в потолке, а в полу квартиры Миндича, может быть одно внезапное увольнение. 21 августа Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" удовлетворил заявление и.о. председателя правления компании Петра Котина о прекращении полномочий", - пишут журналисты.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что после отставки Котин уехал из Украины. Ранее СМИ называли именно "Энергоатом" сферой влияния Миндича.

Авторам материала не удалось подтвердить, посещал ли Котин квартиру Миндича. Содержание записи пока не разглашают.

"Это, по данным УП, вызывает новую волну заинтересованности в Офисе президента, который через различные контакты пытается выяснить детали или хотя бы период, к которому относятся записи. Поскольку по данным собеседников "Украинской правды" в политических и бизнес-кругах, среди гостей Миндича могли быть не только влиятельные люди, но и первое лицо государства", - подытожили там.

Читайте: Миндич скрывается от НАБУ в Австрии, - источники

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

Впоследствии нардеп Гончаренко заявил, что НАБУ следило за Миндичем из квартиры Боголюбова.

прослушка (352) Офис Президента (1822) Миндич Тимур (19)
+8
Коротка суть: для прикриття каси ригоаналів голобородька якась дороговартісна державна структура ( сбу чи гур чи сзр) , яка так потрібна у захисті Державності зараз, здійснює захист міндіча від підслуховування, обшуків та інших слідчих дій...
10.09.2025 15:54 Ответить
+8
Тобто, в Україні є «держустанови», які ЗАХИЩАЮТЬ таких осіб, як міндіч, шуфрич, коломойський, фірташ, чернишов, шурма та їм подібних, коли війна московська убиває Українців, а бариги на крові, крадуть під захистом держустанов???
10.09.2025 15:55 Ответить
+7
чому квартиру гражданіна миндича регулярно перевіряла держустанова ?

носітєль секрєтов гражданіна ЗЄлєнського ?
тада ДА !

.
10.09.2025 15:55 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Так. Саме це і має на увазі.
Якщо це не скандал то що тоді скандал.....
Питання риторичне, бо Конституція на паузі.... простими словами попандопули і швондери грабують бюджет перед грандіозним Шухером.
10.09.2025 15:57 Ответить
по великому рахунку конституція в Україні "на паузі " з 1991 го року .
показать весь комментарий
а коли записи то оголосять?????
Цікаво послухати як гундос обрізаний мичить: Я епааал украинцев в рот
показать весь комментарий
показать весь комментарий
там було логово обрізаних при кормушці влади
обрізант чернишов теж там був
показать весь комментарий
І скажіть що Z-президент найвеличніший, що він не покриває корупцію!
показать весь комментарий
https://dynamo.kiev.ua/blog/691446-ukraina-ne-odna отут mr-у американцю Бацману скажіть свою думку...
показать весь комментарий
а самі записи де?

Прослухати би їх...
показать весь комментарий
соромно за ******** дітей Ізраелю і гидко , їх Мамон , дав їм жилу заробітку ,чисто на крові українців ,їм це подобається , це надовго ...
показать весь комментарий
