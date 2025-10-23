Миндич имеет бриллиантовый бизнес в России, - Железняк. ВИДЕО

Бизнесмен и совладелец "Квартал-95" Тимур Миндич вел бриллиантовый бизнес, который работал и в Украине, и в России.

Квартиру бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича по состоянию на осень 2024 года дважды в неделю проверяли на наличие устройств для прослушивания, однако ни разу не смогли их найти. Обнаружить ее удалось только после смены госучреждения, проводившего проверку.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем расследовании, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше седьмое расследование... не о пленках Миндича))) Но не менее интересно - о его бриллиантовом бизнесе. Но весь цинизм в том, что мы нашли зеркальный бриллиантовый бизнес Миндича... на россии. И связывает все ряд иностранных его компаний, в том числе, которая уже фигурировала в нашем расследовании энергетических сделок", - отметил парламентарий.

Железняк отметил, что это - реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта.

"СБУ, здесь не надо "Узбекистан" на "Дагестан" подделывать - очень простой кейс. Документы все о связи есть. Вы же правда им займетесь? Очень надеюсь на реакцию правоохранителей", - подытожил нардеп.

Читайте: Прослушку в квартире Миндича нашли только после смены госучреждения, которое делало проверку, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее нардеп депутат Ярослав Железняк сообщал, что близкий к Офису Президента бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич выехал из Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, Миндич скрывается от НАБУ в Австрии.

В НАБУ готовят подозрение совладельцу "Студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу. Соответствующую информацию журналистам озвучил "влиятельный собеседник" в антикоррупционных органах.

Читайте: Золотые унитазы в квартире владельца "95 квартала" олигарха Миндича - Янукович-стайл, - Железняк. ФОТО