Компанией Fire Point владеет Скалыга, занимавшийся организацией съемок фильмов, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

100% собственности компании Fire Point принадлежит Егору Скалыге, который ранее занимался организацией съемок фильмов.

Об этом в фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Мажоритарный владелец "Файер Поинт" Денис Штилерман заявил, что отказался продать свою долю Миндичу. Но тут такое дело - Штилерман не является (и не был) владельцем "Файер Поинт" (ни мажоритарным, ни каким-либо)", - отметил он.

Кому принадлежит компания?

Согласно данным из государственного реестра юридических лиц, 100% Fire Point принадлежат Егору Скалыге.

Штилерман не является владельцем Fire Point. Кому принадлежит компания?

"Скалыга ранее занимался ... организацией съемок (подготовка места, бутерброды и т.д.). Это вам еще одна важная "деталь" относительно "серьезной и системной компании", которой Зеленский подсыпал 10% оружейного бюджета страны. И к которой друг президента Миндич не имеет никакого отношения.

По крайней мере, так утверждает Денис Штилерман, который либо врет, что является владельцем "Файер Поинта", либо записал компанию на "Фунта" (Скалыгу).

"Фунт", собственно, для того и нужен, чтобы скрыть настоящих владельцев. Среди которых, как вы уже поняли, Миндича точно нет", - добавил Шабунин.

Fire Point

Ранее издание The New Yor Times сообщало, что компания Fire Point, которая занимается производством дальнобойных дронов и ракет "Фламинго", ранее была кастинговым агентством, которое предоставляло услуги, в частности, для фильмов с участием Владимира Зеленского, когда тот еще работал актером. Сейчас компания является одним из крупнейших подрядчиков для украинской армии, имея контракты на 1 миллиард долларов.

