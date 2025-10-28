Компанією "Fire Point" володіє Скалига, який займався організацією зйомок фільмів, - Шабунін. ДОКУМЕНТ
100% власності компанією "Fire Point" належить Єгору Скализі, який раніше займався організацією зйомок фільмів.
Про це у фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Мажоритарний власник "Файєр Поінт" Денис Штілерман заявив, що відмовився продати свою частку Міндічу. Але тут така справа - Штілерман не є (і не був) власником "Файєр Поінт" (ані мажоритарним, ані будь-яким)", - зазначив він.
Кому належить компанія?
Згідно із даними з державного реєстру юридичних осіб, 100% "Fire Point" належать Єгору Скализі.
"Скалига раніше займався … організацією зйомок (підготовка місця, бутерброди і т.д.). Це вам ще одна важлива "деталь" щодо "серйозної і системної компанії", якій Зеленський підсипав 10% збройного бюджету країни. І до якої друг президента Міндіч не має ніякого відношення.
Принаймні, так стверджує Денис Штілерман, який або бреше, що є власником "Файєр Поінту", або записав компанію на фунта (Скалигу).
Фунт, власне, для того і треба, щоб сховати справжніх власників. Серед яких, як ви вже зрозуміли, Міндіча точно немає", - додав Шабунін.
Fire Point
Раніше видання The New Yor Times повідомляло, що компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і ракет "Фламінго", раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли той ще працював актором. Наразі компанія є одним із найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на 1 мільярд доларів.
прилетить у відповідь гарантовано
до псів є конкретні претензії?
Щось якась підозріла закономірність...Починаю про щось здогадуватись, а от про що - втрачаю нитку роздумів...
Зеленський та гройсман, з купою «незламних мєнєнжероф» в Україні, мають подібні папірці!! Купити таке можна будь де, але ж розум….!
Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ. - Голохвостий, як і Говнобородько, гройсман, вдають з себе «вчьоного» чєлавєка!!
Хочеш, мультики знімаємо, хочеш ракети виготовляємо...
Як там, зіц-голова? А всілякі штілермани та міндічі з зельцманами тихенько десь собі в тіньочку, щоб не відсвічуватись... тут, головне, щоб бабло!
Соціальний ліфт штука кучерява!