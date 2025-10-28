УКР
Компанією "Fire Point" володіє Скалига, який займався організацією зйомок фільмів, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

100% власності компанією "Fire Point" належить Єгору Скализі, який раніше займався організацією зйомок фільмів.

Про це у фейсбуці повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Мажоритарний власник "Файєр Поінт" Денис Штілерман заявив, що відмовився продати свою частку Міндічу. Але тут така справа - Штілерман не є (і не був) власником "Файєр Поінт" (ані мажоритарним, ані будь-яким)", - зазначив він.

Згідно із даними з державного реєстру юридичних осіб, 100% "Fire Point" належать Єгору Скализі.

Штілерман не є власником Fire Point. Кому належить компанія?

"Скалига раніше займався … організацією зйомок (підготовка місця, бутерброди і т.д.).  Це вам ще одна важлива "деталь" щодо "серйозної і системної компанії", якій Зеленський підсипав 10% збройного бюджету країни. І до якої друг президента Міндіч не має ніякого відношення. 

Принаймні, так стверджує Денис Штілерман, який або бреше, що є власником "Файєр Поінту", або записав компанію на фунта (Скалигу).

Фунт, власне, для того і треба, щоб сховати справжніх власників. Серед яких, як ви вже зрозуміли, Міндіча точно немає", - додав Шабунін.

Раніше видання The New Yor Times повідомляло, що компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і  ракет "Фламінго", раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли той ще працював актором. Наразі компанія є одним із найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на 1 мільярд доларів.

Штілерман не є власником Fire Point. Кому належить компанія?

Автор: 

Шабунін Віталій (624) Міндіч Тимур (25)
Топ коментарі
+13
полірував дупу зе!скомороху.
показати весь коментар
28.10.2025 11:10 Відповісти
+9
Боров пороха та свинарчуків, які контрабандою з засрашки возили танкові приціли та комплектуючі для ремонту С-300.
показати весь коментар
28.10.2025 11:15 Відповісти
+5
де ж ти був у 19-ому?
показати весь коментар
28.10.2025 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
де ж ти був у 19-ому?
показати весь коментар
28.10.2025 11:07 Відповісти
полірував дупу зе!скомороху.
показати весь коментар
28.10.2025 11:10 Відповісти
Бутербродами.
показати весь коментар
28.10.2025 11:16 Відповісти
В свій час тих, хто полірує хухес начальству називали поліровщиками.
показати весь коментар
28.10.2025 11:56 Відповісти
Боров пороха та свинарчуків, які контрабандою з засрашки возили танкові приціли та комплектуючі для ремонту С-300.
показати весь коментар
28.10.2025 11:15 Відповісти
Зараз Івану Павлову не було би потреби знущатися з собак.
показати весь коментар
28.10.2025 11:20 Відповісти
з псів знущатися не варто ніколи
прилетить у відповідь гарантовано
показати весь коментар
28.10.2025 11:27 Відповісти
Так,зараз по іерархії собаки вище від осіб чоловічої статі.За побиття собаки тебе посадять.За проломлений череп в ТЦК зроблять вигляд що нічого не сталось.
показати весь коментар
28.10.2025 11:53 Відповісти
мова за псів
до псів є конкретні претензії?
показати весь коментар
28.10.2025 11:55 Відповісти
Є притензії !!!Чому вони мають більший захист від тортур ніж особи чоловічої статі?
показати весь коментар
28.10.2025 11:57 Відповісти
хоспадє, ти, Ігор Ігористий #558935 , давно міг зробити хірургічну операцію і стати собачою ***** - і ніхто б до тебе ніяких претензій не мав, прочипували б тебе у вухо і віджирався б на ринку кісточками. Що ти за недолуге непорозуміння, яке не знає, що йому робити в житті, окрім ото скиглити безперервно з своєї чоловічої долі?!?
показати весь коментар
28.10.2025 12:05 Відповісти
а пам'ятаєш як за Петра, держава цькували Шабуніна за те що дав по їбалу псевдожурналісту Філімоненко, який Зелею нещодавно, обкладений санкціями?
показати весь коментар
28.10.2025 11:57 Відповісти
є таке
показати весь коментар
28.10.2025 12:03 Відповісти
воно було в "мацкве" на фсбЄШНИХ тренінгах мабуть.
показати весь коментар
28.10.2025 12:01 Відповісти
Як же вже задовбали ці мандічі, пов'язані з недолугим!
показати весь коментар
28.10.2025 11:09 Відповісти
не заважайте шабунє хайпувати, в надії на захист буржуїв та на повернення до дольче віта на халявні жирнючі гранти.
показати весь коментар
28.10.2025 11:12 Відповісти
Ша! В нього офіційний наказ командира бригади на захист Батьківщини в ресторанах Києва.
показати весь коментар
28.10.2025 11:16 Відповісти
Знову штілермани з міндічами, боголюбови з коломойськими, геніальні підприємці...
Щось якась підозріла закономірність...Починаю про щось здогадуватись, а от про що - втрачаю нитку роздумів...
показати весь коментар
28.10.2025 11:12 Відповісти
Вірити цьому малюнку, «ахфіційному макументу» від зелупнів, це себе неповажати!! Українці більш освідчені і без куплених папірців з «вишів», на кшалт отого з «кулька» чи підрахуя!!
Зеленський та гройсман, з купою «незламних мєнєнжероф» в Україні, мають подібні папірці!! Купити таке можна будь де, але ж розум….!
Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ. - Голохвостий, як і Говнобородько, гройсман, вдають з себе «вчьоного» чєлавєка!!
показати весь коментар
28.10.2025 11:14 Відповісти
Одні українці всім заправляють ,на жаль народ цього не хотів розуміти їм було смішно як кварталівське бидло висьміювало Україну на догоду ворога.
показати весь коментар
28.10.2025 11:20 Відповісти
Скалига Єгор, локейшн-менеджер! Во!
Хочеш, мультики знімаємо, хочеш ракети виготовляємо...
Як там, зіц-голова? А всілякі штілермани та міндічі з зельцманами тихенько десь собі в тіньочку, щоб не відсвічуватись... тут, головне, щоб бабло!
показати весь коментар
28.10.2025 11:27 Відповісти
Тепер "пінки" знімає з компанії - все по домашньому - все по - українськи - свій до свого по своє
показати весь коментар
28.10.2025 11:28 Відповісти
Вони там всі по національності українці?
показати весь коментар
28.10.2025 11:38 Відповісти
Для того, щоб керувати підприємством бажано, але не обов'язково мати відповідну освіту. При добрих якостях менеджера наймаєш гарних спеціалістів та організуєш роботу. Але Шабуніну аби щось прокукарекати. До речі Шабунін здобув вищу освіту у Рівненському інституті слов'янознавства, де навчався на факультеті міжнародних відносин, тобто такий собі спеціаліст з фінансів. До того ж, на ньому висять справи у звинувачуваннях непрозорого надбання майна.
показати весь коментар
28.10.2025 11:40 Відповісти
Якщо продюсер може керувати СБУ, завгосп може керувати державою, то чому нарізальщик бутербродів не може робити ракети?!
Соціальний ліфт штука кучерява!
показати весь коментар
28.10.2025 11:47 Відповісти
"Ми всі президенти!" (с)
показати весь коментар
28.10.2025 11:49 Відповісти
І зедібіли в це вірять!
показати весь коментар
28.10.2025 11:54 Відповісти
А чому би і ні, продюсери і шоумени не менш компетентні у створені ракетної техніки, ніж актор розважального жанру керувати країною
показати весь коментар
28.10.2025 12:03 Відповісти
 
 