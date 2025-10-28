Компанией Fire Point владеет Скалыга, занимавшийся организацией съемок фильмов, - Шабунин. ДОКУМЕНТ
100% собственности компании Fire Point принадлежит Егору Скалыге, который ранее занимался организацией съемок фильмов.
Об этом в фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Мажоритарный владелец "Файер Поинт" Денис Штилерман заявил, что отказался продать свою долю Миндичу. Но тут такое дело - Штилерман не является (и не был) владельцем "Файер Поинт" (ни мажоритарным, ни каким-либо)", - отметил он.
Кому принадлежит компания?
Согласно данным из государственного реестра юридических лиц, 100% Fire Point принадлежат Егору Скалыге.
"Скалыга ранее занимался ... организацией съемок (подготовка места, бутерброды и т.д.). Это вам еще одна важная "деталь" относительно "серьезной и системной компании", которой Зеленский подсыпал 10% оружейного бюджета страны. И к которой друг президента Миндич не имеет никакого отношения.
По крайней мере, так утверждает Денис Штилерман, который либо врет, что является владельцем "Файер Поинта", либо записал компанию на "Фунта" (Скалыгу).
"Фунт", собственно, для того и нужен, чтобы скрыть настоящих владельцев. Среди которых, как вы уже поняли, Миндича точно нет", - добавил Шабунин.
Fire Point
Ранее издание The New Yor Times сообщало, что компания Fire Point, которая занимается производством дальнобойных дронов и ракет "Фламинго", ранее была кастинговым агентством, которое предоставляло услуги, в частности, для фильмов с участием Владимира Зеленского, когда тот еще работал актером. Сейчас компания является одним из крупнейших подрядчиков для украинской армии, имея контракты на 1 миллиард долларов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прилетить у відповідь гарантовано
Щось якась підозріла закономірність...Починаю про щось здогадуватись, а от про що - втрачаю нитку роздумів...
Зеленський та гройсман, з купою «незламних мєнєнжероф» в Україні, мають подібні папірці!! Купити таке можна будь де, але ж розум….!
Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ. - Голохвостий, як і Говнобородько, гройсман, вдають з себе «вчьоного» чєлавєка!!
Хочеш, мультики знімаємо, хочеш ракети виготовляємо...
Як там, зіц-голова? А всілякі штілермани та міндічі з зельцманами тихенько десь собі в тіньочку, щоб не відсвічуватись... тут, головне, щоб бабло!