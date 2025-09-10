Прослушивание в квартире Миндича обнаружили только после смены госучреждения, проводившего проверку, - СМИ

Квартиру бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича по состоянию на осень 2024 года дважды в неделю проверяли на наличие устройств для прослушивания, однако ни разу не смогли их найти. Обнаружить ее удалось только после смены госучреждения, проводившего проверку.

Источники издания среди политиков рассказали, что после публикации информации о прослушивании квартиры Миндича Офис Президента не сразу поверил в ее правдивость. Однако впоследствии Банковая пыталась через различные каналы проверить, не выдумали ли эту историю намеренно, чтобы запугать власть в момент попыток ликвидации независимости НАБУ и САП.

"Возможно, именно поэтому квартиру Миндича проверили почти через две недели после появления информации о "прослушке". И именно поэтому, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных кругах, на этот раз проверку осуществляло не то государственное учреждение, которое безуспешно проверяло квартиру ранее.

Свидетельством того, что ОП обнаружил прослушивающие устройства не в потолке, а в полу квартиры Миндича, может быть одно внезапное увольнение. 21 августа Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" удовлетворил заявление и.о. председателя правления компании Петра Котина о прекращении полномочий", - пишут журналисты.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что после отставки Котин уехал из Украины. Ранее СМИ называли именно "Энергоатом" сферой влияния Миндича.

Авторам материала не удалось подтвердить, посещал ли Котин квартиру Миндича. Содержание записи пока не разглашают.

"Это, по данным УП, вызывает новую волну заинтересованности в Офисе президента, который через различные контакты пытается выяснить детали или хотя бы период, к которому относятся записи. Поскольку по данным собеседников "Украинской правды" в политических и бизнес-кругах, среди гостей Миндича могли быть не только влиятельные люди, но и первое лицо государства", - подытожили там.

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

Впоследствии нардеп Гончаренко заявил, что НАБУ следило за Миндичем из квартиры Боголюбова.