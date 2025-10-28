Компанією "Fire Point" володіє Скалига, який займався організацією зйомок фільмів, - Шабунін. ДОКУМЕНТ

100% власності компанією "Fire Point" належить Єгору Скализі, який раніше займався організацією зйомок фільмів.

"Мажоритарний власник "Файєр Поінт" Денис Штілерман заявив, що відмовився продати свою частку Міндічу. Але тут така справа - Штілерман не є (і не був) власником "Файєр Поінт" (ані мажоритарним, ані будь-яким)", - зазначив він.

Кому належить компанія?

Згідно із даними з державного реєстру юридичних осіб, 100% "Fire Point" належать Єгору Скализі.

"Скалига раніше займався … організацією зйомок (підготовка місця, бутерброди і т.д.). Це вам ще одна важлива "деталь" щодо "серйозної і системної компанії", якій Зеленський підсипав 10% збройного бюджету країни. І до якої друг президента Міндіч не має ніякого відношення.

Принаймні, так стверджує Денис Штілерман, який або бреше, що є власником "Файєр Поінту", або записав компанію на фунта (Скалигу).

Фунт, власне, для того і треба, щоб сховати справжніх власників. Серед яких, як ви вже зрозуміли, Міндіча точно немає", - додав Шабунін.

Fire Point

Раніше видання The New Yor Times повідомляло, що компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і ракет "Фламінго", раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли той ще працював актором. Наразі компанія є одним із найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на 1 мільярд доларів.