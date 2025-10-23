РУС
1 616 20

Миндич имеет бриллиантовый бизнес в России, - Железняк. ВИДЕО

Бизнесмен и совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич вел бриллиантовый бизнес, который работал и в Украине, и в России.

Квартиру бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича по состоянию на осень 2024 года дважды в неделю проверяли на наличие устройств для прослушивания, однако ни разу не смогли их найти. Обнаружить ее удалось только после смены госучреждения, проводившего проверку.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем расследовании, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше седьмое расследование... не о пленках Миндича))) Но не менее интересно - о его бриллиантовом бизнесе. Но весь цинизм в том, что мы нашли зеркальный бриллиантовый бизнес Миндича... на россии. И связывает все ряд иностранных его компаний, в том числе, которая уже фигурировала в нашем расследовании энергетических сделок", - отметил парламентарий.

Железняк отметил, что это - реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта.

"СБУ, здесь не надо "Узбекистан" на "Дагестан" подделывать - очень простой кейс. Документы все о связи есть. Вы же правда им займетесь? Очень надеюсь на реакцию правоохранителей", - подытожил нардеп.

Читайте: Прослушку в квартире Миндича нашли только после смены госучреждения, которое делало проверку, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Читайте: Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича - Янукович-стайл, - Железняк. ФОТО

Железняк рассказал о бриллиантовом бизнесе Миндича

Автор: 

Железняк Ярослав (473) Миндич Тимур (20)
Топ комментарии
+5
Який неблагодарний нарід дістався слугам...
23.10.2025 10:19 Ответить
23.10.2025 10:19 Ответить
+4
Портнов, а не Портніков.
23.10.2025 10:21 Ответить
23.10.2025 10:21 Ответить
+1
Портнов - забудьки - пропадьки
23.10.2025 10:23 Ответить
23.10.2025 10:23 Ответить
23.10.2025 10:19 Ответить
Чого "невдячний"? 7 років дурять - і 62 відсотки оздоблення дій Незламнного
23.10.2025 10:30 Ответить
23.10.2025 10:30 Ответить
Чого неблагодарний? Навпаки, такий нарід 73% ще потрібно пошукати. Заніс на своїх рученьках хуцпу у всі високі державні кабінети, обороняє цю хуцпу від опозиції, дає їм їх обкрадати і задоволений брехнею з марафону, що вони могутні, мужні, мудрі.., перемагають ворога на всіх фронтах..., а шайка слугориг, сміючись з цього наріду, здирає з обіднілого і обдуреного наріду все, що ще залишилося.
23.10.2025 10:36 Ответить
23.10.2025 10:36 Ответить
Портніков теж негуйово себе чухав - але відлетів у кращі світи - потрібно і цьому чорну мітку
23.10.2025 10:20 Ответить
23.10.2025 10:20 Ответить
23.10.2025 10:21 Ответить
23.10.2025 10:23 Ответить
Маєш на увазі портнова?
Це - як Австрія і Австралія)))))
23.10.2025 10:25 Ответить
23.10.2025 10:25 Ответить
Як Трамп замирив Вірменію і Албанію - однією лівою
23.10.2025 10:27 Ответить
23.10.2025 10:27 Ответить
Албанію і "Абербайджан" Трамп замирив. Ну ти грамотєй... Два рази невпопад це вже не випадковість!
показать весь комментарий
23.10.2025 10:39 Ответить
Якщо Ви про Портнова, то він живий і дуже добре себе почуває.

Інсценування "вбивства" відбулося без проблем. 99% дурнів повірили...
23.10.2025 10:27 Ответить
23.10.2025 10:27 Ответить
Ну ви ж не з таких - радий шо ше є адекватні люди
23.10.2025 10:31 Ответить
23.10.2025 10:31 Ответить
Ото на асфальті лежала воскова фігура Портнова по-вашому? Бо жива людина так довго не полежить, навіть під страхом смерті.
23.10.2025 10:42 Ответить
23.10.2025 10:42 Ответить
23.10.2025 10:26 Ответить
23.10.2025 10:26 Ответить
Ага! Щяс! Не для того детектива НАБУ пресують, щоб Міндічем зайнятись, а для того, щоб міндічі були недоторканними.
23.10.2025 10:27 Ответить
23.10.2025 10:27 Ответить
Що на це скажуть адепти ліпєцкай фабрікі?
23.10.2025 10:28 Ответить
23.10.2025 10:28 Ответить
А що вже перед перевиборами Боневтіка Позорно-Брехливого, Чотирижди ухилянта та 5-ти кратного проектнта ракет "Паляниця, "Рута", "Фламінго", будівника мегавата кіловат енергетичних споруд, фінансіста зарплати вчителів по 4 тисячі доларів США та добродеятєля, де кожного місяця на рахунки новонароджених дітей українців із розробки надр кладе тисячі і тисячі баксів ... знову для 73% ідіотів запрацювала "ліпецькая хвабріка"% Чудеса. Казка. Але вони захавають, повірили ж у казкового Голобородька у 2019 році?
23.10.2025 10:43 Ответить
23.10.2025 10:43 Ответить
В зеленій владі нормальних людей немає - суцільні покидьки
23.10.2025 10:31 Ответить
23.10.2025 10:31 Ответить
"Міндіч має діамантовий бізнес в росії", то хтось думає, що він як "головний конструктор" ракет "Фламінго" щось доброго зробив для України? Обікрав оборонтпром на 5 мільярдів евро (це те що тільки відомо)..., а ворог Порошенко, який допомагає армії, не забувайте лохи 73%!!!
23.10.2025 10:31 Ответить
23.10.2025 10:31 Ответить
23.10.2025 10:35 Ответить
23.10.2025 10:35 Ответить
Не дивуюсь, що наша влада дволика, з однієї сторони піаряться, як вони турбуються про народ України, а з іншої сторони - грабують народ та ще працюють на росію, продовжуючи війну. Я Укренерго заявило , та в нас є запасні трансформатори, після чого можна було зробити висновок, що їм вигідно, щоб росія била по трансформаторним підстанціям, щоб при заміні їх бабло гребсти, точно із владою, чим бульше руйнації, тим більше тече грошей з Європи їм в кишені. Як один мент заявив в 2022 році , о хай би війна би була довше, бо дали по 30 тис.грн зарплати, то нормально, машину купив та і ремонт в хаті зробив. Така логіка в цих риго-зелених.
23.10.2025 10:42 Ответить
23.10.2025 10:42 Ответить
 
 